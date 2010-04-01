Доброй всем ночи. Проблема с ледующем, представлю небольшой пример:(кусок кода)

<script

type="text/javascript">



var map;







YMaps.jQuery(function () {



map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]);







map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);

YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) {







pmark = new YMaps.Placemark(mEvent.getGeoPoint());







pmark.description = '<div><form

name="addform" class="addform">

<textarea rows="10" cols="45" name="text"

class="text">



</textarea><p><input

type="submit" value="Сохранить!" class="saveform" /></p>

</form></div>';







map.addOverlay(pmark);







pmark.openBalloon();

});



});

</script>

<script type="text/javascript">





$(document).ready(function(){





$("a.savenoteform").live("click", function() {

alert(1);

return false;

});



$(".test").click(function() {



var form = $('<form class="testform"></form>');

var testcontent = $('<input type="submit" class="typesubmittest" />');

form.append(testcontent);

$(".testdiv").html(form);



return false;

});



$(".typesubmittest").live("click", function(){

alert(9);

return false;

});

});

</script>

</head>



<body>

<div id="YMapsID" style="width:600px;height:400px"></div>

<div class="testdiv"><a href="" class="test">Test</a></div>



</body>