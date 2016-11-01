Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в балуне создать экземпляр плеера с панорамой? Есть ли такая возможность?
Добрый день!
Добрый день!
Сделал простейший js-скрипт, но ymaps ругается, что делать?
Сам скрипт https://jsfiddle.net/asrk86o7/
Добрый день!
На сайте отдыхвгорах.рф перестал правильно работать сервис, а именно: не закрывается баллун, не работает драг карты, не работает зум.
Просьба к Вам подсказать в чем здесь дело!
Заранее спасибо,
Дмитрий А.
Здравствуйте!
Использую SuggestView для того, чтобы клиент мог выбрать адрес доставки, нужны только адреса с номером дома и название улицы, как отфильтровать подсказки перед их показом на форме, или может быть есть опция тип адреса?
Как реализовать одновременное увеличение и переход к метке, на которую нажали?
То есть изменить значение zoom и position при клике на иконку геометки.
Спасибо!
Добрый день! Получаю ответ "500 Internal Server Error"
Но данный ответ начал приходить после нескольких положительных ответов. Дело в превышении лимита запросов в сутки? И как можно решить данную проблему? Есть посты с подобной темой от 12-14 годов.
При загрузке карты происходит обращение к несуществующим и не нужным тайлам:
http://xn--80addc3cdol2af3d.xn--p1ai/sites/all/themes/mountains/map-layers/russia/2/1-3.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
и тд.
Как исключить эти ошибки?
Добрый день!
Создаю путь с помощью функции route. В параметрах указываю названия городов.
Возможно ли получить координаты точек ломаной через эти города?
Подробней на https://jsfiddle.net/tft9x5po/
Суть проблемы: при открытии карты в браузере Safari в частности например на iphone5 iOS 9 карта открывается в крайне "мелком" формате, при этом метка которая установлена на карте так же мелкая и не масштабируется всегда фиксированного размера при изменении масштаба, при тач-увеличении и перемещении по карте, карта просто нереально тормозит и подвисает, перемещение если и осуществляется то рывками, карту строил на основе примера : https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/placemark
В чем может быть проблема и какое решение? На компьютере карта работает праивльно плавно перемещается, метка пропорционально зуму масштабируется. Так же если открыть оригинальные карты https://yandex.ru/maps/ на телефоне в браузере они так же работают превосходно, без каких-либо "тормозов" и все параметры и метки работают как надо, в чем же причина? Карта нужна для мобильной версии сайта.
Здравствуйте!
Есть метки созданные и сгруппированных через ObjectManager.
Многие из них не группируются и выглядят "одиночными" объектами(как на скрине).
1)Как превратить эти метки в "одиночные группировки" с помощью того же objectManager?То есть чтобы была группировка с кол-вом объектом в один.
А при увеличении масштаба вид изменялся на обычную метку.
2)Каким образом реализовать при клике на обычную метку переход на максимальный зум?
Спасибо!
Здравствуйте
Есть хороший пример использования API yandex map для работы с существующей картой из энциклопедии https://yandex.github.io/mapsapi-examples-old/html/custom-cs-blacksea.html для версии API 1.x
Нужен рабочий пример для современной версии API
Нужен небольшой статический участок карты без опознавательных знаков.
Возможно ли на карте типа "Схема" убрать навазния стран/городов/улиц?
Вопрос задавался около 5 лет назад и ответ на него был "нет". Как сейчас?
Сегодня мы выпустили долгожданное обновление Конструктора карт и теперь сервис находится по новому адресу. Что ещё изменилось в этой версии, читайте в нашем обзоре.
Рабочая область стала больше
Мы значительно увеличили «полезную» площадь: на карте появилось больше места для удобной работы с фигурами, а список объектов стал выше. Работать в Конструкторе стало проще даже на небольших экранах.
Перейти в список сохраненных карт, как и раньше, можно по кнопке в верхней части страницы. Теперь она находится рядом с информацией о пользователе.
Горячие клавиши для работы с картой
Самые востребованные функции должны быть всегда под рукой. Поэтому мы добавили горячие клавиши для инструментов рисования и изменения порядка объектов в списке.
Так рисование объектов можно включить с помощью сочетаний клавиш: alt + P для меток, alt + L для линий и alt + M для многоугольников.
Полный перечень горячих клавиш доступен в разделе Помощи сервиса.
Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Используется API Яндекс.Карт для работы с панорамами, создается панорама через panorama.createPlayer:
https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/panorama.createPlayer-docpage/
После захода на страницу фоном играет аудиодорожка и показывается панорама.
Если ничего не делать на странице, то есть не трогать мышь то через примерно 5 сек панорама пропадает, появляется серый фон, контролы на месте. Если на странице есть активность то панорама опять появляется.
Пробовал подключать карты в режи debug, но в консоли ничего полезного.
Проблема есть на webkit-браузерах, также если убрать аудиорожку то проблемы нет.
Привет.
Использую этот пример http://dimik.github.io/ymaps/examples/routes-menu/, само решение подходит полностью, но реализация сложноватая, примеры в песочнице, документация не помогли. Куда там влезть в код, чтобы изменить цвет маршрута и иконки маркеров, и цвет дополнительного маршрута.
Я добавил в код multiRoute: true
_getRoute: function (coords, callback) { ymaps.route(coords, { mapStateAutoApply: true, multiRoute: true }).then(callback); }
Все способы предпринимал в этом отрезке кода
//route-selector-map-view.js function RouteSelectorMapView(map) { this._map = map; this._routes = new ListCollection(); this._activeItem = null; } RouteSelectorMapView.prototype = { constructor: RouteSelectorMapView, render: function (data) { this._routes.properties.set('items', data); this._map.geoObjects.add(this._routes); return this; }, clear: function () { this._routes.removeAll(); this._map.geoObjects.remove(this._routes); this._routes.properties.unset('items'); return this; }, setActiveItem: function (index) { var route = this._routes.get(index); if(route) { (this._activeItem = route) .options.set('visible', true); this._map.setBounds(route.properties.get('boundedBy')); } else { var self = this, coords = this._routes.properties.get('items')[index].path; this._getRoute(coords, function (route) { self._routes.add( self._activeItem = route, index ); }); } return this; }, unsetActiveItem: function () { if(this._activeItem) { this._activeItem.options.set('visible', false); this._activeItem = null; } return this; }, _getRoute: function (coords, callback) { ymaps.route(coords, { mapStateAutoApply: true, multiRoute: true }).then(callback); } };
Надеюсь на помощь. Спасибо.
В связи с выходом обновления конструктора, не появилась ли возможность доступа к Api карт, созданных в конструкторе.
В этом сентябре в Екатеринбурге состоялась конференция FrontTalks. Фронтенд-разработчики из разных городов собрались, чтобы обменяться опытом и идеями, обсудить новости и актуальные вопросы, поддержать контакты с коллегами.
По итогам конференции опубликованы записи выступлений.
Предлагаем вашему вниманию выступление Кирилла Дмитренко о новом плеере панорам на WebGL и об API Панорам, запущенном весной. Из видео вы узнаете, как встраивать готовые Панорамы, а также как создавать и показывать на сайте свои собственные.
Как программно узнать, что карта загрузилась и отрендерилась? Спасибо!
API 2.1 и пример отсюда https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/balloon_and_hint
С компьютера все работает нормально, но с телефона (ос андроид, браузер хром) при клике на балун ничего не происходит. В чем проблема? И как можно исправить?
Добрый день, показываю на карте маршруты за определенный день, когда маршруты совпадают, проблематично иногда отследить какой маршрут куда идет.
Например 3243 и 3246 совпадают пути, но видно только один маршрут. Я их специально красил разными цветами, делал линии тоньше - думал поможет, но нет.
Есть решения хитрые?