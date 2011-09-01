Клуб API Карт

сентябрь 2011
Балуны разлетелись
Ямолов И.
1 сентября 2011, 05:44

Встретил вот такую проблему с балунами, на всех браузерах

 Chrome:

Firefox:

Opera:


Решение оказалось простое:


либо CSS:


table.YMaps-b-balloon-frame {
    border-spacing: 0; // user-agent default = 2px; причем на всех браузерах
}
 

 

 

6 комментариев
API 1.x
Отображение KML
Удалённый пользователь
1 сентября 2011, 08:26

Есть карта города в программе MapInfo, со слоями улиц и домов. Мы конвертировали карту в KML и попробовали разместить оверлеем на карте Яндекса, как в примере Визуализация KML. Но слой почему-то не отображается...

Подскажите, пожалуйста, какие требования к KML-файлу для визуализации?

Как я понял, альтернативный способ - использовать растровый вариант карты города, с нарезкой на тайлы.

Хотелось бы использовать именно карту в векторном формате.

 

3 комментария
API 1.x
Создание собственных Панорам, размещение вебкамер на Яндекс.Картах
KDV
1 сентября 2011, 09:33

Очевидный факт, что силами Яндекса уже имеются на карте панорамы крупных городов-миллионников, курортов и прочих мест российского и мирового значения.

Однако техноллогии все развиваются и становятся более доступными для массового использования не только компаниями, но и частными пользователями. К примеру еще неск. лет назат никто и не думал, что планировать поездку на отдых можно рассматривая фотографии привязанные к близлежайшей территории на Я.Картах, Я.Фотках и Google Maps, или же, что оценить погоду и обстановку можно подключившися к публичным Интернет-камерам размещенным в пункте назначения Вашего путешествия.

Я предлагаю двигаться дальше и добавить слой размещенных вебкамер(как официальных так и пользовательских) на maps.yandex.ru, а в последствии и в API добавить. Надо же догнать и перегнать Google))

Так же, в связи с все большим распространением устройств мониторинга транспорта, которые записывают трек перемещения и видеорегистраторов разработать технологию обработки и подготовки отснятого материала совместно с треком передвижения для дальнейшей заливки на Яндекс. Дело в том, что информация на панорамах с автомагистралей и менее населенных регионов на Панорамах в данный момент практически отсутствует, но тоже востребована как минимум для проезда через данную территорию. Разумеется качество материала не сравить с заснятым Я.Мобилем, но в случае когда информации нет никакой полагаю стоит об этом призадуматься.

PS Прежде чем писать о всемозможных сложностях связанных с премодерацией данного контента помните, что нерешаемых проблем в принципе нет и что конкуренты не дремлют. В часности у Google более богатый и удобный выбор слоев для отображения на карте - и погода и вебкамеры и множество объектов инфраструктуры и природных.

10 комментариев
Загрузка API Яндекс карт
xes84
1 сентября 2011, 20:10

Есть сложности при загрузке карты апи.

Первая при попытки загрузить карту уже после создания страницы - это вопрос 1.

И вопрос два когда я подключаю файл Php который содержит строку подклбючения API фаерфокс не работает , опера понимает что я имею ввиду.

 

Прошу прощения что пернаправляю на другой форум, но вданном редакторе просто невозможно решить вопросы требующие вывода кода.

Ответы, решения если они будут тможет как сюда так и на форуме оставить, там не нужна регистрация. Лучше на форуме так как там все не превратится в нечитаемый текст со смайликами и коменты не пропадут.

Пост загрузка API

http://phpforum.ru/index.php?showtopic=50185

 

2 комментария
API 1.x
По России и Белоруссии на электричках
ovall
2 сентября 2011, 11:13
  • Сервис поиска оптимального маршрута по России и Белоруссии на электричках
  • Подбор оптимального маршрута между станциями различных регионов России и Белоруссии на электричках с минимальным временем пересадок и без ограничения времени поездки и количества пересадок
  • пример прокладки маршрута Москва-Курск
  • Сервис в первую очередь предназначен для пассажиров-льготников, имеющих
    право на бесплатный или частично оплачиваемый проезд на поездах
    пригородной зоны, а также людей, желающих сэкономить на проезде в ущерб
    комфорту: (пенсионеры, инвалиды, студенты, учащиеся, путешественники-экстремалы и пр.)
  • можно выбирать категории поездов (пригородные, местные, экспрессы и т.д.), а так же день выезда
  • каждый вариант маршрута выделяется отдельным цветом
  • в плане - версия для PDA, отметка пользовательскими метками пунктов начала/конца маршрутов и пунктов пересадки
4 комментария
примеры проектов,маршрутизация
Пропала маленькая голубая метка
Иван
2 сентября 2011, 15:15

визуально маленькая голубая метка (lightblueSmallPoint) выглядит как большая, с остальными стандартными цветными метками все в порядке..

placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(35, 55), {style: "default#lightbluePoint"})
map.addOverlay(placemark);
placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(35, 56), {style: "default#lightblueSmallPoint"})
map.addOverlay(placemark);

 

1 комментарий
метка,поиск ошибок
Возможно ли отображать на карте только города?
Удалённый пользователь
2 сентября 2011, 15:42

Возможно ли схематично отображать на карте только города? Примерно как здесь: http://privatbank.ua/info/index1.stm?idmap=18

1 комментарий
API 1.x
помогите с картой
Удалённый пользователь
2 сентября 2011, 17:26

Сделал всё по инструкции, зарегистрировался, отметился скопировал код и ... нет, карта не появилась. кто подскажет, в чем проблема?   http://www.fiestagrup.ru/about.html

4 комментария
API 1.x
Изменение содержания балуна метки
SagaranoMail
2 сентября 2011, 18:09

Привет.

Содержимое балуна устанавливаю перед добавлением метки на карту методоv setBalloonContent(). Затем, в определенных случаях мне нужно изменить содержание балуна.

Как это сделать правильно? Пробовл так:

//obj-это метка

var content = $(obj.getBalloonContent()
                        var table = content.find("#container1").find("table");
и т.д.
                        obj.setBalloonContent(content.html()

 

Не получается.

6 комментариев
API 1.x
Отрисовка дополнительных линий на карте
denbl
2 сентября 2011, 18:31
Добрый день.

Проблема в следующем — на определенном масштабе карты на ней начинают рисоваться линии, которых на самом деле нет.

Вот пример такой отрисовки:


Вот эта длинная полоса через весь экран и является проблемой. По крайней мере, повторяется каждый раз на этом масштабе карте вот здесь.

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, и как избавиться от этой линии.
7 комментариев
поиск ошибок
Инструмент создания статической карты для сайта
translator1989
3 сентября 2011, 10:04

В API Яндекс.Карт есть удобный инструмент создания статической карты для сайта в  три клика. Создание карты занимает не больше минуты.

Вопрос в том, что поиск этой страницы с инструментом занимает пару часов. А находится не через навигацию, а через поиск Яндекса.

Навигация организована так, что все ссылки ведут на страницы подробного описания того, как это работает, тогда как программисты уже постарались и сделали специально для чайников страницу простого интерфейса.

Пользуюсь статическими картами полтора года и в этом плане ничего не меняется.

К сожалению, сегодня я не нашел эту страницу. Может, кто-нибудь подскажет...

1 комментарий
API 1.x
Geocoder и Balloon
Р.С.
3 сентября 2011, 14:59

Здравствуйте, на сайте вывожу местоположение организаций таким способом
%Adres_value% %Rajon_value% -- адрес организации,

<!-- Здесь отображается местоположение организации без метки с адресом, я хочу еще выводить в метке адрес, как? -->

   <script type="text/javascript">
        // Создание обработчика для события window.onLoad
        YMaps.jQuery(function () {
            // Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру
            var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]
            // Создание объекта геокодера
            var geocoder = new YMaps.Geocoder("%Adres_value% %Rajon_value%");
           // По завершению геокодирования инициализируем карту первым результатом
            YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {
                if (geocoder.length()) {
                    map.setBounds(geocoder.get(0).getBounds()
                }
            }
        }
    </script>
<div id="YMapsID" style="display: none; height:400px; width:100%;"></div>

но я хочу что бы на карте всплывала метка с адресом организации, то есть нужно использовать
типа var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37, 55)

но у меня есть только адрес (пример: Псков, ул. Первомайская 12), долготы/широты нет,

как в таком случае отображать метки с названием организаций?
имея только адрес (пример: Псков, ул. Первомайская 12)

   


   

4 комментария
примеры проектов,балун,геокодирование
Нет метки на схеме
Дмитрий Федосеев
3 сентября 2011, 17:04

Ставлю метку, на карте, показывает, что есть, при вставе на сайт голубенькой метки нет. С остальными схемами все в порядке. как быть?

5 комментариев
API 1.x
Как отобразить XML-файл (YMapsML), на карте с декартовой системой координат
vse2008
4 сентября 2011, 04:53

система координат
     var myCoordSystem = new YMaps.CartesianCoordSystem(
                    new YMaps.Point(0, 4096),
                    new YMaps.Point(4096, 0),
                    8.5e-5,
                    4


XML-файл
   <gml:featureMember>
                <ymaps:GeoObject id="dom">
                    <gml:description>Дом. Адрес</gml:description>
                    <gml:name>дом на улице</gml:name>
                    <gml:Point>
                        <gml:pos>1677.40952 2721.66446</gml:pos>
                    </gml:Point>
                    <ymaps:style>#companyStyle</ymaps:style>
                </ymaps:GeoObject>
            </gml:featureMember>


т.е. gml:pos - географические координаты, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА а есть ли декартовы?

1 комментарий
API 1.x
Как найти все ребра, проходящие через данную вершину
CTRT
5 сентября 2011, 00:38

Пытаюсь создать сервис рассчета маршрутов. Необходимо получить все ребра, проходящие через данную вершину (грубо говоря - в каких направлениях можно двигаться из заданной точки).

Подскажите, как?

API 1.x
Список населенных пунктов в окрестности объекта.
wizaryshaman
5 сентября 2011, 09:31

Здравствуйте!

Требуется получить список населенных пунктов в некоторой окрестности объекта с расстояниями до него. Например, есть город Рязань, хотелось бы получить список населенных пунктов в радиусе 30 км от Рязани и желательно с расстояниями. Возможно ли это сделать с помощью API Яндекс карт?

Спасибо!

1 комментарий
API 1.x
Динамическое обновление YmapsML - кто-нибудь делал?
Михаил Королев
5 сентября 2011, 13:07

Кто-нибудь решал задачу отображения перемещений при помощи обновления по таймеру оверлея YmapsML?

Если повесить таймер на событие Load - он отрабатывает 1 раз, что логично.

Вешать просто внешний таймер, не привязанный к ml.Events.Load - тоже не вполне кузяво.

...или я туплю с утра?

 

p.s. Реализовал виджет Чата и Сообщества для Мобильных Я.Карт на Android, делаю динамический показ участников сообщества на карте

http://ymm.sytes.net/teammap.asp?rubr_id=323

6 комментариев
события,API 1.x,YMapsML
Карта в динамическом окне.
Сергей Б.
5 сентября 2011, 14:51

При создании нового окна, если функцию write записать одой строкой, ошибки нет.

Если сделать, как в закоментированном коде, окно виснет.

В чём дело?

<html>
<head>
<title></title>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
    function OpenWin() {
        windop = window.open("", "_self");
        with (windop.document) {
      open()
      charset = "windows-1251"
      write('<html><head><title></title></head><script src="ht'+'tp://api-maps.yandex.ru/1.1.1/index.xml?key=ABUoEEoBAAAA0TzVVAMAOXWN83ijIY_MGLwARJqWhFV462AAAAAAAAAAAAAxlrdsxFy48rI7bw0dbSPa2AWAjA==" type="text/javascript"><\/sc'+'ript><body></body></html>');
//      write('<html><head><title></title></head>');
//      write('<script src="ht'+'tp://api-maps.yandex.ru/1.1.1/index.xml?key=ABUoEEoBAAAA0TzVVAMAOXWN83ijIY_MGLwARJqWhFV462AAAAAAAAAAAAAxlrdsxFy48rI7bw0dbSPa2AWAjA==" type="text/javascript"><\/sc'+'ript>');
//      write('<body></body></html>'); 
      close()
       }
    }
</script>

</head>
<body onload="OpenWin()">
</body>
</html>

API 1.x
Яндекс карты и справочник организаций
sergey.s.betke
5 сентября 2011, 15:19

Вопрос в следующем: можно ли определить через geocoder или иным способом программно координаты организации, зарегистрированной в Справочнике организаций? И информацию по этой организации "вытащить" сразу, чтобы в разделе контакты не дублировать информацию, а указать только id организации. Другими словами, чтобы в случае смены контактной информации её было достаточно поменять только в справочнике организаций Яндекса, и при этом на сайте всё "само" отражалось.

Сейчас вынужден здесь использовать почтовый адрес через geocoder, и "баллон" потом сам формирую, хотя очень нравится его (баллона) наполнение в справочнике организаций Яндекса.

Может есть какое-нибудь API справочника организаций? или через geocoder и id можно как-то "правильно" вопрос задать?

5 комментариев
поиск организаций,геокодирование
Параметр spn. Получаемая область поиска.
Удалённый пользователь
5 сентября 2011, 18:00

Снова проблема, апать старую не стал=) Имеется такой запрос, который должен вывести все объекты типа улицы в Ростове:

http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?kind=street&geocode=39.744918,47.227163&ll=39.744918,47.227163&spn=0.7,0.6&results=100&key=ApiKey

Но в ответ получаю <message>spn parameter is too large</message>. По какому принципу нужно регулировать spn, чтобы управлять зоной поиска ? Как корректно составить запрос ?

PS поиграв параметрами иногда получаю список улиц, но их всегда не больше 20. А нужно перебрать все (а их по кладру больше тысячи)

14 комментариев
API 1.x