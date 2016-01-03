Очень НУ прям очень угнетает такая ситуация:

Насколько знаю SuggestView - не выдет массив данных адреса , так сказать распарсеный.

например есть такой результат выданый согласно SuggestView

Россия, Свердловская область, Екатеринбург, улица Московска,225/3

так вот такой адрес можно распарсить но когда знаешь порядок или др свойства адреса. Но вот и у города и у дома нет дополнительных свойств например приставка страна - страна Россия, город - город Екатеринбург, дом - дом 225/3. Т.е. чтобы полное название было таким

страна Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, дом 225/3.

При этом Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Московская улица, 225к1 - уже корпус пишется не через слеш а через букву к? Допустим что это допустимо, но где гарантии что в дальнейшем будет прописано иначе. Может кто то вообще пропишет через пробел.

Да и порядок не всегда предугадаешь например

Россия, Челябинская область, городской округ Миасс, поселок Новотагилка

или

Россия, Челябинская область, Красноармейский район, село Миасское



или

Россия, Волгоград, Красноармейский район

поэтому парсить в основном приходится по названиям по существу предназначения и характеру гео локализации.

Когда некое в названии отсутствует его свойство то и парсить тяжело. А такие как страна, город, и дом (которые не имеют свойтв определяющих их преднозначени) имеют первостепенное определение.



Для чего это нужно? да чтобы програмный код мог спокойно мог унифицированно парсить адрес. например спокойно находить город и дом.

ведь Moscow - может находиться и в мичигане.

В большенстве случаев нет четкой стантартицации прописания адреса.

Например SuggestView выдает адрес - Россия, Краснодар, улица 40 лет Победы - при этом не выдает что является Краснодарским краем. А в Краснодарском крае уже не найдешь Краснодар.

При этом что тот же адрес Россия, Свердловская область, Екатеринбург - выдает область присутствия города. По своей суте это очень не правильно. Так как это в дальнейшем будет тормозить развитие програмного кода. Когда есть четкая унификация прописания адреса - то запросы и к яндекс сервесам становятся проще и обработка будет таких адресов без ошибочна.



Вы скажете яндекс не преднозначен для парсинга адреса, и по другому никак - но сервис должен быть наглядно юзабилитен програмистами - иначе не составит весомой конкуренции в будущем. Nokia тоже была весой корпорацией, но сожрала эту компанию не поворотливость!