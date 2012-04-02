Всем привет!
Вопрос, скорее всего, не по API Яндекс-карт, а по использованию Яндекс-карт вообще. Я уже имел некоторый опыт работы с Яндекс-картами - интегрировал их в форму заказа такси, использовал API. Сейчас же моя задача заключается в написании Android-приложения для водителей, работающих в службе такси как ИП. Соответсвенно, это приложение выполняет роль мини-диспетчерской для единственного водителя, а само работает с веб-сервисом, который должен объединить несколько таксопарков и много ИП, предоставляя им заказы, ведя рейтинг и т.д.
Основное предназначение мобильного приложения - работа с заказами, в том числе с тем, для которого данный ИП выбран исполнителем. К сожалению, практически не могу продвигаться в этом направлении, так как ведущий разработчик еще не доделал API веб-сервиса. Недавно же мой шеф решил, что было бы замечательно по исполняемому заказу предоставлять водителю карту проезда от точки отправки до карты назначения, а может быть, и карту проезда до точки встречи с клиентом. Хотелось бы для этой цели использовать и Яндекс-карты.
Итак, вопрос: могу ли я каким-либо образом использовать Яндекс-карты в мобильном приложении, программно задавая точки маршрута (может быть, в виде параметров страницы соответствующего сервиса Яндекса, без необходимости создавать свою собственную отдельную страницу для раоты с API (тем более, скорее всего написание такой страницы будет нарушать лицензионное соглашение, так как она будет использоваться не общедоступно, а только внутри приложения)? При этом бы хотелось также во фрейме веб-страницы отображать только карту, без всего прочего типичного антуража. Подозреваю, что тут не обойдется без модификации DOM страницы. А может быть, придется прилаживать и свой JavaScript (хотя я не знаю, возможно ли последнее).
Итак, хотелось бы услишать ваши мнения и советы.
С уважением, Дмитрий