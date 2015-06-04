Проблема версии 2.1.26 (решено)

Добрый день! Более года код работал четко, но в 2.1.26 появилась проблема, если принудительно переключаю на 2.1.23 то все снова работает.

Смоделировать можно так: Ссылка на карту выбрать водоем Солдатское, открыть балун и в нем нажать "проезд от Прохладного". После этого отрисовывается проезд но изчезают тайлы карты....

ymaps.geoXml.load(item.url + '?' + timestamp).then(function (res) {

res.geoObjects.options.set( {

iconLayout: 'default#image',

iconImageHref: 'http://igordev.ru/Devices/FishingMapKBR/i.png',

iconImageSize: [16, 27],

iconImageOffset: [-8, -26],

strokeColor: '#FF0000',

strokeWidth: 2,

preset: 'gpx#interactive',

balloonContentLayout: myPropLayout

}); myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);

myMap.setBounds( res.geoObjects.getBounds() ,{duration:500, checkZoomRange:true});

}, function (err) { console.log('Ошибка загрузки ' + err); } );

Проверял в IE и Firefox, в консоль ошибки не вываливаются, но при приближении и удалении карты тайлы не запрашиваются и не подгружаются, соответственно карта без тайлов но с метками... в 2.1.23 и ранних все работало без нареканий...

Спасибо!