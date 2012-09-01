Вобщем в этом деле я новенький, много поначитал про api 1.0 и api 2.0. На некоторые свои вопросы решения в 2.0 я ненашел, вот хочется посоветоватся. Ну во первых что хочется сделать. Карту, чтобы пользователи добовляли свои метки (Тип1(рынок, магазин,тц и т.д), тип2(строительный, продуктовый, хоз-ый и т.д), адресс, тел, часы работы, дополнительно ) в поле метки тип1 и тип2 (раскрывающейся список). Админку ну или отдельную карту, где можно удалять или редактировать новые метки.

Созданные метки хочется сохранять в mySQL но выводить на карту XML по типам, как я понял если вывести много меток 1 файлом или через базу сразу то это повлияет на нагрузку сайта-сервера, вот хочется уточнуть как будет влиять на загрузку и какой вывод оптимален. Все хочется сделать конечно на API 2 . Нашел хороший сайт http://webmap-blog.ru там практически показанно все, но для апи 1.

Если несложно снабдите ссылками которые бы помоглиб мне справится со всеми задачами. спасибо..