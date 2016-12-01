Добрый день. Мучаюсь со своей картой ((( Но я пока только учусь, так что не сильно забивайте камнями )))
В общем вопросы:
1. Прописываю <div>, но он почему-то не задается, может что-то не так? Теги h2 и p тоже не видит. Если в MYCollection.options.set задаю
balloonContentHeader: 'Заголовок',
balloonContentFooter: 'Подвал'
он их тоже не видит. Что-то где-то накосячил, но где не пойму ((
2. Как правильно прописать цвета полигона, в зависимости от properties.статуса? Написал, но как-то не то...
MYCollection.options.set({
if ($[properties.status] == 'Оплачено' ){
this.options.set({
fillColor: '#333'
});
}else {
this.options.set({
fillColor: '#fff'
});
}
});
ymaps.ready(init);
function init () {
var MYMap = new ymaps.Map("YMapsID", {
center: [60.18196329668826,30.364867863283404],
zoom: 17,
behaviors: ['default', 'scrollZoom'] // скроллинг колесом
}),
// Общий многоугольник для всех полигонов, будет в виде картинки
BigPoligon = new ymaps.Polygon(
[[[... координаты ...]]],
{name: 'Общий фон' },
{ fillImageHref:'img/MY.png', zIndex:1, strokeWidth:0, zIndexHover:1});
MY1 = new ymaps.Polygon(
[[[... координаты ...]]],
{ price: 10000, area: 25 , status: 'Купить' ,name: '№ 1' });
MY2 = new ymaps.Polygon(
[[[... координаты ...]]],
{price: 40000, area: 25 , status: 'Купить' ,name: '№ 2' });
MY3 = new ymaps.Polygon(
[[[... координаты ...]]],
{price: 10000, area: 25 , status: 'Оплачено' ,name: '№ 3'});
// Создаем коллекцию, в которую будем добавлять метки
MYCollection = new ymaps.GeoObjectCollection();
//Добавляем метки в коллекцию геообъектов.
MYCollection
.add(MY1)
.add(MY2)
.add(MY3);
// Шаблон для отображения контента балуна
var myBalloonLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass(
'<div class="myBallon"> <h3> $[properties.name] </h3> </div>' +
'<p><strong>Площадь:</strong> $[properties.area] соток</p>' +
'<p><strong>Цена:</strong> $[properties.price] рублей</p> '+
'<p><strong>Статус:</strong> $[properties.status] </p> '
);
// хранилище шаблонов.
ymaps.layout.storage.add('my#poligonlayout', myBalloonLayout);
// Задаем шаблон для балунов геобъектов коллекции.
MYCollection.options.set({
balloonContentBodyLayout:'my#poligonlayout',
strokeWidth: 0,
opacity: 0.9,
zIndexHover:20,
zIndex:20
});
// цвета полигона от статуса
MYCollection.options.set({
if ($[properties.status] == 'Оплачено' ){
this.options.set({
fillColor: '#333'
});
}else {
this.options.set({
fillColor: '#fff'
});
}
});
// Добавляем коллекцию геообъектов на карту.
MYMap.geoObjects.add(MYCollection);
MYMap.geoObjects.add( BigPoligon);
}