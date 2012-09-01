Как ограничить поиск по району или городу? Нужно чтобы в результатах поиска не было ничего кроме результатов для конкретного города или района...
Никак не получается произвести отображение карты в скрытом блоке, вот код который есть
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="windows 1251" />
<script src="http://api-maps.yandex.r
u/2.0/?load=package.full&type="text/javascript"></script> lang=ru-RU"
<script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<style>
#footer{position:fixed; bottom:0; left:0; width:100%; height:50px;}
/* Subpages navigation */
#nav-pages{}
#nav-pages ul{margin:0; list-style:none; overflow:hidden;}
#nav-pages ul li{float:left; width:50%;}
#nav-pages ul li a{display:block; height:50px; line-height:50px; font-size:16px; color:#666;}
#nav-pages ul li a:hover{text-decoration:none;}
#nav-pages ul li a.active{background-color:#d0d0d0; color:#FF6600; text-decoration:none;}
#nav-pages ul li:first-child a{padding-right:190px; text-align:right;}
#nav-pages ul li:last-child a{padding-left:190px; text-align:left;}
/* Overlay */
#footer .overlay{position:absolute; bottom:100%; left:0; display:none; width:100%; background-color:#d0d0d0; z-index:1000; background:url(../images/opacity.png);}
/* Logos */
#logos{display:none; padding-top:15px; text-align:center;}
/* Contacts */
#contacts{display:none; padding:15px 0; text-align:center; font-size:14px;}
#contacts p{margin:0;}
</style>
<script type="text/javascript">
// ymaps.ready(init);
// Как только будет загружен API и готов DOM, выполняем инициализацию
ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map("map", {
center: [55.72660851715817, 37.64685749999995],
zoom: 17
}),
//Создаем метку и задаем изображение для ее иконки
myPlacemark = new ymaps.Placemark([55.72660851715817, 37.64685749999995], {
balloonContent: ''
}, {
iconImageHref: 'images/marker.png', //картинка иконки
iconImageSize: [141, 85], //размеры картинки
iconImageOffset: [-25, -87] //смещение картинки
});
// Добавление метки на карту
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
// Создание экземпляра элемента управления
myMap.controls.add(
new ymaps.control.ZoomControl()
);
// Обращение к конструктору класса элемента
// управления по ключу
myMap.controls.add('typeSelector');
myMap.container.fitToViewport();
}
// Создание обработчика для события window.onLoad
// Как только будет загружен API и готов DOM, выполняем инициализацию
</script>
<link href="css/base.css" rel="stylesheet" media="screen" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>
<body>
<!-- FOOTER -->
<footer id="footer">
<!-- Subpages navigation -->
<div id="nav-pages">
<ul>
<li><a href="#logos">Клиенты</a></li>
<li><a id="change" href="#contacts" onclick="YMaps.ready(init)">Контакты</a></li>
</ul>
</div>
<!-- /Subpages navigation -->
<!-- Overlay -->
<div class="overlay">
<div id="logos" class="inner"><img src="images/logos.png" width="816" height="245" alt="Logos" /></div>
<div id="contacts" class="inner">
<div id="map" style="width:600px;height:400px;"></div>
<p>Офис: Москва, 115114, 1-й Кожевнический пер., д. 10. Тел./факс: </p>
<p>Долгота: 37.646857°, широта: 55.726609°</p>
</div>
</div>
<!-- /Overlay -->
</footer>
<!-- /FOOTER -->
<script>
function lockFooter(){
$('#footer').unbind('mouseover');
$('#footer').unbind('mouseleave');
$('#nav-pages li > a').unbind('mouseover');
}
function unlockFooter(){
$('#nav-pages li > a').bind(
{
'mouseover' : function() {
$(this).parents('ul').fin
d('.active').removeClass( 'active');
$('#footer .overlay .inner').hide();
$(this).addClass('active');
$('#footer .overlay').show();
$($('#nav-pages a.active').attr('href')).show();
},
'mouseleave' : function() {
}
}
);
$('#footer').bind(
{
'mouseover' : function() {
$('#footer .overlay').show();
$($('#nav-pages a.active').attr('href')).show();
YMaps.load(init);
},
'mouseleave' : function() {
$('#footer .overlay').hide();
$($('#nav-pages a.active').attr('href')).hide();
$('#nav-pages a.active').removeClass('active');
YMaps.load(init);
}
}
);
}
$(document).ready(function (){
unlockFooter();
});
</script>
</body>
</html>
Что мне надо сделать что бы накнец то все норм заработало?
Всем привет! Посдкажите, пожалуйста, как задать для всей коллекции объектов собственную картинку? Не понимаю. где в конструкторе коллекции это прописать.
Создаю коллекцию
myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();
Куда нужно вставить данные строчки?:
iconImageHref: '/images/icon-orange.png', // картинка иконки
iconImageSize: [22, 28], // размеры картинки
iconImageOffset: [-11, -30], // смещение картинки
Вобщем в этом деле я новенький, много поначитал про api 1.0 и api 2.0. На некоторые свои вопросы решения в 2.0 я ненашел, вот хочется посоветоватся. Ну во первых что хочется сделать. Карту, чтобы пользователи добовляли свои метки (Тип1(рынок, магазин,тц и т.д), тип2(строительный, продуктовый, хоз-ый и т.д), адресс, тел, часы работы, дополнительно ) в поле метки тип1 и тип2 (раскрывающейся список). Админку ну или отдельную карту, где можно удалять или редактировать новые метки.
Созданные метки хочется сохранять в mySQL но выводить на карту XML по типам, как я понял если вывести много меток 1 файлом или через базу сразу то это повлияет на нагрузку сайта-сервера, вот хочется уточнуть как будет влиять на загрузку и какой вывод оптимален. Все хочется сделать конечно на API 2 . Нашел хороший сайт http://webmap-blog.ru там практически показанно все, но для апи 1.
Если несложно снабдите ссылками которые бы помоглиб мне справится со всеми задачами. спасибо..
Здравствуйте, создал карту для своего сайта , но ответа на форуме не нашел, скажите пожалуйста как отцентрировать карту у себя на сайте , при установке она ушла влево, вот код
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (начало) -->
<div id="ymaps-map-id_134661098100759585421" style="width: 450px; height: 350px;"></div>
<div style="width: 450px; text-align: right;"><a href="http://api.yandex.ru/maps
<script type="text/javascript">function fid_134661098100759585421(ymaps) {var map = new ymaps.Map("ymaps-map-id_134661098100759585421", {center: [37.432834612365724, 55.6623127796297], zoom: 14, type: "yandex#map"});map.contro
<script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru
<!-- Этот блок кода нужно вставить в ту часть страницы, где вы хотите разместить карту (конец) -->
еще разок подниму
не работает:
map.balloon.open(map.getCenter(), {contentBody: '<div onclick="alert(map.balloon.getPosition().toString());">Click me</div>'});
как все-таки получить положение баллуна?
можно, конечно, так:
var balloon = map.balloon.open(map.getCenter(), contentBody: '<div class="action" data-action="alert">Click me</div>');
как я передам переменную в обработчик события? и зачем? баллун-то один.
Здравствуйте!
Научите пожалуйста, как передать ссылке внутри балуна стиль сплывающего окошка с картинкой. Непонятные места выделил жирным.
В представленом варианте картинка всплывает в окне FancyBox в каком-то стиле по умолчанию, а не в том которое пытаюсь передать через id='example6'.
Фрагменты кода:
<script type="text/javascript">$(document).ready(function() {/** Examples - images*/$("a#example6").fancybox({'titlePosition': 'outside','overlayColor': '#000','overlayOpacity': 0.9});});var styleRussia = new YMaps.Style(styleFrance);styleRussia.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle(styleFrance);styleRussia.polygonStyle.strokeColor = "336633ff";styleRussia.polygonStyle.fillColor = "336633cc";styleRussia.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle(new YMaps.Template("<h3><span style=\"color:green\">$[name|объект]</span></h3>\<table>\<tr>\<td><img src=\"portraits/$[photo]\" class=\"leftimg\"></td><td><p>$[description]</p></td>\</tr>\</table>\<h3><a href=\"$[link]\">$[person]</a></h3>"));styleRussia.lineStyle = new YMaps.LineStyle(styleFrance);styleRussia.lineStyle.strokeColor = "336633cc";YMaps.Styles.add("style#ExampleRussia", styleRussia);var polygon2036 = new YMaps.Polygon([new YMaps.GeoPoint(32.051952,54.772597),new YMaps.GeoPoint(32.052749,54.772424),new YMaps.GeoPoint(32.053071,54.772851),new YMaps.GeoPoint(32.052274,54.773023)], {style: styleRussia,hasHint: 1,hasBalloon: 1});polygon2036.name = "7-я пехотная дивизия";polygon2036.link = "http://www.museum.ru/muse
um/1812/Persons/Russ/ra_k"; 09.htmlpolygon2036.description = "6-го пехотного корпуса<br>генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова<ul>\<li>Псковский пехотный полк</li><li>Московский пехотный полк</li>\<li>Либавский пехотный полк</li><li>Софийский пехотный полк</li>\<li><a href='11_eg.jpg' id='example6' title='11-й егерский полк' onclick='$.fancybox(this); return false;' >11-й егерский полк</a></li><li>36-й егерский полк</li>\</ul>";polygon2036.photo = "kaptsevich.jpg";polygon2036.person = "генерал-лейтенант П.М.Капцевич";map.addOverlay(polygon2036);</script>
http://www.pomnivoinu.ru/map/index1.php
нажимаем кнопочко Адрес и вбиваем Москва. получаем 10 штук москв )
начинаем по ним кликать. кое-где переходим на них, а кое-где - нет - летим в дефолт-сити (например, Россия, Липецкая область, село Подгорное, улица Москва , и Украина, Закарпатская область, река Москва
код - следующий:
Здравствуйте. на днях заметил у себя баг, не срабатывает кнопка которую я прикручивал, для определения местоположения пользователя. Повставив обратно версию 2.0.14 кнопка работает нормльно а в 2.0.15 выкидает ошибку.
вот код кнопки
// Создание кнопки определения места.
button = new ymaps.control.Button({
data : {
content : '<img src="img/0.png" style="margin-top:6px;"/>',
title : 'Поиск местонахождения'
}
});
// Если кнопка активна, то карта разворачивается во весь экран, иначе - 600x400.
button.events
.add('click', function (e) {
$('#help-visibility').click();
if(button.isSelected()) {
console.log('click');
if (navigator.geolocation) {
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
function (position) {
createGeoI(position.coord
myMap.zoomRange.get(posit
if (myMap.getZoom() > range[1] ) {
myMap.setZoom(range[1]);
}
});
});
}else {
alert("Geolocation не поддерживается данным браузером");
}
}
else {//если кнопка отжата
myMap.geoObjects.remove(myPl);
}
});
// Добавление панели инструментов на карту
myMap.controls.add(button, { top : 5, left : 98 });
}
function createGeoI(lat,longs){//функция установки метки местонахождения
iflag=[lat,longs];
myPl= new ymaps.Placemark([lat,longs],
{
hintContent:'Вы находитесь тут!'
},
{
iconImageHref: 'img/iametka.png', // картинка иконки
iconImageSize: [19, 23] // размеры картинки
});
// Добавление метки на карту
myMap.geoObjects.add(myPl);
myMap.zoomRange.get([lat,longs]).then(
function (range) {//функция для поиска существующего зума
range[1]=15;
if(range[1]>=15){
myMap.setCenter([lat,longs],15,{});
}
else{
myMap.setCenter([lat,longs],range[1],{});
}
});
myPl.geometry.setCoordina
}
вот ссылка на карту http://svadbagolik.cybers.net.ua/index2.php#
На прошлой неделе вместе с релизом 2.0.15 мы обновили документацию. Добавили «Руководство разработчика», в котором подробно описаны решения основных задач, связанных с API.
Сейчас в руководстве 11 разделов: Общие сведения, Подключение API, Карта, Объекты на карте, Элементы управления, Макеты и шаблоны, События, Поиск по карте, Определение местоположения пользователя, Geo XML и Маршрутизатор.
Тем, кто только начинает работу с нашим API, особенно полезно будет ознакомиться с разделом Общие сведения. Эта информация поможет вам разобраться с основными принципами его работы.
Также рекомендуем посмотреть видео выступлений разработчиков на APIшнике Яндекс.Карт.
Разумеется, мы не собираемся на этом останавливаться, и будем продолжать работу над документацией.
Итак если polyline на карте и её можно изменить отсортировав точки по порядку. Все ответы приходят в JSON в виде
{"1":"55.75648577606209,3
Вопрос как по ним перерисовать линию?
Всё-таки довольно скудная документация по пользовательским контролам.
Я хочу сделать пользовательский выпадающий список в углу карты. При выборе пункта, происходит какое-то действие, после чего выпадающий список принимает исходное состояние. При этом названия полей селекта должны быть одними, а значение, которое используется в обработчике события должно быть другим (ну, как в теге option есть текст, а есть значение опции, которое подвергается обработке).
Не получается реализовать. Поможете?
Этого http://api.yandex.ru/maps
Я все продолжнаю переделывать карты с гугла на яндекс.
Столкнулся с такой задачей:
при зуме контролом при открытом баллуне на гугле баллун прибивается к точке на странице и зум считается от координат открытого баллуна. то есть даже если баллун открыт на краю контейнера карты, при увеличении он там же и останется, а не убежит за обрез контейнера. на яндексе же при увеличении контролом зум считается от центра карты при любом раскладе.
как бы побороть сей недуг?)
но, похоже, управлять тиком из события не получится.
кстати, вот тут очень бы пригодилась возможность получения координат у открытого баллуна. иначе приходится костылять тем, что сохранять каждый раз переменную баллуна в свойствах контроллера.
другой вариант - написать самостоятельно кастомный контрол зума (что не хочется совсем) или перехватывать события дефолтного контрола.
как быть?
посмотреть можно тут http://www.pomnivoinu.ru/map/index.php открываем баллун любой метки и зумим контролом.
подскажите как в данный пример множественного геокодирования к меткам добавить балун с информацией. Спасибо.
Здравствуйте, извините если такое уже есть.
Задача: Пользователь на карте выделяет некую область(полигон). Нужно вывести все улицы которые попали в данную область. Подскажите, пожалуйста, как такое можно реализовать? Или если где то уже такое описывалось ткните как говорится носом. Спасибо.
ЗЫ: Используемая версия api, 2.0
Здравсвуйте. Столкнулся с проблемой в работе с многоугольниками, а именно требуется их скрывать и отображать по желанию пользователя (изначально должны быть отображены), может быть у кого был опыт реализации, в документации нашёл похожее только для первой версии API, что не очень подходит.
Многоугольники пробовал подгружать разными спосбоами, был вариант из прикреплённого kml файла, но при такой реализации отображаются только границы многоугольника, центр без заливки...
Сейчас вид такой:
<script src="http://api-maps.yandex.ru
/2.0/?load=package.full&c" oordorder=longlat&lang=ru -RU
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(init);
function init () {
var map = new ymaps.Map('distribution_map', {
center: [37.152559, 56.737714],
zoom: 13
});
map.controls.add("mapTools")
.add("zoomControl");
map.geoObjects.add(new ymaps.Polygon([
[
[37.13916433497053, 56.76118583809712],
[37.139789289671036, 56.760229734623515],
[37.139008766847816, 56.76005147535355],
[37.1399368111671, 56.758563492847095],
[37.14104188128107, 56.758787430636076],
[37.141202813821934, 56.758592958422234],
[37.143026715952054, 56.75894065045598],
[37.143337852197895, 56.758575279087296],
[37.1453012291968, 56.758952436548036],
[37.146535045343505, 56.75690749020282],
[37.16352952166223, 56.760054421828016],
[37.180052498295396, 56.769157587908225],
[37.165530601506234, 56.77321430402278],
[37.14192716217507, 56.76788863358821],
[37.14461941048396, 56.76335725787153],
[37.14353510849975, 56.762667421230525],
[37.1438555944973, 56.76204196623584],
[37.13916433497053, 56.76118583809712]
]
], {
balloonContent: "Часть города"
}, {
strokeColor: "ff0000",
strokeWidth: 1,
strokeOpacity: 1,
fillOpacity: 0.5,
fillColor: "ff0000"
}));
}
</script>
Заранее благодарен за любую помощь.
Здравствуйте.
Существует ли официальное описание параметров GET-запроса на maps.yandex.ru? Суть вопроса: я хочу сгенерировать ссылку, которая перекидывала бы пользователя на сайт maps.yandex.ru в точку, заданную админом сайта. Т.е. админ моего сайта подготавливает карту - задает центр, масштаб, положение метки, эти данные сохраняются в БД, а при формировании странички с помощью этих данных нужно сгенерировать ссылку на эту карту на сайте Яндекса (т.к. дизайн не позволяет разместить карту на моем сайте). Как это можно сделать?
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.15. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.14.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Добрый день.
Предисловие: яндекс картами пользуюсь давно, все устраивает, недавно мне понадобилось загрузить в свой телефон с МЯК'ом трек(маршрут) в формате gpx, скачал с сайта, скопировал в телефон: карта памяти->yandexmaps->tracks , запустил МЯК->мои карты->треки и ничего не увидел. Получается, что gpx сторонних программ одного формата а gpx МЯК'а другого?
1. Что мне нужно изучить\поставить\сделать для отображения треков gpx, скаченных с других сайтов, в ТЕЛЕФОНЕ?
вроде бы здесь писали про то как отобразить gpx трек на компьютере...и то глянув у меня мозг закипел, слишком много и в кучу, хотелось бы точно узнать метод конвектирования для МЯК, т.е. чем пользоваться и какой язык програмирования выучить.
язык html знаю но не на высоком уровне
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