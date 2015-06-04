Клуб API Карт

Клуб API Карт

Проблема версии 2.1.26 (решено)

Пост в архиве.

Добрый день! Более года код работал четко, но в 2.1.26 появилась проблема, если принудительно переключаю на 2.1.23 то все снова работает.

Смоделировать можно так: Ссылка на карту выбрать водоем Солдатское, открыть балун и в нем нажать "проезд от Прохладного". После этого отрисовывается проезд но изчезают тайлы карты....

 

 ymaps.geoXml.load(item.url + '?' + timestamp).then(function (res) {
   res.geoObjects.options.set( {
      iconLayout: 'default#image',
      iconImageHref: 'http://igordev.ru/Devices/FishingMapKBR/i.png',
      iconImageSize: [16, 27],
      iconImageOffset: [-8, -26],
      strokeColor: '#FF0000',
      strokeWidth: 2,
      preset: 'gpx#interactive',
      balloonContentLayout: myPropLayout
   });

   myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);
   myMap.setBounds( res.geoObjects.getBounds() ,{duration:500, checkZoomRange:true});
}, function (err) { console.log('Ошибка загрузки ' + err);  } );

 

Проверял в IE и Firefox, в консоль ошибки не вываливаются, но при приближении и удалении карты тайлы не запрашиваются и не подгружаются, соответственно карта без тайлов но с метками... в 2.1.23 и ранних все работало без нареканий...

 

Спасибо!

3 комментария
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Всеволод Шмыров
27 января 2016, 22:40
Добрый день. Вы некорректно переопределяете наши слои. Методы, которые вы передаете в layer.storage всегда возвращают один и то же экземпляр объекта при вызове 
var Layer = ymaps.layer.storage.get('type');
new Layer(); // один и тот же экземпляр класса.

Перепишите определение своих слоев как показано в примере MQLayer
https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/MapType-docpage/
При каждом вызове функции срабатывает var layer = new ymaps.Layer('http: ...
igordev
27 января 2016, 22:40
Да, действительно, не заметил, что на Ваших родных слоях все отрабатывало и смутила именно нормальная работа в предыдущих версиях. Разобрался. Спасибо большое!!!!
Всеволод Шмыров
27 января 2016, 22:40
Это изначально было неправильно, но раньше апи из-за этого не ломалось.