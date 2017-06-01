Здравствуйте! Есть несколько блоков с дата атрибутами:

<a class="main-centers__link" data-coord="[55.119646, 61.625318]"> <a class="main-centers__link" data-coord="[55.244650, 61.375281]">

С помощью js делаю поиск и по дата атрибутам проставляю точки (доплнительно еще по клику переход к точке, добавление другой инфу в нужный блок)

var Placemark = {}; ymaps.ready(function() { var activeItem = $('.main- centers__link_active').attr('data-coord'); activeItem = JSON.parse(activeItem); var myMap = new ymaps.Map('map-centers', { center: activeItem, zoom: 17, controls: ['zoomControl'] }, { suppressMapOpenBlock: true, }); console.log('3'); myMap.behaviors.disable('scrollZoom'); $('.main-centers .main-centers__link').each(function() { var obj = $(this).attr("data-coord"); obj = JSON.parse(obj); console.log(obj); myMap.geoObjects .add(new ymaps.Placemark(obj, { iconCaption: '' }, { iconLayout: 'default#imageWithContent', iconImageHref: '../img/geo-mark.png', iconImageSize: [29, 43], iconImageOffset: [-29, -43] })); }); //each $('.main-centers__link').click(function() { var objj = $(this).attr('data-coord'); objj = JSON.parse(objj); // console.log(obj); myMap.panTo(objj, { flying: 2, callback: function() { alert('yeap!'); } }); var addTitle = $(this).find('.title').html(); var addAddr = $(this).find('.arrd-hide').html(); var addTels = $(this).find('.tels-hide').html(); $('.center-addr__title').html(addTitle); $('.center-addr__address .addr').html(addAddr); $('.center-addr__address .tels__tel').html(addTels); }); });

По итогу, точки проставились, но не работает клик по ссылке с атрибутами. Причем, ругается не на функцию клика, а на функцию сбора данных:

var obj = $(this).attr("data-coord"); obj = JSON.parse(obj);

Именно на вторую строку. ЧЯДНТ? Функция клика, если убрать сбор точек, работает

Спасибо