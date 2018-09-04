В песочнице API Яндекс.Карт появилось много новых примеров, которые помогут начать работу с API, а может и подскажут свежие решения для вашего проекта.

Возможности модуля «Регионы»

Весной мы выпустили новый модуль «Регионы» и уже десятки сайтов используют его на своих картах.

Модуль позволяет отобразить на карте территориальное деление — страны мира или регионы одной страны. Это будет полезно, например, чтобы сделать наглядную навигацию для пользователей: на такой карте они смогут выбрать свой регион для дальнейшей работы с сервисом.

Кроме того, «Регионы» можно использовать, чтобы выделить на карте только нужную страну или область и скрыть для пользователя остальную карту.

Примеры в песочнице:

Как сделать карту регионов России

Как сделать карту одного региона

Политические карты и карты с региональным делением часто используют для инфографики — на такой карте можно наглядно представить статистику и показать различия между странами или областями.

API позволяет сделать карту для визуализации и настроить её внешний вид. Например, можно нарисовать контурную карту и выделить регионы штриховкой или изменить проекцию карты, чтобы показать страну с минимальными искажениями (для России подойдёт равноугольная коническая проекция).

Примеры в песочнице:

Как сделать контурную карту со штриховкой

Карта регионов России в равноугольной конической проекции Ламберта

Как раскрасить политическую карту

Балуны и пользовательские панели на карте

Одна из самых популярных задач при использовании API Карт — показать точку на карте, например, отметить адрес своего магазина, офиса или пунктов выдачи. Часто стандартных визуальных настроек недостаточно и хочется показывать карточки объектов в собственном дизайне. Мы приготовили несколько примеров, как это сделать средствами API.

Примеры в песочнице:

Как добавить контент с html-разметкой в балун метки

Как сделать боковую панель с информацией об объекте на карте

Собственный макет балуна метки

Маршруты на велосипеде и вызов такси

Летом на Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты. Мы постепенно добавляем их поддержку в API. Уже сейчас для программного построения маршрутов доступен routingMode: 'bicycle'.

Кроме того, можно добавить на карту панель маршрутов и дать пользователям возможность вызвать такси прямо с вашего сайта.

Эти и другие возможности маршрутизации в JS API подробно описаны в руководстве разработчика. Для типовых задач мы привели примеры кода.

Делитесь своими примерами использования API Карт в комментариях. Также, вы можете рассказать о своем проекте в нашем Клубе. Для этого напишите пост и после модерации мы его опубликуем для всех.

Команда API Яндекс.Карт