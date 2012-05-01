Клуб API Карт

май 2012
Спутниковая карта по умолчанию
Сергей Х.
1 мая 2012, 08:52

Как сделать чтобы спутниковая карта была включена по умочанию, а не та что по умолчанию сейчас?

Спасибо. 

1 комментарий
тип карты,спутник
Подскажите как разместить две карты на одной странице.
a.tyshkevich
1 мая 2012, 19:01

Подскажите как разместить две карты на одной странице, есть код для одной карт:

 

<script type="text/javascript">

YMaps.jQuery(function () {

var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]) ;

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(ХХ.ХХХХХХ,ХХ.ХХХХХХ), 25) ;

var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint( ХХ.ХХХХХХ,ХХ.ХХХХХХ )) ;

placemark.name = "ХХХХХХ" ;

placemark.description = " ХХХХХХХХХХХХХХХХ" ;

map.addOverlay(placemark) ;

placemark.openBalloon() ;

map.addControl(new YMaps.ToolBar()) ;

map.addControl(new YMaps.Zoom()) ;

map.addControl(new YMaps.ScaleLine()) ;

var typeControl = new YMaps.TypeControl([YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE, YMaps.MapType.HYBRID], [1,2]) ;

map.addControl(typeControl) ;

}) ;

</script>

 

подскажите как добавить еще одну карту в этот код.

2 комментария
несколько карт
Баг кодирования полигона, редактора или геометрии?
nolan23
1 мая 2012, 20:37

Рисуем полигон.

Отправляем параметром  в урл. 

var area = (myGeoObject != null) ? '?area='+ymaps.geometry.Polygon.toEncodedCoordinates(myGeoObject.geometry) : '';

window.location.href = window.location.protocol+'//'+window.location.host+window.location.pathname+area;

после перезагрузки страницы - передаем геометрию отбратно:

if ('area' in urlParams)

{

var geom = ymaps.geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates(urlParams.area),

myGeoObject = new ymaps.GeoObject({geometry: geom }, myOptions);

bounds = myGeoObject.geometry.getBounds(),

mapOptions = ymaps.util.bounds.getCenterAndZoom(bounds, [$('#map').width(), $('#map').height()]

Полигон рисуется таким же. 

Но это еще не все.

Забираем геометрию:

var coord = myGeoObject.geometry.getCoordinates(

Получаем больше точек! 

и назначаем ее обратно:

myGeoObject.geometry.set('coordinates', coord);

Полигон превращается в ломаную.

 

3 комментария
вопрос по геокодеру
varzanov62
1 мая 2012, 23:42

код примерно такой

ymaps.geocode(address,{results: 1}).then (function(res){

...

}

 

как сделать чтобы последующий код выполнялся только после окончания работы геокодера

сейчас он выполняется асинхронно не дожидвясь окончания процесса гаокодирования

6 комментариев
геокодирование
Применить css стиль к Placemark
Удалённый пользователь
2 мая 2012, 02:08

Доброго времени суток. Есть Placemark с указаным iconImageHref. Можно ли применить для метки стиль css? И в догонку повернуть её на n-градусов . Спасибо, кто подскажет как это сделать.

1 комментарий
метка,CSS
getHumanJamsTime
Удалённый пользователь
2 мая 2012, 11:34

добрый день!
как будет выглядеть код для метода getHumanJamsTime() ?
http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/ref/reference/router.Route.xml#methods-summary

12 комментариев
маршрутизация
как из php вызывать метод getHumanJamsTime
Удалённый пользователь
2 мая 2012, 11:34

добрый день!

как из php вызывать метод getHumanJamsTime() ?

http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/ref/reference/router.Route.xml#methods-summary

5 комментариев
PHP,маршрутизация
обязательно ли использовать api key для JavaScript API 2.x ? без api у меня идут запросы нормально
Удалённый пользователь
2 мая 2012, 12:08

обязательно ли использовать api key для JavaScript API 2.x ? без api у меня идут запросы нормально

2 комментария
API 2.0
Название объекта в метке геокодера 2.0
kas4enit
2 мая 2012, 12:38

Здравствуйте! Второй день бьюсь над задачей и не могу разобраться.

 

Вот такой вот код работает. Но я не могу вставить имя объекта, отображается адрес.

Подскажите пожалуйста, как добавить заголовок?

var myGeocoder = ymaps.geocode('...адрес...');
    myGeocoder.then(
        function (res) {
            var point=(res.geoObjects.get(0)           
            map.geoObjects.add(point)
             
        },
        function (err) {
           
        }
   

 

Или, если такой подход неправильный, подскажите, как из res.geoObjects мне выцепить координаты X и Y, что бы уже координаты использовать в ymaps.Placemark()

Спасибо.

2 комментария
API 2.0,геокодирование
Маршрутизация через общественный транспорт
Ямолов И.
2 мая 2012, 14:12

Я заметил что сейчас маршрутизация осуществляется для автомобилей по умолчанию, и не нашел способа указать иначе. 

Это вообще возможно (предусмотрено)?

 

Или прийдется колдовать вручную (аля  http://maps.yandex.ru/?rt=30.299460,59.966267~30.303752,59.955808&rtm=dtr&rtt=mt&output=json ) и что по этому поводу говорит пользовательское соглашение?

 

PS/ Было бы круто если бы был пешеходный режим, как у гугла

5 комментариев
маршрутизация
Смена изображения метки по событию
mrsoul2008
2 мая 2012, 16:16

Здравствуйте! Есть код:

var collection = new ymaps.GeoObjectCollection({}, {

    iconImageHref: 'image1.png',

    iconImageSize:[10, 10]

}

 

for(var key in placemarks){

    var placemark = new ymaps.Placemark([placemarks[key].point[1], placemarks[key].point[0]]

    placemark.events.add('mouseenter', function (e) {

        placemark.options.set('iconImageHref', 'image2.png');

    }

 

    collection.add(placemark);

}

 

map.geoObjects.add(collection);

 

Проблема в том что при наведении на любую метку, изображение меняется только у одной конкретной (не той на которую навели). Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?

8 комментариев
метка,события
Показывать центр карты по ip
Виталий
2 мая 2012, 18:22

 

Всем добрый день!

 

Подключил на сайте карту, версия API 1.1. Есть в базе данных набор точек с их координатами и данными. Есть города в базе, у них есть координаты центра карты. Если заходит человек на сайт, то как определить его по ip и вывести ему нужный центр карты, как к примеру сейчас я просто захожу на maps.yandex.ru то мне выводится карта откуда я пришел, именно мой город, а если не поределен город, то выводить принудительно какой-то другой? Где этот момент есть в документации или может хороший пример? Также если человек зашел на сайт, хотелось бы выводить надпись города вне карты в любом теге на сайте.

7 комментариев
центр карты,геолокация
Метка в виде точки
tintintin
2 мая 2012, 18:42

Подскажите пожалйста как отобразить метку в виде точки, есть ли стандартный подход? Например, если в http://maps.yandex.ru ввести в строку поиска "магазин", то мы увидем россыпь точек, к которым прицеплены хинты и по нажатию на которые отображаются балуны.

2 комментария
метка
Изменение поведения элементов меню редактирования объекта
Удалённый пользователь
2 мая 2012, 19:35

... или где найти setEditingOptions во второй версии карт?

3 комментария
Проблема с выводом карты
Виталий
3 мая 2012, 01:18

Есть код, самописная CMS вывожу карту, чтобы добавить точку по клику: http://pastebin.com/y9M3twKM

 

Карта не выводится. Но когда убираю эту часть когда, то карта грузится:

 

 

 

YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) {

                var myHtml = \" Выберите место <br>\"+'<form method=\"post\" action=\"modules.php?name=YandexMap&op=save\"><p>Примечание:<br><input type=\"text\" name=\"descriptpoint\" maxlength=\"50\"></p><input name=\"pcoord\" type=\"hidden\" value=\"'+mEvent.getGeoPoint()+'\" /><p><input type=\"submit\" value=\"Добавить\" /></p></form>';

                map.openBalloon(mEvent.getGeoPoint(), myHtml);

            }

 

 

В чем может быть ошибка, подскажите, уже мозг сломал Спасибо.

13 комментариев
CMS
Открытие балуна извне карты 2.0
kas4enit
3 мая 2012, 10:32

Здравствуйте!

 

У меня есть метки на карте и меню, вынесенное за пределы карты

Подскажите, пожалуйста, как в api 2.0 по клику открывать балун?

 

Код выглядит так:

......

var myPlacemark11 = new ymaps.Placemark(
        [... , ... ], {
            balloonContent: 'aaaaaaaa'
        }, {
            draggable: false,
            hideIconOnBallon: false,
        }
   
    map.geoObjects.add(myPlacemark11);
   

//вызывается по клику меню
    $("#openbaloon_11").click(function() {
       
//А вот тут мне нужен метод, который откроет мой балун, но я не могу найти в документации
  
    }

 

Спасибо.

7 комментариев
балун
Получение координат найденного объекта через control.SearchControl
Крис Браун
3 мая 2012, 12:42

Здравствуйте, не могу разобраться с  control.SearchControl. Как можно получить координаты найденного объекта?

var search = new ymaps.control.SearchControl({noPlacemark:true}
map.controls.add(search, { left: '300px', top: '5px' }
search.events.add("resultselect", function (result){

 //здесь мне необходимо получить координаты найденного объекта  

  }
  

7 комментариев
поиск,элементы управления,координаты,API 2.0,контролы
Надо ли отключить смайлики в клубе?
thekashey
3 мая 2012, 13:32
4 комментария
Не открывается карта из AJAX. Библиотека: JQuery Mobile
vlad275
3 мая 2012, 15:57

Кликаешь на этой странице http://tricolor.tw/plustelecom.ru/i.php
по телефонной трубке и открывается страница без карты. Нажимаешь рефреш - карта появляется. Что делать?

4 комментария
AJAX
GetBounds у круга
Удалённый пользователь
4 мая 2012, 07:22

GetBounds у круга возвращает довольно странные значения, к примеру:

 

То есть по идее от координат центра вычитается и прибавлятся радиус. Что, в принципе, верно. Но почему в метрах? Как перевести метры в градусы?

3 комментария
круг