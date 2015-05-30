Клуб API Карт

Клуб API Карт

Фильтрация меток

Пост в архиве.

Здравствуйте. Хочу реализовать фильтрацию меток на карте. Есть много меток, они кластеризованы, и каждая метка относится к своей категории (ну примерно вот так http://www.ibg.ru/dms_map/test.php). Как реализовать фильтр по этим категориям ?

Видел пример http://dimik.github.io/ymaps/examples/piechart-clusterer/cluster-status-simple.html получается, мне нужно нечто подобное с чекбоксами (только отображение пирога на кластере не нужно).

Исходный код очень сложный для такого новичка как я...шаблоны...я их никогда не использовал. Кто-то может немного объяснить работу скрипта или предложить более понятное решение. Вся задача скрывать и показывать метки с определённым содержимым.

6 комментариев
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dimik
27 января 2016, 22:41

Этот пример написал я. Что именно надо объяснить?

K
27 января 2016, 22:41

Ну вот в этом примере всё куда проще http://dimik.narod.ru/ymaps/grouping.html . Создается DOM-представление, api-представление. Код понятен даже мне.

А во втором примере (с кластерами) используются конструкции вида 

dimik
27 января 2016, 22:41

В примере используется jQuery-Templates

Для сложных примеров лучше отделять работу с представлением в DOM от операций с данными с помощью шаблонов.

Вы можете не использовать шаблоны и cклеить html-строки c данными "ручками" прямо в коде, но это будет нечитаемо

 

используйте менеджер объектов с кластеризацией.

для фильтрации объектов есть метод setFilter

Пример в песочнице

https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/object_manager

K
27 января 2016, 22:41

Спасибо, за совет. Почитал, разобрался.

Я правда решил сделать под каждую категорию меток свой objectManager. Насколько такой подход оправдан? Сделал так, потому что проще управлять внешним видом меток, а скрываю - показываю их на карте методами myMap.geoObjects.add(objectManager) и myMap.geoObjects.remove(objectManager).  Кода правда получается многовато одинакового почти...

bahtiyar-basharov
4 июля 2019, 10:29
K,
Вы научились делать фильтры на карте? ))) Мне нужно примерно тоже самое. 
Zori44
сегодня, 14:41
Как в setFilter передать несколько параметров для фильтрации некоторые из которых могут быть true, а некоторые false в зависимости от того какие фильтры применит пользователь, чтобы фильтровал по тем, что true.