Если пользовательский значек задаеться через yaml и обьектов с этим знаком больше одного, то браузер для каждого обьекта при первой загрузке(когда еще нету кеша) загружает изображение заного.Можете посмотреть на примере http://www.avtobeginner.r u/driving-schools/spb/map / .

Простым решением является: загрузить все изображения заранее до якарт(чтоб они уже были в кеше), и спрятать их под dispay:none.



