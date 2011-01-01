window.onload = function () {
3 var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
4 map.enableScrollZoom();
5 var geocoder = new YMaps.Geocoder(",Иваново,Ленина,1,1");
6 YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {
7 map.addOverlay(geocoder.get(0));
8 map.setBounds(geocoder.get(0).getBounds());
9 });
11 var map0 = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID_0"));
12 map0.enableScrollZoom();
13 map0.addControl(miniMap);
14 map0.addControl(new YMaps.Zoom());
15 map0.addControl(new YMaps.ToolBar());
16 map0.addControl(new YMaps.TypeControl());
18 var geocoder0 = new YMaps.Geocoder(",Иваново,Ленина,1,1");
19 YMaps.Events.observe(geocoder0, geocoder0.Events.Load, function (geocoder0) {
20 map0.addOverlay(geocoder0.get(0));
21 map0.setBounds(geocoder0.get(0).getBounds());
22 });
24 var map1 = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID_1"));
25 map1.enableScrollZoom();
26 map1.addControl(miniMap);
27 map1.addControl(new YMaps.Zoom());
28 map1.addControl(new YMaps.ToolBar());
29 map1.addControl(new YMaps.TypeControl());
31 var geocoder1 = new YMaps.Geocoder(",Иваново,Ленина,1,1");
32 YMaps.Events.observe(geocoder1, geocoder1.Events.Load, function (geocoder1) {
33 map1.addOverlay(geocoder1.get(0));
34 map1.setBounds(geocoder1.get(0).getBounds());
35 });
}