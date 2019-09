Не понимаю, почему так происходит, но в конструкторе создал карту, получил код, в теме на форуме вставляю код типа:

<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (начало) -->

<script src="http://api-maps.yandex.ru /1.1/?key=APVOHksBAAAAqAt 0NAIA0VvbP11K-hZpGDZiFtxl QQfVr7sAAAAAAAAAAADB7pSis CAmayvBfn6Hkc_E4FqyIA==&w izard=constructor " type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

YMaps.jQuery(function () {

var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-4543")[0]);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(38.214029,53.973045), 14, YMaps.MapType.HYBRID);

map.addControl(new YMaps.Zoom());

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.TypeControl());



YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {

iconStyle : {

href : "http://api-maps.yandex.ru /i/0.3/placemarks/pmlbm.p ng ",

size : new YMaps.Point(28,29),

offset: new YMaps.Point(-8,-27)

}

});





YMaps.Styles.add("constructor#FFB400c85Polyline", {

lineStyle : {

strokeColor : "FFB400c8",

strokeWidth : 5

}

});

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.239876,54.00255), "constructor#pmlbmPlacemark", "Проезжаем пост ГИБДД"));

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.212879,53.994016), "constructor#pmlbmPlacemark", "На кольце держимся левее"));

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.206653,53.99074), "constructor#pmlbmPlacemark", "Поворот налево, в сторону Донского"));

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.230812,53.97856), "constructor#pmlbmPlacemark", "Сворачиваем направо, и если ведите вдалеке водонапорную башню, значит вы на правильном пути"));

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.223087,53.968806), "constructor#pmlbmPlacemark", "Сворачиваем за фермой на право, и вы увидите колею машин прямо на поле, едете по ней."));

map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(38.218321,53.968047), "constructor#pmlbmPlacemark", "Удачных полётов"));

map.addOverlay(createObject("Polyline", [new YMaps.GeoPoint(38.270709,54.01476),new YMaps.GeoPoint(38.264186,54.013041),new YMaps.GeoPoint(38.255603,54.009907),new YMaps.GeoPoint(38.240669,54.004042),new YMaps.GeoPoint(38.229394,54.000251),new YMaps.GeoPoint(38.219266,53.996509),new YMaps.GeoPoint(38.213086,53.993171),new YMaps.GeoPoint(38.207078,53.990338),new YMaps.GeoPoint(38.21211,53.98557),new YMaps.GeoPoint(38.215543,53.983445),new YMaps.GeoPoint(38.224126,53.98122),new YMaps.GeoPoint(38.232022,53.978893),new YMaps.GeoPoint(38.230134,53.976768),new YMaps.GeoPoint(38.227044,53.973327),new YMaps.GeoPoint(38.225156,53.970088),new YMaps.GeoPoint(38.223611,53.968283),new YMaps.GeoPoint(38.218289,53.967474)], "constructor#FFB400c85Polyline", "Вот как можно проехать на лётное поле \"Майский\""));



function createObject (type, point, style, description) {

var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],

index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),

constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];

description = description || "";



var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description});

object.description = description;



return object;

}

});

</script>



<div id="YMapsID-4543" style="width:450px;height:350px"></div>

<div style="width:450px;text-a lign:right;font-family:Ar ial"><a href="http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/" style="color:#1A3DC1">Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт</a></div>

<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->





И получается что снизу видна надпись "Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт", но самой карты нет.