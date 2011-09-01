Встретил вот такую проблему с балунами, на всех браузерах
Chrome:
Firefox:
Opera:
Решение оказалось простое:
либо CSS:
Встретил вот такую проблему с балунами, на всех браузерах
Chrome:
Firefox:
Opera:
Решение оказалось простое:
либо CSS:
Есть карта города в программе MapInfo, со слоями улиц и домов. Мы конвертировали карту в KML и попробовали разместить оверлеем на карте Яндекса, как в примере Визуализация KML. Но слой почему-то не отображается...
Подскажите, пожалуйста, какие требования к KML-файлу для визуализации?
Как я понял, альтернативный способ - использовать растровый вариант карты города, с нарезкой на тайлы.
Хотелось бы использовать именно карту в векторном формате.
Очевидный факт, что силами Яндекса уже имеются на карте панорамы крупных городов-миллионников, курортов и прочих мест российского и мирового значения.
Однако техноллогии все развиваются и становятся более доступными для массового использования не только компаниями, но и частными пользователями. К примеру еще неск. лет назат никто и не думал, что планировать поездку на отдых можно рассматривая фотографии привязанные к близлежайшей территории на Я.Картах, Я.Фотках и Google Maps, или же, что оценить погоду и обстановку можно подключившися к публичным Интернет-камерам размещенным в пункте назначения Вашего путешествия.
Я предлагаю двигаться дальше и добавить слой размещенных вебкамер(как официальных так и пользовательских) на maps.yandex.ru, а в последствии и в API добавить. Надо же догнать и перегнать Google))
Так же, в связи с все большим распространением устройств мониторинга транспорта, которые записывают трек перемещения и видеорегистраторов разработать технологию обработки и подготовки отснятого материала совместно с треком передвижения для дальнейшей заливки на Яндекс. Дело в том, что информация на панорамах с автомагистралей и менее населенных регионов на Панорамах в данный момент практически отсутствует, но тоже востребована как минимум для проезда через данную территорию. Разумеется качество материала не сравить с заснятым Я.Мобилем, но в случае когда информации нет никакой полагаю стоит об этом призадуматься.
PS Прежде чем писать о всемозможных сложностях связанных с премодерацией данного контента помните, что нерешаемых проблем в принципе нет и что конкуренты не дремлют. В часности у Google более богатый и удобный выбор слоев для отображения на карте - и погода и вебкамеры и множество объектов инфраструктуры и природных.
Есть сложности при загрузке карты апи.
Первая при попытки загрузить карту уже после создания страницы - это вопрос 1.
И вопрос два когда я подключаю файл Php который содержит строку подклбючения API фаерфокс не работает , опера понимает что я имею ввиду.
Прошу прощения что пернаправляю на другой форум, но вданном редакторе просто невозможно решить вопросы требующие вывода кода.
Ответы, решения если они будут тможет как сюда так и на форуме оставить, там не нужна регистрация. Лучше на форуме так как там все не превратится в нечитаемый текст со смайликами и коменты не пропадут.
Пост загрузка API
http://phpforum.ru/index.php?showtopic=50185
визуально маленькая голубая метка (lightblueSmallPoint) выглядит как большая, с остальными стандартными цветными метками все в порядке..
placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(35, 55), {style: "default#lightbluePoint"})
map.addOverlay(placemark);
placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(35, 56), {style: "default#lightblueSmallPoint"})
map.addOverlay(placemark);
Возможно ли схематично отображать на карте только города? Примерно как здесь: http://privatbank.ua/info/index1.stm?idmap=18
Сделал всё по инструкции, зарегистрировался, отметился скопировал код и ... нет, карта не появилась. кто подскажет, в чем проблема? http://www.fiestagrup.ru/about.html
Привет.
Содержимое балуна устанавливаю перед добавлением метки на карту методоv setBalloonContent(). Затем, в определенных случаях мне нужно изменить содержание балуна.
Как это сделать правильно? Пробовл так:
//obj-это метка
var content = $(obj.getBalloonContent()
var table = content.find("#container1").find("table");
и т.д.
obj.setBalloonContent(content.html()
Не получается.
В API Яндекс.Карт есть удобный инструмент создания статической карты для сайта в три клика. Создание карты занимает не больше минуты.
Вопрос в том, что поиск этой страницы с инструментом занимает пару часов. А находится не через навигацию, а через поиск Яндекса.
Навигация организована так, что все ссылки ведут на страницы подробного описания того, как это работает, тогда как программисты уже постарались и сделали специально для чайников страницу простого интерфейса.
Пользуюсь статическими картами полтора года и в этом плане ничего не меняется.
К сожалению, сегодня я не нашел эту страницу. Может, кто-нибудь подскажет...
Здравствуйте, на сайте вывожу местоположение организаций таким способом
%Adres_value% %Rajon_value% -- адрес организации,
<!-- Здесь отображается местоположение организации без метки с адресом, я хочу еще выводить в метке адрес, как? -->
<script type="text/javascript">
// Создание обработчика для события window.onLoad
YMaps.jQuery(function () {
// Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]
// Создание объекта геокодера
var geocoder = new YMaps.Geocoder("%Adres_value% %Rajon_value%");
// По завершению геокодирования инициализируем карту первым результатом
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {
if (geocoder.length()) {
map.setBounds(geocoder.get(0).getBounds()
}
}
}
</script>
<div id="YMapsID" style="display: none; height:400px; width:100%;"></div>
но я хочу что бы на карте всплывала метка с адресом организации, то есть нужно использовать
типа var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37, 55)
но у меня есть только адрес (пример: Псков, ул. Первомайская 12), долготы/широты нет,
как в таком случае отображать метки с названием организаций?
имея только адрес (пример: Псков, ул. Первомайская 12)
Ставлю метку, на карте, показывает, что есть, при вставе на сайт голубенькой метки нет. С остальными схемами все в порядке. как быть?
система координат
var myCoordSystem = new YMaps.CartesianCoordSystem(
new YMaps.Point(0, 4096),
new YMaps.Point(4096, 0),
8.5e-5,
4
XML-файл
<gml:featureMember>
<ymaps:GeoObject id="dom">
<gml:description>Дом. Адрес</gml:description>
<gml:name>дом на улице</gml:name>
<gml:Point>
<gml:pos>1677.40952 2721.66446</gml:pos>
</gml:Point>
<ymaps:style>#companyStyle</ymaps:style>
</ymaps:GeoObject>
</gml:featureMember>
т.е. gml:pos - географические координаты, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА а есть ли декартовы?
Пытаюсь создать сервис рассчета маршрутов. Необходимо получить все ребра, проходящие через данную вершину (грубо говоря - в каких направлениях можно двигаться из заданной точки).
Подскажите, как?
Здравствуйте!
Требуется получить список населенных пунктов в некоторой окрестности объекта с расстояниями до него. Например, есть город Рязань, хотелось бы получить список населенных пунктов в радиусе 30 км от Рязани и желательно с расстояниями. Возможно ли это сделать с помощью API Яндекс карт?
Спасибо!
Кто-нибудь решал задачу отображения перемещений при помощи обновления по таймеру оверлея YmapsML?
Если повесить таймер на событие Load - он отрабатывает 1 раз, что логично.
Вешать просто внешний таймер, не привязанный к ml.Events.Load - тоже не вполне кузяво.
...или я туплю с утра?
p.s. Реализовал виджет Чата и Сообщества для Мобильных Я.Карт на Android, делаю динамический показ участников сообщества на карте
http://ymm.sytes.net/teammap.asp?rubr_id=323
При создании нового окна, если функцию write записать одой строкой, ошибки нет.
Если сделать, как в закоментированном коде, окно виснет.
В чём дело?
<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function OpenWin() {
windop = window.open("", "_self");
with (windop.document) {
open()
charset = "windows-1251"
write('<html><head><title></title></head><script src="ht'+'tp://api-maps.y
andex.ru/1.1.1/index.xml? key=ABUoEEoBAAAA0TzVVAMAO XWN83ijIY_MGLwARJqWhFV462 AAAAAAAAAAAAAxlrdsxFy48rI 7bw0dbSPa2AWAjA==" type="text/javascript"><\ /sc'+'ript><body></body>< /html>');
// write('<html><head><title></title></head>');
// write('<script src="ht'+'tp://api-maps.y
andex.ru/1.1.1/index.xml? key=ABUoEEoBAAAA0TzVVAMAO XWN83ijIY_MGLwARJqWhFV462 AAAAAAAAAAAAAxlrdsxFy48rI 7bw0dbSPa2AWAjA==" type="text/javascript"><\/sc'+'ript>');
// write('<body></body></html>');
close()
}
}
</script>
</head>
<body onload="OpenWin()">
</body>
</html>
Вопрос в следующем: можно ли определить через geocoder или иным способом программно координаты организации, зарегистрированной в Справочнике организаций? И информацию по этой организации "вытащить" сразу, чтобы в разделе контакты не дублировать информацию, а указать только id организации. Другими словами, чтобы в случае смены контактной информации её было достаточно поменять только в справочнике организаций Яндекса, и при этом на сайте всё "само" отражалось.
Сейчас вынужден здесь использовать почтовый адрес через geocoder, и "баллон" потом сам формирую, хотя очень нравится его (баллона) наполнение в справочнике организаций Яндекса.
Может есть какое-нибудь API справочника организаций? или через geocoder и id можно как-то "правильно" вопрос задать?
Снова проблема, апать старую не стал=) Имеется такой запрос, который должен вывести все объекты типа улицы в Ростове:
http://geocode-maps.yande
Но в ответ получаю <message>spn parameter is too large</message>. По какому принципу нужно регулировать spn, чтобы управлять зоной поиска ? Как корректно составить запрос ?
PS поиграв параметрами иногда получаю список улиц, но их всегда не больше 20. А нужно перебрать все (а их по кладру больше тысячи)