Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста как реализовать перемещение метки:



ymaps.ready(init);



function init () {

var myMap = new ymaps.Map("map", {

center: [53.235967, 34.355252],

zoom: 15

});



myMap.controls

.add('zoomControl')

.add('typeSelector')

.add('mapTools');







myMap.events.add('click', function (e) {

var coords = e.get('coordPosition');

if (!myPlacemark) { // (1)

var myPlacemark = new ymaps.Placemark([coords[0 ].toPrecision(6),coords[1 ].toPrecision(6)], {

hintContent: '<span style=\"color:#000;\">Перетащите метку</span>'

}, {

preset: 'twirl#houseIcon', draggable: true

});



myMap.geoObjects.add(myPlacemark);



} else {

... (тут как то двигаем метку) // (2)

}

}



);



}

В настоящий момент этот код лепит метки по каждому нажатию, интересует 2 вещи:

1) как реализовать проверку есть ли метка на карте;

2) метод как передвинуть метку.

Заранее спасибо.