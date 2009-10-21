Клуб API Карт Преобразование координат Google в Yandex Пост в архиве. l eksey

Гугль (а также Космоснимки) понимает нотацию вида N43 51.337’ E39 29.277’ или +43° 50' 32.13", +39° 26' 45.92" (именно в таком виде они приходят с GPS-устройств, а также сам Google Maps отдает координаты в виде ), Яндекс - не понимает. Есть ли способы получить координаты в представлении понятном Яндекс.Карты? Желательно автоматически, но в случае отсутствия готового сервиса, подойдет и вариант сделать это вручную. Заранее спасибо. P.S. Просто поменять местами широту и долготу недостаточно - разное количество символов в координатах. P.P.S. Никто ещё не сделал решение, где в одном окне представлена информация с сервисов Google Maps и Яндекс.Карты? Или это не позволяет сделать различие в использованных проекциях, масштабах?