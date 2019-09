Всем привет! Вопрос такой:

Делаю карту с расположением нескольких полигонов (до 15) для сайта по продаже земельных участков. Сами полигоны будут обозначать участки для продажи. Вопрос, можно ли сделать, что бы менеджер менял информацию в txt/csv файлах и в картах (балуне) менялась информация?

Вид файла:

Участок №1 | 2 млн. руб | 4,4 сотки | Продан

Участок №2 | 3 млн. руб | 5,5 сотки | Зарезервировать

Участок №3 | 4 млн. руб | 6,6 сотки | Зарезервировать

На данный момент :

function init () { var myMap = new ymaps.Map("YMapsID", { center: [x,y], zoom: 16, behaviors: ['default', 'scrollZoom'] }), myPolygon = new ymaps.Polygon([[ [x,y],[x1,y1],[x2,y2], [x3,y3]]], {fillColor: '#FF0000',strokeColor: '#0000FF', opacity: 0.6, strokeWidth: 1,strokeStyle: 'shortdash'}); myPolygon2 = new ymaps.Polygon([[ [x,y],[x1,y1],[x2,y2], [x3,y3]]], {fillColor: '#FF0000',strokeColor: '#0000FF', opacity: 0.6, strokeWidth: 1,strokeStyle: 'shortdash'}); myCollection = new ymaps.GeoObjectCollection(); myCollection .add(myPolygon) .add(myPolygon2); var myBalloonLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass( '<h3> Участок Номер участка?? </h3>' + '<p><strong>Площадь:</strong> Площадь??</p>' + '<p><strong>Цена:</strong> Цена???</p>' + ); ymaps.layout.storage.add('my#theaterlayout', myBalloonLayout); myCollection.options.set({ balloonMaxWidth: 400 }); myMap.geoObjects.add(myCollection); }