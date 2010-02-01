Последнее время достаточно часто нас просят помимо документации, рассказывать про различные примеры использования API Яндекс.Карт, с пояснениями каких-либо моментов с фрагментами кода. Время от времени мы будем публиковать такие статьи в этом клубе, а также будем рады видеть нечто подобное и от разработчиков, которые разобрались с нашим АПИ, и хотели бы поделиться опытом с другими веб-разработчиками.
Сегодня мы рассмотрим то, как устроена карта с несколькими метками с заданным стилем на карте мира.
Показать несколько меток на интерактивной карте (как в примере) можно двумя способами: задать их с помощью функций Javascript API (подробнее см. раздел "Метки") или описать их при помощи специального XML-файла ("YMapsML" — Yandex Maps Markup Language).
Первый способ можно использовать тогда, когда html-страница генерируется на сервере, и для метки можно на уровне вызовов Javascript указывать различные параметры. А второй — когда сама страница на сайте статическая, а XML либо сформирована один раз, или генерируется на сервере.
Сегодня мы рассмотрим второй способ добавления меток на карту.
repr:iconStyle — описание значка для метки, оно содержит тег repr:href — ссылка на картинку со значком. Путь до картинки нужно указывать полностью, с "http://..". А так же: repr:size — размер картинки, и repr:offset — смещение значка от точки на карте.
Если у значка есть тень, то в тег repr:iconStyle нужно вложить тег repr:shadow, в котром также нужно указать href, size и offset.
Важно: Созданный YMapsML-файл можно визуализировать с помощью Javascript API только в том случае, если он будет доступен для серверов Яндекса по http. Если сайта у вас пока нет, тестовые xml-файлы вы можете опубликовать, например, на Народе
<script type="text/javascript"><!-- var map; //декларируем имя объекта для карты var ml; //декларируем имя слоя с метками из XML
function init (lat,long) { //функция имеет входные параметры - широта и долгота, куда спозиционировать карту map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")); //создание карты map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(long, lat), 2); //задание параметров для карты (центр и уровень масштабирования)
map.addControl(new YMaps.TypeControl()); //добавляем элемент управления переключения типов карты map.addControl(new YMaps.ToolBar()); //добавление тулбара map.addControl(new YMaps.Zoom()); //добавление элемента управления масштабом map.addControl(new YMaps.ScaleLine()); //добавление масштабного отрезка
YMaps.Events.observe(ml, ml.Events.Fault, function (error) { alert('Ошибка' + error); //если XML документ не загрузился или загрузился с ошибками, выведется сообщение об этом }); }; //--></script>
Последнее время достаточно часто нас просят помимо документации, рассказывать про различные примеры использования API Яндекс.Карт, с пояснениями каких-либо моментов с фрагментами кода. Время от времени мы будем публиковать такие статьи в этом клубе, а также будем рады видеть нечто подобное и от разработчиков, которые разобрались с нашим АПИ, и хотели бы поделиться опытом с другими веб-разработчиками.
Сегодня мы рассмотрим то, как устроена карта с несколькими метками с заданным стилем на карте мира.
Показать несколько меток на интерактивной карте (как в примере) можно двумя способами: задать их с помощью функций Javascript API (подробнее см. раздел "Метки") или описать их при помощи специального XML-файла ("YMapsML" — Yandex Maps Markup Language).
Первый способ можно использовать тогда, когда html-страница генерируется на сервере, и для метки можно на уровне вызовов Javascript указывать различные параметры. А второй — когда сама страница на сайте статическая, а XML либо сформирована один раз, или генерируется на сервере.
Сегодня мы рассмотрим второй способ добавления меток на карту.
Для этого потребуется создать 2 файла: html — страница на которой помещён вызов карты и все необходимые параметры, чтобы показать метки из xml-файла.
Итак, что потребуется:
1) API-ключ для использования Яндекс.Карт - его нужно получить на этой странице.Кстати, при получении ключа, вам будет предложен простой html-код страницы с картой с центром Москвы и уже с вашим ключом, код можно вставить в пустой HTML-файл на локальном диске или на хостинге, и посмотреть, что получилось.
2) стандартный текстовый редактор или любой другой редактор текста с возможностью править XML и HTML файлы.
3) Если вы хотите использовать для обозначения меток собственные значки, то сами значки и тень для значка. Это может быть любая картинка (gif, png, jpg) для интернета с небольшими размерами.
В нашем примере:
Значок
Тень значка:
Кроме этого, нужно знать какого размера картинки, и координаты точки (в пикселях, от левого верхнего угла), которая должна указывать место на карте — "хвостик" точки.
repr:iconStyle — описание значка для метки, оно содержит тег repr:href — ссылка на картинку со значком. Путь до картинки нужно указывать полностью, с "http://..". А так же: repr:size — размер картинки, и repr:offset — смещение значка от точки на карте.
Если у значка есть тень, то в тег repr:iconStyle нужно вложить тег repr:shadow, в котром также нужно указать href, size и offset.
Важно: Созданный YMapsML-файл можно визуализировать с помощью Javascript API только в том случае, если он будет доступен для серверов Яндекса по http. Если сайта у вас пока нет, тестовые xml-файлы вы можете опубликовать, например, на Народе
<script type="text/javascript"><!-- var map; //декларируем имя объекта для карты var ml; //декларируем имя слоя с метками из XML
function init (lat,long) { //функция имеет входные параметры - широта и долгота, куда спозиционировать карту map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID") //создание карты map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(long, lat), 2); //задание параметров для карты (центр и уровень масштабирования)
map.addControl(new YMaps.TypeControl() //добавляем элемент управления переключения типов карты map.addControl(new YMaps.ToolBar() //добавление тулбара map.addControl(new YMaps.Zoom() //добавление элемента управления масштабом map.addControl(new YMaps.ScaleLine() //добавление масштабного отрезка
YMaps.Events.observe(ml, ml.Events.Fault, function (error) { alert('Ошибка' + error); //если XML документ не загрузился или загрузился с ошибками, выведется сообщение об этом } }; //--></script>
Используя javascript-интерефейс, т. е. объект YMaps.Geocoder можно создать аналог инструмента "Информация".
Создадим элемент управления (назовем его InformationControl), для этого реализуем интерфейс YMasp.IControl.
// Элемент управления "Информация" function InformationControl () { // Вызывается при добавлении элемента управления на карту this.onAddToMap = function (parentMap) {}
// Вызывается при удалении элемента управления с карты this.onRemoveFromMap = function () {} }
При добавлении элемента управления на карту будет создаваться обработчик щелчков мыши по карте. При щелчке на карту будет добавляться метка с координатами щелчка мыши и результат геокодирования.
// Вызывается при добавлении элемента управления на карту this.onAddToMap = function (parentMap) { map = parentMap;
// Создание обработчика кликов по карте listener = YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) { // Выключаем обработчиков событий, чтобы к геокодеру ушло не более одного запроса // (по окончанию геокодированияю включаем обработчик вновь) listener.disable();
// Координаты клика мышью var clickPoint = mEvent.getGeoPoint();
...
// Отмечаем точку по которой щелкнул пользователь clickPlace = new YMaps.Placemark(clickPoint, {style: anchorStyle}); clickPlace.description = clickPoint.toString(); map.addOverlay(clickPlace);
// Запуск процесс геокодирования this.geocode(clickPoint); }, this); }
Метод geocode() запускает процесс геокодирования и добавляет результат на карту. В данном методе создаются обработчики для событий геокодера Load и Fault, в которых происходит обработка результатов поиска (в частности, включается обработчиков кликов по карте).
При успешном результате геокодирования наиболее релевантный результат геокодирования (если он был найден с помощью метода getResult()) добавляется на карту.
// Геокодирует точку this.geocode = function (clickPoint) { // Запуск процесса геокодирования var geocoder = new YMaps.Geocoder(clickPoint);
// Обработчик успешного завершения геокодирования YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) { // Получение результата поиска geoResult = this.getResult(geocoder);
if (geoResult) { map.addOverlay(geoResult); geoResult.openBalloon(); } else { alert("Ничего не найдено!"); }
// Включаем обработчик кликов по карте listener.enable(); }, this);
// Обработчик неудачного геокодирования YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, err) { alert("Произошла ошибка при геокодировании: " + err);
// Включаем обработчик кликов по карте listener.enable(); });
Метод getResult() возвращает результат с различной точностью в зависимости от масштаба.
// Возвращает результат различной точности в зависимости от масштаба this.getResult = function (geocoder) { // Точность: страна, область, город function isCountry (result) { return result.kind == "country" || result.kind == "province" || result.kind == "locality"; }
// Точность: улица function isStreet (result) { return result.kind == "street" || result.kind == "district"; }
// Точность: дом function isHouse (result) { return !isCountry(result) && !isStreet(result); };
// Выбор точности поиска var filter = isHouse; if (map.getZoom() < 10) { filter = isCountry; } else if (map.getZoom() < 15) { filter = isStreet; }
// Возвращает первый найденный результат return geocoder.filter(filter)[0]; }
Создадим экземпляр созданного класса InformationControl, а также кнопку на панели инструментов, которая позволит включать и выключать созданный элемент управления.
// Создание элемента управления "Информация" var informationControl = new InformationControl();
// Создание новой кнопки // Добавляем ее к стандартной группе кнопок на панеле инструментов var buttonInformation = new YMaps.ToolBarRadioButton(YMaps.ToolBar.DEFAULT_GROUP, { icon: "http://maps.yandex.ru/i/info-button.png", hint: "Информация" });
Пример использования обратного геокодера по javascript-интерфейсу.
var geocoder = new YMaps.Geocoder(new YMaps.GeoPoint(37.611706,55.75862)
map.addOverlay(geocoder);
Первым результатом будет объект с точностью до дома, второй - до улицы и т. д. Тем самым каждый последующий результат будет более общим относительно предыдущего.
На основе javascript-интерфейса создадим инструмент "Информация".
Инструмент "Информация" - это элемент управления, который позволяет по координатам щелчка мыши пользователя определять почтовый адрес объекта (или ближайший адрес к нему). Посмотреть инструмент в действии можно на странице maps.yandex.ru.
Используя javascript-интерефейс, т. е. объект YMaps.Geocoder можно создать аналог инструмента "Информация".
Создадим элемент управления (назовем его InformationControl), для этого реализуем интерфейс YMasp.IControl.
// Элемент управления "Информация" function InformationControl () { // Вызывается при добавлении элемента управления на карту this.onAddToMap = function (parentMap) {}
// Вызывается при удалении элемента управления с карты this.onRemoveFromMap = function () {} }
При добавлении элемента управления на карту будет создаваться обработчик щелчков мыши по карте. При щелчке на карту будет добавляться метка с координатами щелчка мыши и результат геокодирования.
// Вызывается при добавлении элемента управления на карту this.onAddToMap = function (parentMap) { map = parentMap;
// Создание обработчика кликов по карте listener = YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) { // Выключаем обработчиков событий, чтобы к геокодеру ушло не более одного запроса // (по окончанию геокодированияю включаем обработчик вновь) listener.disable(
// Координаты клика мышью var clickPoint = mEvent.getGeoPoint(
...
// Отмечаем точку по которой щелкнул пользователь clickPlace = new YMaps.Placemark(clickPoint, {style: anchorStyle} clickPlace.description = clickPoint.toString( map.addOverlay(clickPlace);
// Запуск процесс геокодирования this.geocode(clickPoint); }, this); }
Метод geocode() запускает процесс геокодирования и добавляет результат на карту. В данном методе создаются обработчики для событий геокодера Load и Fault, в которых происходит обработка результатов поиска (в частности, включается обработчиков кликов по карте).
При успешном результате геокодирования наиболее релевантный результат геокодирования (если он был найден с помощью метода getResult()) добавляется на карту.
// Геокодирует точку this.geocode = function (clickPoint) { // Запуск процесса геокодирования var geocoder = new YMaps.Geocoder(clickPoint);
// Обработчик успешного завершения геокодирования YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) { // Получение результата поиска geoResult = this.getResult(geocoder);
if (geoResult) { map.addOverlay(geoResult); geoResult.openBalloon( } else { alert("Ничего не найдено!"); }
// Включаем обработчик кликов по карте listener.enable( }, this);
// Обработчик неудачного геокодирования YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, err) { alert("Произошла ошибка при геокодировании: " + err);
// Включаем обработчик кликов по карте listener.enable( }
Метод getResult() возвращает результат с различной точностью в зависимости от масштаба.
// Возвращает результат различной точности в зависимости от масштаба this.getResult = function (geocoder) { // Точность: страна, область, город function isCountry (result) { return result.kind == "country" || result.kind == "province" || result.kind == "locality"; }
// Точность: улица function isStreet (result) { return result.kind == "street" || result.kind == "district"; }
// Точность: дом function isHouse (result) { return !isCountry(result) && !isStreet(result); };
// Выбор точности поиска var filter = isHouse; if (map.getZoom() < 10) { filter = isCountry; } else if (map.getZoom() < 15) { filter = isStreet; }
// Возвращает первый найденный результат return geocoder.filter(filter)[0]; }
Создадим экземпляр созданного класса InformationControl, а также кнопку на панели инструментов, которая позволит включать и выключать созданный элемент управления.
// Создание элемента управления "Информация" var informationControl = new InformationControl(
// Создание новой кнопки // Добавляем ее к стандартной группе кнопок на панеле инструментов var buttonInformation = new YMaps.ToolBarRadioButton(YMaps.ToolBar.DEFAULT_GROUP, { icon: "http://maps.yandex.ru/i/info-button.png", hint: "Информация" }
Предположим, что необходимо нанести на карту результаты поиска, расположенные только в Москве или Московской области.
С помощью параметра геокодера boundedBy можно определить область, в которой предположительно находится объект. С этой области начнется вестись поиск, но количество найденных результатов не сократится,изменится только релевантность результатов.
// Область Москвы и Московской области var moscowBounds = new YMaps.GeoBounds( new YMaps.GeoPoint(37.13268871914181, 55.55945544545429), new YMaps.GeoPoint(38.085747336675574, 55.946698202860325) );
// По умолчанию геокодер возвращает первые 10 результатов поиска. Спомощью параметра results можно задать максимальное количество возвращаемых результатов. map.addOverlay(new YMaps.Geocoder("победы", {boundedBy : moscowBounds, results : 100}));
Ограничить количество результатов с помощью параметра results не представляется возможным, т. к. неизвестно какие результаты войдут в заданную область.
В решении данной задачи поможет параметр геокодера strictBounds, который указывает, что необходимо производить поиск только внутри области, заданной опцией boundedBy.
Немного изменим код:
// Область Москвы и Московской области var moscowBounds = new YMaps.GeoBounds( new YMaps.GeoPoint(37.13268871914181, 55.55945544545429), new YMaps.GeoPoint(38.085747336675574, 55.946698202860325) ); map.addOverlay(new YMaps.Geocoder("победы", {boundedBy : moscowBounds, strictBounds : true, results : 100}));
В результате работы этого примера на карте будут отображены только те объекты, которые вошли в заданную область.
В http-геокодере можно задать область поиска с помощью параметров ll и spn, а с помощью параметра rspn ограничить поиск только заданной областью.
Более расширенный пример по работе с геокодером можно посмотреть по адресу:
Предположим, что необходимо нанести на карту результаты поиска, расположенные только в Москве или Московской области.
С помощью параметра геокодера boundedBy можно определить область, в которой предположительно находится объект. С этой области начнется вестись поиск, но количество найденных результатов не сократится,изменится только релевантность результатов.
// Область Москвы и Московской области var moscowBounds = new YMaps.GeoBounds( new YMaps.GeoPoint(37.13268871914181, 55.55945544545429), new YMaps.GeoPoint(38.085747336675574, 55.946698202860325)
// По умолчанию геокодер возвращает первые 10 результатов поиска. Спомощью параметра results можно задать максимальное количество возвращаемых результатов. map.addOverlay(new YMaps.Geocoder("победы", {boundedBy : moscowBounds, results : 100})
Ограничить количество результатов с помощью параметра results не представляется возможным, т. к. неизвестно какие результаты войдут в заданную область.
В решении данной задачи поможет параметр геокодера strictBounds, который указывает, что необходимо производить поиск только внутри области, заданной опцией boundedBy.
Немного изменим код:
// Область Москвы и Московской области var moscowBounds = new YMaps.GeoBounds( new YMaps.GeoPoint(37.13268871914181, 55.55945544545429), new YMaps.GeoPoint(38.085747336675574, 55.946698202860325) map.addOverlay(new YMaps.Geocoder("победы", {boundedBy : moscowBounds, strictBounds : true, results : 100})
В результате работы этого примера на карте будут отображены только те объекты, которые вошли в заданную область.
В http-геокодере можно задать область поиска с помощью параметров ll и spn, а с помощью параметра rspn ограничить поиск только заданной областью.
Более расширенный пример по работе с геокодером можно посмотреть по адресу:
На карту можно добавлять не только различные элементы управления и объекты, но и слои.
Слой - это область на карте, собранная из тайлов (прозрачных или с изображением), на которой могут располагаться различные объекты. С помощью слоев на карте можно отметить зону покрытия сети или отобразить дополнительную информацию.
Градусная сетка представляет из себя набор линий, опоясывающих земной шар в широтном и меридиональном направлениях, с помощью которой можно точно определить положение любой точки на земной поверхности.
Слой с координатной сеткой можно добавить на карту и на своём сайте. Для этого необходимо создать источник данных для тайлов и передать его в качестве параметра в конструктор класса YMaps.Layer для создания слоя. Более подробно о создании слоев можно прочитать в Руководстве разработчика.
При создании источника для тайлов с помощью класса YMaps.TileDataSource необходимо задать шаблон, по которому будет строиться URL для получения тайла.
В этом шаблоне можно использовать следующие специальные конструкции:
%d - заменяется на число от 1 до 4, в зависимости от номера тайла. Используется для распределения нагрузки между несколькими доменами.
%c - заменяется на x&y&z, где x - номер тайла по горизонтали, y - номер тайла по вертикали, z - коэффициент масштабирования.
Для построения URL'a тайла воспользуемся второй специальной конструкцией.
На карту можно добавлять не только различные элементы управления и объекты, но и слои.
Слой - это область на карте, собранная из тайлов (прозрачных или с изображением), на которой могут располагаться различные объекты. С помощью слоев на карте можно отметить зону покрытия сети или отобразить дополнительную информацию.
Градусная сетка представляет из себя набор линий, опоясывающих земной шар в широтном и меридиональном направлениях, с помощью которой можно точно определить положение любой точки на земной поверхности.
Слой с координатной сеткой можно добавить на карту и на своём сайте. Для этого необходимо создать источник данных для тайлов и передать его в качестве параметра в конструктор класса YMaps.Layer для создания слоя. Более подробно о создании слоев можно прочитать в Руководстве разработчика.
При создании источника для тайлов с помощью класса YMaps.TileDataSource необходимо задать шаблон, по которому будет строиться URL для получения тайла.
В этом шаблоне можно использовать следующие специальные конструкции:
%d - заменяется на число от 1 до 4, в зависимости от номера тайла. Используется для распределения нагрузки между несколькими доменами.
%c - заменяется на x&y&z, где x - номер тайла по горизонтали, y - номер тайла по вертикали, z - коэффициент масштабирования.
Для построения URL'a тайла воспользуемся второй специальной конструкцией.
Стандартный внешний вид меток, балуна, ломанной, многоугольника и всплывающей подсказки можно поменять с помощью стилей.
Стиль – это набор параметров, который позволяет задать внешний вид объектов на карте. Чтобы создать стиль, необходимо создать экземпляр класса YMaps.Style.
Сам стиль является контейнером, содержащем в себе стили для конкретных объектов (значка метки, ломанной линии и т. д.). Например, за оформление значка метки отвечает поле iconStyle, в которое должен быть записан указатель на объект класса YMaps.IconStyle.
// Создание нового стиля var style = new YMaps.Style();
// Стиль для оформления значка метки style.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
Ключ – это строка, которая является уникальным идентификатором стиля.
В наименовании ключа можно использовать любые символы, однако рекомендуется создавать свое пространство имен и в нем задавать пользовательские стили. Пространство имен и имя стиля разделятся символом "#" (решетка). Все стандартные стили находятся в пространстве имен “default”. Например, «deafult#greenPoint”, «deafult#redPoint”, «deafult#smallWhitePoint” и т. д.
Продемонстрируем на фрагменте кода оба способа задания стиля.
// Создание стиля // Подробнее о смене значка на любое изображение будет рассказано далее var style = new YMaps.Style(); style.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); style.iconStyle.href = "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/micro/pmgns.png"; style.iconStyle.size = new YMaps.Point(28, 29); style.iconStyle.offset = = new YMaps.Point(-7, -28);
// В конструктор класса передается указатель на стиль var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : emptyStyle});
// Стиль задан с помощью ключа var placemark2 = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : "default#greenPoint"});
Ключ используется для того, чтобы выбрать нужный стиль из хранилища стилей YMaps.Styles. Использовать хранилище стилей удобно, когда необходимо обращаться к стилям до их создания. Например, когда стили создаются в отдельном файле и загружаются после создания меток.
В хранилище можно добавить свои стили с помощью метода add(), а удалять – с помощью метода remove().
// Добавим созданный стиль в хранилище YMaps.Styles.add("example#blueIcon", styleExample);
Теперь к добавленному стилю можно получить доступ по его ключу:
var style = YMaps.Styles.get("example#blueIcon");
Стиль можно задавать не только в конструкторе оверлея в виде параметра, но и с помощью метода setStyle().
placemark.setStyle("default#smallRedPoint");
С помощью метода setStyle() можно менять стиль оверлеев динамически во время выполнения скрипта.
Рассмотрим подробнее механизм стилей на примере смены значка у метки.
Возьмем стандартный стиль с ключом «deafult#greenPoint» и зададим его метке, тем самым поменяем цвет стандартного значка с светлого-голубого на зеленый.
var placemark = new YMasp.Placemark(map.getCenter(), {style : "default#greenPoint"}); map.addOverlay(placemark);
В качестве значка метки можно использовать любое пользовательское изображение.
Сменим значок на произвольное изображение. Для этого необходимо создать экземпляр класса YMaps.IconStyle и определить у него три поля: ссылку на изображение (href), размер значка (size) и смещение изображения относительно точки позиционирования значка (offset).
// Создание стиля для метки var styleExample = new YMaps.Style(); styleExample.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleExample.iconStyle.href = "http://info.maps.yandex.net/api/i/steelblue/dot.png"; styleExample.iconStyle.size = new YMaps.Point(26, 46); styleExample.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-22, -46);
// Создание метки с измененным значком var placemark = new YMasp.Placemark(map.getCenter(), {style : styleExample}); map.addOverlay(placemark);
Если применить вышеприведенный стиль к любому из оверлеев, то их внешний вид не изменится, хотя подстили не были определены.
Дело в том, что недостающие стили наследуются от родительского. Если родительский стиль не указан, то недостающие стили берутся из параметров по умолчанию.
При наследовании дочерний стиль перенимает у родительского все свойства, которые не определены в дочернем. После процедур наследования стиль дополняется недостающими параметрами из значений по умолчанию.
Рассмотрим наследование стилей. Для этого разместим на карте несколько меток со значками футбольного, баскетбольного и теннисного мячей. Их размеры одинаковы и равны 20х20 px. Чтобы не дублировать описание стилей для каждой метки, создадим базовый стиль, который будет содержать информацию о размерах и смещении меток. Стили всех меток унаследуем от базового стиля.
// Создание базового стиля var baseStyle = new YMaps.Style(); baseStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); baseStyle.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-10, -10); baseStyle.iconStyle.size = new YMaps.Point(20, 20);
// Наследуемся от базового стиля var styleFootBall = new YMaps.Style(baseStyle); styleFootBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleFootBall.iconStyle.href = "/img/football.png";
// Наследуемся от базового стиля var styleBasketBall = new YMaps.Style(baseStyle); styleBasketBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleBasketBall.iconStyle.href = "/img/basketball.png";
// Наследуемся от базового стиля var styleTennis = new YMaps.Style(baseStyle); styleTennis.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleTennis.iconStyle.href = "/img/tennis.png";
Для элементов группы можно задать единый стиль. Для этого нужно передать ключ стиля (или указатель на стиль) в качестве параметра в конструктор класса YMaps.GeoObjectCollection и он будет применен ко всем элементам группы автоматически (стиль для группы можно также задать с помощью метода setStyle()):
var gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#greenPoint");
Метки, находящиеся в группе, наследуют параметры стилей группы, но данная операция имеет более низкий приоритет, чем непосредственное наследование стилей.
// Для всех меток группы задается зеленый значок var gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#greenPoint"); gCollection.add([ // У этой метки определен стиль - красный значок // Стиль группы не перекроет стиль этого объекта new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.518234,55.708937), {style: "default#redPoint"}), new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.514146,55.722294)) ]));
Таким образом группа будет содержать две метки с красным и зеленым значками соответственно.
Стоит отметить, что если группы вложены одна в другую, то при формировании стиля для элементов группы будет учитываться и стиль родительской группы. Таким образом могут быть созданы целые цепочки наследования. По той же схеме происходит наследовании стилей, т. е. когда родительский стиль сам имеет своего родителя.
Рассмотрим цепочку наследования из трех стилей. В первом определим стиль обводки многоугольника, во втором – стиль заливки, а в третьем – стиль для значка метки. Пусть третий стиль наследуется от второго, а второй – от первого.
// Стиль обводки многоугольника var stylePolygonOutline = new YMaps.Style(); stylePolygonOutline.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle(); stylePolygonOutline.polygonStyle.outline = true; stylePolygonOutline.polygonStyle.strokeColor = "0000ff88"; stylePolygonOutline.polygonStyle.strokeWidth = 3;
// Стиль заливки многоугольника // Наследуется от stylePolygonOutline var stylePolygon = new YMaps.Style(stylePolygonOutline); stylePolygon.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle(); stylePolygon.polygonStyle.fill = true; stylePolygon.polygonStyle.fillColor = "0000ff33";
// Стиль значка метки // Наследуется от stylePolygon var styleIcon = new YMaps.Style(stylePolygon); styleIcon.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleIcon.iconStyle.href = "http://info.maps.yandex.net/api/i/steelblue/dot.png"; styleIcon.iconStyle.size = new YMaps.Point(26, 46); styleIcon.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-22, -46);
Теперь если применить третий стиль (styleIcon) к группе, состоящей из метки и многоугольника, то внешний вид обоих объектов будет изменен:
// Создание группы с заданным стилем для значка метки и многоугольника var group = new YMaps.GeoObjectCollection(styleIcon); group.add([ new YMaps.Placemark(map.getCenter()), new YMaps.Polygon([new YMaps.GeoPoint(37.53, 55.77), new YMaps.GeoPoint(37.53, 55.83),new YMaps.GeoPoint(37.75, 55.83)]) ]); map.addOverlay(group);
В этой статье мы рассмотрели оформление меток с использованием стилей, их наследования и дополнения. Рассмотренные механизмы формирования стилей могут использоваться совместно, избавляя разработчика от необходимости многократного дублирования кода.
Стандартный внешний вид меток, балуна, ломанной, многоугольника и всплывающей подсказки можно поменять с помощью стилей.
Стиль – это набор параметров, который позволяет задать внешний вид объектов на карте. Чтобы создать стиль, необходимо создать экземпляр класса YMaps.Style.
Сам стиль является контейнером, содержащем в себе стили для конкретных объектов (значка метки, ломанной линии и т. д.). Например, за оформление значка метки отвечает поле iconStyle, в которое должен быть записан указатель на объект класса YMaps.IconStyle.
// Создание нового стиля var style = new YMaps.Style();
// Стиль для оформления значка метки style.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
При создании любого оверлея в конструктор класса можно передавать как указатель на стиль, так и ключ.
Ключ – это строка, которая является уникальным идентификатором стиля.
В наименовании ключа можно использовать любые символы, однако рекомендуется создавать свое пространство имен и в нем задавать пользовательские стили. Пространство имен и имя стиля разделятся символом "#" (решетка). Все стандартные стили находятся в пространстве имен “default”. Например, «deafult#greenPoint”, «deafult#redPoint”, «deafult#smallWhitePoint” и т. д.
Продемонстрируем на фрагменте кода оба способа задания стиля.
// Создание стиля // Подробнее о смене значка на любое изображение будет рассказано далее var style = new YMaps.Style(); style.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); style.iconStyle.href = "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/micro/pmgns.png"; style.iconStyle.size = new YMaps.Point(28, 29); style.iconStyle.offset = = new YMaps.Point(-7, -28);
// В конструктор класса передается указатель на стиль var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : emptyStyle});
// Стиль задан с помощью ключа var placemark2 = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : "default#greenPoint"});
Ключ используется для того, чтобы выбрать нужный стиль из хранилища стилей YMaps.Styles. Использовать хранилище стилей удобно, когда необходимо обращаться к стилям до их создания. Например, когда стили создаются в отдельном файле и загружаются после создания меток.
В хранилище можно добавить свои стили с помощью метода add(), а удалять – с помощью метода remove().
// Добавим созданный стиль в хранилище YMaps.Styles.add("example#blueIcon", styleExample);
Теперь к добавленному стилю можно получить доступ по его ключу:
var style = YMaps.Styles.get("example#blueIcon");
Стиль можно задавать не только в конструкторе оверлея в виде параметра, но и с помощью метода setStyle().
placemark.setStyle("default#smallRedPoint");
С помощью метода setStyle() можно менять стиль оверлеев динамически во время выполнения скрипта.
Рассмотрим подробнее механизм стилей на примере смены значка у метки.
Возьмем стандартный стиль с ключом «deafult#greenPoint» и зададим его метке, тем самым поменяем цвет стандартного значка с светлого-голубого на зеленый.
var placemark = new YMasp.Placemark(map.getCenter(), {style : "default#greenPoint"}); map.addOverlay(placemark);
В качестве значка метки можно использовать любое пользовательское изображение.
Сменим значок на произвольное изображение. Для этого необходимо создать экземпляр класса YMaps.IconStyle и определить у него три поля: ссылку на изображение (href), размер значка (size) и смещение изображения относительно точки позиционирования значка (offset).
// Создание стиля для метки var styleExample = new YMaps.Style(); styleExample.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleExample.iconStyle.href = "http://info.maps.yandex.net/api/i/steelblue/dot.png"; styleExample.iconStyle.size = new YMaps.Point(26, 46); styleExample.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-22, -46);
// Создание метки с измененным значком var placemark = new YMasp.Placemark(map.getCenter(), {style : styleExample}); map.addOverlay(placemark);
Если применить вышеприведенный стиль к любому из оверлеев, то их внешний вид не изменится, хотя подстили не были определены.
Дело в том, что недостающие стили наследуются от родительского. Если родительский стиль не указан, то недостающие стили берутся из параметров по умолчанию.
При наследовании дочерний стиль перенимает у родительского все свойства, которые не определены в дочернем. После процедур наследования стиль дополняется недостающими параметрами из значений по умолчанию.
Рассмотрим наследование стилей. Для этого разместим на карте несколько меток со значками футбольного, баскетбольного и теннисного мячей. Их размеры одинаковы и равны 20х20 px. Чтобы не дублировать описание стилей для каждой метки, создадим базовый стиль, который будет содержать информацию о размерах и смещении меток. Стили всех меток унаследуем от базового стиля.
// Создание базового стиля var baseStyle = new YMaps.Style(); baseStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); baseStyle.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-10, -10); baseStyle.iconStyle.size = new YMaps.Point(20, 20);
// Наследуемся от базового стиля var styleFootBall = new YMaps.Style(baseStyle); styleFootBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleFootBall.iconStyle.href = "/img/football.png";
// Наследуемся от базового стиля var styleBasketBall = new YMaps.Style(baseStyle); styleBasketBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleBasketBall.iconStyle.href = "/img/basketball.png";
// Наследуемся от базового стиля var styleTennis = new YMaps.Style(baseStyle); styleTennis.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleTennis.iconStyle.href = "/img/tennis.png";
Для элементов группы можно задать единый стиль. Для этого нужно передать ключ стиля (или указатель на стиль) в качестве параметра в конструктор класса YMaps.GeoObjectCollection и он будет применен ко всем элементам группы автоматически (стиль для группы можно также задать с помощью метода setStyle()):
var gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#greenPoint");
Метки, находящиеся в группе, наследуют параметры стилей группы, но данная операция имеет более низкий приоритет, чем непосредственное наследование стилей.
// Для всех меток группы задается зеленый значок var gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#greenPoint"); gCollection.add([ // У этой метки определен стиль - красный значок // Стиль группы не перекроет стиль этого объекта new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.518234,55.708937), {style: "default#redPoint"}), new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.514146,55.722294)) ]));
Таким образом группа будет содержать две метки с красным и зеленым значками соответственно.
Стоит отметить, что если группы вложены одна в другую, то при формировании стиля для элементов группы будет учитываться и стиль родительской группы. Таким образом могут быть созданы целые цепочки наследования. По той же схеме происходит наследовании стилей, т. е. когда родительский стиль сам имеет своего родителя.
Рассмотрим цепочку наследования из трех стилей. В первом определим стиль обводки многоугольника, во втором – стиль заливки, а в третьем – стиль для значка метки. Пусть третий стиль наследуется от второго, а второй – от первого.
// Стиль обводки многоугольника var stylePolygonOutline = new YMaps.Style(); stylePolygonOutline.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle(); stylePolygonOutline.polygonStyle.outline = true; stylePolygonOutline.polygonStyle.strokeColor = "0000ff88"; stylePolygonOutline.polygonStyle.strokeWidth = 3;
// Стиль заливки многоугольника // Наследуется от stylePolygonOutline var stylePolygon = new YMaps.Style(stylePolygonOutline); stylePolygon.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle(); stylePolygon.polygonStyle.fill = true; stylePolygon.polygonStyle.fillColor = "0000ff33";
// Стиль значка метки // Наследуется от stylePolygon var styleIcon = new YMaps.Style(stylePolygon); styleIcon.iconStyle = new YMaps.IconStyle(); styleIcon.iconStyle.href = "http://info.maps.yandex.net/api/i/steelblue/dot.png"; styleIcon.iconStyle.size = new YMaps.Point(26, 46); styleIcon.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-22, -46);
Теперь если применить третий стиль (styleIcon) к группе, состоящей из метки и многоугольника, то внешний вид обоих объектов будет изменен:
// Создание группы с заданным стилем для значка метки и многоугольника var group = new YMaps.GeoObjectCollection(styleIcon); group.add([ new YMaps.Placemark(map.getCenter()), new YMaps.Polygon([new YMaps.GeoPoint(37.53, 55.77), new YMaps.GeoPoint(37.53, 55.83),new YMaps.GeoPoint(37.75, 55.83)]) ]); map.addOverlay(group);
В этой статье мы рассмотрели оформление меток с использованием стилей, их наследования и дополнения. Рассмотренные механизмы формирования стилей могут использоваться совместно, избавляя разработчика от необходимости многократного дублирования кода.
В данной статье будет рассказано о том, как можно сформировать ссылку на фрагмент карты. Например, данная функциональность может потребоваться, если на карте размещены объекты, а пользователям необходимо обмениваться ссылками на фрагменты карты с этими объектами.
Рассмотрим как можно менять адрес страницы, используя JavaScript. Для манипуляций с адресом страницы обратимся к глобальному объекту document.location, который содержит информацию об адресе текущего документа. Адрес текущей загруженной страницы можно изменить, используя свойство href объекта document.location.
Адрес на текущий фрагмент карты будем сохранять в HTML-элементе «Ссылка» в атрибуте href. Код для создания данного HTML-элемента выглядит следующим образом:
<a id="YMapsLink" href="#">Получить ссылку на карту</a>
В данной статье будет рассказано о том, как можно сформировать ссылку на фрагмент карты. Например, данная функциональность может потребоваться, если на карте размещены объекты, а пользователям необходимо обмениваться ссылками на фрагменты карты с этими объектами.
Рассмотрим как можно менять адрес страницы, используя JavaScript. Для манипуляций с адресом страницы обратимся к глобальному объекту document.location, который содержит информацию об адресе текущего документа. Адрес текущей загруженной страницы можно изменить, используя свойство href объекта document.location.
Адрес на текущий фрагмент карты будем сохранять в HTML-элементе «Ссылка» в атрибуте href. Код для создания данного HTML-элемента выглядит следующим образом:
<a id="YMapsLink" href="#">Получить ссылку на карту</a>
Чтобы сформировать адрес на фрагмент карты, необходимо сохранять в ссылке центр карты, линейный размер области, а также тип карты.
Для перевода типа карты в строковое представление и обратно напишем небольшой класс TypeConverter, для перевода остальных параметров воспользуемся стандартным методом toString().
// Конвертер типов карт // Если тип карты не был определен, то по умолчанию возвращается тип карты YMaps.MapType.MAP (или имя "map") function TypeConverter () { // Доступные типы карты var types = [YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE, YMaps.MapType.HYBRID],
// Имена карт names = ["map", "sat", "hyb"];
// Возвращает имя карты по ее типу this.typeToName = function (type) { return names[valid(YMaps.jQuery.inArray(type, types))]; };
// Возвращает тип карты по имени this.nameToType = function (name) { return types[valid(YMaps.jQuery.inArray(name, names))]; };
Внешний вид объектов на карте можно менять с помощью стилей. Подробнее о работе со стилями рассказано в статье Изменение внешнего вида объектов. Однако, в стили вынесены только общие свойства объектов (смена значка у метки, стиль рисования ломанной и т.д.). Этих возможностей может не хватить, если необходимо, чтобы внешних вид объектов сильно отличался от стандартного. Эту проблему призваны решить текстовые шаблоны.
Текстовый шаблон – это HTML-строка (верстка), которая может содержать элементы вида $[имя_поля|значение_по_умолчанию]. Такие элементы заменяются данными из объекта-контекста, который передается в метод build() при разборе конкретного шаблона.
Под объектом-контекстом понимается объект, из которого должны браться данные для подстановки. Если объект не содержит данных, путь к которым указан в элементе, то элемент будет заменен пустой строкой или значением по умолчанию, если оно указано. Значение по умолчанию указывается сразу после символа "|".
styleIcon.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#customPointIcon");
Таким образом значок для метки может быть не только изображение, а любое html-содержимое, которое будет задано в текстовом шаблоне.
Например, рассмотрим следующую задачу: для каждой метки в балуне нужно выводить заголовок зеленым цветом, а под описанием объекта – размещать логотип компании. Можно решить эту задачу, записав необходимый html для каждого объекта в поля name и desctiption. Тогда определение содержимого одной метки будет выглядеть примерно так:
// Создание метки var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter());
Однако, если таких объектов будет много (например, около сотни), то для того, чтобы изменить оформление выводимой информации (например, убрать логотип компании из описания объекта), необходимо будет изменить сотню строчек кода. Это неудобно. Лучше для этих целей создать текстовый шаблон содержимого балуна и применить его ко всем меткам.
Рассмотрим подробнее текстовый шаблон балуна по умолчанию.
<b>$[name]</b><div>$[description]</div>
Элементы name и description будут браться из объекта контекста. Если вызвать метод openBalloon() у метки, то объектом-контекстом будет сама метка.
var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter()); placemark.name = "Имя объекта"; placemark.description = "Описание объекта";
В итоге получен результат такой же, как если html был записан в поля name и description. Текстовые шаблоны позволяют избавляться от дублирования код (в текстовый шаблон можно вынести все повторяющиеся элементы, например, цвет заголовка и логотип компании).
Кроме того в текстовых шаблонах можно задавать значения по умолчанию, которые также могут помочь.
Например, стоит задача: разместить на карте местоположения складов, а в балуне указывать количество единиц товара, которые на них в настоящее время присутствует. Если товара нет (количество единиц товара равно нулю), то необходимо вывести сообщение «нет в наличии». Дополнительную информацию необходимо размещать в поле metaDataProperty, чтобы избежать перекрытия стандартных полей и методов.
var style = { balloonContentStyle : { template : new YMaps.Template('<b>$[name]</b><div>$[description]</div>\ <div>Количество товара: $[metaDataProperty.anyMetaData.count|нет в наличии]</div>') } }
var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style: style}); placemark.name = "Склад № 1"; placemark.description = "Центральный склад, расположенный в центре карты";
Использование текстовых шаблонов позволяет гибко изменять внешний вид объектов на карте и создавать оверлеи с уникальным внешним видом. Также в шаблоны можно вынести общую информацию и верстку для всех объектов, избавляясь от дублирования кода и делая код более гибким и универсальным
Внешний вид объектов на карте можно менять с помощью стилей. Подробнее о работе со стилями рассказано в статье Изменение внешнего вида объектов. Однако, в стили вынесены только общие свойства объектов (смена значка у метки, стиль рисования ломанной и т.д.). Этих возможностей может не хватить, если необходимо, чтобы внешних вид объектов сильно отличался от стандартного. Эту проблему призваны решить текстовые шаблоны.
Текстовый шаблон – это HTML-строка (верстка), которая может содержать элементы вида $[имя_поля|значение_по_умолчанию]. Такие элементы заменяются данными из объекта-контекста, который передается в метод build() при разборе конкретного шаблона.
Под объектом-контекстом понимается объект, из которого должны браться данные для подстановки. Если объект не содержит данных, путь к которым указан в элементе, то элемент будет заменен пустой строкой или значением по умолчанию, если оно указано. Значение по умолчанию указывается сразу после символа "|".
styleIcon.iconStyle = new YMaps.IconStyle("example#customPointIcon");
Таким образом значок для метки может быть не только изображение, а любое html-содержимое, которое будет задано в текстовом шаблоне.
Например, рассмотрим следующую задачу: для каждой метки в балуне нужно выводить заголовок зеленым цветом, а под описанием объекта – размещать логотип компании. Можно решить эту задачу, записав необходимый html для каждого объекта в поля name и desctiption. Тогда определение содержимого одной метки будет выглядеть примерно так:
// Создание метки var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter());
Однако, если таких объектов будет много (например, около сотни), то для того, чтобы изменить оформление выводимой информации (например, убрать логотип компании из описания объекта), необходимо будет изменить сотню строчек кода. Это неудобно. Лучше для этих целей создать текстовый шаблон содержимого балуна и применить его ко всем меткам.
Рассмотрим подробнее текстовый шаблон балуна по умолчанию.
<b>$[name]</b><div>$[description]</div>
Элементы name и description будут браться из объекта контекста. Если вызвать метод openBalloon() у метки, то объектом-контекстом будет сама метка.
var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter()); placemark.name = "Имя объекта"; placemark.description = "Описание объекта";
В итоге получен результат такой же, как если html был записан в поля name и description. Текстовые шаблоны позволяют избавляться от дублирования код (в текстовый шаблон можно вынести все повторяющиеся элементы, например, цвет заголовка и логотип компании).
Кроме того в текстовых шаблонах можно задавать значения по умолчанию, которые также могут помочь.
Например, стоит задача: разместить на карте местоположения складов, а в балуне указывать количество единиц товара, которые на них в настоящее время присутствует. Если товара нет (количество единиц товара равно нулю), то необходимо вывести сообщение «нет в наличии». Дополнительную информацию необходимо размещать в поле metaDataProperty, чтобы избежать перекрытия стандартных полей и методов.
var style = { balloonContentStyle : { template : new YMaps.Template('<b>$[name]</b><div>$[description]</div>\ <div>Количество товара: $[metaDataProperty.anyMetaData.count|нет в наличии]</div>') } }
var placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style: style}); placemark.name = "Склад № 1"; placemark.description = "Центральный склад, расположенный в центре карты";
Использование текстовых шаблонов позволяет гибко изменять внешний вид объектов на карте и создавать оверлеи с уникальным внешним видом. Также в шаблоны можно вынести общую информацию и верстку для всех объектов, избавляясь от дублирования кода и делая код более гибким и универсальным
Это блог команды разработки API Яндекс.Карт. Здесь вы найдёте новости сервиса, статьи, интересные примеры и другую полезную информацию из первых рук. Открывать собственные темы, чтобы задать вопрос, опубликовать статью или спросить о чем-то разработчиков проектов, использующих API Яндекс.Карт, вы можете в клубе API Яндекс.Карт.
Рады видеть вас в блоге команды разработки API Яндекс.Карт. Здесь мы пишем обо всем новом, что происходит на сервисе, публикуем анонсы мероприятий и другую полезную информацию.
В блоге легко ориентироваться: вы сразу найдете интересующие вас темы по меткам.
Например, с меткой «статьи» мы выкладываем тексты наших разработчиков или ссылки на материалы пользователей об API Яндекс.Карт и о его возможностях.
С меткой «примеры» мы публикуем новые примеры использования API, которых пока нет в документации.
Если вас интересуют прошедшие и предстоящие мероприятия, на которых мы рассказываем про API, обратите внимание на метки «конференции» и «вебинар». А материалы докладов ищите по меткам «видео» и «презентации».
API Яндекс.Карт используется для реализации множества различных сервисов: от простых схем проезда до почти полноценных ГИС. В зависимости от сложности решаемой задачи и «динамичности» данных, отображаемых на карте, используется свой подход и инструменты.
Схемы проезда обычно не меняются, а создаются один раз на продолжительный промежуток времени (например, до переезда офиса). Поэтому для их создания удобно воспользоваться визуальным инструментом «Конструктор схем проездов", который позволяет разметить необходимые объекты на карте и получить готовый код для вставки на страницу.
Недостатком «Конструктора схем проезда» является отсутствие возможности продолжить редактирование созданных карт. Поэтому для изменения объектов или их местоположение приходится создавать либо новую карту в конструкторе, либо редактировать JavaScript вручную. Такой проблемы не возникнет при использовании сервиса «Мои карты".
Сервис «Мои карты» позволяет отмечать на карте метки, изменять их внешний вид и описание, после чего можно поделиться ссылкой на созданную карту с друзьями. Карту, созданную в вышеописанном сервисе, можно разместить и у себя на сайте. Для этого необходимо воспользоваться возможностью экспорта объектов, размеченных на карте, в виде YMapsML. Более подробно про экспорт YMapsML можно прочитать в этом топике.
Чтобы добавить YMapsML-документ на карту, необходимо после ее инициализации вставить следующую строку (необходимо подставить свой URL):
После окончания загрузки YMapsML-документа можно поменять внешний вид значков. Для этого необходимо создать обработчика события Load и в нем вызвать метод setStyle() для группы, в которой размещены метки:
С помощью перечисленных инструментов можно решать достаточно обширный круг задач. В одной из следующих статей мы рассмотрим создания небольшого редактора, который можно будет разместить у себя на странице.
API Яндекс.Карт используется для реализации множества различных сервисов: от простых схем проезда до почти полноценных ГИС. В зависимости от сложности решаемой задачи и «динамичности» данных, отображаемых на карте, используется свой подход и инструменты.
Схемы проезда обычно не меняются, а создаются один раз на продолжительный промежуток времени (например, до переезда офиса). Поэтому для их создания удобно воспользоваться визуальным инструментом «Конструктор схем проездов", который позволяет разметить необходимые объекты на карте и получить готовый код для вставки на страницу.
Недостатком «Конструктора схем проезда» является отсутствие возможности продолжить редактирование созданных карт. Поэтому для изменения объектов или их местоположение приходится создавать либо новую карту в конструкторе, либо редактировать JavaScript вручную. Такой проблемы не возникнет при использовании сервиса «Мои карты".
Сервис «Мои карты» позволяет отмечать на карте метки, изменять их внешний вид и описание, после чего можно поделиться ссылкой на созданную карту с друзьями. Карту, созданную в вышеописанном сервисе, можно разместить и у себя на сайте. Для этого необходимо воспользоваться возможностью экспорта объектов, размеченных на карте, в виде YMapsML. Более подробно про экспорт YMapsML можно прочитать в этом топике.
Чтобы добавить YMapsML-документ на карту, необходимо после ее инициализации вставить следующую строку (необходимо подставить свой URL):
Объекты, размещенные на карте таким образом, можно редактировать через интерфейс «Моих карт». Другими словами все изменения, внесенные в карту на Яндекс.Картах, автоматически отразятся в соответствующем YMapsML.
При добавлении YMapsML-документа из "Моих карт" центр и масштаб карты подбирается таким образом, чтобы все добавленные метки были видны на карте. Такое поведение можно изменить, если при создании YMapsML в конструктор передать параметр viewAutoApply со значением false.
После окончания загрузки YMapsML-документа можно поменять внешний вид значков. Для этого необходимо создать обработчика события Load и в нем вызвать метод setStyle() для группы, в которой размещены метки:
С помощью перечисленных инструментов можно решать достаточно обширный круг задач. В одной из следующих статей мы рассмотрим создания небольшого редактора, который можно будет разместить у себя на странице.
Захотелось поделиться с миром отснятыми панорамами родного города на собственном сайте, лучше всего для этого подошли карты от Яндекса, так как Google не хочет рисовать подробную схему нашего города. Панорамы открываются в балуне, карта встроена в Wordpress c помощью JavaScript без использования плагинов.
Сегодня команда разработчиков API Яндекс.Карт открывает свой блог. В нем мы будем публиковать анонсы новых версий API, полезные статьи, а также интересные примеры. Вы можете следить за обновлениями блога как в сервисе я.ру, так и подписавшись на RSS-ленту новых топиков.
В этом клубе, как и раньше, мы будем обсуждать различные проблемы и вопросы, связанные с использованием API Яндекс.Карт. Блог же будет являться каналом официальных сообщений от команды разработки.
Обо всех обновлениях в блоге мы дополнительно будем сообщаться и здесь. Таким образом, пользователи, предпочитающие читать клуб, также будут в курсе последних новостей и событий.