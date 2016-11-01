Клуб API Карт

ноябрь 2016
панорама в балуне
tatiana-IT
1 ноября 2016, 16:51

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в балуне создать экземпляр плеера с панорамой? Есть ли такая возможность?

4 комментария
Cannot read property '0'
Nikolay Chernov
1 ноября 2016, 22:37

Добрый день!

Сделал простейший js-скрипт, но ymaps ругается, что делать?

Сам скрипт https://jsfiddle.net/asrk86o7/

3 комментария
Ошибка в работе объектов карты
D.Abramov8
2 ноября 2016, 10:46

Добрый день!

На сайте отдыхвгорах.рф перестал правильно работать сервис, а именно: не закрывается баллун, не работает драг карты, не работает зум.

Просьба к Вам подсказать в чем здесь дело!

Заранее спасибо,

Дмитрий А.

10 комментариев
Фильтр подсказок в suggestview
Удалённый пользователь
2 ноября 2016, 13:50

Здравствуйте!

Использую SuggestView для того, чтобы клиент мог выбрать адрес доставки, нужны только адреса с номером дома и название улицы, как отфильтровать подсказки перед их показом на форме, или может быть есть опция тип адреса?

2 комментария
SuggestView
При клике на метку увеличение и смена позиции
bpirozhok
2 ноября 2016, 16:41

Как реализовать одновременное увеличение и переход к метке, на которую нажали?
То есть изменить значение zoom и position при клике на иконку геометки.
Спасибо! 

1 комментарий
zoom,position,yamaps
Ответ сервера "500 Internal Server Error"
SaltSav
3 ноября 2016, 11:13

Добрый день! Получаю ответ "500 Internal Server Error"

Но данный ответ начал приходить после нескольких положительных ответов. Дело в превышении лимита запросов в сутки? И как можно решить данную проблему? Есть посты с подобной темой от 12-14 годов.

1 комментарий
Ошибка загрузки тайлов
D.Abramov8
3 ноября 2016, 11:48

При загрузке карты происходит обращение к несуществующим и не нужным тайлам:

http://xn--80addc3cdol2af3d.xn--p1ai/sites/all/themes/mountains/map-layers/russia/2/1-3.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

и тд.

Как исключить эти ошибки?

2 комментария
тайлы
Как получить координаты точек ломаной?
Nikolay Chernov
5 ноября 2016, 13:57

Добрый день!

Создаю путь с помощью функции route. В параметрах указываю названия городов. 

Возможно ли получить координаты точек ломаной через эти города?

Подробней на https://jsfiddle.net/tft9x5po/

4 комментария
Проблема с картами на API в браузере iOS
Удалённый пользователь
5 ноября 2016, 22:32

Суть проблемы: при открытии карты в браузере  Safari в частности например на iphone5 iOS 9 карта открывается в крайне "мелком" формате, при этом метка которая установлена на карте так же мелкая и не масштабируется всегда фиксированного размера при изменении масштаба, при тач-увеличении и перемещении по карте, карта просто нереально тормозит и подвисает, перемещение если и осуществляется то рывками, карту строил на основе примера : https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/placemark

В чем может быть проблема и какое решение? На компьютере карта работает праивльно плавно перемещается, метка пропорционально зуму масштабируется. Так же если открыть оригинальные карты https://yandex.ru/maps/ на телефоне в браузере они так же работают превосходно, без каких-либо "тормозов" и все параметры и метки работают как надо, в чем же причина? Карта нужна для мобильной версии сайта.

2 комментария
Максимальный зум при клике на обычную метку и группировка одного объекта.
Удалённый пользователь
6 ноября 2016, 23:23

Здравствуйте!
Есть метки созданные и сгруппированных через ObjectManager.
Многие из них не группируются и выглядят "одиночными" объектами(как на скрине).

1)Как превратить эти метки в "одиночные группировки" с помощью того же objectManager?То есть чтобы была группировка с кол-вом объектом в один.
А при увеличении масштаба вид изменялся на обычную метку.
2)Каким образом реализовать при клике на обычную метку переход на максимальный зум?

Спасибо!

5 комментариев
Нужен пример пользовательской яндекс карты для версии API старше 2.0
anisim.kolada
8 ноября 2016, 04:29

Здравствуйте

Есть хороший пример использования API yandex map для работы с существующей картой из энциклопедии https://yandex.github.io/mapsapi-examples-old/html/custom-cs-blacksea.html для версии API 1.x

Нужен рабочий пример для современной версии API

1 комментарий
Участок карты без названия городов, сел, улиц и т.д.
Роман Р.
8 ноября 2016, 11:14

Нужен небольшой статический участок карты без опознавательных знаков.

Возможно ли на карте типа "Схема" убрать навазния стран/городов/улиц?

Вопрос задавался около 5 лет назад и ответ на него был "нет". Как сейчас?

10 комментариев
параметры карты,создание карт,редактирование
Обновление Конструктора карт
Maps API
8 ноября 2016, 16:06

Сегодня мы выпустили долгожданное обновление Конструктора карт и теперь сервис находится по новому адресу. Что ещё изменилось в этой версии, читайте в нашем обзоре.

Рабочая область стала больше
Мы значительно увеличили «полезную» площадь: на карте появилось больше места для удобной работы с фигурами, а список объектов стал выше. Работать в Конструкторе стало проще даже на небольших экранах.

Перейти в список сохраненных карт, как и раньше, можно по кнопке в верхней части страницы. Теперь она находится рядом с информацией о пользователе.

Горячие клавиши для работы с картой
Самые востребованные функции должны быть всегда под рукой. Поэтому мы добавили горячие клавиши для инструментов рисования и изменения порядка объектов в списке.
Так рисование объектов можно включить с помощью сочетаний клавиш: alt + P для меток, alt + L для линий и alt + M для многоугольников.

Полный перечень горячих клавиш доступен в разделе Помощи сервиса.

Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

конструктор карт,конструктор,обновление,новости
Серый фон в панорамах при бездействии
Станислав М.
8 ноября 2016, 17:51

Используется API Яндекс.Карт для работы с панорамами, создается панорама через panorama.createPlayer:

https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/panorama.createPlayer-docpage/

После захода на страницу фоном играет аудиодорожка и показывается панорама.

Если ничего не делать на странице, то есть не трогать мышь то через примерно 5 сек панорама пропадает, появляется серый фон, контролы на месте. Если на странице есть активность то панорама опять появляется.

Пробовал подключать карты в режи debug, но в консоли ничего полезного.

Проблема есть на webkit-браузерах, также если убрать аудиорожку то проблемы нет.

2 комментария
панорамы,серый фон
Не получается изменить цвет маршрута и иконки маркеров
СЗ
9 ноября 2016, 07:53

Привет.

Использую этот пример http://dimik.github.io/ymaps/examples/routes-menu/, само решение подходит полностью, но реализация сложноватая, примеры в песочнице, документация не помогли. Куда там влезть в код, чтобы изменить цвет маршрута и иконки маркеров, и цвет дополнительного маршрута. 

Я добавил в код multiRoute: true

    _getRoute: function (coords, callback) {
        ymaps.route(coords, {
          mapStateAutoApply: true,
          multiRoute: true
        }).then(callback);
    }

Все способы предпринимал в этом отрезке кода

//route-selector-map-view.js

function RouteSelectorMapView(map) {
    this._map = map;
    this._routes = new ListCollection();
    this._activeItem = null;
}

RouteSelectorMapView.prototype = {
    constructor: RouteSelectorMapView,
    render: function (data) {
        this._routes.properties.set('items', data);
        this._map.geoObjects.add(this._routes);		

        return this;
    },
    clear: function () {
        this._routes.removeAll();
        this._map.geoObjects.remove(this._routes);
        this._routes.properties.unset('items');

        return this;
    },
    setActiveItem: function (index) {
        var route = this._routes.get(index);

        if(route) {
            (this._activeItem = route)
               .options.set('visible', true);				       
               this._map.setBounds(route.properties.get('boundedBy'));
        }
        else {
            var self = this,
                coords = this._routes.properties.get('items')[index].path;

            this._getRoute(coords, function (route) {
                self._routes.add(
                    self._activeItem = route,
                    index
                );
            });
        }

        return this;
    },
    unsetActiveItem: function () {
        if(this._activeItem) {
            this._activeItem.options.set('visible', false);
            this._activeItem = null;
        }

        return this;
    },
    _getRoute: function (coords, callback) {
        ymaps.route(coords, {
            mapStateAutoApply: true,
			multiRoute: true
        }).then(callback);
    }	
	
};

Надеюсь на помощь. Спасибо.

3 комментария
route,multiRoute,menu,routes
Доступ к API к карте созданной в конструкторе
Сергей Конышев
9 ноября 2016, 13:47

В связи с выходом обновления конструктора, не появилась ли возможность доступа к Api карт, созданных в конструкторе.

3 комментария
API Панорам. Видео с FrontTalks 2016.
Maps API
11 ноября 2016, 14:16

В этом сентябре в Екатеринбурге состоялась конференция FrontTalks. Фронтенд-разработчики из разных городов собрались, чтобы обменяться опытом и идеями, обсудить новости и актуальные вопросы, поддержать контакты с коллегами.
По итогам конференции опубликованы записи выступлений.

Предлагаем вашему вниманию выступление Кирилла Дмитренко о новом плеере панорам на WebGL и об API Панорам, запущенном весной. Из видео вы узнаете, как встраивать готовые Панорамы, а также как создавать и показывать на сайте свои собственные.

мероприятия,видео,панорамы,webGL
Событие отрисовки карты
Константин Л
11 ноября 2016, 17:26

Как программно узнать, что карта загрузилась и отрендерилась? Спасибо!

1 комментарий
Контент балуна не показывается с телефона
a.saparbekov
11 ноября 2016, 18:34

API 2.1 и пример отсюда https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/balloon_and_hint

С компьютера все работает нормально, но с телефона (ос андроид, браузер хром) при клике на балун ничего не происходит. В чем проблема? И как можно исправить?

4 комментария
Отображение нескольких совпадающих маршрутов
Тахир
12 ноября 2016, 12:17

Добрый день, показываю на карте маршруты за определенный день, когда маршруты совпадают, проблематично иногда отследить какой маршрут куда идет.

Например 3243 и 3246 совпадают пути, но видно только один маршрут. Я их специально красил разными цветами, делал линии тоньше - думал поможет, но нет.

Есть решения хитрые?

4 комментария