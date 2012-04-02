Добрый день, уважаемые коллеги!

Столкнулся с проблемой с api. Создаю сервис карт для маленького городка, использую PMAP модуль, т.к. в обычных картах этот город просто точка. Все бы ни чего, но к сожалению максимальный зум = 15, выше задать не получается, точнее ни как ни влияет на отображение.

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(var1,var2),16 // все равно будет также, как и 15.

Получает слишком далекая картинка, фактически захватывающая весь город.

Мне нужно приблизить до улицы.

Вопрос вот в чем: планируется ли увеличить кофициент зуммирования, хотя бы для PMAP?

Может есть какой ни будь хитрый "финт ушами", что бы "обойти" это ограничение?

Попутно задам еще один вопрос: в pmap-e нарисовали множество объектов, как скоро они будут выложены на освной сервер карт, т.е. как часто внесенные изменения становятся доступны всем через PMAP?

Заранее спасибо!