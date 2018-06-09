Яндекс.Карты для велосипедистов

Наши Карты научились строить велосипедные маршруты. Всё просто: укажите пункт отправления и пункт назначения, и Карты проложат путь, сообщат расстояние и прикинут, сколько займёт дорога. Велосипедисты передвигаются с разной скоростью, поэтому время рассчитывается приблизительно — кто-то, возможно, проедет эту дистанцию быстрее, а кто-то медленнее.

Тем, у кого нет велосипеда, Карты помогут найти ближайший велопрокат. На схемах Москвы и Петербурга отмечены станции проката «Велобайк» и «Велогород»: если нажать на метку, Карты сообщат, сколько велосипедов свободно. Прокладка велосипедных маршрутов — не самая простая задача. У каждого велосипедиста свой стиль езды: некоторые ездят исключительно по автомобильным дорогам, а некоторые чувствуют себя на проезжей части неуверенно.

Яндекс.Карты стараются предлагать компромиссный вариант. Они строят маршруты, отдавая приоритет велосипедным дорожкам, тропинкам и дорожкам в парках, а если без дорог не обойтись — по возможности выбирают тихие улочки, а не оживлённые шоссе. Если маршрут предусматривает выезд на проезжую часть, Карты предупредят об этом велосипедиста заранее.

Для составления маршрутов используется дорожный граф. Это совокупность всех известных Картам дорог и дорожек. Для каждого участка указано, доступен он для передвижения на велосипеде или нет. Яндекс и пользователи Народной карты регулярно пополняют граф, добавляя в него новые данные.

Велосипедные маршруты можно строить перед выездом — в веб-версии Карт, а также прямо в пути — в мобильных приложениях для iOS и Android.