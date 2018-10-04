API Карт переходит на идентификацию пользователей по ключам. Это касается и бесплатной, и коммерческой версий JavaScript API и HTTP API Геокодера.

Теперь при подключении JS API и в запросах к HTTP API Геокодера нужно передавать специальный API-ключ. Ключи позволят точно идентифицировать сервисы пользователей и подсчитывать количество запросов в сутки.

Что изменится

Вы можете использовать бесплатную версию API как и раньше, если соблюдаете условия использования. Но теперь статистика запросов к API будет отображаться в Кабинете разработчика (пока доступна только статистика геокодирований) — вы сможете контролировать количество запросов в сутки и заранее узнать, если ваш проект растет и приближается к лимитам бесплатной версии.

Мы понимаем, что получение ключа и обновление вашего проекта может занять некоторое время. Тем не менее в ближайшем будущем мы откажемся от поддержки API для анонимных сервисов. Поддержка новых функций и корректная работа API Карт гарантируются только для сервисов, которые передают API-ключ.

Как получить API-ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...

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