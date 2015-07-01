Для получения информации по районам имеет подобный запрос

https://geocode-maps.yand ex.ru/1.x/?geocode=44.504 ,48.715&kind=district&res ults=2

В конкретно взятом городе Волгограде он отдает микрорайон и никак не хочет отдать район в котором этот микрорайон находится (в данном примере надо получить Центральный район)

https://geocode-maps.yand ex.ru/1.x/?geocode=49.328 666,53.530332&kind=distri ct

Вот пример с Тольятти - в котором мы получаем просто 2 результата - где втором результатом является Район города (Автозаводской, 14 Квартал)

А вот пример с координатами в примере документации

https://geocode-maps.yand ex.ru/1.x/?geocode=37.611 ,55.758&kind=district

Где мы имеем вложенность DependentLocality для иеархии

Вопрос в общемто в том - может ли АПИ Яндекса вернуть иеархию районов которую можно использовать как "ИСТИННУЮ"?