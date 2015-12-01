Здравствуйте! У меня проблема, дергается карта в некоторых браузерах и на мобильных устройствах. Не могу понять в чем дело. Вот линк на сайт http://testoviy.com/#11 . Заранее спасибо!
P.S. Серверный вариант не рассматриваю,т.к. карта будет использоваться только на 1 машине с 1 пользователем,максимальное кол-во запросов в сутки около 100 на разные адреса. Нет смыслы где то хранить результат.
вот тут https://m.taxi.yandex.ru/#index например INPUT с полем Откуда имеет справа кнопочку
в документации не нашел (
Мне всего лишь нужно изменить div балуна, закруглить и изменить цвет. Есть ли у default макета балуна имя, чтобы можно было на лету, jquery, сменить стиль?
Здравствуйте.
У меня следующая проблема:
Есть карта Яндекс, которая инициализируется при загрузке страницы.
Метки на ней обновляются отдельно через ajax по интервалу (Переписывается массив placemark'ов у кластерера)
Все работает нормально, за исключением ситуаций, когда обновление происходит при открытом балуне метки или геообъекта.
Балун при этом закрывается.
Можно ли получить текущий открытый балун, сохранить
его координаты и контент, а после обновления меток - воссоздать его на том же месте.
Или этот путь - неправильный, и надо делать по-другому.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. При попытке вставить яндекс карты из конструктора, получаю ошибку 400.
http://yandra.ru/contact/56602353e4b0acf38e4c4689 - ошибка 400
Но при этом, старые срипты работают корректно на других страницах
http://yandra.ru/contact/55c37347e4b006d977c4524f - работает
Подскажите, в чем может быть проблема? Использую "Конструктор карт"
Не получается изменить zoom карты. Местоположение находит, но выставляет при этом максимальны zoom. Делаю вот так:
geolocation = ymaps.geolocation;
$('#geolocation').click(function() {
geolocation.get({
provider: 'yandex',
mapStateAutoApply: true
}).then(function (result) {
map.geoObjects.add(result.geoObjects);
map.setZoom(14, {duration: 300});
});
});
Здравствуйте!
Не очень хорошо разбираюсь в программировании на этом языке, поэтому прошу помощи в конкретном примере.
Вот код моего objectManager.
ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map('map', {
center: [53.194546, 45.019529],
zoom: 5
}, {
searchControlProvider: 'yandex#search'
}),
objectManager = new ymaps.ObjectManager({
// Чтобы метки начали кластеризоваться, выставляем опцию.
clusterize: true,
// ObjectManager принимает те же опции, что и кластеризатор.
gridSize: 32
});
// Чтобы задать опции одиночным объектам и кластерам,
// обратимся к дочерним коллекциям ObjectManager.
objectManager.objects.options.set('preset', 'islands#greenDotIcon');
objectManager.clusters.options.set('preset', 'islands#greenClusterIcons');
myMap.geoObjects.add(objectManager);
$.ajax({
url: "testPoints.php"
}).done(function(data) {
objectManager.add(data);
});
}
вот что выводится в testPoints.php
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent1", "clusterCaption": "Caption1", "hintContent": "hintContent1"}},
{"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent2", "clusterCaption": "Caption2", "hintContent": "hintContent2"}},
{"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent3", "clusterCaption": "Caption3", "hintContent": "hintContent3"}}
]
}
Задача чтобы метки были не просто одинаковыми зелеными как сейчас http://prntscr.com/99yf7w а имели текстовые номера на себе, чтобы их можно было задавать через testPoints.php например. Или в крайнем случае, у каждой метки была своя картинка.
Заранее большое спасибо!
Сегодня мы выпустили версию API Яндекс.Карт 2.1.33
Для подключения вы можете использовать адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.33/?lang=ru_RU. В течение дня мы переключим на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.
Исправлено:
- Возможность локальной работы с API
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Доброго дня
У меня есть json с данными меток
У некоторых меток в опциях стоит больший zIndex
но они выше не становятся
пример json
{ "type": "Feature", "id": 255, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [57, 29]}, "properties": { "balloonContentHeader": "Big street"", "balloonContentBody": "description company", "balloonContentFooter": "Подробнее", "clusterCaption": "Big street", "hintContent": "Big street"" }, "options": {"preset": "point#icon","zIndex":"675"} }
Добрый день.
Имеется порядка 1000 панорам с воздуха в Тверской области вроде вот этой https://maps.yandex.ru/14
Можно ли как-то их выложить в публичный доступ на Яндекс.Карты и нужно ли?
А если можно и нужно, то как это сделать - куда писать, звонить или с кем общаться?
Есть пример из песочницы, но мне необходим выбор конечной точки из списка заданных адресов, вот пример https://tech.yandex.ru/ma
Подскажите пожалуйста: я знаю как на плоскости (зная координаты прямой) построить линию, перпендикулярную заданной (векторная алгебра). Однако на яндекс карте программно это сделать не получается. Подскажите, может есть какая нибудь функция для этого ? Спасибо.
Добрый день.
Вот такой код у меня раньше отлично работал...
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map("map", {center:[56.8829, 60.5181], zoom:11});
var arr1=['точки маршрута'];
if (arr1 != null ) {
ymaps.route( arr1 , {
mapStateAutoApply:false
}).then(function (route) {
myMap.geoObjects.add(route);
$('#list1').append(route.getHumanJamsTime());
}, function (error) {
alert('Возникла ошибка: ' + error.message);
});
}
}
</script>
<div id="map" style="width: 400px; height: 400px"> </div>
<div id="list1"> </div>
Приходилось для каждого <div> отдельный кусок кода писать с простроением маршрута. Сейчас набросал цикл для теста...Но не могу передать значение в <div>. Код такой:
var myMap = new ymaps.Map("map", {center:[56.8829, 60.5181], zoom:11});
var arr=[];
var divid=[];
for (var i=1;i<4;i++) {
divid[i]='#list'+i;
arr[i]= ['точки маршрута'];
if (arr[i] != null ) {
ymaps.route( arr[i] , {
mapStateAutoApply:false
}).then(function (route) {
myMap.geoObjects.add(route);
$(divid[i]).append(route.getHumanJamsTime());
}, function (error) {
alert('Возникла ошибка: ' + error.message);
});
}
}
Массив с id (divid[i]='#list'+i;) генерируется нормально, но в функцию .then(function (route) не передается. Вообще, когда начинает выполнятся эта функция, i = 5 почему-то. Хотя простраивает 4 маршрута, и выдает разные цифры (по крайней мере если запускать без цикла...с циклом по-идее тоже разные значения, при разных маршрутах должны быть, но при этом divid нужно будет вписать вручную....). Дак вот собственно вопрос - как это все автоматом сделать, чтобы из цикла в правильные <div> передавалось?
Полигоны с внутренними контурами не отображаются в браузере Google Chrome при минимальном масштабе.
В браузерах Mozilla, IE, Safari - полигоны отображаются корректно.
Погода за окном всё меньше располагает к прогулкам, а мы приготовили хорошие новости для всех, кто интересуется фронтенд-разработкой и любит проводить время с пользой.
В рамках конференции Web Standards Days разработчик API Яндекс.Карт Всеволод Шмыров расскажет о том, как создать редактор изображений в браузере, и даст практические советы, как творить магию самому.
Конференция пройдёт 13 декабря в коворкинге «Свободное плавание» на Варшавском шоссе, 28A.
Здравствуйте!
ymaps.ready(init); function init(){ coords = [55.753960000000, 37.620393000000], myMap = new ymaps.Map('map', {center: coords, zoom: 12}),
myBalloon = new ymaps.Placemark(coords, {}, {draggable: "true",preset: "twirl#greenStretchyIcon"});
myBalloon.events.add(['dragend'], function ()
{
var coords = myBalloon.geometry.getCoordinates();
$('#coordinates').val(coords);
});
myMap.geoObjects.add(myBalloon);
// теперь добавляем полигон
myPolygon100 = new ymaps.Polygon([55.6124877
58250026,37.0766161194822 3],[55.66476535779166,37. 178653245244575],[55.6718 6969999856,37.42191566825 7746],[55.60913960606932, 37.485504021993705],[55.4 9440270404889,37.12636276 299143],[55.5363568318410 6,37.04059242539409],[55. 612487758250026,37.076616 11948223]); myMap.geoObjects.add(myPolygon100);
...
function Contains123(address)
{
var coords123 = myBalloon.geometry.getCoordinates();
// координаты выводятся, все ок
console.log(coords123);
// но вот при определении попадает ли точка в область, ошибка
if(myPolygon100.geometry.
contains(coords123)){aler t("123");}
}
как-будто coords123 это null, но это явно не так? как такое может быть?
Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1.34.
Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.34/?lang=ru_RU. Так же мы переключили на новую версию и api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU.
Исправлено:
- Некорректная работа с RequireJS подобными системами
Помогите пожалуйста с файлом data.json, из этого примера Оптимальное добавление множества меток. Не могу заставить отобразить метки на сайте под управлением Wordpress. пробовал вариант от Wp-kama но делаю что-то не так или она уже устарела, поиск не дал ответа. А сегодня заметил что при переходе в меню Настройки темы (например сменить фон) и он в предпоказе отображает метки на карте как положено. В общем совсем запутался.
https://yadi.sk/i/-htMxzEAm4D5Z режим просмотра
https://yadi.sk/i/dhtF6b6cm4Cwk режим настройки
Я так понимаю вся проблема в PHP и AJAX, а именно вот в этой части: