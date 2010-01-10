Ошибка отображения иконки

Здравствуйте,

хотела бы задать вопрос по поводу стиля отображения иконок на карте.

Дело в том, что на нашем небольшом сайте компании мы разместили ЯКарту и разместили на ней несколько иконок. Все бы ничего, но заметили, что иконка "Офис продаж" отображается "криво", а именно при загрузке ей автоматически присваивается style="width:13px; height:13px;" и после этого остается видным только "Оф".

Возникает эта проблема только если стоит placemark1.openBalloon(); - если его убрать, что иконка отображается нормально и надпись "Офис продаж" видна полностью.

Помогите, пожалуйста, исправить проблему.