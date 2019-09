function createPlacemark (point, name, description, cl, link, img, cost) {



var styleName = "my#" + cl;

var s = new YMaps.Style();

s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

s.iconStyle.href = "/i/" + cl +"_icon.png";

s.iconStyle.size = new YMaps.Point(41, 44);

s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-10, -40);



if(cl == "hotel"){

var template = new YMaps.Template(

"<table class=\"balContent\">\

<tr valign=\"top\">\

<td class=\"balLeft\"><img src=\"$[img|/i/gallery/w56.png]\" width= /></td>\

<td class=\"balRight\">\

<a href=\"$[link|/]\">$[name|отель]</a>\

<div>$[description|адрес]</div>\

<div class=\"cost\">$[cost|0]</div>\

</td>\

</tr>\

</table>");

s.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle(template);

}



s.balloonStyle = {template: new YMaps.LayoutTemplate(myBalloonLayout)};



YMaps.Styles.add(styleName, s);



var placemark = new YMaps.Placemark(point,{style: styleName});



placemark.name = name;

placemark.description = description;

placemark.link = link;

placemark.img = img;

placemark.cost = cost;



return placemark

}



function myBalloonLayout() {

this.element = YMaps.jQuery(

"<div class=\"b-simple-balloon-layout\">\

<div class=\"content\"></div>\

<div class=\"close\"></div>\

<div class=\"tail\"></div></div>");

this.close = this.element.find(".close");

this.content = this.element.find(".content");

this.disableClose = function(){

this.close.unbind("click").css("display", "none");

};

this.enableClose = function(callback){

this.close.bind("click", callback).css("display", "");

return false;

};

this.onAddToParent = function (parentNode) {

YMaps.jQuery(parentNode).append(this.element);

this.update();

};

this.onRemoveFromParent = function () {

this.element.remove();

};

this.setContent = function (content) {

content.onAddToParent(this.content[0]);

};

this.update = function () {

this.element.css("margin-top", this.getOffset().getY());

};

this.getOffset = function () {

return new YMaps.Point(0, -this.content.height() -35);

};

this.setMaxSize = function (maxWidth, maxHeight) {};

};