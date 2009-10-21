Преобразование координат Google в Yandex

Гугль (а также Космоснимки) понимает нотацию вида N43 51.337’ E39 29.277’ или +43° 50' 32.13", +39° 26' 45.92" (именно в таком виде они приходят с GPS-устройств, а также сам Google Maps отдает координаты в виде ), Яндекс - не понимает. Есть ли способы получить координаты в представлении понятном Яндекс.Карты?
Желательно автоматически, но в случае отсутствия готового сервиса, подойдет и вариант сделать это вручную.
Заранее спасибо.
P.S. Просто поменять местами широту и долготу недостаточно - разное количество символов в координатах.
P.P.S. Никто ещё не сделал решение, где в одном окне представлена информация с сервисов Google Maps и Яндекс.Карты? Или это не позволяет сделать различие в использованных проекциях, масштабах?
Спасибо.
Т.е. в моем примере надо сделать так:
Из N43 51.337’ получим 43.943611 (43 + 51/60 + 337/3600) и 39.560278 (39 +29/60 + 277/3600)
Получившееся оформляем в виде 39.560278,43.943611 (полученные значения меняем местами еще) и вводим в строку поиска на Яндекс.Картах
мы считаем расстояние вдоль отображенной прямой, т.е. что показываем то и считаем а на космоснимках, показывается прямая, а расстояние считается кратчайшее, в данном случае кратчаешее это примерно через полюс сравните с http://kosmosnimki.ru/permalink.html?N15653be1
если хотите подробнее поищите в интернетах "проекция меркатора"
ну да, это вопрос, что считать правильным способом вычисления. наверное, еще правильнее отрисовывать в случае кратчайшего расстояния правильную кривую, по геодезической. А откуда разница в координатах?
Если вы про использование координат в API - то во всех API десятичные градусы. Причем в порядке x,y - т.е. долгота (по x), широта (по у) А сайты понимают немного по-разному - на Космоснимках можно изменять формат отображения координат. Можно
совместить данные, хотя проекции действительно разные, но это будет
нелицензионно: и те, и другие провайдеры запрещают использование данных
вне своего интерфейса
переход на космочнимки http://old.kosmosnimki.ru , тычок в левом-нижнем углу с значок разворота был бы неплохим воркараундом для конвертации координат, но из N43 51.337’ E39 29.277’
получилось только
43°51'20.21" N, 39°29'16.61" E
4395778, 5413511
43.85562 N, 39.48795 E
43°51.336' N, 39°29.276' E
а вручную по формуле 39.560278,43.943611
то ли я криво посчитал, то ли еще чего. тем более, точки не совпадают
если есть время, посмотрите сами - на яндексе это точка под жёлтым зданием (примерно) т.е. у самого поселка Зубова Щель
а на космоснимках - сильно дальше по ущелью по его ходу. и по смыслу точка именно там и должна быть
потому что у меня FreeBSD, а нормального флеша под эту ОС я все никак не осилю в силу своих малых знаний
на всякий случай
речь не об АПИ - а просто в интерфейсе. т.е. я хочу спозиционировать карту в браузере на известных мне координатах.
но поскольку тут работает тот же АПИ, то все так же как и при работе из скриптов