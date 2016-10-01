Добрый вечер уважаемые пользователи!

Долго думал и ломал голову, уже все ссылки поокрывал включая helpяндекс, но так и ничего не нашел. Решил заняться плотно с директом. И назрел лично для меня громадный вопрос.

Когда пользователь забивает слово или фразу в поиске, яндекс выдает стандартный набор сайтов и "ссылки на них", так вот, яндекс учитывает геолокацию задающего человека или же нет??? Т.е. Например задающий располагается в москве, и яндекс выдает ему запрос по москве? или по всей России?

Если по всей России, это еще можно понять, так как логически нужно ему понять где этот запросник задал вопрос, или же яндекс запрашивает местонахождение и только потом выдает ему сайты?

Если яндекс выдает сразу москвчичу, то я начинаю не понимать для чего тогда в расширенных настройках яндекс есть пункт геолокации где пишешь город и при выборе города существенно ничего не меняется буквально пару сайтов, да и при том что они все как и были московские так и есть.

Например запрос отделка квартир или же отделка квартир в москве, мне лично показывает одни и те же ссылки на сайты, означает что яндекс сразу меня калибрует и знает что я с Москвы? но елси это так то для чего расширенный поиск включает геотаргетинг если он сразу показывает мне именно те сайты приблеженно которые находятся там где я и произвожу вопрос