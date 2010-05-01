Вобщем что-то я недопонимаю, подскажите пожалуйтса)
есть картинка 2560x2560 нарезанная на тайлы
вобщем создают систему координат:
...
var myCoordSystem = new YMaps.CartesianCoordSystem(
new YMaps.Point(0, 2560),
new YMaps.Point(2560, 0),
1,
5
);
...
создаю карту
map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0], {
coordSystem: myCoordSystem
});
...
Все шикарно, карту кажет, но...
добавляю свою метку
...
var point=new YMaps.Point(1000, 1000);
map.addOverlay(new YMaps.Placemark(point,{style:s_boss}));
...
по сути вещей если карта 2560x2560 то метка должна оказаться на середине карты,
а она у меня далеко за ней. Подскажите как сделать так чтобы координаты соответсвовали пикселям картинки?
вот здесь работающий пример: