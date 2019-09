Привет всем!!

У месня возникла проблема для движка mediawiki существует расширение YandexMaps написанное Valerian Ivashenko. Как оказалось оно совместимо только для версий 1.16-1.17. При последенем обновлении движка чтото стало работать не так .

Я к сожалению не разбираюсь в PHP5.3 и API Яндекс.Карт настолько хорошо чтобы соватся в чужой код . Может кто нибудь из специалистов посмотрит и сможет поправить код расширения.

PS смайлики в коде на месте ) и ; без смайликов код можно скачать в zip архиве со страницы расширения отсюда

<?php



/**

* YandexMaps MediaWiki extension

*

* @package MediaWiki

* @subpackage Extensions

*

* @link http://www.mediawiki.org/ wiki/Extension:YandexMaps

*

* @author Valerian Ivashenko

* @copyright Copyright © 2011

* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU General Public License 2.0

* or later

*

* To activate this extension, include it from your LocalSettings.php

* with: require_once("$IP/extensi ons/YandexMaps/YandexMaps .php");

*/



if ( !defined( "MEDIAWIKI" ) )

{

die( "This file is a MediaWiki extension, it is not a valid entry point"

}



$YAM_MAP_SCRIPT_INCLUDED = false;

function addYandexScript( $parser, $js ) {

global $YAM_MAP_SCRIPT_INCLUDED;

global $wgYandexMapServer;

global $wgYandexMapAPIKey;



if( !$YAM_MAP_SCRIPT_INCLUDED ) {

$tag = '<script type=\'text/javascript\' src=\'';

$tag .= $wgYandexMapServer;

$tag .= $wgYandexMapAPIKey;

$tag .= '\'></script>';

$parser->mOutput->addHeadItem($tag);

$parser->mOutput->addHeadItem($js);

$YAM_MAP_SCRIPT_INCLUDED = true;

}

}



function addMapScript( $parser, $js ) {

$parser->mOutput->addHeadItem($js);

}



$wgHooks[ 'ParserFirstCallInit' ][] = $wgHooks[ 'LanguageGetMagic' ][]

= ExtYandexMaps::getInstance(

$wgExtensionCredits[ 'parserhook' ][] = array(

'path' => __FILE__,

"author" => "Valerian Ivashenko",

"name" => "YandexMaps",

"version" => ExtYandexMaps::VERSION,

"description" => "Parser function for rendering yandex maps",

"url" => "http://www.mediawiki.org/ wiki/Extension:YandexMaps ",





class ExtYandexMaps

{

const VERSION = "1.8.2";



private static $instance = null;



private $parserFunctions = array(

'yandexmap' => array( 'renderYandexMap', SFH_OBJECT_ARGS ),







private $mapcounter = 0;



public static function getInstance()

{

// create the singleton if needed

if ( self::$instance === null )

self::$instance = new self(



return self::$instance;

}



/**

* limited-access constructor to insure singleton

*/

protected function __construct()

{

}



public function onParserFirstCallInit( &$parser )

{

global $wgMessageCache, $wgHooks;



// These functions accept DOM-style arguments

foreach( $this->parserFunctions as $hook => $callAndFlags )

$parser->setFunctionHook( $hook, array( $this, $callAndFlags[ 0 ] ),

$callAndFlags[ 1 ]



require_once( dirname( __FILE__ ) . '/YandexMaps.i18n.php'



foreach( YandexMaps_i18n::getInstance()->getMessages()

as $lang => $messages )

$wgMessageCache->addMessages( $messages, $lang



return true;

}



public function onLanguageGetMagic( &$magicWords, $langCode )

{

require_once( dirname( __FILE__ ) . '/YandexMaps.i18n.php'



foreach( YandexMaps_i18n::getInstance()->magicWords( $langCode )

as $word => $trans )

$magicWords[ $word ] = $trans;



return true;

}



public function renderYandexMap( &$parser, $frame, $args ) {

// bug 12842: first argument is automatically

// expanded, so we ignore this one

$location = array_shift( $args

$width = intval(trim( $frame->expand( array_shift( $args )))

$height = intval(trim( $frame->expand( array_shift( $args )))

$options = array_shift( $args

$options = isset( $options ) ? $frame->expand( $options ) : 'cdzMB';

$opt = 0;

if (strpos($options,'c') !== false) {

$opt = $opt + 1;

}

if (strpos($options,'d') !== false) {

$opt = $opt + 2;

}

if (strpos($options,'r') !== false) {

$opt = $opt + 4;

}

if (strpos($options,'z') !== false) {

$opt = $opt + 8;

}

if (strpos($options,'h') !== false) {

$opt = $opt + 16;

}

if (strpos($options,'m') !== false) {

$opt = $opt + 32;

}

if (strpos($options,'b') !== false) {

$opt = $opt + 64;

}

if (strpos($options,'M') !== false) {

$opt = $opt + 128;

}

if (strpos($options,'H') !== false) {

$opt = $opt + 256;

}

if (strpos($options,'S') !== false) {

$opt = $opt + 512;

}

if ((strpos($options,'P')||strpos($options,'B')) !== false) {

$opt = $opt + 1024;

}

if (strpos($options,'B') !== false) {

$opt = $opt + 2048;

}

$output = '';

$js = '<script type="text/javascript">

/*<![CDATA[*/

// Map render function creation

function renderYandexMap(YMaps,id,location,p) {

// Map instance creation and association with the created container

var map = new YMaps.Map(document.getElementById(id)



// Map center and scale zoom settings

if ((p&128)==128) { //M

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(27.55, 53.9), 10, YMaps.MapType.MAP);

}

if ((p&256)==256) { //H

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(27.55, 53.9), 10, YMaps.MapType.HYBRID);

}

if ((p&512)==512) { //S

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(27.55, 53.9), 10, YMaps.MapType.SATELLITE);

}

if ((p&1)==0) { //c

map.disableDblClickZoom(

}

if ((p&2)==0) { //d

map.disableDragging(

}

if ((p&4)==4) { //r

map.enableRuler(

}

if ((p&8)==8) { //z

map.enableScrollZoom(

var zoomControl = new YMaps.Zoom(

map.addControl(zoomControl);

}

if ((p&16)==16) { //h

map.enableHotKeys(

}

if ((p&32)==32) { //m

map.enableMagnifier(

}

if ((p&64)==64) { //b

map.enableRightButtonMagnifier(

}



// Geocode process launching

var geocoder = new YMaps.Geocoder(location,{prefLang : "ru"}



// Geocode ending process success handler

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {

if (this.length()) {



if ((p&1024)==1024) { //P

// Balloon content style creation

var s = new YMaps.Style(

s.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle(

new YMaps.Template("<div style=\"background:none;c olor:black\">$[descriptio n]</div>")





// User defined style placemark and its adding to the map

var placemark = new YMaps.Placemark(this.get(0).getGeoPoint(), {style: s}

placemark.description = location;

map.addOverlay(placemark);



if ((p&2048)==2048) //B

placemark.openBalloon(

}

map.setBounds(this.get(0).getBounds()

}else {

alert("Nothing Found")

}

}



// Geocode ending failure handler

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (error) {

alert("An error has occurred: " + error.message)

}

}

/*]]>*/

</script>';

addYandexScript($parser, $js);



$id = 'YMapsID';

$id .= intval ($this->mapcounter++);



$js = '<script type="text/javascript">

/*<![CDATA[*/

// window.onLoad event handler creation

YMaps.jQuery(function () {

// map render function call

renderYandexMap(YMaps,"';

$js .= <<<ENDID

{$id}

ENDID;

$js .= '","';

$js .= <<<ENDLOCATION

{$location}

ENDLOCATION;

$js .= '",';

$js .= <<<ENDOPTION

{$opt}

ENDOPTION;

$js .= ');

}

/*]]>*/

</script>';

addMapScript($parser, $js);



$output .= '<div id="';

$output .= <<<ENDOUTID

{$id}

ENDOUTID;

$output .= '" style="width:';

$output .= <<<ENDWIDTH

{$width}

ENDWIDTH;

$output .= 'px;height:';

$output .= <<<ENDHEIGHT

{$height}

ENDHEIGHT;

$output .= 'px"></div>';

return $output;

}

}