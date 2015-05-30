Фильтрация меток

Здравствуйте. Хочу реализовать фильтрацию меток на карте. Есть много меток, они кластеризованы, и каждая метка относится к своей категории (ну примерно вот так http://www.ibg.ru/dms_map/test.php). Как реализовать фильтр по этим категориям ?

Видел пример http://dimik.github.io/ym aps/examples/piechart-clu sterer/cluster-status-sim ple.html получается, мне нужно нечто подобное с чекбоксами (только отображение пирога на кластере не нужно).

Исходный код очень сложный для такого новичка как я...шаблоны...я их никогда не использовал. Кто-то может немного объяснить работу скрипта или предложить более понятное решение. Вся задача скрывать и показывать метки с определённым содержимым.