Можно ли объеденить результаты поиска по карте стандартными средствами яндекса с моими данными?
Объясню по подробнее, на карте Яндекса не всегда верно отображаются адреса домов, особенно новых, поэтому хотелось бы как то подсунуть поисковику яндекса часть своих данных, например в виде названия (адреса) и координат и в ответ он выдал общий результат.
В песочнице описан метод поиска только по своим координатам, так же есть общий стандартный поиск, а объединённого поиска нет...
Самым красивым вариантом, как бы хотелось бы это видеть, было бы что-то вроде такого:
var myData = [
{ coords: [55.77, 37.46], text: 'Гусарова, 61' },
{ coords: [55.66, 37.48], text: 'проспект Мира, 10а' },
{ coords: [55.65, 37.42], text: 'Ленина, 181' }
];
var mySearchControl = new ymaps.control.SearchControl({
options: {
includeData: myData,
noPlacemark: true,
resultsPerPage: 5
}});