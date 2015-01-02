Добрый день!

Существует ли какая-либо возможность отправить на определенный yandex-аккаунт координаты и владелец аккаунта, зайдя в систему, мог бы увидеть отображение этих координат на карте?

Задача - треккер нескольких клиентов (мобильных устройств) для одного менеджера с yandex-аккаунтом, который хочет просматривать перемещение по городу всех клиентов на карте. Менеджеру клиенты могут передавать только имя (или id) и две координаты.

Протокол YMapsML был бы просто идеальным для использования при передачи, но возможно ли сохранение и отображение данных на аккаунте?

Заранее спасибо.