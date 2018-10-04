Клуб API Карт

октябрь 2018
API Яндекс.Карт версия 2.1.69 и переключение ссылки 2.1
ymapsapi
4 октября 2018, 16:51

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.69. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.69/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и  api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU.

Добавлено:
- Режим маршрутизации 'bicycle' для построения велосипедных мультимаршрутов.

Изменено:
- Если при подключении бесплатной версии API в параметре 'apikey' передан заблокированный API-ключ, API вернёт ошибку 403.

Исправлено:
- Панорамы не отображались в Mozilla Firefox версии 62.
- Оптимизация загрузки API.
- Правки вёрстки.

Команда API Яндекс.Карт

11 комментариев
обновление,новости,API 2.1
Новые правила доступа к API Карт
ymapsapi
11 октября 2018, 16:43

API Карт переходит на идентификацию пользователей по ключам. Это касается и бесплатной, и коммерческой версий JavaScript API и HTTP API Геокодера.

Теперь при подключении JS API и в запросах к HTTP API Геокодера нужно передавать специальный API-ключ. Ключи позволят точно идентифицировать сервисы пользователей и подсчитывать количество запросов в сутки.

Что изменится

Вы можете использовать бесплатную версию API как и раньше, если соблюдаете условия использования. Но теперь статистика запросов к API будет отображаться в Кабинете разработчика (пока доступна только статистика геокодирований) — вы сможете контролировать количество запросов в сутки и заранее узнать, если ваш проект растет и приближается к лимитам бесплатной версии.

Мы понимаем, что получение ключа и обновление вашего проекта может занять некоторое время. Тем не менее в ближайшем будущем мы откажемся от поддержки API для анонимных сервисов. Поддержка новых функций и корректная работа API Карт гарантируются только для сервисов, которые передают API-ключ.

Как получить API-ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...

Команда API Яндекс.Карт

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32 комментария
новости,геокодирование,API 2.1
API Карт 10 лет — Давайте отметим вместе!
ymapsapi
16 октября 2018, 12:52

Десять лет назад, 13 ноября 2008 года, вышла самая первая версия JavaScript API Яндекс.Карт. С тех пор мы запустили уже 4 мажорных версии и помогли интегрировать Яндекс.Карты сотням тысяч проектов.

Приходите отметить день рождения API и вспомнить, как прошли эти 10 лет, вместе с нами! 

В день рождения мы решили провести митап, посвященный использованию API. Наши пользователи будут рассказывать о своих задачах, например, Дмитрий Васильев из Яндекс.Погоды поделится историей создания карты ветров, а Марат Тотров из команды исследований Яндекса расскажет об основных принципах и подходах к визуализации данных.

Мы будем рады, если и вы поделитесь историей своего проекта на базе API Карт.

Встреча пройдет 13 ноября в московском офисе Яндекса в зале Экстрополис. Начало в 19:00. 
Чтобы принять участие как слушатель или спикер, нужно зарегистрироваться и получить приглашение. Количество мест ограничено. 

Регистрация участников

Команда API Яндекс.Карт

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новости,анонсы,мероприятия
MapKit SDK версия 3.1 и система модулей
ymapsapi
19 октября 2018, 14:40

Мы выпустили новую версию MapKit SDK 3.1. Для её использования укажите версию 3.1.1 в своем приложении.  

В этой версии MapKit был разбит на модули. В приложениях которые используют только карту можно подключить только основную библиотеку. Дополнительные модули расширяют возможности MapKit.

Дополнительная информация про использование MapKit доступна в документации.

Добавлено:
- Для Android появились arm64 и x86 сборки.
- На карту можно добавить любой объект View.
- Добавлены аннотации nullable для Android.

Изменено:
- MapKit разбит на части:
    - MapKit — только карта;
    - MapKit Directions — автомобильная маршрутизация;
    - MapKit Transport — пешеходная маршрутизация, маршрутизация с использованием общественного транспорта и велосипедная маршрутизация;
    - MapKit Search — поиск и геокодирование;
    - MapKit Places — панорамы.
- Для iOS аннотации nullable стали более строгими.

Исправлено:
- Исправлен ряд ошибок.
- Улучшена производительность.

Команда API Яндекс.Карт

3 комментария
MapKit,обновление,новости
API Яндекс.Карт версия 2.1.70 (2.1.71)
ymapsapi
30 октября 2018, 13:04

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.70. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.70/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Изменено:
- Названия республик в модуле "Регионы" приведены к формату ответа Геокодера.
- Рейтинг организаций стал пятибалльным как на Яндекс.Картах.

Исправлено:
- Оптимизация загрузки API.
- Правки вёрстки.

UPD: произошел технический релиз, из-за которого версия 2.1.70 переименована в 2.1.71

Команда API Яндекс.Карт

4 комментария
обновление,новости,API 2.1