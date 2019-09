http://jsfiddle.net/z3pjcnLq/1/

На vue написан компонент (не суть важно), в который можно передавать координаты меток и они будут перерисовываться при изменении переданных координат.

Проблема: 1. Загрузили страницу, кликнули на 'icon 4', имитируется загрузка с сервера, текст в balloon висит 'Загрузка...', хотя данные уже подгрузились. Закрываем его, открываем заново, данные на месте.

2.Клик 'icon 5', надписи 'Загрузка...' нет, данные подгрузились и не выводятся до тех пор, пока не закроем/откроем снова этот balloon

3. В кластере аналогично. Например, если после загрузки карты открыть кластер, и кликнуть по нескольким элементам списка, то видно, что текст 'Загрузка...' пишется только тогда, когда мы переключимся на другой элемент списка, а потом снова на этот.

Проблема возникает здесь

setBalloon(obj) { if (this.loadingBalloon[obj.id]) return; this.loadingBalloon[obj.id] = true; if (!obj.properties.balloonContent) { obj.properties.balloonContent = 'Загрузка...'; // это ставится this.loadInfo(obj.id, (ok, data) => { if (ok) { obj.properties.balloonContent = data; // здесь содержимое balloon должно обновиться, в памяти оно обновляется console.log(obj.properties.balloonContent); // выводится } else { obj.properties.balloonContent = null; } this.loadingBalloon[obj.id] = false; }); } },

В разных примерах также советуют делать obj.properties.set('balloonContent', data), однако такого метода нет (obj.properties.set is not a function).

P.S. Все работает за исключением того, что приходится открыть/закрыть/и снова открыть balloon, чтобы данные отобразились. Если данные были ранее подгружены для этой конкретной метки, то все в порядке.

В редких случаях при самом первом клике по метке после загрузки карты содержимое balloon обновляется автоматически (т.е. видно 'Загрузка...' и затем загруженная информация), но непонятно, что на это влияет (гонок здесь не смог найти).