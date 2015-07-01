Клуб API Карт

июль 2015
Балун
Удалённый пользователь
1 июля 2015, 01:35
Ассаламу Алейкум Братья!!! 
вопрос как мне выстовить метки по всему переметру? как бы делаю коппию
myPlacemark = new ymaps.Placemark([55.76, 37.64], {
hintContent: 'Москва', balloonContent: 'Столица России'
});

меняю кардинаты и описание первая метка изчезает что делать?

1 комментарий
API 2.1,балун,конструктор
Табы в балуне
allians-sk
1 июля 2015, 04:32

Как торазбирался в этом апи, потом забросил) Опять вернулся. Кто добрый может сказать ( лучше кодом), как заставить работать табы в балуне. Вот через MyBalloonContentLayout

 

    MyBalloonContentLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass(
            
                ' <ul class="nav nav-tabs" id="Tab">' +
  ' <li class="active"><a href="#home">Home</a></li>' +
  ' <li><a href="#profile">Profile</a></li>' +
  ' <li><a href="#messages">Messages</a></li>' +
  ' <li><a href="#settings">Settings</a></li>' +
 '</ul> '+
 '<div class="tab-content">'+
'  <div class="tab-pane active" id="home">czxcxzcxczx.</div>'+
'  <div class="tab-pane" id="profile">.zxczczxcz.</div>'+
 ' <div class="tab-pane" id="messages">..zxczxc.</div>'+
 ' <div class="tab-pane" id="settings">.zxczxczxczxc</div>'+
'</div>'
        ),

А дальше как функци прописать на клики по табам?

8 комментариев
API 2.1,балун,CSS
Обратный геокодинг, получение вложенности района/микрорайона
Юрий Рахимов
1 июля 2015, 09:46

Для получения информации по районам имеет подобный запрос

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=44.504,48.715&kind=district&results=2

В конкретно взятом городе Волгограде он отдает микрорайон и никак не хочет отдать район в котором этот микрорайон находится (в данном примере надо получить Центральный район)

 

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=49.328666,53.530332&kind=district

Вот пример с Тольятти - в котором мы получаем просто 2 результата - где втором результатом является Район города (Автозаводской, 14 Квартал)

 

А вот пример с координатами в примере документации

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=37.611,55.758&kind=district

Где мы имеем вложенность DependentLocality для иеархии

 

Вопрос в общемто в том - может ли АПИ Яндекса вернуть иеархию районов которую можно использовать как "ИСТИННУЮ"?

2 комментария
районы города,геокодирование
Маршрут минимальной длины через заданные точки
Алексей У.
1 июля 2015, 14:19

Здравствуйте!
Есть набор точек (порядка 30 штук), нужно построить автомобильный маршрут минимальной длины, который бы проходил через все точки. Возможно ли сделать это на карте в автоматическом или полуавтоматическом режиме, или через клиентское апи?

6 комментариев
маршрутизация,API 2.1
Икона, Балун, ...
Удалённый пользователь
1 июля 2015, 16:50

доброго времини суток!

не могу найти коды иконак баллуна и т.д. (метки)

есть ли более широкий ассортимент меток то есть икон!

и могу ли я свои иконы встовлять в песочнецу?! как это все можно реализовать?!

 

с уважением AlmatyCams In.

 

1 комментарий
метка,API 2.1,стили
Определение положения пользователя + масштаб
mail@spark.ms
1 июля 2015, 18:39

Можно ли показать карту так, чтобы по умолчанию был виден целиком город (или населенный пункт), в котором находится пользователь? Координаты с помощью ymaps.geolocation получить могу, но не понимаю, как задать автоопределение масштаба.

3 комментария
масштаб,геолокация,API 2.1,геокодирование
Конвертация координат
GoodManDima
2 июля 2015, 00:59

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как сконвертировать географические координаты в пиксельные?

2 комментария
API 2.1,координаты
Область показа объекта на заданном приближении
maxnesterenko
2 июля 2015, 06:21

Приветствую!

Идея такова - есть объекты карты, которые нужно показывать например только на приближении свыше 10... На других - они должны  быть скрыты.

Вопрос такой: использовалась версия API 2.0, следующий код работал:

 

var myObjectManager = new ObjectManager();

tile=10;
myObjectManager.add(myPlacemark[key], tile, Infinity); 
...
myMap.geoObjects.add(myObjectManager);
Обновился до версии 2.1, этот код не работает... Пытался сделать вида:
myMap.geoObjects.add(myPlacemark[key], tile, Infinity);
- все отображается, но не учитывается, на каком зуме показывать...
Как можно сделать поставленную задану на api 2.1? В примерах что-то не нашел такого (((
2 комментария
масштаб,метка,API 2.1,менеджер объектов,коллекции
Подскажите есть ли функция которая определить есть ли совпадающие маршруты по адресам.
Алексей Рабочев
2 июля 2015, 08:18

Имея список адресов нужно определить самый короткий маршрут доставки. Можно ли получить ответ функции, что например, второй и третий маршруты имеют совпдающие траекторрие на каком-то участке маршрута.

Может есть другие функции которые могут это определить?

1 комментарий
маршрутизация,API 2.1
Предупреждение в консоли Firebug об использовании SHA-1
diz2html
2 июля 2015, 09:29
Довольно много предупреждений о сертификате SHA-1.
Поидее они как то связаны с картинками карты. Чем больше скролиш карту, тем больше предупреждений.
Не смертельно, но неудобно дебажить. Приходится показывать только ошибки а варнинги отключать в консоли.

This site makes use of a SHA-1 Certificate; it's recommended you use certificates with signature algorithms that use hash functions stronger than SHA-1.
1 комментарий
API 2.1
Исчезают метки с карты при изменении масштаба пальцами на телефоне
Удалённый пользователь
2 июля 2015, 15:41

Пример: http://map.comepay.ru/

2 комментария
масштаб,метка,API 2.1
Как убрать лишние значки с карты?
MaksTihomirow
2 июля 2015, 17:13

В частности кнопки: пробки, слои, открыть в яндекс картах.

Элементы абсолютно лишние для карты на сайте

и еще  убрать серую рамку, если возможно

23 комментария
API 2.1,элементы управления,контролы
Неточечные объекты и ObjectManager
Виталий
2 июля 2015, 17:28

Здравствуйте! Подскажите, может ли ObjectManager работать с неточечными объектами (LineString, Circle и т.д.)?

В документации есть примеры добавления неточечных объектов в ObjectManager, но как не пробовал их отобразить, ничего не выходило.
Если это невозможно, то как лучше отображать большое количество неточечных объектов на карте? 

4 комментария
API 2.1,менеджер объектов
Как очистить карту
Aлексей Дементьев
2 июля 2015, 18:28

Ни как не получается очистить карту. Делаю по примеру https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator
Но нет кнопки очистить. Удалит карту можно. Делаю так
   document.getElementById('destroyButton').onclick = function () {
        // Для уничтожения используется метод destroy.
       myMap.removeAll();
    };
А как очистить?

17 комментариев
API 2.1,Javascript,jQuery,расчет стоимости доставки
Как получить текстовое значение города (YMaps.location.city) в новой версии API
LEDBALKA.RU
2 июля 2015, 21:14

Ранее использовал конструкцию типа в API 1.1:

var location_yandex = YMaps.location.city;

С какого-то момента в Яндекс браузере и Firefox перестал передаваться этот параметр (в Хроме по прежнему все работает), в интернете нашел эту тему http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=52369 , но судя по всему это тоже уже не актуально :(

Как получить текстовое значение города в новой версии API?

геолокация,API 2.1,API 1.x
Поиск по карте
Виталий
3 июля 2015, 06:22

Можно ли объеденить результаты поиска по карте стандартными средствами яндекса с моими данными?

Объясню по подробнее, на карте Яндекса не всегда верно отображаются адреса домов, особенно новых, поэтому хотелось бы как то подсунуть поисковику яндекса часть своих данных, например в виде названия (адреса) и координат и в ответ он выдал общий результат.

 

В песочнице описан метод поиска только по своим координатам, так же есть общий стандартный поиск, а объединённого поиска нет...

 

Самым красивым вариантом, как бы хотелось бы это видеть, было бы что-то вроде такого:

 

var myData = [

            { coords: [55.77, 37.46], text: 'Гусарова, 61' },
            { coords: [55.66, 37.48], text: 'проспект Мира, 10а' },
            { coords: [55.65, 37.42], text: 'Ленина, 181' }

];

var mySearchControl = new ymaps.control.SearchControl({
        options: {
            includeData: myData,

            noPlacemark: true,
            resultsPerPage: 5
        }});

2 комментария
API 2.1,элементы управления,поиск,контролы
Отображение карты только нужной тебе области
AngelOKES
3 июля 2015, 10:42

Вопрос такой, как мне отбразить только карту Оренбургской области, чтобы больше ничего не карте не было и дальше в приоритете, чтобы был список городов и районных центров, выбрав который карта сама центрировалась на нужном месте, но первый пункт мне очень хотелось бы реализовать.... ну не нужна мне карта мира или карты России - это я для тех умников, которые будет писать чем тебе помешала карта других областей...

9 комментариев
регионы,API 2.1
Границы Карт
Удалённый пользователь
3 июля 2015, 15:22

Добрый день! Сейчас пишем карту с метками своих магазинов, их по городу около 30 штук. Все это уже написано, вставили mapbasics.js все работает, но когда клиенты заходят с мобильного телефона что бы посмотреть местоположение наших магазинов, карта тупо долго грузится, потому что грузит всякие ненужные другие регионы и страны. Можно настроить карту так что бы отображался отдельный кусок карты, к примеру в виде квадрата, а за его пределами ни чего не было? На мой взгляд это значительно уменьшить затраты времени на обработку данных, и клиенты не будут жаловаться. Помогите чем можете! Спасибо...

3 комментария
загрузка АПИ,API 2.1
Как элементы управления вынести за пределы карты?
Aлексей Дементьев
3 июля 2015, 17:45

Здравствуйте, скажите, возможно ли каким то образом элементы управления картой вывести за пределы самой карты. Пример
http://chisti-dom.com/yan/1.jpg
Сама карта http://chisti-dom.com/yan/

1 комментарий
API 2.1,элементы управления,контролы
Анимация фильтрации маркеров
nolan23
6 июля 2015, 10:16

Написал статью на хабр.

Может, будет кому интересно.

http://habrahabr.ru/post/261859/

статьи пользователей,анимация,API 2.1