Я заметил что сейчас маршрутизация осуществляется для автомобилей по умолчанию, и не нашел способа указать иначе.

Это вообще возможно (предусмотрено)?

Или прийдется колдовать вручную (аля http://maps.yandex.ru/?rt =30.299460,59.966267~30.3 03752,59.955808&rtm=dtr&r tt=mt&output=json ) и что по этому поводу говорит пользовательское соглашение?

PS/ Было бы круто если бы был пешеходный режим, как у гугла