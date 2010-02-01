Последнее время достаточно часто нас просят помимо документации, рассказывать про различные примеры использования API Яндекс.Карт, с пояснениями каких-либо моментов с фрагментами кода. Время от времени мы будем публиковать такие статьи в этом клубе, а также будем рады видеть нечто подобное и от разработчиков, которые разобрались с нашим АПИ, и хотели бы поделиться опытом с другими веб-разработчиками.

Сегодня мы рассмотрим то, как устроена карта с несколькими метками с заданным стилем на карте мира.

Рассмотрим вот такой пример: Все офисы Яндекса на карте мира

Показать несколько меток на интерактивной карте (как в примере) можно двумя способами: задать их с помощью функций Javascript API (подробнее см. раздел "Метки") или описать их при помощи специального XML-файла ("YMapsML" — Yandex Maps Markup Language).

Первый способ можно использовать тогда, когда html-страница генерируется на сервере, и для метки можно на уровне вызовов Javascript указывать различные параметры. А второй — когда сама страница на сайте статическая, а XML либо сформирована один раз, или генерируется на сервере.

Сегодня мы рассмотрим второй способ добавления меток на карту.