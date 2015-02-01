На странице документации Геокодера есть пример: https://tech.yandex.ru/ma ps/doc/geocoder/desc/refe rence/GeocoderMetaData-do cpage/

¿Так вот вопрос, это просто устаревшие данные, так как в возвращаемых результатах больше полей или иерархия вложенности данных может меняться в зависимости от страны, региона?

¿Иерархия вложенности не может меняться, может быть только меньше уровней, так?