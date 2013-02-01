День добрый! Помогите разобраться с картами и их отображением.
В Opera 11.11 не отображается схема на странице http://www.kardinal-mebel.ru/contacts . В то время как, в более новых версиях все отлично.
День добрый! Помогите разобраться с картами и их отображением.
В Opera 11.11 не отображается схема на странице http://www.kardinal-mebel.ru/contacts . В то время как, в более новых версиях все отлично.
http://api.yandex.ru/maps
map.Converter converter
Преобразователь пиксельных точек карты из глобальных в локальные и наоборот.
Пример:
// Преобразуем координаты мыши в географические.
var projection = map.options.get('projection');
// Преобразуем координаты мыши в географические.
var projection = map.options.get('projection');
$('#map').bind('click', function (e) {
console.log(projection.fromGlobalPixels(
map.converter.pageToGlobal([e.pageX, e.pageY]), map.getZoom())
));
});
Уберите лишнюю скобку.
У балуна есть стандартная кнопка закрытия.
Но при просмотре яндекс карты через смартфон, эта кнопка очень мелкая, попасть сложно.
Можно ли увеличить ее раза в два или создать свою кнопку?
Спасибо.
Как проще кастомизировать подгрузку тайлов карты? Чтобы вместо некрасивого серого квадрата, заменяющегося куском карты, был фэйд-ин или что-то еще.
Не могу вкурить как вместе увязать так, чтобы сделать то что мне необходимо.
И так, задача: создать новый полигон на карте.
Имеется несколько полей и кнопка: - поле id, под которым полигон будет храниться в БД (уникаьный идентификатор участвует в названии полигона - polygon[id]), поле name - человеческое название полигона, кнопка button - создание и сохранение в БД.
На основании этих данных я должен создать полигон. Но вот беда в том, что полигон нельзя создать без начальной точки, которую нужно получить от клика по карте.
Не могу понять как это все вместе увязать. Получается, без клика по карте, я не получу координаты начальной точки для полигона. И наоборот, без инициации создания, я не смогу получить названия полигона, для нанесения на карту, который в свою очередь я не могу нанести, т.к. polygon[id].editor.startDrawing() не может начаться без начальной точки на карте.
Короче, у меня уже голова кругом идет. Я где-то запутался или что-то недопонял в документации. С событиями и editor еще не работал.
ymaps.geocode('Москва').then(
function (res) {
myMap.geoObjects.add (res.geoObjects.get(0));
});
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Как изменить содержимое балуна на произвольное либо дополнить призвольным текстом?
Вместо «Россия, Москва»: «Столица России» или «Россия, Москва — это столица России»
Не пойму как работает, мне нужно переместить центр карты на метку, делаю так:
map.panTo(selectPlacemark
но перемещает в никуда, возле африки)))
при том если вызвать алерт selectPlacemark.geometry.getCoordinates(), скопировать координаты и вставить напрямую перемещает куда нужно. Мистика балин.
Нашел "решение":
map.panTo([selectPlacemark.geometry.getCoordinates()]);
Хотя в http://api.yandex.ru/maps
Ни кто не считал площадь многоугольника в километрах?
Как понял стандартного средства для этого нет, но быть может есть какие-то альтернативы?
Есть способ вычисления, путем разбиения на треугольники, но этот вариант не подходит, т.к. многоугольник не всегда выпуклый.
PHP-скрипт генерит JS-код с одним цветом полигона, а браузер (хром, фф, ие, etc) рисуют другим цветом (006cff). Что делать?
var polygon = new ymaps.Polygon([
[
[56.855534,35.927153],
[54.228788,37.624627],
[56.413582,40.443432]
], {
hintContent: ''
}, {
fillColor: '#03ff03',
interactivityModel: 'default#transparent',
strokeWidth: 2,
opacity: 0.5
}]);
myMap.geoObjects.add(polygon);
Есть ли аналог precision в API 2.0 ? (не нашёл ничего в документации)
В API 1.1 было
if ((geocoder.get(n).precision == "exact") || (geocoder.get(n).precision == "number")) {
Нужна возможность перетаскивать баллун, так чтоб был хвостик, указывающим точку, которой принадлежит балун. Как я понимаю сейчас такой возможности в апи нет, и надо все ручками реализовывать, это верно?
Совместимо это или нет?
Текущий вариант: страница
Цель: сокращение кода и ускорение загрузки
и какой минимальный пакет для сохранения функциональности текущего варианта (кластеры + геокодер)
Подскажите пожалуйста, как собрать метки подгруженные из YMapsML в коллекции или группы?
Если можно на этом примере http://ymapsapi.narod2.ru/articles/mymaps/
В 1 первый раз когда грузишь карту она показывается, а при закрытии модального окна и снова октрытии и загрузки карты уже ее нет, потмоу что он не смог определить размеры и везде в width и height стоит 0
Добрый день. Помогите разобраться что не так в коде. Есть пример тут Яндекс.Карта на Вашем сайте с возможностью добавления меток пользователями и вывод по категориям. Версия для API Яндекс.Карт 2.х файлы как есть в оригинале
тут .
Я исправил код
на код из примера Яндекс Апи, Пользовательский слой карты
файлы с иправлением можно скачать тут , карта отображается, метки в базу данных добавляются, но не выводятся на карту.
При нажатии на категории (к примеру бар), в консоле видна ошибка Uncaught TypeError: Cannot read property 'geoObjects' of undefinedв функции function show_c(c).
Помнится, что есть такой стандартный контрол с кнопками навигации(переместить область видимости на север, юг, запад, восток). Так не могу найти его в документации, будьте любезны, напомните его имя.
20 и 21 февраля в Челябинске Сергей Константинов, руководитель группы разработки API, выступит на конференции UWDC 2013 с докладом «Работа с pointer-событиями в IE10 на примере API Яндекс.Карт».
В API Яндекс.Карт поддержка тач-версии Internet Explorer 10 появилась в версии 2.0.22, так что нам есть о чем рассказать. Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:
— общая концепция pointer-событий в IE10;
— скрещиваем ежа с ужом;
— инструменты разработки и тестирования;
— «живые» устройства: «Империя наносит ответный удар»;
— подводные грабли и выводы.
Узнать подробную информацию о конференции и условиях участия можно на сайте 2013.uwdc.ru.
Как получить расстояние между 2 точками используя route.getHumanLength() в ЯваСкрипте я знаю.
Мне нужно получить расстояние, но без использования ЯваСкрипт.
Возможно ли это, например, используя YMapsML (Yandex Maps Markup Language)?
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.23. Во четверг, 7 февраля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.22.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Исправлено:
— Исключение при модификации поля из обработчика изменения этого поля в классе Monitor.
— Не бросаются события на миникарте, пока она не добавлена на карту.
— Ошибки верстки в IE7.
C этой версии в API изменился механизм определения браузера. Если вы увидите какие-то артефакты, которых не было в версии 2.0.22, пишите нам, пожалуйста, сразу в клуб, facebook или в комментариях к посту.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Обнаружил довольно забавное поведение маркера на карте. Вот код для jsbox:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="width:100%; height:100%"><head><title>Маркер-хамелеон</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">ymaps.ready(init);function init () {var myMap = new ymaps.Map("map", {center: [55.76, 37.64],zoom: 10});myMap.geoObjects.add(new ymaps.Placemark([55.8, 37.6], {}, {preset: 'twirl#blueStretchyIcon'}));};</script></head><!-- Авторастяжение карты во весь экран. При фиксированных размерах карты бага нет --><body style="width:100%; height:100%; margin:0"><div id="map" style="width:100%; height:100%"></div></body></html>
При ресайзе этого окна иконка меняет цвет с синего на красный. Если не указывать свойство preset, то этого не происходит. Также этого не происходит с нерастяжимой иконкой