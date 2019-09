var uchr_arr = [];

var placemark = [];

placemark[0] = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(xxx,xxx), {style: \"icons#style_school_sov\"});



placemark[0].name = 'Учреждение 1';



placemark[0].description = 'Описание учреждения 1';



//uchr_arr - [id, uchr_type, rajon, number]

uchr_arr = uchr_arr.concat([["0", "school", "sov", "52"]]);



placemark[1] = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(xxx,xxx), {style: \"icons#style_school_sov\"});



placemark[1].name = 'Учреждение 2';



placemark[1].description = 'Описание учреждения 2';



uchr_arr = uchr_arr.concat([["1", "dou", "len", "44"]]);



//и еще раз 200 в php-цикле

//дальше создали меню с галочками, и нажимаем на эту галочку:

li.bind(\"click\", function () {

var link = YMaps.jQuery(this);

if (link.attr(\"checked\")) {

var filter_add = new Array();

filter_add = ivedu_find_objects(uchr_arr, link.attr(\"id\"), map);

for (i=0; i<filter_add.length; i++) {

var uchr_id = uchr_arr[filter_add[i]][0];

map.addOverlay(placemark[uchr_id]);

}

}

else

{

var filter_remove = ivedu_find_objects(uchr_arr, link.attr(\"id\"), map);

for (i=0; i<filter_add.length; i++) {

var uchr_id = uchr_arr[filter_remove[i]][0];

map.removeOverlay(placemark[uchr_id]);

}

}

});

//функция поиска по районам:

function ivedu_find_objects(uchr_arr, id, map) {

var filter_out = [];

for (i=0;i<uchr_arr.length;i++) {

if (id==0) { var rajon = \"sov\"; }

if (id==1) { var rajon = \"okt\"; }

if (id==2) { var rajon = \"len\"; }

if (id==3) { var rajon = \"fr\"; }

if (uchr_arr[i][2] == rajon) {

filter_out = filter_out.concat(uchr_arr[i][0]);

}

}

return filter_out;

}