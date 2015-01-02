В базе данных имеется таблица точек с координатами вида 'POINT(X Y)',0
Как составить MySQL-запрос, который извлечёт все записи из этой таблицы с точками, которые входят в область видимости этой карты?
В базе данных имеется таблица точек с координатами вида 'POINT(X Y)',0
Как составить MySQL-запрос, который извлечёт все записи из этой таблицы с точками, которые входят в область видимости этой карты?
Добрый день!
Создаю метку по своему шаблону:
1. Имеется svg файл, который используется в качестве основного изображения метки.
2. Имеется иконка банка которую надо совместить с основной меткой. Иконок банков около 900.
Что сделал:
1. Создал шаблон:
2. Создаю метку:
3. Создал CSS:
.bankMapPoint
{
display:block;
position:absolute;
box-sizing:content-box;
background-size:35px 50px;
width:35px;
height:50px;
z-index:auto;
background:url('/content/images/MapPoint.svg') no-repeat no-repeat center center transparent;
}
.bankMapPoint img.icon
{
position:absolute;
left:9px;
top:7px;
}
Карта вроде создается корректно, но метки, созданные по этому шаблону, не кликаются.
Если, например, использовать встроенный шаблон default#image, то все работает нормально.
Помогите разобраться, подскажите где грабли
работающий пример: http://www.superbanki.ru/
Помоему JS яндекса не правильно определяет размеры для яндекс карты. Писать свой JS крайне не охото. Код ниже. Уже целый день маюсь работать не хочет невкакую.
<style type="text/css">
.table {
display: table;
}
.row {
display: table-row;
}
.cell {
display: table-cell;
border: 1px solid #e1e1e1;
padding: 6px;
vertical-align: top;
}
</style>
<div class="table">
<div class="row">
<div class="cell" style="min-width:400px; max-width:400px; width:400px;"></div>
<div class="cell" style="border-left: 0px;"> <div id="id_detail_map" style="height: 490px; "></div></div>
</div>
</div>
Данная тема уже поднималась, но для себя ответа так и не смог найти. Пытаюсь сделать аналогично с примером ( Пример от Яндекса - поиск по своим объектам ), но проблема в том что объекты загружаются из xml-файла (xml файл). Не могу определиться даже с алгоритмом решения, толи мне из моих данных такой же массив сформировать и использовать функцию как в примере, толи есть какой то еще способ более правильный. Пожалуйста помогите!
Добрый день!
Существует ли какая-либо возможность отправить на определенный yandex-аккаунт координаты и владелец аккаунта, зайдя в систему, мог бы увидеть отображение этих координат на карте?
Задача - треккер нескольких клиентов (мобильных устройств) для одного менеджера с yandex-аккаунтом, который хочет просматривать перемещение по городу всех клиентов на карте. Менеджеру клиенты могут передавать только имя (или id) и две координаты.
Протокол YMapsML был бы просто идеальным для использования при передачи, но возможно ли сохранение и отображение данных на аккаунте?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с использованием карт, при вставке карты в скрытый слой (.dialog({autoOpen: false}) при его открытии загрузка элементов карт происходит, что видно в отладчике, однако в открытом диалоговом окне ничего не показывается...
Попытался сделать отдельно, без кучи "наворотов", что необходимы на работающем сайте, сделать карту во вначале скрытом диалоговом окне - там всё работает (пример http://ledagregator.ru/map.html)
На сайте, где нужна карта, используются кроме яндекс карт другие инструменты, например, tinyMCE - может что-то мешает картам?
Спасибо за подсказку.
В документации сказано, что лимит запросов 25000 в сутки. Вопрос, какой код ошибки выдаст сервер после превышения лимита?
Есть плагин карт для WP. Карты работают Кнопки как ставить разобрался, а вот как и куда вставить Расчёт стоимости маршрута не пойму.
Помогите пожалуйста с Нового года сижу изучаю и не пойму как сделать. На HTML разобрался с примером, а здесь не могу.
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС ПОЖАЛУЙСТА
Приветствую.
Вопрос 1
Стоит задача при смене зумов на карте показывать разные объекты со своими видами меток и тд. Для увеличения производительности и плавного показа меток при смене рабочей области используется RemoteObjectManager, не получается очищать и останавливать.
LoadingObjectManager.objects - возвращает коллекцию объектов, но этого тоже не достаточно, при применении метода removeAll() удаляются текущие метки, а нужно удалть все и останавливать загрузку при смене зоны видимости и зума.
upd:
Нашел только вот такой способ очистить и остановить RemoteObjectManager
// очищаем коллекцию
remoteObjManagerCity.objects.removeAll();
// удаляем саму коллекцию
map.geoObjects.remove(remoteObjManagerCity);
Вопрос 2
Почему не работает указания preset при создании объекта?
ymaps.ready(init);
function init () {
var myMap = new ymaps.Map('map', {center: [55.76, 37.64], zoom: 10 }),
objectManager = new ymaps.ObjectManager({ ... },
{
// не работает
preset : 'islands#greenDotIcon'
});
// Работает
//objectManager.objects.options.set('preset', 'islands#greenDotIcon');
}
Вопрос 3
RemoteObjectManager, RemoteObjectManager, делает запросы при измении зума и видимой области, почему нет событий начала загрузки и окончания загрузки данных,
если медленные запросы то нужно показывать загрузку в виде "ajax loader"
Спасибо
Объекты загружаются на карту с помощью ObjectManager. Можно как-то получить ссылку на объект? Так, чтобы по ссылке можно было попасть на мою карту с нужным объектом по центру. Спасибо.
Добрый день! Больше года не занималась с API Yandex, возникла проблема с метками
http://atk71.valuehost.ru/quarry.html
не подгружаются мои картинки для меток и не открываются балуны.
Можете подсказать что не так в реализации
function init () {
// Создание экземпляра карты и его привязка к контейнеру с
// заданным id ("map").
myMap = new ymaps.Map('map', {
// При инициализации карты обязательно нужно указать
// её центр и коэффициент масштабирования.
center: [54.192927, 37.617725], // Москва
zoom: 8
});
/*коллекция меток карьеров*/
var icons = ['http://atk71.valuehost.ru
var name = [[]'К-р Мартемьяновский','К-р АНК','К-р Восточные берники'];
var types = ['песок горный','песок речной','щебень'];
var coords = [
[54.25, 37.30], [54.26, 38.08], [54.03, 37.66]
],
myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection({}, {
draggable: false // и их можно перемещать
});
for (var i = 0; i < coords.length; i++) {
myCollection.add(new ymaps.Placemark(coords[i]),
{
name: name[i],
type: types[i]
},
{
// Опции.
// Необходимо указать данный тип макета.
iconLayout: 'default#image',
// Своё изображение иконки метки.
iconImageHref: icons[i],
// Размеры метки.
iconImageSize: [62, 51],
// Смещение левого верхнего угла иконки относительно
// её "ножки" (точки привязки).
iconImageOffset: [-6, -51],
hasBalloon: true,
hideIconOnBalloonOpen: true
}
);
}
// Создаем шаблон для отображения контента балуна
var myBalloonLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass(
'<h3>$[properties.name]</h3>' +
'<p><strong>Тип:</strong> $[properties.type]</p>'
);
// Помещаем созданный шаблон в хранилище шаблонов. Теперь наш шаблон доступен по ключу 'my#theaterlayout'.
ymaps.layout.storage.add('my#theaterlayout', myBalloonLayout);
// Задаем наш шаблон для балунов геобъектов коллекции.
myCollection.options.set({
balloonContentBodyLayout:'my#theaterlayout',
// Максимальная ширина балуна в пикселах
balloonMaxWidth: 300
});
myMap.geoObjects.add(myCollection);
}
Здравствуйте. У нас стоит тач-насадка на телевизор, модель samsung cy-td40ldah - http://displaysolutions.s
При нажатии на метки (Placemark), у которых есть балун (Balloon), балун не открывается. При удержании пальца на значке показывается подпись (хинт, который отображается при наведении мыши). При этом контрол зума (с кнопками +/-) и скроллинг карты путём "таскания" - работает, проблема наблюдается только с метками.
При клике мышкой на этой же машине всё работает. На устройствах с нативным тачем (телефоны, планшеты, ноутбук с тач-экраном и моноблок) - тоже работает отлично.
Проблема наблюдается не только в нашем приложении, но в том числе и здесь https://maps.yandex.ru, если поискать что-нибудь и попытаться нажать на отобразившуюся метку, то балун не откроется.
Я могу отключать на своей страничке функцию геокодирования при приближении к бесплатному лимиту, и включать ее на следующий день. Так?
Как я могу узнать текущее состояние счетчика и момент его обнуления, чтобы включать и выключать на сайте функцию геокодирования?
Добрый день, dimik!
Снова пишу к Вам. Рассчитываю на снисхождение))
С наступившими праздниками! Вам успехов и добра! и взлета моего проекта на технологии яндекс.карт)))
Прошу вас посмотреть порученный мне сайт - ovgrf.ru, там placemark в районе Кавказа, при нажатии на него появляется баллун с некоторой информацией, ...в которой можетбыть ссылка с переходом к другой (более детальной карте региона) карте...нажмите на "Карта Кавказа" и поймете...мне нужно перезагружать карту и набор объектов.
Прошу Вас дать совет по организации с помощью вашей технологии.
С уважением,
Дмитрий А.
Добрый день. Собственно вопрос в заголовке, в песочнице есть пример, но в документации не нашел как этот контрол называется.
В JS новичек. Просмотрел множество примеров, различных вариантов кластеризации меток (когда данные в теле JS или используется генератор или используя objectManager). Но свою задачу никак не удается решить. А требуется то ничего - используя API 2.1, geoObjects вывести данные из файла JSON на карту получить метки и кластеризовать. Подскажите пожалуйста, что не правильно в коде http://jsfiddle.net/Dimych/aa7dkfcv/ ??
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Доброго всем дня. Попробовал выполнить через подключаемый модуль PieChartClusterer. Для чтения файла исп. getJSON. Результат = 0 ( http://jsfiddle.net/Dimych/a73j2uws/ ). Видимо не получаю данные из файла, а может и еще где бяки! Блин... уже голова кругом. Подскажите, плиз, что не правильно делаю??
Добрый день, при посмотроении маршрута посредством api и указанием координат точек, на карте отображаются две точки (А и Б). В примерах в песочнице указаны адреса, которые очень красиво указваются рядом с точкой. Есть ли возможность указать данную подпись вручную? Так как конечная точка маршрута может быть задана только координатами.
Ps
Например как-то так:
wayPointStartName
wayPointFinishName
Добрый день, подскажите по коду...вот конструкция ..что в ней не правильно...
map.getName(s);
if s == 'kavkaz#layer' {
map.geoObjects.remove(all_Objects);
map.geoObjects.add(new_Collection)
}
как можно удалить сразу все объекты из geoObjects ?
Доброго времени суток!
На странице http://funnyf.bget.ru/ во втором слайде подключаю Яндекс карту следующим образом:
<script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?&lang=ru-RU"></script>
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(function(){
mapexMap = new ymaps.Map("mapexMap", {
center: [55.7099140948,37.5756615435],
zoom: 17,
controls: ['largeMapDefaultSet']
});
mapexMap.geoObjects.add(new ymaps.Placemark([55.7098050619,37.5767317202], {"iconContent":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432\u0441\u0442\u0440\
u0435\u0447\u0438","ballo onContentBody":"","balloo nContentHeader":"\u041c\u 0435\u0441\u0442\u043e \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438"}, {"preset":"twirl#blueStretchyIcon"}));
});
</script>
После того, как страница загружена, и я делаю скрол либо с помощью мыши, либо по ссылке "Место" из верхнего меню, переход ко второму слайду, где расположена данная карта, происходит не плавно, а с задержками и рывками. Если повторить данное действие на загруженной странице 2-3 раза, то потом переход становится плавным.
Если убрать карту из второго слайда, то переход всегда плавный.
Подскажите, пожалуйста, связано ли это с тем, что после загрузки DOM карта все равно может подгружать какие-либо файлы?
Доброго времени суток!
Возникла необходимость определить принадлежность адреса некоторому полигону на карте. Набор таких полигонов хранится в 'моих картах', и показывать пользователю зоны нельзя. Соответственно, вариант с созданием карты и использоваем geoXml.load, geocoder и contains у полигонов отбрасывается, ибо не хочу светить урлом своих карт на клиентскую часть. Вопрос: есть ли 'магическое api', которому я бы передал карту и точку, оно бы все выполнило, вернуло результат, а я бы уже клиенту вернул свои пояснения? (без необходимости грузить карту и точки на стороне клиента).