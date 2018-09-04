Клуб API Карт

сентябрь 2018
API Карт на Frontend Conf в октябре
Maps API
4 сентября 2018, 13:25

В Москве 4 и 5 октября пройдет профессиональная конференция фронтенд-разработчиков Frontend Conf. 

Команду API Карт на конференции представит Андрей Роенко. Он расскажет, откуда берётся «мусор» при исполнении JavaScript, что делать, чтобы его было меньше, и как это скажется на производительности приложения.

Frontend Conf посвящена всем аспектам разработки клиентской части веб-проектов. В программе доклады про адаптивный дизайн и юзабилити, вёрстку, CSS и HTML, разработку на JavaScript, новые и популярные фреймворки, одностраничные приложения, архитектуру, автоматизацию и тестирование фронтенда, rich-медиа и быстродействие интерфейса.

Программа конференции и условия для участников на странице мероприятия.

Конференция пройдет в Москве 4 и 5 октября 2018 года в Инфопространстве.

анонсы,мероприятия,новости
Новые карточки объектов в Виджете Яндекс.Карт
Maps API
12 сентября 2018, 15:17

В Виджете Яндекс.Карт появилась возможность показать карточки объектов POI. 

Points Of Interest или POI - это маркеры на подложке карты, которые обозначают наиболее значимые или заметные объекты и помогают ориентироваться на схеме. Такие метки могут отмечать как организации, так и, например, достопримечательности.

Получить код для вставки на сайт очень легко — нажмите на маркер нужного объекта на карте и скопируйте код в блоке «Поделиться».

2 комментария
poi,iframe,Виджет Яндекс.Карт
Возможности модуля «Регионы» и другие обновления примеров API Яндекс.Карт
Maps API
17 сентября 2018, 12:47

В песочнице API Яндекс.Карт появилось много новых примеров, которые помогут начать работу с API, а может и подскажут свежие решения для вашего проекта.

Возможности модуля «Регионы»

Весной мы выпустили новый модуль «Регионы» и уже десятки сайтов используют его на своих картах. 

Модуль позволяет отобразить на карте территориальное деление — страны мира или регионы одной страны. Это будет полезно, например, чтобы сделать наглядную навигацию для пользователей: на такой карте они смогут выбрать свой регион для дальнейшей работы с сервисом. 

Кроме того, «Регионы» можно использовать, чтобы выделить на карте только нужную страну или область и скрыть для пользователя остальную карту.

Примеры в песочнице:
Как сделать карту регионов России
Как сделать карту одного региона

Политические карты и карты с региональным делением часто используют для инфографики — на такой карте можно наглядно представить статистику и показать различия между странами или областями.

API позволяет сделать карту для визуализации и настроить её внешний вид. Например, можно нарисовать контурную карту и выделить регионы штриховкой или изменить проекцию карты, чтобы показать страну с минимальными искажениями (для России подойдёт равноугольная коническая проекция).

Примеры в песочнице:
Как сделать контурную карту со штриховкой
Карта регионов России в равноугольной конической проекции Ламберта 
Как раскрасить политическую карту

Балуны и пользовательские панели на карте

Одна из самых популярных задач при использовании API Карт — показать точку на карте, например, отметить адрес своего магазина, офиса или пунктов выдачи.  Часто стандартных визуальных настроек недостаточно и хочется показывать карточки объектов в собственном дизайне. Мы приготовили несколько примеров, как это сделать средствами API.

Примеры в песочнице:
Как добавить контент с html-разметкой в балун метки
Как сделать боковую панель с информацией об объекте на карте
Собственный макет балуна метки

Маршруты на велосипеде и вызов такси

Летом на Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты. Мы постепенно добавляем их поддержку в API.  Уже сейчас для программного построения маршрутов доступен routingMode: 'bicycle'. 

Кроме того, можно добавить на карту панель маршрутов и дать пользователям возможность вызвать такси прямо с вашего сайта.

Эти и другие возможности маршрутизации в JS API подробно описаны в руководстве разработчика. Для типовых задач мы привели примеры кода. 

Делитесь своими примерами использования API Карт в комментариях. Также, вы можете рассказать о своем проекте в нашем Клубе. Для этого напишите пост и после модерации мы его опубликуем для всех.

Команда API Яндекс.Карт

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Команда JS API Карт ищет разработчиков
mari-na-bzzz
25 сентября 2018, 14:27

У нас появилось много интересных задач и мы активно ищем разработчиков.

Нашего будущего коллегу ждут:

  • Возможность поучаствовать в работе над одним из крупнейших API рунета
  • Нестандартные задачи для frontend-а
  • Отсутствие верстки

Подробные описания вакансий можно посмотреть по ссылкам:

 https://yandex.ru/jobs/vacancies/dev/intdev_api_maps/

https://yandex.ru/jobs/vacancies/dev/dev_graphics_api_maps

Будем ждать ваших откликов)

Команда API Яндекс.Карт

1 комментарий
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