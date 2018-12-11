Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.72. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.72/?lang=ru_RU.
Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и опубликовали обновленную документацию.
Исправлено:
- При удалении DOM-элемента карты возникала ошибка.
- Если на странице одновременно создано две карты с включенными пробками, отображался некорректный балл пробок.
- Автомобильные маршруты в панели 'routePanel' строились без учета пробок.
- Ошибки при создании карты в скрытом контейнере.
- Правки вёрстки.
Команда API Яндекс.Карт