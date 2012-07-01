Приветствую, уважаемое сообщество.
С API Яндекс.карт начал взаимодействовать и разбираться буквально сегодня, до этого дня приходилось только схему проезда для сайтов-визиток делать.
На данный момент у меня стоит задача следующего содержания:
- Вывести на карте кучу объектов недвижимости (с этим вроде всё понятно)
- На этой же карте вывести офисы компании
- При нажатии на определённые переключатели что бы отображались либо Офисы компании, либо объекты. Если бы можно было ещё объекты как-то по типам разделить, было бы вообще замечательно.
Так же, написал админку для карты маленькую: при добавлении нового объекта сохраняются координаты точки. Всё бы ничего, да только функция возвращает координаты точки на которую перемещён баллун только после того, как на ней кнопкой мыши щёлкнуть, а не просто после перемещения и отпускания баллуна в нужном месте. Не подскажите что я делаю не так?
<input id="tvID" style="width: 80%; height: 25px; padding: 8px 16px;" name="tvID" type="text" value="56.946968477018565,60.93010053125"></p><script src="http://api-maps.yandex.ru
/2.0/?load=package.full&a" type="text/javascript"></script><p> mp;lang=ru-RU</p><script type="text/javascript">// <![CDATA[var ObjecPoint = [56.946968477018565,60.93010053125];ymaps.ready(init);function init () {var myMap = new ymaps.Map('tvIDMap', {center: ObjecPoint, // Екатеринбургzoom: 10});myMap.controls.add('zoomControl').add('typeSelector').add('mapTools');myMap.controls.add(new ymaps.control.ScaleLine()).add(new ymaps.control.MiniMap({type: 'yandex#publicMap'}));var properties = {balloonContent: 'Расположение объекта',hintContent: 'Расположение объекта',iconContent: '!',hideIcon: false},options = { balloonCloseButton: true, draggable: true },placemark = new ymaps.Placemark(ObjecPoint, properties, options);myMap.geoObjects.add(placemark);placemark.events.add('click', function (e) {var coords = e.get('coordPosition');// Читаем координатыdocument.getElementById("tv{$tv->id}").value = coords;// Сохраняем координаты});}// ]]></script>
Заранее извиняюсь, если поднял вопросы, которые 100500 раз уже обсуждались. Если это так, то ткните пожалуйста в нужное место почитать.