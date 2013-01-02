Клуб API Карт

январь 2013
Сервис определения границ районов области.
John
2 января 2013, 20:32

Здравствуйте!

Не подскажите какие-нибудь сервисы, которые выдавали бы границы районов области в любых, удовлетворяющих YaMaps, видах?

 

Когда вводим "Чердаклинский район" в народной карте и в гугле, то они обводят его.

А как мне так же обводить районы на своей карте?

 

или как взять координаты с народной карты?

5 комментариев
API 2.0,область видимости,геокодирование
Добавление БАЛУНА в коллекцию
Мошиков Владислав
4 января 2013, 16:48

 Собственно есть коллекция с N объектами, как добавить к каждому Placaemark свой балун?

// Коллекция 1
var CollectionDog = new ymaps.GeoObjectCollection();
// Добавляем метки в коллекцию.
CollectionDog.add(new ymaps.Placemark([55.75,37.61]));
CollectionDog.add(new ymaps.Placemark([52.51,13.38]));
CollectionDog.add(new ymaps.Placemark([50.27,30.30]));
1 комментарий
Коллекции коллекций с метками
Мошиков Владислав
4 января 2013, 21:33

Собственно какие методы можно или нужно применять в данном случае?

Пример на который можно опираться:

кухни->Виды кухонь(АХиатская, Европейская, Кавказская)->Адреса ну или не адреса а оставшиесья метки..

 

6 комментариев
API 2.0,фильтрация,коллекции
Заголовок не указан
Турусбеков Адилет
5 января 2013, 08:53

Как можно изменить контент балуна? markers[id].balloon.setData  говорит Object #<Object> has no method 'setData'

7 комментариев
API 2.0,балун
Берет ли API данные из MySQL?
Мошиков Владислав
5 января 2013, 12:47

И если ДА, то как?

5 комментариев
MySQL,API 2.0
Выпадающая подсказка список улиц
shataloff.viktor
5 января 2013, 15:24

Есть поле поиска по карте, необходимо реализвовать подсказку пользователю, при вводе первых букв улицы выпадает список улиц. Подскажите,пожалуйста, как это можно реализовать не подключая б/д для городов, а использовать только карты яндекс? Спасибо

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элементы управления,поиск,API 2.0,контролы
Лайтбокс при клике на метку
lnghost
5 января 2013, 15:44

Добрый день.

Использую ymaps api 2.0, хочу сделать реализацию обработки клика по карте как тут: http://maps.yandex.ru/?ll=37.617671%2C55.755768&spn=1.408997%2C0.415095&z=10&l=map%2Cmap%2Cpht

Под реализацией подразумевается перехват клика по метке, аякс запрос на сервер и открытие кастомного модального окна.

Не понятно вот что. Мне нужно где-то хранить id объекта метки, чтобы потом этот объект высасывать через ajax. Я так понимаю, подсовывать его нужно в какой-то из параметров конструктора new ymaps.Placemark(...).

Подскажите, куда подсовывать, и как его получать при клике на метку.

Событие клика навешано стандартно через point.events.add('click', function() {})

3 комментария
метка,AJAX
Как прервать переборку данных с помощью each?
Роберт
5 января 2013, 16:48

Так можно: ...each(function(obj){return false}) ?

1 комментарий
Получение информации о местности
Удалённый пользователь
6 января 2013, 00:33

Как определить по координатам, какой тип местности находится там (лес, водоем, болото и т.д.)?

Например, беру координаты 57.040403,41.031571. На Яндекс.Картах там находится лес.

Задавая запрос геокодеру http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=41.031571,57.040403.

В ответе получаю только следующие типы областей: district, locality, province, country, в которых нет информации о типе местности.

1 комментарий
Как по координатам узнать город и улицу?
nitroxygen
6 января 2013, 17:35

Имеются координаты, нужно видимо послать запрос серверу и распарсить ответ. Есть ли пример такого кода?

1 комментарий
координаты,геокодирование
Как добавить много объектов на яндекс карту ?
Walter White
7 января 2013, 03:39

Допустим, у меня есть 250 адресов. Как эти адреса добавить на яндекс карту в виде точек. Примеры: http://tver.spiti.ru/ (кликнуть Карта)

9 комментариев
метка,API 2.0,коллекции
Конвертор координат
lnghost
7 января 2013, 18:40

Добрый день.

Подскажите, в первой версии апи был конвертор координат. Из второй его выпилили? Никак не могу найти.

И второй вопрос - нет ли у апи некоего валидатора координат, который сказал бы, координаты на входе или хрень какая?

4 комментария
координаты,API 2.0
Подключение xml
Мошиков Владислав
7 января 2013, 19:10

Друзья, коллеги. Помогите пожалуйста подключить xml (YMapsML) совсем не получается...

2 комментария
Вывод на карту большого количества полигонов и линий из базы
Noita
9 января 2013, 03:08

Добрый день!

Хочется сделать что-то вроде Народной ЯК для административного округа, но только на тему биологии. Кроме меток, надо будет выводить большое количество полигонов, обозначающих границы биотопов, дорожно-тропиночную сеть, ручьи и проч., которых нет на ЯК (и даже на НЯК). Но, допустим, их будет несколько тысяч. Как правильно выводить на карту? Просто загружать все или порционно? Но если порционно, как это может быть?

1 комментарий
активные области
404 (Not Found) combine.xml
djapostle
9 января 2013, 07:42

Здравствуйте,

я получаю такие вот ошибки (Chrome):

как ни пытался никак не могу отследить откуда они выплывают.

Я провожу множественное геокодирование используя async.js для параллельного выполнения асинхронных запросов и вывожу метки по мере прихода результатов от каждого геокодирования.

Ставил брэйкпоинты повсюду, но так и не получилось найти откуда приходят ошибки. Мой код отрабатывает без ошибок, как впрочем и вся информация приходит как предполагалось. Т.е. ошибок в работе не видно. Появляются такие вот ошибки только в фоне уже после отображения всех точек на карте.

Пытался найти решение в интернете, но не нашёл ничего похожего.

Может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой?

 

Спасибо

 

3 комментария
API 2.0
Получение объектов
mircka2005
9 января 2013, 11:46

Добрый день.

На карте отмечаю геообъекты : полигоны и метки.

Задача заключается в том что нужно по окончанию наполнения получить все эти объекты разделив где метки а где полигоны.

точнее даже получить координаты всех отмеченных объектов ...

Как  это сделать ?

5 комментариев
метка,API 2.0,коллекции,полигон
Как настроить положение контроллеров карты на карте ?
srusacov
9 января 2013, 13:58

Привет всем! Мне нужно , чтобы контроллеры карты отступали от верхнего края на определенное количество пикселов. 
(В верстке тредуется обрамление карты внутренней тенью). Пытался (частично удачно ) изменить положение элементов , на основе примеров на другую тему из документации . Полностью читать ее нету ни сил ни времени :( 

map.controls.add("zoomControl", { top: 150 }).add("mapTools", { top: 50 }).add('typeSelector', { top: 50 })

Вот в этом кусочке кода для вставки карты я смог сместить вниз контроллер масштаба и кнопки с рукой, лупой,линейкой. 
А вот кнопку с выбором типа карты - никак не получается :(  Она должна быть справа , как и обычно , но ниже , на уровне руки-лупы-линейки .

Кто подскажет где почитать ? Или может сразу ответ  есть ? Спасибо за внимание!

1 комментарий
элементы управления,API 2.0,контролы
Кеширование многоугольников.
bystrov1984
9 января 2013, 16:24

Здравcтвуйте. 

После добавления на карту полигонов, например с границами из пятиста точек, обнаружилась неприятная особенность. При движении карты мышью слой полигонов по краям подгружается постепенно кусками. Возможно ли зафиксировать ( закешировать ?) полигон ? Сама карта при этом не грузится кусками.

2 комментария
API 2.0,полигон
кластеризация
asgolovin
9 января 2013, 17:25

Подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать следующее:

Есть набор меток с числами, которые означают сколько упоминаний встречается о данном объекте. При этом метки могут находится очень близко друг к другу и нужно чтобы они кластеризовались и при этом на метке кластера должна отображаться сумма чисел меток (объектов), которые вошли в кластер. 
Если это можно реализовать, то что для этого использовать? насколько я понимаю clusterer здесь не поможет :( 

1 комментарий
кластеризатор,API 2.0
Перемещение метки API 2
Оптимизм.ру
9 января 2013, 18:11

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста как реализовать перемещение метки:


        ymaps.ready(init);

        function init () {
            var myMap = new ymaps.Map("map", {
                    center: [53.235967, 34.355252],
                    zoom: 15
                });
               
                 myMap.controls               
                .add('zoomControl')               
                .add('typeSelector')               
                .add('mapTools');
               
               
               
                    myMap.events.add('click', function (e) {
                    var coords = e.get('coordPosition');
                   if (!myPlacemark) {    // (1)
                    var myPlacemark = new ymaps.Placemark([coords[0].toPrecision(6),coords[1].toPrecision(6)], {
                    hintContent: '<span style=\"color:#000;\">Перетащите метку</span>'
                   }, {
                       preset: 'twirl#houseIcon', draggable: true
                    });

                        myMap.geoObjects.add(myPlacemark);  
                  
                    } else {
                    ... (тут как то двигаем метку) // (2)
                    }
                }

    );

        }

В настоящий момент этот код лепит метки по каждому нажатию, интересует 2 вещи:

1) как реализовать проверку есть ли метка на карте;

2) метод как передвинуть метку.

Заранее спасибо.

1 комментарий
метка,API 2.0