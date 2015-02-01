Передаю данные через переменную - не отображается, вставляю данные в код - все номально - полигон виден:
ТАК РАБОТАЕТ:
var myZone=new ymaps.Polygon([[
[55.88138204110359,37.73359619140623],[55.77857984460318,37.84071289062498],[55.748383080645354,37.69926391601561],[55.80333913929291,37.63197265624999],[55.88138204110359,37.73359619140623]
]]);
myMap.geoObjects.add(myZone);
ТАК НЕ РАБОТАЕТ:
var points='[55.88138204110359,37.73359619140623],[55.77857984460318,37.84071289062498],[55.748383080645354,37.69926391601561],[55.80333913929291,37.63197265624999],[55.88138204110359,37.73359619140623]'
var myZone=new ymaps.Polygon([[points]]);
myMap.geoObjects.add(myZone);
Не могу разобраться уже второй день - помогите пожалуйста.
Спасибо