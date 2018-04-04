21 апреля в московском офисе Яндекса состоится Я.Субботник по разработке интерфейсов.
Сотрудники компании расскажут, как реализовать высокопроизводительную анимацию инструментами, доступными в браузерах уже сегодня. Также они поделятся опытом использования Lua в Nginx и вариантами его использования, расскажут про получение данных о скорости и их агрегацию, детально разберут добавление новых навыков Алисы.
От команды API Яндекс.Карт на Субботнике будет сразу два докладчика:
- Андрей Роенко объяснит, почему вам возможно не нужен сервер;
- Всеволод Шмыров расскажет о защите сервиса при помощи CSP.
Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться и получить приглашение.
Зарегистрироваться можно на странице мероприятия.