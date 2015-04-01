Что то пишу в контент ссылку, но неработает. Полагаю это для своего хтмл balloonContentBody: "", ?? Вот функция многоугольника
function myMesto1 () {
var myMesto1 = new ymaps.GeoObject({
// Описываем геометрию геообъекта.
geometry: {
// Тип геометрии - "Многоугольник".
type: "Polygon",
// Указываем координаты вершин многоугольника.
coordinates: [
// Координаты вершин внешнего контура.
[
[-0.00301837, 0.00818552],
[ -0.000760073, 0.00421823],
[0.00461102, 0.00287546],
[0.00880813, 0.00745774],
[0.0174751, 0.0156364],
[-0.000164040, 0.0161247]
],
// Координаты вершин внутреннего контура.
],
},
// Описываем свойства геообъекта.
properties:{
// Содержимое балуна.
hintContent: " Место 1",
balloonContentHeader: "Место 1",
balloonContentBody: "<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="#">Заказать</a></span></strong></p>",
balloonContentFooter: "Подвал",
}
}, {
// Описываем опции геообъекта.
// Цвет заливки.
fillColor: '0000FF',
// Цвет обводки.
strokeColor: '#0000FF',
// Общая прозрачность (как для заливки, так и для обводки).
opacity: 0.2,
// Ширина обводки.
strokeWidth: 5,
// Стиль обводки.
strokeStyle: 'shortdash'
});
map.geoObjects.add(myMesto1);
}