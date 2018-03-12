Клуб API Карт

март 2018
Библиотека для быстрой инициализации карты
Максим Е.
12 марта 2018, 12:16

Всем привет! Пытаюсь скомпоновать все наработки и найденные примеры в одну библиотеку, которая помогла бы новичкам быстро настроить функционал Яндекс.Карт и запустить их у себя на сайте.

Идея StagiMap - это создание дружелюбного и простого в использовании конфигуратора Яндекс.Карт. Библиотека призвана не обеспечить гибкость настройки всего функционала под индивидуальные нужды, а дать возможность настройки наиболее популярных возможностей сервиса и его основного функционала с помощью небольшого числа строк кода, сделать использование Яндекс.Карт более простым для новичков, а также привнести максимальную простоту в работу с базовым функционалом.

Рад буду услышать любые замечания, идеи и советы :-) Все находится на данный момент в сыром виде, поэтому прошу учесть данный нюанс :-)

Основные возможности библиотеки:

  • Конфигурация и вывод карты с помощью нескольких строк
  • Простое добавление и работа с метками на карте
  • Выбор метода отображения меток с помощью одного значения
  • Использование обычных HTML -тегов для управления картой
  • Простая система группировки меток на карте и управления их отображением
  • Простое задание маршрутизатора и промежуточных точек маршрута
  • Простое задание собственных стилей для элементов карты
  • Конфигурация элементов управления картой

Рабочее демо и документация тут - http://makstakeda.ru/stagimap

Скачать библиотеку можно тут - https://github.com/makstakeda/StagiMap

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API Яндекс.Карт версия 2.1.62
Maps API
21 марта 2018, 19:29

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.62. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.62/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию. 

Добавлено:
- Новая версия модуля Регионы, которая использует данные о границах от Яндекса, возвращает GeoJSON и может использоваться с менеджерами объектов.
- Опция панели маршрутов 'autofocus' для выключения автофокуса в поле ввода панели маршрутов.

Изменено:
- Карта автоматически центрируется на точке маршрута при её заполнении через панель маршрутов.

Исправлено:
- ObjectManager работал некорректно при добавлении объектов с разными типами id.
- Ссылки на Яндекс.Карты иногда включали лишние параметры.
- Точка маршрута не удалялась с карты при удалении запроса в панели маршрутов.
- Неправильно отображался курсор рисования маршрута при работе API в режиме CSP.
- Иногда уровень зума тайлов в плеере панорам выбирался неправильно.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

2 комментария
новости,обновление,API 2.1
MapKit: Перезагрузка
Maps API
22 марта 2018, 12:38

Сегодня мы запустили новый MapKit для iOS и Android. Он получил номер 3.0.

MapKit — это SDK, для работы с данными Яндекс.Карт из мобильного приложения. 

С помощью MapKit 3.0 приложение сможет не только отобразить карту Яндекса, но и строить маршруты на разных видах транспорта, находить организации и показывать панорамные снимки. SDK уже используется в приложениях Яндекса — мобильных Яндекс.Картах, Навигаторе, Такси и других.

Раньше было два способа использовать карты Яндекса в мобильном приложении: предыдущие версии MapKit или JS API через webView. Оба способа имели свои особенности — MapKit не давал доступа к поиску по организациям или маршрутизации, а JS API требовал от мобильного разработчика знания JavaScript.

Что умеет новый MapKit:
- отображать карты и панорамы Яндекса - среди доступных подложек векторные тайлы и "ночная" тема карты;
- строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте или пешком с учетом актуальной дорожной ситуации;
- находить организации и географические объекты;
- отображать пользовательские данные - отдельные геометрические объекты на карте или полностью кастомные слои;
- работать в оффлайне: искать объекты и строить маршруты;
- и многое другое.

MapKit 3.0 работает под iOS, начиная с версии 9.0, и под Android от 4.0.3 и выше. Программные интерфейсы доступны на Objective-C для iOS и на Java для Android.

Чтобы начать использовать MapKit, достаточно выбрать подходящую лицензию и получить ключ. А дальше разобраться поможет наша документация и sample-проекты.

11 комментариев
новости,MapKit,обновление
Переключение ссылки 2.1
Maps API
29 марта 2018, 19:37

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.62

15 комментариев
обновление,новости,API 2.1