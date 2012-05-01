Как сделать чтобы спутниковая карта была включена по умочанию, а не та что по умолчанию сейчас?
Спасибо.
Как сделать чтобы спутниковая карта была включена по умочанию, а не та что по умолчанию сейчас?
Спасибо.
Подскажите как разместить две карты на одной странице, есть код для одной карт:
<script type="text/javascript">
YMaps.jQuery(function () {
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]) ;
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(ХХ.ХХХХХХ,ХХ.ХХХХХХ), 25) ;
var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint( ХХ.ХХХХХХ,ХХ.ХХХХХХ )) ;
placemark.name = "ХХХХХХ" ;
placemark.description = " ХХХХХХХХХХХХХХХХ" ;
map.addOverlay(placemark) ;
placemark.openBalloon() ;
map.addControl(new YMaps.ToolBar()) ;
map.addControl(new YMaps.Zoom()) ;
map.addControl(new YMaps.ScaleLine()) ;
var typeControl = new YMaps.TypeControl([YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE, YMaps.MapType.HYBRID], [1,2]) ;
map.addControl(typeControl) ;
}) ;
</script>
подскажите как добавить еще одну карту в этот код.
Рисуем полигон.
Отправляем параметром в урл.
var area = (myGeoObject != null) ? '?area='+ymaps.geometry.P
window.location.href = window.location.protocol+
после перезагрузки страницы - передаем геометрию отбратно:
if ('area' in urlParams)
{
var geom = ymaps.geometry.Polygon.fr
myGeoObject = new ymaps.GeoObject({geometry: geom }, myOptions);
bounds = myGeoObject.geometry.getBounds(),
mapOptions = ymaps.util.bounds.getCenterAndZoom(bounds, [$('#map').width(), $('#map').height()]
}
Полигон рисуется таким же.
Но это еще не все.
Забираем геометрию:
var coord = myGeoObject.geometry.getCoordinates(
Получаем больше точек!
и назначаем ее обратно:
myGeoObject.geometry.set('coordinates', coord);
Полигон превращается в ломаную.
код примерно такой
ymaps.geocode(address,{results: 1}).then (function(res){
...
}
как сделать чтобы последующий код выполнялся только после окончания работы геокодера
сейчас он выполняется асинхронно не дожидвясь окончания процесса гаокодирования
Доброго времени суток. Есть Placemark с указаным iconImageHref. Можно ли применить для метки стиль css? И в догонку повернуть её на n-градусов
добрый день!
как будет выглядеть код для метода getHumanJamsTime() ?
http://api.yandex.ru/maps
добрый день!
как из php вызывать метод getHumanJamsTime() ?
http://api.yandex.ru/maps
обязательно ли использовать api key для JavaScript API 2.x ? без api у меня идут запросы нормально
Здравствуйте! Второй день бьюсь над задачей и не могу разобраться.
Вот такой вот код работает. Но я не могу вставить имя объекта, отображается адрес.
Подскажите пожалуйста, как добавить заголовок?
var myGeocoder = ymaps.geocode('...адрес...');
myGeocoder.then(
function (res) {
var point=(res.geoObjects.get(0)
map.geoObjects.add(point)
},
function (err) {
}
Или, если такой подход неправильный, подскажите, как из res.geoObjects мне выцепить координаты X и Y, что бы уже координаты использовать в ymaps.Placemark()
Спасибо.
Я заметил что сейчас маршрутизация осуществляется для автомобилей по умолчанию, и не нашел способа указать иначе.
Это вообще возможно (предусмотрено)?
Или прийдется колдовать вручную (аля http://maps.yandex.ru/?rt
PS/ Было бы круто если бы был пешеходный режим, как у гугла
Здравствуйте! Есть код:
var collection = new ymaps.GeoObjectCollection({}, {
iconImageHref: 'image1.png',
iconImageSize:[10, 10]
}
for(var key in placemarks){
var placemark = new ymaps.Placemark([placemarks[key].point[1], placemarks[key].point[0]]
placemark.events.add('mouseenter', function (e) {
placemark.options.set('iconImageHref', 'image2.png');
}
collection.add(placemark);
}
map.geoObjects.add(collection);
Проблема в том что при наведении на любую метку, изображение меняется только у одной конкретной (не той на которую навели). Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Всем добрый день!
Подключил на сайте карту, версия API 1.1. Есть в базе данных набор точек с их координатами и данными. Есть города в базе, у них есть координаты центра карты. Если заходит человек на сайт, то как определить его по ip и вывести ему нужный центр карты, как к примеру сейчас я просто захожу на maps.yandex.ru то мне выводится карта откуда я пришел, именно мой город, а если не поределен город, то выводить принудительно какой-то другой? Где этот момент есть в документации или может хороший пример? Также если человек зашел на сайт, хотелось бы выводить надпись города вне карты в любом теге на сайте.
Подскажите пожалйста как отобразить метку в виде точки, есть ли стандартный подход? Например, если в http://maps.yandex.ru ввести в строку поиска "магазин", то мы увидем россыпь точек, к которым прицеплены хинты и по нажатию на которые отображаются балуны.
... или где найти setEditingOptions во второй версии карт?
Есть код, самописная CMS вывожу карту, чтобы добавить точку по клику: http://pastebin.com/y9M3twKM
Карта не выводится. Но когда убираю эту часть когда, то карта грузится:
YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) {
var myHtml = \" Выберите место <br>\"+'<form method=\"post\" action=\"modules.php?name
=YandexMap&op=save\"><p>П римечание:<br><input type=\"text\" name=\"descriptpoint\" maxlength=\"50\"></p><input name=\"pcoord\" type=\"hidden\" value=\"'+mEvent.getGeoPoint()+'\" /><p><input type=\"submit\" value=\"Добавить\" /></p></form>';
map.openBalloon(mEvent.getGeoPoint(), myHtml);
}
В чем может быть ошибка, подскажите, уже мозг сломал
Здравствуйте!
У меня есть метки на карте и меню, вынесенное за пределы карты
Подскажите, пожалуйста, как в api 2.0 по клику открывать балун?
Код выглядит так:
......
var myPlacemark11 = new ymaps.Placemark(
[... , ... ], {
balloonContent: 'aaaaaaaa'
}, {
draggable: false,
hideIconOnBallon: false,
}
map.geoObjects.add(myPlacemark11);
//вызывается по клику меню
$("#openbaloon_11").click(function() {
//А вот тут мне нужен метод, который откроет мой балун, но я не могу найти в документации
}
Спасибо.
Здравствуйте, не могу разобраться с control.SearchControl. Как можно получить координаты найденного объекта?
var search = new ymaps.control.SearchControl({noPlacemark:true}
map.controls.add(search, { left: '300px', top: '5px' }
search.events.add("resultselect", function (result){
//здесь мне необходимо получить координаты найденного объекта
}
Кликаешь на этой странице http://tricolor.tw/plustelecom.ru/i.php
по телефонной трубке и открывается страница без карты. Нажимаешь рефреш - карта появляется. Что делать?
GetBounds у круга возвращает довольно странные значения, к примеру:
То есть по идее от координат центра вычитается и прибавлятся радиус. Что, в принципе, верно. Но почему в метрах? Как перевести метры в градусы?