Довольно много предупреждений о сертификате SHA-1.

Поидее они как то связаны с картинками карты. Чем больше скролиш карту, тем больше предупреждений.

Не смертельно, но неудобно дебажить. Приходится показывать только ошибки а варнинги отключать в консоли.