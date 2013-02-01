Не могу вкурить как вместе увязать так, чтобы сделать то что мне необходимо.

И так, задача: создать новый полигон на карте.

Имеется несколько полей и кнопка: - поле id, под которым полигон будет храниться в БД (уникаьный идентификатор участвует в названии полигона - polygon[id]), поле name - человеческое название полигона, кнопка button - создание и сохранение в БД.

На основании этих данных я должен создать полигон. Но вот беда в том, что полигон нельзя создать без начальной точки, которую нужно получить от клика по карте.

Не могу понять как это все вместе увязать. Получается, без клика по карте, я не получу координаты начальной точки для полигона. И наоборот, без инициации создания, я не смогу получить названия полигона, для нанесения на карту, который в свою очередь я не могу нанести, т.к. polygon[id].editor.startDrawing() не может начаться без начальной точки на карте.

Короче, у меня уже голова кругом идет. Я где-то запутался или что-то недопонял в документации. С событиями и editor еще не работал.