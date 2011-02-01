На карте реализованна функция поиска
map.addControl(new YMaps.SearchControl());
Хотелось бы, чтобы после завершения поиска при нажатии, в данном случае, на результат "Ленинский проспект, 13"
вместо стандартного балуна появлялся балун следующего вида:
YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) {
var myHtml = "Значение: " + mEvent.getGeoPoint() + "<br>"+'<form id="formadd" name="formadd_point" method="post" action="outpoint2.php"><p>Название: <input name="namepoint" type="text" size="20" maxlength="80" /></p><p>Описание: <textarea name="descriptpoint" cols="20" rows="5"></textarea></p><p>Иконка: <select name="user" size="1"></select></p><input name="pcoord" type="hidden" value="'+mEvent.getGeoPoint()+'" /><p><input name="subpoint" type="submit" value="Добавить" /></p></form>';
map.openBalloon(mEvent.getGeoPoint(), myHtml);
});
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать? сама разобраться не могу...буду очень признательна.