Доброго дня. Необходимо на карте создать кластеры. Этот вопрос получилось решить. Однако, на часть карты сверху накладывается хидер, соответственно, все метки распологаются на всю доступную ширину карты и тем самым подъезжают по хидер. Помогите решить вопрос с тем, чтобы катра отображалась только в выбраной области.

http://take.ms/Zyxo2

Как видно из скриншота, метка подъезжает под хидер. Сейчас карта имеет общую облась, выделенную оранжевым цветом, необходимо, чтобы обасть меток всегда была в зеленой области... не меняя высоты карты, т.е. оранжевую область.

Использую карты 2.0

Инициализация иммет следующий вид: