Здравствуйте.

У меня следующая проблема:

Есть карта Яндекс, которая инициализируется при загрузке страницы.

Метки на ней обновляются отдельно через ajax по интервалу (Переписывается массив placemark'ов у кластерера)

Все работает нормально, за исключением ситуаций, когда обновление происходит при открытом балуне метки или геообъекта.

Балун при этом закрывается.

Можно ли получить текущий открытый балун, сохранить

его координаты и контент, а после обновления меток - воссоздать его на том же месте.

Или этот путь - неправильный, и надо делать по-другому.