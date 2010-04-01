Не понимаю, почему так происходит, но в конструкторе создал карту, получил код, в теме на форуме вставляю код типа:
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (начало) -->
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/?key=APVOHksBAAAAqAt0NAIA0VvbP11K-hZpGDZiFtxlQQfVr7sAAAAAAAAAAADB7pSisCAmayvBfn6Hkc_E4FqyIA==&wizard=constructor" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
YMaps.jQuery(function () {
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-4543")[0]);
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(38.214029,53.973045), 14, YMaps.MapType.HYBRID);
map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.TypeControl());
YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {
iconStyle : {
href : "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmlbm.png",
size : new YMaps.Point(28,29),
offset: new YMaps.Point(-8,-27)
}
});
YMaps.Styles.add("constructor#FFB400c85Polyline", {
lineStyle : {
strokeColor : "FFB400c8",
strokeWidth : 5
}
});
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.239876,54.00255), "constructor#pmlbmPlacemark", "Проезжаем пост ГИБДД"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.212879,53.994016), "constructor#pmlbmPlacemark", "На кольце держимся левее"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.206653,53.99074), "constructor#pmlbmPlacemark", "Поворот налево, в сторону Донского"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.230812,53.97856), "constructor#pmlbmPlacemark", "Сворачиваем направо, и если ведите вдалеке водонапорную башню, значит вы на правильном пути"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.223087,53.968806), "constructor#pmlbmPlacemark", "Сворачиваем за фермой на право, и вы увидите колею машин прямо на поле, едете по ней."));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.218321,53.968047), "constructor#pmlbmPlacemark", "Удачных полётов"));
map.addOverlay(createObject("Polyline", [new YMaps.GeoPoint(38.270709,54.01476),new YMaps.GeoPoint(38.264186,54.013041),new YMaps.GeoPoint(38.255603,54.009907),new YMaps.GeoPoint(38.240669,54.004042),new YMaps.GeoPoint(38.229394,54.000251),new YMaps.GeoPoint(38.219266,53.996509),new YMaps.GeoPoint(38.213086,53.993171),new YMaps.GeoPoint(38.207078,53.990338),new YMaps.GeoPoint(38.21211,53.98557),new YMaps.GeoPoint(38.215543,53.983445),new YMaps.GeoPoint(38.224126,53.98122),new YMaps.GeoPoint(38.232022,53.978893),new YMaps.GeoPoint(38.230134,53.976768),new YMaps.GeoPoint(38.227044,53.973327),new YMaps.GeoPoint(38.225156,53.970088),new YMaps.GeoPoint(38.223611,53.968283),new YMaps.GeoPoint(38.218289,53.967474)], "constructor#FFB400c85Polyline", "Вот как можно проехать на лётное поле \"Майский\""));
function createObject (type, point, style, description) {
var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],
index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),
constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];
description = description || "";
var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description});
object.description = description;
return object;
}
});
</script>
<div id="YMapsID-4543" style="width:450px;height:350px"></div>
<div style="width:450px;text-align:right;font-family:Arial"><a href="http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/" style="color:#1A3DC1">Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт</a></div>
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->
И получается что снизу видна надпись "Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт", но самой карты нет.