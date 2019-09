Растёт память программы при открытии html страницы в WebBrowser-e, загружаю вот такой файлик:

<html>

<head>

<title>Карта.</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />

<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=mykey" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

var map, geoResult,showmy;



showmy=false;

window.onload = function () {

map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));

//map.setType(YMaps.MapType.HYBRID);//гибридная карта

map.setZoom(20);

/*map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);*/



if (showmy==false){

showAddress("{address_show}");

showmy=true;

}

map.addControl(new YMaps.TypeControl());

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.MiniMap());

map.addControl(new YMaps.ScaleLine());

map.addControl(new YMaps.Zoom());

//map.addControl(new YMaps.SmallZoom());

map.enableScrollZoom();

map.enableHotKeys();

map.enableDblClickZoom();

//map.enableDragging();

//map.enableMagnifier();

//map.enableRightButtonMagnifier();

//map.enableRuler();

}



function showAddress (value) {

map.removeOverlay(geoResult);

var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {

if (this.length()) {

geoResult = this.get(0);

map.addOverlay(geoResult);

map.setBounds(geoResult.getBounds());

map.setZoom(map.getZoom()+1);

}else {

alert("Ничего не найдено, измените поисковый запрос.")

}

});

}

</script>

</head>



<body scroll=no bgcolor="buttonface">

<div align="center">

<form action="#" onsubmit="showAddress(this.address.value);return false;">

<input type="text" id="address" style="width:525px;" value="{address_show}" />

<input type="submit" value="Искать" />

</form>

<div id="YMapsID" style="margin: 15px 0 0 0; height:480px; width:100%; border: 1px solid #aaa"></div>

</div>

</body>



</html>





В гугл картах есть функция для исправление глюков Браузера IE и памятью.. А в Яндекс чёт найти немогу:(