В соответствии с интсрукцей, получила API-ключ для сайта, затем в заголовке скрипт для вызова API <script src="http://api-maps.yandex.ru /1.1/index.xml?key=API-кл юч " type="text/javascript"></script> - соответственно с подстановкой ключа.

Дальше в коде страницы:

<div id="YMapsID-840" style="width: 90%; height: 371px;"><!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (начало) -->

<script src="http://api-maps.yandex.ru /1.1/?key=ACYQ4UsBAAAAUj6 vGwIA9QK_9QJkz1XXwd0Tsi06 4FyvcrEAAAAAAAAAAACN55Mdb SSQFUKakhjeG7sYtVeGiw==&a mp;wizard=constructor " type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript"><!--

YMaps.jQuery(function () {

var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-2854")[0]);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(40.517293,64.538711), 16, YMaps.MapType.MAP);

map.addControl(new YMaps.Zoom());

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.TypeControl());



function createObject (type, point, style, description) {

var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],

index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),

constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];

description = description || "";



var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description});

object.description = description;



return object;

}

});

// --></script>

<div style="width: 450px; text-align: right; font-family: Arial;">

<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->

</div>

На странце карта уже была, и вот теперь новая не хочет загружаться.

