Всем привет! Пытаюсь скомпоновать все наработки и найденные примеры в одну библиотеку, которая помогла бы новичкам быстро настроить функционал Яндекс.Карт и запустить их у себя на сайте.

Идея StagiMap - это создание дружелюбного и простого в использовании конфигуратора Яндекс.Карт. Библиотека призвана не обеспечить гибкость настройки всего функционала под индивидуальные нужды, а дать возможность настройки наиболее популярных возможностей сервиса и его основного функционала с помощью небольшого числа строк кода, сделать использование Яндекс.Карт более простым для новичков, а также привнести максимальную простоту в работу с базовым функционалом.

Рад буду услышать любые замечания, идеи и советы :-) Все находится на данный момент в сыром виде, поэтому прошу учесть данный нюанс :-)

Основные возможности библиотеки:

Конфигурация и вывод карты с помощью нескольких строк

Простое добавление и работа с метками на карте

Выбор метода отображения меток с помощью одного значения

Использование обычных HTML -тегов для управления картой

Простая система группировки меток на карте и управления их отображением

Простое задание маршрутизатора и промежуточных точек маршрута

Простое задание собственных стилей для элементов карты

Конфигурация элементов управления картой

Рабочее демо и документация тут - http://makstakeda.ru/stagimap

Скачать библиотеку можно тут - https://github.com/makstakeda/StagiMap