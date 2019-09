Подскажите пожалуйста, можно ли вообще, и если можно то как использовать декартову систему для проставки меток из YMapsML.

слабал нечто подобное

<ymaps xmlns="http://maps.yandex.ru/ymaps/1.x" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">

<Representation xmlns="http://maps.yandex.ru/representation/1.x">

<View>

<gml:boundedBy>

<gml:Envelope>

<gml:upperCorner>0 2560</gml:upperCorner>

<gml:lowerCorner>2560 0</gml:lowerCorner>

</gml:Envelope>

</gml:boundedBy>

</View>

<Style gml:id="s_boss">

<iconStyle>

<href>/engine/modules/map/icons/boss.gif</href>

<size x="10" y="10"/>

<offset x="-5" y="-5"/>

</iconStyle>

</Style>

</Representation>

<GeoObjectCollection>

<gml:featureMember>

<GeoObject>

<style>#s_boss</style>

<gml:name>Превед</gml:name>

<gml:Point>

<gml:pos>1000.0 1000.0</gml:pos>

</gml:Point>

</GeoObject>

</gml:featureMember>

</GeoObjectCollection>

</ymaps>



карта инциализируется так:

var myCoordSystem = new YMaps.CartesianCoordSystem(

new YMaps.Point(0, 2560), // Координаты левого нижнего угла карты

//new YMaps.Point(600, 400),

new YMaps.Point(2560, 0), // Координаты правого верхнего угла карты

1, // Длина единичного отрезка в метрах

5

);

map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0], {

coordSystem: myCoordSystem // передаем нашу систему координат

});



Но точка описанная в xml почему-то ставится в гео-координатах, а мне надо бы в декартовых