В песочнице API Яндекс.Карт появилось много новых примеров, которые помогут начать работу с API, а может и подскажут свежие решения для вашего проекта.
Возможности модуля «Регионы»
Весной мы выпустили новый модуль «Регионы» и уже десятки сайтов используют его на своих картах.
Модуль позволяет отобразить на карте территориальное деление — страны мира или регионы одной страны. Это будет полезно, например, чтобы сделать наглядную навигацию для пользователей: на такой карте они смогут выбрать свой регион для дальнейшей работы с сервисом.
Кроме того, «Регионы» можно использовать, чтобы выделить на карте только нужную страну или область и скрыть для пользователя остальную карту.
Примеры в песочнице:
Как сделать карту регионов России
Как сделать карту одного региона
Политические карты и карты с региональным делением часто используют для инфографики — на такой карте можно наглядно представить статистику и показать различия между странами или областями.
API позволяет сделать карту для визуализации и настроить её внешний вид. Например, можно нарисовать контурную карту и выделить регионы штриховкой или изменить проекцию карты, чтобы показать страну с минимальными искажениями (для России подойдёт равноугольная коническая проекция).
Примеры в песочнице:
Как сделать контурную карту со штриховкой
Карта регионов России в равноугольной конической проекции Ламберта
Как раскрасить политическую карту
Балуны и пользовательские панели на карте
Одна из самых популярных задач при использовании API Карт — показать точку на карте, например, отметить адрес своего магазина, офиса или пунктов выдачи. Часто стандартных визуальных настроек недостаточно и хочется показывать карточки объектов в собственном дизайне. Мы приготовили несколько примеров, как это сделать средствами API.
Примеры в песочнице:
Как добавить контент с html-разметкой в балун метки
Как сделать боковую панель с информацией об объекте на карте
Собственный макет балуна метки
Маршруты на велосипеде и вызов такси
Летом на Яндекс.Картах появилась возможность строить велосипедные маршруты. Мы постепенно добавляем их поддержку в API. Уже сейчас для программного построения маршрутов доступен routingMode: 'bicycle'.
Кроме того, можно добавить на карту панель маршрутов и дать пользователям возможность вызвать такси прямо с вашего сайта.
Эти и другие возможности маршрутизации в JS API подробно описаны в руководстве разработчика. Для типовых задач мы привели примеры кода.
Делитесь своими примерами использования API Карт в комментариях. Также, вы можете рассказать о своем проекте в нашем Клубе. Для этого напишите пост и после модерации мы его опубликуем для всех.
Команда API Яндекс.Карт