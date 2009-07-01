К сожалению, спутниковых снимков многих сибирских городов на Яндекс.Картах пока нет. Поэтому мне пришла в голову идея использовать снимки из карт Google.

API Яндекс.Карт позволяет использовать сторонние тайлы через YMaps.TileDataSource:

var gMap = new YMaps.TileDataSource('htt p://khm1.google.ru/kh/v=4 0', false, false);

var gMapType = new YMaps.MapType(new YMaps.MapLayer(gMap), 'Google Maps', {minZoom: 1, maxZoom: 17});



gMap.getTileUrl = function(tile, zoom) {

return this.getTileUrlTemplate() + '&x=' + tile.x + '&y=' + tile.y + '&z=' + zoom + '&s=G';

}



map.addControl(new YMaps.TypeControl([YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE, gMapType]));



Переключение между картами заработало, но тут меня ждало разочарование - тайлы не совпадают.

Возможно, тут поможет смещение тайлов, но я не разобрался как это сделать.

Может, у кого-нибудь из участников клуба стояла подобная задача? Или выбранный мною путь неверен?