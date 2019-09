objectManager.clusters.events.add('add', function (e) {

var cluster = objectManager.clusters.ge tById(e.get('objectId')),

objects = cluster.properties.geoObjects;

if (objects.length > 20) {

objectManager.clusters.setClusterOptions({

preset: 'islands#redClusterIcons'

});

}

});



обрабатываю кластеры как из примера (после загрузки json)

в первый init все ок без ошибок

меняю местоположение (bounds) карта зависает

ошибка

Uncaught TypeError: Cannot read property 'getCurrentState' of null



что это может быть?



убираю эту обработку все норм