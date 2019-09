Здравствуйте. на днях заметил у себя баг, не срабатывает кнопка которую я прикручивал, для определения местоположения пользователя. Повставив обратно версию 2.0.14 кнопка работает нормльно а в 2.0.15 выкидает ошибку.

вот код кнопки

function razvert(){

// Создание кнопки определения места.

button = new ymaps.control.Button({

data : {

content : '<img src="img/0.png" style="margin-top:6px;"/>',

title : 'Поиск местонахождения'

}

});

// Если кнопка активна, то карта разворачивается во весь экран, иначе - 600x400.

button.events

.add('click', function (e) {

$('#help-visibility').click();

if(button.isSelected()) {

console.log('click');

if (navigator.geolocation) {

navigator.geolocation.getCurrentPosition(

function (position) {

createGeoI(position.coord s.latitude,position.coord s.longitude);

myMap.zoomRange.get(posit ion.coords.latitude,posit ion.coords.longitude).the n(function (range) {//функция для поиска существующего зума

if (myMap.getZoom() > range[1] ) {

myMap.setZoom(range[1]);

}

});

});

}else {

alert("Geolocation не поддерживается данным браузером");

}

}

else {//если кнопка отжата

myMap.geoObjects.remove(myPl);

}

});

// Добавление панели инструментов на карту

myMap.controls.add(button, { top : 5, left : 98 });

}

function createGeoI(lat,longs){//функция установки метки местонахождения

iflag=[lat,longs];

myPl= new ymaps.Placemark([lat,longs],

{

hintContent:'Вы находитесь тут!'

},

{

iconImageHref: 'img/iametka.png', // картинка иконки

iconImageSize: [19, 23] // размеры картинки

});

// Добавление метки на карту

myMap.geoObjects.add(myPl);

myMap.zoomRange.get([lat,longs]).then(

function (range) {//функция для поиска существующего зума

range[1]=15;

if(range[1]>=15){

myMap.setCenter([lat,longs],15,{});

}

else{

myMap.setCenter([lat,longs],range[1],{});

}

});

myPl.geometry.setCoordina tes([lat,longs]);//переме щаем метку в заданые координаты

}

вот ссылка на карту http://svadbagolik.cybers.net.ua/index2.php#