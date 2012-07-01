Как можно поменять стиль метки и как получить доступ к содержимому балуна для метки в АПИ 2.x

Пытаюсь поменять стиль для меток на карте, которые я загружаю

ymaps.geoXml.load(url).then(function (res) {

res.geoObjects.each(function (item) {

item.options.preset = 'twirl#houseIcon';

myMap.geoObjects.add(item);

});

}

Но так не выходит. В firebug-e смотрю, а у объекта item.options нет свойства preset.

Если использовать debug версию библиотеки, то я заметил, что есть такое свойство item.options._options.preset и код item.options.preset = 'twirl#houseIcon'; работает.

Аналогичный вопрос про доступ к содержимому балуна для метки.

в debug версии я могу обратиться: item.properties._data.name и item.properties._data.balloonContentBody

Как понимаю item.options._options и item.properties._data приватные свойства и в релиз версии подвергаются оптимизации и меняют свои названия.

Поидее делаю что-то не так. Как можно поменять стиль метки и как получить доступ к содержимому балуна для метки?