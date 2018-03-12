Всем привет! Пытаюсь скомпоновать все наработки и найденные примеры в одну библиотеку, которая помогла бы новичкам быстро настроить функционал Яндекс.Карт и запустить их у себя на сайте.
Идея StagiMap - это создание дружелюбного и простого в использовании конфигуратора Яндекс.Карт. Библиотека призвана не обеспечить гибкость настройки всего функционала под индивидуальные нужды, а дать возможность настройки наиболее популярных возможностей сервиса и его основного функционала с помощью небольшого числа строк кода, сделать использование Яндекс.Карт более простым для новичков, а также привнести максимальную простоту в работу с базовым функционалом.
Рад буду услышать любые замечания, идеи и советы :-) Все находится на данный момент в сыром виде, поэтому прошу учесть данный нюанс :-)
Основные возможности библиотеки:
- Конфигурация и вывод карты с помощью нескольких строк
- Простое добавление и работа с метками на карте
- Выбор метода отображения меток с помощью одного значения
- Использование обычных HTML -тегов для управления картой
- Простая система группировки меток на карте и управления их отображением
- Простое задание маршрутизатора и промежуточных точек маршрута
- Простое задание собственных стилей для элементов карты
- Конфигурация элементов управления картой
Рабочее демо и документация тут - http://makstakeda.ru/stagimap
Скачать библиотеку можно тут - https://github.com/makstakeda/StagiMap