Клуб API Карт

апрель 2018
API Карт на Я.Субботнике 21 апреля
Maps API
4 апреля 2018, 13:00

21 апреля в московском офисе Яндекса состоится Я.Субботник по разработке интерфейсов.

Сотрудники компании расскажут, как реализовать высокопроизводительную анимацию инструментами, доступными в браузерах уже сегодня. Также они поделятся опытом использования Lua в Nginx и вариантами его использования, расскажут про получение данных о скорости и их агрегацию, детально разберут добавление новых навыков Алисы. 

От команды API Яндекс.Карт на Субботнике будет сразу два докладчика: 

Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться и получить приглашение.

Зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

анонсы,мероприятия,конференции,новости,Я.Субботник
API Яндекс.Карт версия 2.1.63
Maps API
17 апреля 2018, 15:04

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.63. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.63/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию. 

Изменено:
- Дизайн блока «Открыть в Яндекс.Картах» плеера панорам.
- Добавлена проверка API-ключа, если он указан при подключении бесплатной версии API. Если передан действующий ключ коммерческой версии, засчитывается статистика.

Исправлено:
- Опция панели маршрутов 'autofocus: false' не срабатывала, если уже задана начальная или конечная точка маршрута.
- При зуме в мобильном Safari иногда приходило лишнее событие 'actionbegin'.
- Признак 'viaPointsChange' в событии 'requestsuccess' принимал неправильное значение при драге via-точек маршрута.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
новости,обновление,API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.64
Maps API
24 апреля 2018, 20:07

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.64. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.64/?lang=ru_RU. 

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию. При подключении версии 2.1.63 будет также отдаваться код версии 2.1.64.

Исправлено:
- Отображение тайлов карты в Яндекс.Браузере для ОС Windows.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

обновление,новости,API 2.1
Новые «Регионы» и примеры использования API Карт
Maps API
25 апреля 2018, 16:41

Мы запустили новый модуль «Регионы» в версии 2.1.62. Он позволяет отобразить на карте границы стран мира или региональное деление внутри страны.

Новая версия возвращает GeoJSON и может использоваться с objectManager, что упрощает работу с геометриями регионов средствами API.

С обновлением мы перешли на данные Яндекса о границах – теперь не отображается копирайт Open Street Map и появилась возможность загрузить геометрию Антарктиды. Также, мы изменили алгоритм симплификации и границы стали более плавными. Результат заметен невооруженным глазом.

Новый модуль «Регионы» уже используется в наших примерах:

Кроме того, появился пример локализации карты. Он показывает, как изменить язык и локаль карты при выборе значения во внешнем элементе. 

Команда API Яндекс.Карт

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новости,примеры,регионы,API 2.1