Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как реализовать перемещение метки:
ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map("map", {
center: [53.235967, 34.355252],
zoom: 15
});
myMap.controls
.add('zoomControl')
.add('typeSelector')
.add('mapTools');
myMap.events.add('click', function (e) {
var coords = e.get('coordPosition');
if (!myPlacemark) { // (1)
var myPlacemark = new ymaps.Placemark([coords[0].toPrecision(6),coords[1].toPrecision(6)], {
hintContent: '<span style=\"color:#000;\">Перетащите метку</span>'
}, {
preset: 'twirl#houseIcon', draggable: true
});
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
} else {
... (тут как то двигаем метку) // (2)
}
}
);
}
В настоящий момент этот код лепит метки по каждому нажатию, интересует 2 вещи:
1) как реализовать проверку есть ли метка на карте;
2) метод как передвинуть метку.
Заранее спасибо.