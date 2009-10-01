Возможно ли размещение интерактивной карты на сайте под Joomla?
Если пользовательский значек задаеться через yaml и обьектов с этим знаком больше одного, то браузер для каждого обьекта при первой загрузке(когда еще нету кеша) загружает изображение заного.Можете посмотреть на примере http://www.avtobeginner.r
Простым решением является: загрузить все изображения заранее до якарт(чтоб они уже были в кеше), и спрятать их под dispay:none.
У меня везде рисуются линии кроме как в Internet Explorerе любой версии. Вот такой вот код
на вход приходит коллекция координаты х,и первой точки. Запросом аякс с сервера тащим координаты куда нада вести. Выводит все правильно. Алертом выводит объект Линии а также координаты все правильно (в ФФ и Опере же строиться). Ие дает ошибку. В gCollection еще содержаться Placemarkи. Ктото сталкивался с такой проблемой ?
'undefined' is null or not an object YMaps.js, line 11 character 75509
Line: 11
Error: 'undefined' is null or not an object
function addNewLines(map,location,
if (id != root && root != 0){
$.getJSON("getLines.php?root="+escape(root),
function(root){
//alert(root.rootLocation);
var xRoot = getX(root.rootLocation);
var yRoot = getY(root.rootLocation);
var lines = new YMaps.Polyline([
new YMaps.GeoPoint(x,y),
new YMaps.GeoPoint(xRoot,yRoot),
]);
lines.setStyle(colors[j]);
gCollection.add(lines);
});
}
Добрый день!
Нужно периодически обновлять положение меток на карте.
Для это создаю объект
ml = new YMaps.YMapsML('http://ip/param.xml');
и добавляю его оверлеем на карту
map.addOverlay(ml);
Собвственно - все как в примерахю
При загрузке карты - метки отображаются, при вызове
function RefreshLabel () - в принципе тоже.
Но есть ощущение что каждый раз создавать новый YMaps.YMapsML не верно.
Прежде чем создать новый объект, надо удалить старый...
Как - не могу понять.
А может есть другое решение ?
Код страницы:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtm
l1/DTD/xhtml1-transitiona"> l.dtd
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Примеры. Знакомство с JavaScript API. Простой вызов карты.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<script src="http://api-maps.yandex.ru
/1.1/index.xml?key=ANXtwU" oBAAAAL4SQBwIA-dPRo5Gi1P3 tO9TMlo1_ouqRAnsAAAAAAAAA AAD80ov6u0TgJDuvAbHveRWC1 9Brxg==
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var map;
var ml;
function LoadLabel () {
ml = new YMaps.YMapsML('http://xxx.xxx.xxx.xxx/param.xml');
map.addOverlay(ml);
YMaps.Events.observe(ml, ml.Events.Fault, function (ml, error) {
alert('Ошибка: ' + error);
})
};
function RefreshLabel () {
map.removeOverlay (ml);
LoadLabel ();
};
window.onload = function () {
map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(30.381487,59.917801), 10);
map.addControl(new YMaps.Zoom());
LoadLabel ();
UpdateIntervalID = window.setInterval(function() { RefreshLabel ();} , 5000);
};
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Обновить" onclick="RefreshLabel ()" />
<div id="YMapsID" style="width:800px;height:600px"></div>
</body>
</html>
Заранее спасибо!
з.ы. сразу не пинайте, в JS полный профан, да и с API только знакомлюсь...
есть ли возможность выделять на карте регион/область/район каким-то образом кроме как полигон наложить сверху?
очень уж лень проривовывать все границы
Планируется ли такой функционал?
url = 'http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/'
YANDEX_MAPS_KEY = '...' # Ключ для localhost.loc
data = u'Город Астрахань, улица Рыбинская, дом 3а' # Приходит в юникоде
import urllib
params = urllib.urlencode({'geocode': data.encode('cp1251'), 'key': YANDEX_MAPS_KEY, 'results': 1}) # Кодируем параметры
fullurl = '%s?%s' % (url, params)
response = urllib.urlopen(url, params) # Делаем запрос
xml = response.read()
response.close()
В xml попадает:
<error>
<status>400</status>
<message>missing geocode parameter</message>
</error>
При вставке fullurl в адресную строку браузера, приходит нормальный ответ
Причем раньше тот же код работал нормально. Подскажите, в чем моя ошибка?
Являясь жителем г.Усть-Каменогорска, Казахстан, сильно интересует вопрос: имеется ли возможность на сегодняшний день каким либо образом создать или посодействовать в разработке интерактивной карты для малонаселенных пунктов.
Хотелось бы создать на городском ресурсе интерактивную карту с поиском по адресу и т.д.
Заранее всем спасибо за ответы, они очень важны в глубинке!
Каким способом можно реализовать постоянное отображение метки центра карты?
То есть, в центральной точке карты требуется постоянно показывать небольшой, неактивный графический объект (крестик, точку, или что-то подобное), служащий как раз для того, чтобы было точно видно, где находитcя центр карты.
Думается, можно реализовать это в виде маркера с пользовательским дизайном, который привязать к листенеру событий - на перемещения карты, и каждый раз при движении карты удалять старый маркер, и рисовать вместо него новый с координатами центра карты. Но что-то подсказывает мне, что это далеко не самый эффективный и не самый изящный способ. Поэтому, обращаюсь за советом к специалистам:)
p.s. Пример рабочей реализации того, о чем я говорю, можно видеть, например, на викимапии.
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, существует ли четкая спецификация адресов в Яндекс.Картах?
Столкнулся с такой задачей: размещаю на картах ссылки для объектов.
Объекты расположены не только на улицах, а ещё и на ж.д. станциях.
В результате, получается что для разного типа адреса, нужен разный тип записи
Россия, г.Москва, ул. Петровка, д.25 (улица)
Россия, ж.д., станция Тимирязевская (ж.д. станция)
Россия, Самарская область, г. Самара, м. Кировская (метро)
Существует ли единый формат записи?
Чтобы не делать разные форматы для разных "типов" адресов.
А также, существует ли спецификация сокращений?
улица, дом, поселок городского типа, село и т.п....
Заранее спасибо тем кто подскажет или даст ссылку на спецификацию
p.s. Использую функцию showAdress из примера Яндекса.
function showAddress (value) {
map.removeOverlay(geoResult);
var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
if (this.length()) {
geoResult = this.get(0);
map.addOverlay(geoResult);
map.setBounds(geoResult.getBounds());
}else {
alert("Ничего не найдено")
}
});
}
Вопрос от абсолютного новичка, прочитал документацию, но лучше не стало). Есть сайт (на NetCat) после выбора параметров в поиске выводится список организаций с адресами, а с боку нужно чтоб они выводились на карте. Во всех примерах координаты (адреса) так или иначе, но уже вставлены в ява-скрипт, а как сделать так, чтобы адреса "подгружались сами"?
Приветствую всех участников клуба!
Вопрос следующий: раньше для сайта создавал карты Google! - делал там точки, добавленные в Mysql
А есть пример карты, где все точки были бы в mysql + возможность добавлять новые точки пользователям + все точки разбиты на категории.
И еще как прикрепить к своей карте пробки от яндекса?
Через третьи руки дошла любопытная информация. Предприятию грозятся выставить счет от ФГУП "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" за использование обычной яндекс-карты в качестве указателя расположения предприятия, расположенной на сайте этой фирмы. Предприятие предпочло удалить карту со своего сайта.
Это обоснованно? Как быть вообще в подобном случае коммерческим фирмам?
Скажите пожалуйста, какие самые простые способы добавления обьектов в хмл файл и где можно посмотреть весь набор иконок предоставляемый яндексом
Здравствуйте, как разместить карту города на моем сайте,желательно поподробней,на карте хочу размещать точки расположения рекламных щитов,дайте ссылку на подробную инфу,или поясните как следует....плиз.заранее благодарен.
По запросу "Россия, Москва,Страстной Бульвар" и "Россия, Москва, Нарышкинский проезд" Геокодер выдает одни и те же координаты 37.609434 55.766491 и на карте отображает метку в одном и том же месте по обоим запросам.
В mySQL есть хорошая штука для работы с географическими объектами "OpenGIS Geometry Model".
Есть функция Contains(), но в мануале http://dev.mysql.com/doc/
пишут, что она появится в будущем.
А что в настоящем? Встречались ли у кого такие задачи? Есть ли другие способы решить задачу:
есть таблица из 1000 географических точек у которых есть 2 координаты широта и долгота и есть многоугольник также из координат.
Нужно выбрать из таблицы только те точки, которые попадают своими координатами в многоугольник.
При создании схемы проезда столкнулся со следующей проблемой:
точки на схеме не сходятся с точками на "спутнике"
адрес : Уфа, ул. Губайдуллина 3
Добрый день!
Вопрос по пользовательскому соглашению...
Есть желание, используя API разместить на сайте комании карту, на которой отображать текушее положение транспортных средств. Данные получены о местоположении получены из сторонней системы мониторинга.
Не предполагается испольование ее в целях лигистики, диспетчеризации и т.п. Только для отображения текущей информации для посеттителей сайта и потенциальных клиентов - т.е. доступны всем желающим.
Собственно вопрос, будет ли такое использование API нарушением пользовательского соглашения?
Здравствуйте, многоуважаемые разработчики. Такой вопрос: будет ли работать карта если ее подгружать через ajax?
P.S. реализацию данной возможности можно посмотреть здесь http://yarmarka.dn.ua/ind