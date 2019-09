У меня везде рисуются линии кроме как в Internet Explorerе любой версии. Вот такой вот код

на вход приходит коллекция координаты х,и первой точки. Запросом аякс с сервера тащим координаты куда нада вести. Выводит все правильно. Алертом выводит объект Линии а также координаты все правильно (в ФФ и Опере же строиться). Ие дает ошибку. В gCollection еще содержаться Placemarkи. Ктото сталкивался с такой проблемой ?







'undefined' is null or not an object YMaps.js, line 11 character 75509



Line: 11

Error: 'undefined' is null or not an object







function addNewLines(map,location, id,root,gCollection,j,x,y ,style){



if (id != root && root != 0){



$.getJSON("getLines.php?root="+escape(root),

function(root){

//alert(root.rootLocation);

var xRoot = getX(root.rootLocation);

var yRoot = getY(root.rootLocation);

var lines = new YMaps.Polyline([

new YMaps.GeoPoint(x,y),

new YMaps.GeoPoint(xRoot,yRoot),

]);



lines.setStyle(colors[j]);

gCollection.add(lines);



});

}