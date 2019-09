Привет.

Использую этот пример http://dimik.github.io/ymaps/examples/routes-menu/, само решение подходит полностью, но реализация сложноватая, примеры в песочнице, документация не помогли. Куда там влезть в код, чтобы изменить цвет маршрута и иконки маркеров, и цвет дополнительного маршрута.

Я добавил в код multiRoute: true

_getRoute: function (coords, callback) { ymaps.route(coords, { mapStateAutoApply: true, multiRoute: true }).then(callback); }

Все способы предпринимал в этом отрезке кода

//route-selector-map-view.js function RouteSelectorMapView(map) { this._map = map; this._routes = new ListCollection(); this._activeItem = null; } RouteSelectorMapView.prototype = { constructor: RouteSelectorMapView, render: function (data) { this._routes.properties.set('items', data); this._map.geoObjects.add(this._routes); return this; }, clear: function () { this._routes.removeAll(); this._map.geoObjects.remove(this._routes); this._routes.properties.unset('items'); return this; }, setActiveItem: function (index) { var route = this._routes.get(index); if(route) { (this._activeItem = route) .options.set('visible', true); this._map.setBounds(route.properties.get('boundedBy')); } else { var self = this, coords = this._routes.properties.get('items')[index].path; this._getRoute(coords, function (route) { self._routes.add( self._activeItem = route, index ); }); } return this; }, unsetActiveItem: function () { if(this._activeItem) { this._activeItem.options.set('visible', false); this._activeItem = null; } return this; }, _getRoute: function (coords, callback) { ymaps.route(coords, { mapStateAutoApply: true, multiRoute: true }).then(callback); } };

Надеюсь на помощь. Спасибо.