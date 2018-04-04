Мы запустили новый модуль «Регионы» в версии 2.1.62. Он позволяет отобразить на карте границы стран мира или региональное деление внутри страны.

Новая версия возвращает GeoJSON и может использоваться с objectManager, что упрощает работу с геометриями регионов средствами API.

С обновлением мы перешли на данные Яндекса о границах – теперь не отображается копирайт Open Street Map и появилась возможность загрузить геометрию Антарктиды. Также, мы изменили алгоритм симплификации и границы стали более плавными. Результат заметен невооруженным глазом.

Новый модуль «Регионы» уже используется в наших примерах:

Кроме того, появился пример локализации карты. Он показывает, как изменить язык и локаль карты при выборе значения во внешнем элементе.

Команда API Яндекс.Карт