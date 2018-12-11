Клуб API Карт

декабрь 2018
API Яндекс.Карт версия 2.1.72
Maps API
11 декабря 2018, 10:31

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.72. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.72/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и опубликовали обновленную документацию.

Исправлено:

  • При удалении DOM-элемента карты возникала ошибка.
  • Если на странице одновременно создано две карты с включенными пробками, отображался некорректный балл пробок.
  • Автомобильные маршруты в панели 'routePanel' строились без учета пробок.
  • Ошибки при создании карты в скрытом контейнере.
  • Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

39 комментариев
новости,обновление,API 2.1
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.72
Maps API
20 декабря 2018, 15:54

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.72

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
обновление,новости,API 2.1