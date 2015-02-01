Клуб API Карт

февраль 2015
Уточнение по документации
Тимофей Соловейчик
1 февраля 2015, 12:42

На странице документации Геокодера есть пример: https://tech.yandex.ru/maps/doc/geocoder/desc/reference/GeocoderMetaData-docpage/

 

¿Так вот вопрос, это просто устаревшие данные, так как в возвращаемых результатах больше полей или иерархия вложенности данных может меняться в зависимости от страны, региона?

 

¿Иерархия вложенности не может меняться, может быть только меньше уровней, так?

5 комментариев
документация,геокодирование
Не отображается полигон по данным из массива MySQL
seo.aurel.gaina
1 февраля 2015, 20:33

Передаю данные через переменную - не отображается, вставляю данные в код - все номально - полигон виден:

ТАК РАБОТАЕТ:

var myZone=new ymaps.Polygon([[

[55.88138204110359,37.73359619140623],[55.77857984460318,37.84071289062498],[55.748383080645354,37.69926391601561],[55.80333913929291,37.63197265624999],[55.88138204110359,37.73359619140623]

]]);

myMap.geoObjects.add(myZone); 

 

ТАК НЕ РАБОТАЕТ: 

var points='[55.88138204110359,37.73359619140623],[55.77857984460318,37.84071289062498],[55.748383080645354,37.69926391601561],[55.80333913929291,37.63197265624999],[55.88138204110359,37.73359619140623]'

var myZone=new ymaps.Polygon([[points]]);

myMap.geoObjects.add(myZone); 


Не могу разобраться уже второй день - помогите пожалуйста. 

Спасибо


3 комментария
Задание цвета линии при создании яндекс-карты
Удалённый пользователь
1 февраля 2015, 20:39

Добрый день!
Создаю html-страницу с использованием яндекс-api. Мне нужно, нарисовать линию по координатам точек. И в зависимости от условия у нее должен изменяться цвет. Страница должна создаваться автоматически. Создаю ее с помощью python (потому что работаю на нем и скрипт будет частью другого скрипта). Должно получиться: Имеется текстовый (или csv-файл) с некоторыми значениями. Если это значение в интервале от 0 до 10, то цвет линии должен быть зеленым, если от 11 до 20 - красным. Но никак у меня не получается это реализовать. Не понимаю куда и как задавать параметр цвета. Заранее спасибо за помощь.

 

2 комментария
API Яндекс.Карт на конференции «Пути сообщения»
a.chebotareov
2 февраля 2015, 13:33

19 февраля в Москве состоится конференция «Пути сообщения». Они будет целиком посвящена транспортным интернет-сервисам. Темой конференции станет взаимопроникновение общественного транспорта и интернет-технологий. Докладчики из Яндекса и других компаний расскажут о переносе данных из офлайна в онлайн и наоборот, обсудят вопросы маршрутизации, использования данных GPS и ГЛОНАСС в транспортных сервисах, поделятся опытом организации электронной продажи билетов. На конференции выступит маркетолог API Яндекс.Карт Андрей Чеботарев и расскажет о возможностях API для транспортной сферы.

Подробная программа конференции. Участие бесплатное, регистрация обязательна и продлится до 18 часов 17 февраля по московскому времени.

конференции,новости
проблема с динамической картой
alesha.krivorotoff
2 февраля 2015, 16:21

Создаю узел с картой и при клике по кнопке добавляю этот узел но получаю одну ошибку. Что это за ошибка как ее исправить или обойти? http://pastebin.com/mbjDnE74

1 комментарий
Получение координат метки в ObjectManager
wiki@svrt.ru
2 февраля 2015, 16:31

Не получается получить координаты метки в ObjectManager.

Как это правильно делать?

Я пытаюсь делать так:

        function init () {...
            objectManager.objects.events.add(['contextmenu'], onObjectEvent);
            function onObjectEvent (e) {
                    var id_mark = e.get('objectId');
                    var coords2 = e.get('coordinates');                   
                    var coords2=objectManager.objects.getById(id_mark).properties.coordinates;
              myMap.balloon.open(coords2, {
                  contentBody: '<button type="submit"">Удалить</button>\</div>'
                  }); // закрывается блок формы балона
И не получается, баллун выводится всегда по центру. Ни один способ не работает.

2 комментария
менеджер объектов,API 2.1,координаты,события
Разрешенная скорость
Удалённый пользователь
2 февраля 2015, 16:43

Есть ли запрос на получение разрешенной скорости движения на определенном участке дороги?

1 комментарий
Как запретить масштабирование карты при нажатии кнопки геолокации?
seo.aurel.gaina
2 февраля 2015, 20:04

Приветствую Всех!

Уважаемые, как запретить масштабирование карты или изменить коефициент масштабирования при включении режима геолокации / определение местоположения пользователя?

Спасибо!

2 комментария
геолокация,API 2.1
Добавление объекта в presetStorage
D.Abramov8
2 февраля 2015, 22:51

Добрый вечер!

Какой уровень иерархии использовать, чтобы добавить новый объект в хранилище пресетов? Следующая конструкция не подходит...
ymaps.geoObjects.option.presetStorage.add('ingraf#skidown', '/sites/all/themes/mountains/images/icons/skidown.png');

С уважением,
Дмитрий А.

4 комментария
API 2.1,стили
Вывод блока "Загрузка данных" до полной загрузки объектов на карте v.2.1
Серёга Ч
3 февраля 2015, 07:27

Всем добрый день. Ищется решение такого вопроса.

Данные на карту выводятся через json. Как реализовать показ блока "Загрузка данных" до полной загрузки всех объектов на карте, после чего блок "Загрузка данных" убрать.

8 комментариев
PHP,API 2.1,JSON
Cобытий на отдельный placemark api Яндекс.карт 2.0
Владимир Усольцев
3 февраля 2015, 09:17

Нужно каждому placemark добавлять событие click, и при этом событии вызывать ф-ю, передавая туда параметр properties._K.entityid, но почемуто всем меткам пердается параметр последней метки??

Вот код:

         var Placemarks = [];

          for (var i in Map.options.placemarks) {

            var Coords = Map.options.placemarks[i].coords;

            var Params = Map.options.placemarks[i].params;

            var Icon = Map.options.placemarks[i].icon;

            var Placemark = new ymaps.Placemark(Coords, Params, Icon);

            Placemark.events.add('click', function () {

              //console.log(Placemark.properties._K.entityid);

              GetDataComplex(Placemark.properties._K.entityid);

            });

            Placemarks.push(Placemark);

          }

          clusterer.add(Placemarks);

3 комментария
метка,API 2.1,события,коллекции
Загрузка карты через AJAX
Владимир Усольцев
3 февраля 2015, 13:42

У меня через ajax приходит html кары, но она не отображается! Как мне ее проинициализировать??

 

<div style=" width: 100%; height:100%;" id="default-map-map-main-map-faa1d6b7e1e0e595dcc537d84f8dc5f5" class="yamaps-map-container "></div>

 

1 комментарий
API 2.1,AJAX
Не определяются координаты клика на карте
wiki@svrt.ru
3 февраля 2015, 14:58

Простейший алгоритм определения координат клика по карте не работает:

        ymaps.ready(init);
        function init () {
                var myMap = new ymaps.Map('map', {center: [55, 67],zoom: 4});
                myMap.events.add('click', function (e) {    // слушаем клик на карте
                   var coord2 = e.get('coordPosition');
                   myMap.balloon.open(coord2, {contentBody: '1'});
                });                                                                            //    закрываем функцию
        };                                                                                // закрытие инит
Всегда балун появляется не в месте клика, а в центре экрана :(

Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка?

(Заметил, если вначале подключаю API 2.0, то работает нормально, а если API 2.1, то этот алгоритм работает не правильно).

2 комментария
API 2.1,координаты,события
Помогите со скриптом определения координат
Серёга Ч
3 февраля 2015, 21:50

Всем доброго времени суток.

Прошу вашей помощи в следующем.

Есть форма с полями:

<input type="text" id="lat">

<input type="text" id="lon">

<input type="text" id="zoom">

<input type="button" id="show_address" value="Показать адрес">

<input type="text" id="address">

а также карта 2.1

Как сделать на карте перемещающийся маркер, чтобы при его перемещении в укзанные выше поля вставлялись соответствующие данные?

 

Пример скрипта - http://u-karty.ru/opredelenie-koordinat-na-karte-yandex

Заранее благодарю.

 

12 комментариев
API 2.1,координаты
Выделение города многоугольником.
diz2html
4 февраля 2015, 01:10

Возможно ли выделение города многоугольником?

Тоесть охват города ломанными линиями и закрашиание внутренней части многоугольника.

Также возможно ли из этого многоугольника исходя из центра найти северную, восточную, южную и западную точки (координаты широты и долготы)?

4 комментария
API 2.1,геокодирование
Узнать принадлежит ли точка с координатами городу с известными границами
Тимофей
4 февраля 2015, 10:06

Прошу помочь в решении задачи, буду рад любым ссылкам и намёкам - поиск по клубу и глобальный поиск пока не помог найти решение.

Ситуация: Есть координата точки на карте (широта, долгота) и утверждается, что тогда находится внутри определённого города. Из геокодера получаем границы города - геокодер даёт координаты двух точек по которым строится прямоугольник - широта и долгота левой нижней точки плюс широта и долгота правой верхней точки.

Задача: Проверить, что точка находится внутри указанного прямоугольника.

Инициировать карту для решения не желательно, хотелось бы реализовать алгоритм на стороне сервера.

 

3 комментария
API 2.1,координаты,пользовательское соглашение,полигон
Как слушать двойной клик на ObjectManager?
wiki@svrt.ru
4 февраля 2015, 10:48

Пытаюсь слушать у меток в ObjectManager события. Правый клик определяется без проблем. А функция для двойного клика не запускается. Что не так?

objectManager.objects.events.add(['dblclick'], onDblclick);        // слушаем двойной клик на метке
objectManager.objects.events.add(['contextmenu'], onRightclick);    // слушаем правый клик на метке

2 комментария
менеджер объектов,API 2.1,события
Пользовательские маркеры и кластеры для ObjectManager
Удалённый пользователь
4 февраля 2015, 13:35

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как формировать JSON-описание объектов с пользовательскими маркерами и кластерами для выввода их через ObjectManager?

Версия 2.1.

Спасибо!

8 комментариев
кластеризатор,менеджер объектов,API 2.1
Правила формирования urlTemplate для RemoteObjectManager
mabpppp
4 февраля 2015, 14:21

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при формировании urlTemplate для RemoteObjectManager. В документации сказано, что поддерживаются специальные конструкции по аналогии с Layer и "%b" с "%t". В документации по Layer есть список поддерживаемых конструкций, некоторые из которых в таком виде (например, "%x") не работают. Можно ли где-то посмотреть полный список доступных конструкций? Можно ли использовать конструкции наподобие "%b_%x[0]" для доступа к координате Х левого нижнего угла карты?

5 комментариев
слои,API 2.1,менеджер объектов
Предустановка комментария при печати карты
ffho
4 февраля 2015, 14:33

Есть ли параметр, который отвечает за передачу комментария при печати карты?. Например, Карта. Что нужно передать в параметрах, чтобы поле комментарий было заполнено?

3 комментария
maps.yandex.ru