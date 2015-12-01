Клуб API Карт

декабрь 2015
Дергается карта
Pavel Gonzales
1 декабря 2015, 12:22

Здравствуйте! У меня проблема, дергается карта в некоторых браузерах и на мобильных устройствах. Не могу понять в чем дело. Вот линк на сайт http://testoviy.com/#11 . Заранее спасибо!

1 комментарий
Можно ли отключить 3D?
Aндрей
2 декабря 2015, 14:22
Хочется сделать плоскую карту без высотности зданий и теней.
19 комментариев
Множественное геокодирование на стороне клиента
admin@mig-point.ru
2 декабря 2015, 17:35
Здравствуйте.Прочитал http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=462,где написано что существует класс множественного геокодирования на стороне клиента. Ссылки никуда ни ведут,найти файл с описанием класса не могу. Киньте кто-нибудь ссылку на этот файл + list-collection.js.
P.S. Серверный вариант не рассматриваю,т.к. карта будет использоваться только на 1 машине с 1 пользователем,максимальное кол-во запросов в сутки около 100 на разные адреса. Нет смыслы где то хранить результат. 
6 комментариев
как сделать INPUT с определением текущего местоположения как в яндекс-такси?
Evgeny Daa
3 декабря 2015, 03:00

вот тут https://m.taxi.yandex.ru/#index например INPUT  с полем Откуда имеет справа кнопочку

 

 в документации не нашел (

1 комментарий
Как изменить макет balloon без templateLayoutFactory
ЕЧ
3 декабря 2015, 09:26

Мне всего лишь нужно изменить div балуна, закруглить и изменить цвет. Есть ли у default макета балуна имя, чтобы можно было на лету, jquery, сменить стиль?

1 комментарий
API 2.1,балун
Обновление карты без закрытия балуна
etiainen
3 декабря 2015, 11:55

Здравствуйте. 

У меня следующая проблема:

Есть карта Яндекс, которая инициализируется при загрузке страницы.

Метки на ней обновляются отдельно через ajax по интервалу (Переписывается массив placemark'ов у кластерера)

Все работает нормально, за исключением ситуаций, когда обновление происходит при открытом балуне метки или геообъекта.

Балун при этом закрывается.

Можно ли получить текущий открытый балун, сохранить 

 его координаты и контент, а после обновления меток - воссоздать его на том же месте.

Или этот путь - неправильный, и надо делать по-другому. 

1 комментарий
400 bad request при попытке вставить яндекс карты( старые скрипты работают)
maslov@unitbean.com
3 декабря 2015, 14:35

Добрый день!

 

Столкнулся с проблемой. При попытке вставить яндекс карты из конструктора, получаю ошибку  400.

http://yandra.ru/contact/56602353e4b0acf38e4c4689 - ошибка 400

 

Но при этом, старые срипты работают корректно на других страницах

http://yandra.ru/contact/55c37347e4b006d977c4524f - работает


Подскажите, в чем может быть проблема? Использую "Конструктор карт"

 

1 комментарий
Как изменить zoom после определения местоположения
Kalinksan
3 декабря 2015, 16:40

Не получается изменить zoom карты. Местоположение находит, но выставляет при этом максимальны zoom. Делаю вот так:

geolocation = ymaps.geolocation;   

   $('#geolocation').click(function() {

        geolocation.get({

            provider: 'yandex',

            mapStateAutoApply: true

        }).then(function (result) {

            map.geoObjects.add(result.geoObjects);

            map.setZoom(14, {duration: 300});

        });

    });

4 комментария
API 2.1
Нумерация меток или загрузка своих через objectManager
for-restgump
3 декабря 2015, 21:45

Здравствуйте!

Не очень хорошо разбираюсь в программировании на этом языке, поэтому прошу помощи в конкретном примере.

Вот код моего objectManager.

 

ymaps.ready(init);

 

function init () {

    var myMap = new ymaps.Map('map', {

            center: [53.194546, 45.019529],

            zoom: 5

        }, {

            searchControlProvider: 'yandex#search'

        }),

        objectManager = new ymaps.ObjectManager({

            // Чтобы метки начали кластеризоваться, выставляем опцию.

            clusterize: true,

            // ObjectManager принимает те же опции, что и кластеризатор.

            gridSize: 32

        });

 

    // Чтобы задать опции одиночным объектам и кластерам,

    // обратимся к дочерним коллекциям ObjectManager.

   objectManager.objects.options.set('preset', 'islands#greenDotIcon');

    objectManager.clusters.options.set('preset', 'islands#greenClusterIcons');

    myMap.geoObjects.add(objectManager);

 

    $.ajax({

        url: "testPoints.php"

    }).done(function(data) {

        objectManager.add(data);

    });

 

 

вот что выводится в testPoints.php

{

    "type": "FeatureCollection",

    "features": [

    

                    {"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent1", "clusterCaption": "Caption1", "hintContent": "hintContent1"}},

                   {"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent2", "clusterCaption": "Caption2", "hintContent": "hintContent2"}},

                    {"type": "Feature", "id": 0, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [56.718504,39.154610]}, "properties": {"balloonContent": "balloonContent3", "clusterCaption": "Caption3", "hintContent": "hintContent3"}}

    ]

 

}

 

Задача чтобы метки были не просто одинаковыми зелеными как сейчас http://prntscr.com/99yf7w а имели текстовые номера на себе, чтобы их можно было задавать через testPoints.php например. Или в крайнем случае, у каждой метки была своя картинка.


Заранее большое спасибо!

3 комментария
API Яндекс.Карт версия 2.1.33
Maps API
4 декабря 2015, 17:41

Сегодня мы выпустили версию API Яндекс.Карт 2.1.33 

Для подключения вы можете использовать адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.33/?lang=ru_RU. В течение дня мы переключим на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.


Исправлено:

 

- Возможность локальной работы с API


Команда разработчиков API Яндекс.Карт

2 комментария
обновление,API 2.1,новости
zIndex меток и json со свойствами (решено)
IZ
5 декабря 2015, 13:40

Доброго дня
У меня есть json с данными меток
У некоторых меток в опциях стоит больший zIndex

но они выше не становятся

пример json

 

{ "type": "Feature", "id": 255, "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [57, 29]}, "properties": { "balloonContentHeader": "Big street"", "balloonContentBody": "description company", "balloonContentFooter": "Подробнее", "clusterCaption": "Big street", "hintContent": "Big street"" }, "options": {"preset": "point#icon","zIndex":"675"} }
2 комментария
zIndex,метка,API 2.1,JSON
Как можно поделиться с Яндексом панорамами с воздуха?
FlinnRaider
5 декабря 2015, 15:45

Добрый день.

Имеется порядка 1000 панорам с воздуха в Тверской области вроде вот этой https://maps.yandex.ru/14/tver/?l=stv,sta&ll=35.914150,56.845224&z=13&panorama[point]=35.882160,56.864918&panorama[direction]=257.570000,-81.510000&panorama[span]=130.000000,48.411458&panorama[air]=true

Можно ли как-то их выложить в публичный доступ на Яндекс.Карты и нужно ли? 
А если можно и нужно, то как это сделать - куда писать, звонить или с кем общаться?

2 комментария
Как вместо панели поиска конечной точки сделать выпадающий список с несколькими точками, например аэропортами
karaka877
5 декабря 2015, 19:32

Есть пример из песочницы, но мне необходим выбор конечной точки из списка заданных адресов, вот пример https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator

1 комментарий
маршрутизация,API 2.1
Перпендикуляр на карте
Удалённый пользователь
5 декабря 2015, 20:09

Подскажите пожалуйста: я знаю как на плоскости (зная координаты прямой) построить линию, перпендикулярную заданной (векторная алгебра). Однако на яндекс карте программно это сделать не получается. Подскажите, может есть какая нибудь функция для этого ? Спасибо.

1 комментарий
Как передать в <div> время поездки по маршруту из цикла?
nick6zmail
7 декабря 2015, 07:25

Добрый день.

Вот такой код у меня раньше отлично работал...

 <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

ymaps.ready(init);

function init () {

var myMap = new ymaps.Map("map", {center:[56.8829, 60.5181], zoom:11});

                                var arr1=['точки маршрута'];

                                if (arr1 != null ) {

ymaps.route( arr1 , {

mapStateAutoApply:false

}).then(function (route) {

 myMap.geoObjects.add(route);

 $('#list1').append(route.getHumanJamsTime());

}, function (error) {

alert('Возникла ошибка: ' + error.message);

});

}

</script>

<div id="map" style="width: 400px; height: 400px"> </div> 

                <div id="list1">&nbsp;</div>

Приходилось для каждого <div> отдельный кусок кода писать с простроением маршрута. Сейчас набросал цикл для теста...Но не могу передать значение в <div>. Код такой:

var myMap = new ymaps.Map("map", {center:[56.8829, 60.5181], zoom:11});

var arr=[];

var divid=[];

for (var i=1;i<4;i++) {

divid[i]='#list'+i;

arr[i]= ['точки маршрута'];

if (arr[i] != null ) {

ymaps.route( arr[i] , {

mapStateAutoApply:false

}).then(function (route) {

 myMap.geoObjects.add(route);

 $(divid[i]).append(route.getHumanJamsTime());

}, function (error) {

alert('Возникла ошибка: ' + error.message);

});

}

}

Массив с id (divid[i]='#list'+i;) генерируется нормально, но в функцию .then(function (route) не передается. Вообще, когда начинает выполнятся эта функция, i = 5 почему-то. Хотя простраивает 4 маршрута, и выдает разные цифры (по крайней мере если запускать без цикла...с циклом по-идее тоже разные значения, при разных маршрутах должны быть, но при этом divid нужно будет вписать вручную....). Дак вот собственно вопрос - как это все автоматом сделать, чтобы из цикла в правильные <div> передавалось?

 

 

3 комментария
Почему полигоны с внутренними контурами не отображаются в браузере Google Chrome?
Законодательное С.
7 декабря 2015, 08:19

Полигоны с внутренними контурами не отображаются в браузере Google Chrome при минимальном масштабе. 

В браузерах Mozilla, IE, Safari - полигоны отображаются корректно.

 

 

 

 

1 комментарий
Яндекс на Web Standards Days в Москве 13 декабря
Maps API
7 декабря 2015, 11:04

Погода за окном всё меньше располагает к прогулкам, а мы приготовили хорошие новости для всех, кто интересуется фронтенд-разработкой и любит проводить время с пользой.

В рамках конференции Web Standards Days разработчик API Яндекс.Карт Всеволод Шмыров расскажет о том, как создать редактор изображений в браузере, и даст практические советы, как творить магию самому.

Конференция пройдёт 13 декабря в коворкинге «Свободное плавание» на Варшавском шоссе, 28A.

конференции,новости,мероприятия
(Api 2.0) Попадание точки в полигон, ошибка TypeError: s is null
AntiMandron
7 декабря 2015, 11:53
Здравствуйте!

ymaps.ready(init); function init(){ coords = [55.753960000000, 37.620393000000], myMap = new ymaps.Map('map', {center: coords, zoom: 12}),
myBalloon = new ymaps.Placemark(coords, {}, {draggable: "true",preset: "twirl#greenStretchyIcon"});
myBalloon.events.add(['dragend'], function ()
{
var coords = myBalloon.geometry.getCoordinates();
$('#coordinates').val(coords);
});
myMap.geoObjects.add(myBalloon);
// теперь добавляем полигон
myPolygon100 = new ymaps.Polygon([55.612487758250026,37.07661611948223],[55.66476535779166,37.178653245244575],[55.67186969999856,37.421915668257746],[55.60913960606932,37.485504021993705],[55.49440270404889,37.12636276299143],[55.53635683184106,37.04059242539409],[55.612487758250026,37.07661611948223]); myMap.geoObjects.add(myPolygon100);
...

function Contains123(address)
{
var coords123 = myBalloon.geometry.getCoordinates();
// координаты выводятся, все ок
console.log(coords123);
// но вот при определении попадает ли точка в область, ошибка
if(myPolygon100.geometry.contains(coords123)){alert("123");}

}
[55.75396, 37.620393]
TypeError: s is null
как-будто coords123 это null, но это явно не так? как такое может быть?
6 комментариев
API Яндекс.Карт версия 2.1.34
Ри
7 декабря 2015, 17:50

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1.34.
Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.34/?lang=ru_RU. Так же мы переключили на новую версию и api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU.

 

Исправлено:

- Некорректная работа с RequireJS подобными системами

Команда разработчиков API Яндекс.Карт
4 комментария
обновление,API 2.1,новости
Как обработать json
Дарий Лав
7 декабря 2015, 19:14

Помогите пожалуйста с файлом data.json, из этого примера Оптимальное добавление множества меток. Не могу заставить отобразить метки на сайте под управлением Wordpress. пробовал вариант от Wp-kama но делаю что-то не так или она уже устарела, поиск не дал ответа. А сегодня заметил что при переходе в меню Настройки темы (например сменить фон) и он в предпоказе отображает метки на карте как положено. В общем совсем запутался.

https://yadi.sk/i/-htMxzEAm4D5Z режим просмотра

https://yadi.sk/i/dhtF6b6cm4Cwk режим настройки

Я так понимаю вся проблема в PHP и AJAX, а именно вот в этой части:

  

 Введите содержимое врезки

 

2 комментария
WordPress,JSON