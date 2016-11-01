Сегодня мы выпустили долгожданное обновление Конструктора карт и теперь сервис находится по новому адресу. Что ещё изменилось в этой версии, читайте в нашем обзоре.

Рабочая область стала больше

Мы значительно увеличили «полезную» площадь: на карте появилось больше места для удобной работы с фигурами, а список объектов стал выше. Работать в Конструкторе стало проще даже на небольших экранах.

Перейти в список сохраненных карт, как и раньше, можно по кнопке в верхней части страницы. Теперь она находится рядом с информацией о пользователе.

Горячие клавиши для работы с картой

Самые востребованные функции должны быть всегда под рукой. Поэтому мы добавили горячие клавиши для инструментов рисования и изменения порядка объектов в списке.

Так рисование объектов можно включить с помощью сочетаний клавиш: alt + P для меток, alt + L для линий и alt + M для многоугольников.

Полный перечень горячих клавиш доступен в разделе Помощи сервиса.

Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт