День добрый,

пытаюсь получить минимальное время движения по маршруту с учетом пробок, но получаю время без пробок. Код приведен ниже. Что я делаю не так? :)

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Way</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"/> <script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU" type="text/javascript"></script> </head> <script type="text/javascript"> function init() { var myMap = new ymaps.Map("map", { center: [55.745508, 37.435225], zoom: 13 }, { }); var multiRouteModel = new ymaps.multiRouter.MultiRouteModel(['Дмитровское шоссе, 3к1, Россия, Москва', 'улица Льва Толстого, 16, Россия, Москва'], { avoidTrafficJams: true }); var multiRouteView = new ymaps.multiRouter.MultiRoute(multiRouteModel); myMap.geoObjects.add(multiRouteView); multiRouteView.model.events .add("requestsuccess", function (event) { var routes = event.get("target").getRoutes(); var min = 999999999; for (var i = 0, l = routes.length; i < l; i++) { if ( routes[i].properties.get("duration").value < min ) { min = routes[i].properties.get("duration").value; }; } $('#timing').append(Math.round(min / 60)); }) .add("requestfail", function (event) { $('#timing').append("Error" + event.get("error").message); }); } ymaps.ready(init); </script> <body> <div id="map"></div> <div id="timing"></div> </body> </html>