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Яндекс.Карты для велосипедистов

Наши Карты научились строить велосипедные маршруты. Всё просто: укажите пункт отправления и пункт назначения, и Карты проложат путь, сообщат расстояние и прикинут, сколько займёт дорога. Велосипедисты передвигаются с разной скоростью, поэтому время рассчитывается приблизительно — кто-то, возможно, проедет эту дистанцию быстрее, а кто-то медленнее.

Тем, у кого нет велосипеда, Карты помогут найти ближайший велопрокат. На схемах Москвы и Петербурга отмечены станции проката «Велобайк» и «Велогород»: если нажать на метку, Карты сообщат, сколько велосипедов свободно.

Прокладка велосипедных маршрутов — не самая простая задача. У каждого велосипедиста свой стиль езды: некоторые ездят исключительно по автомобильным дорогам, а некоторые чувствуют себя на проезжей части неуверенно.

Яндекс.Карты стараются предлагать компромиссный вариант. Они строят маршруты, отдавая приоритет велосипедным дорожкам, тропинкам и дорожкам в парках, а если без дорог не обойтись — по возможности выбирают тихие улочки, а не оживлённые шоссе. Если маршрут предусматривает выезд на проезжую часть, Карты предупредят об этом велосипедиста заранее.

Для составления маршрутов используется дорожный граф. Это совокупность всех известных Картам дорог и дорожек. Для каждого участка указано, доступен он для передвижения на велосипеде или нет. Яндекс и пользователи Народной карты регулярно пополняют граф, добавляя в него новые данные.

Велосипедные маршруты можно строить перед выездом — в веб-версии Карт, а также прямо в пути — в мобильных приложениях для iOS и Android.

62 комментария
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scabbedkoval
9 июня 2018, 15:04
Попробовал проложить маршрут до работы. Работает некорректно, ведет почти весь путь по тротуарам, где велосипедистам запрещено двигаться согласно ПДД (за некоторыми исключениями вроде детей). Это попросту пешеходный маршрут. Ожидал увидеть скорее что-то вроде навигации для автомобилиста, но с учетом ПДД для велосипеда. Либо разделить маршруты для детей и взрослых отдельно.

Dmitrij
10 июня 2018, 11:34
scabbedkoval,
ПДД давно изменили.  Пункт 24.2 четко указывает, где можно.
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;


В городе обочины нет, правый край занят припаркованными машинами (см "отсутствует возможность двигаться"). Велополос и велодорог очень мало. Остается только тротуар.




koval.bar
10 июня 2018, 22:33
Dmitrij,
Согласно вашей логике, следующий по проезжей части велосипедист, упираясь в припаркованный автомобиль, должен смещаться на тротуар?))
Dmitrij
10 июня 2018, 23:40
koval.bar,
Ага, ножками по газону до тротуара, через 5 метров обратно на проезжую часть.
sclifiki
30 июня 2018, 02:12
Dmitrij,
Вы говорите ерунду, нет возможности двигаться по правому крайнему ряду у вас, когда, вы не можете, согласно правилам, повернуть налево. Тогда вы смещаетесь на тротуар и там доезжаете до пешеходного перехода. 
kdm-info
9 июня 2018, 17:26
Как отключить Украинские новости и сообщения провокационного характера в списке новостей ?
И не надо говорить что это автоматом от моих предпочтений, я это вообще не смотрю.

Достало враньё от Яндекса, никогда не думал что яндекс ляжет под заокеанских хозяев.
А ведь когда-то был нормальным поисковиком....
Владислав
9 июня 2018, 19:12
kdm-info,
Нажимать палец вниз а после этого можно ещё и "заблокировать источник", "пожаловаться". Может кто то просматривает подобный контент в сети где авторизация под вашим аккаунтом, вот и обучается на этом лента...
kdm-info
9 июня 2018, 19:31
Владислав,


Нет такого - "Нажимать палец вниз а после этого можно ещё и "заблокировать источник", "пожаловаться"."

Нет этого у яндекса, никогда не видел, я бы уже все это сделал.Про сеть - дом, динамический IP, ваше предположение не возможно в любом случае.
Она не обучается, её преднамеренно настраивают, они сами в этом признались в прошлый раз.
Владислав
10 июня 2018, 12:43
kdm-info,
В ленте "Дзен" эти кнопки есть.  У меня всё прекрасно обучается относительно моих просмотров и особенно когда нажимаю лайк/дизлайк. За это мне и нравится "дзен".
modifier
9 июня 2018, 19:26
А можно внедрить возможность выбирать между вариантами маршрута, по аналогии с прочими видами транспорта? Скажем, если есть возможность передвигаться только по тротуарам, многие захотели бы видеть и этот вариант тоже, хотя сейчас карта настаивает на выезде на проезжую часть даже там, где можно проехать по тротуару. И напротив - если я спокойно езжу по проезжей части, я хотел бы возможность видеть этот самый быстрый вариант, не сворачивая на тротуары.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 13:48
Здравствуйте. Возможность выбора из нескольких вариантов маршрута есть в планах.
murual
15 июня 2018, 15:44
Света Чистякова,
было бы отлично, этого очень не хватает. Сейчас предлагает один маршрут, а ты знаешь другой, более удобный, где загруженность дорог автомобилями минимальная
Sergey
9 июня 2018, 21:59
Всё это замечательно. Но, вы бы лучше пост написали о Яндекс.Деньгах. С начала этого месяца начались проблемы с прямыми переводами денег на украинские виза и мастеркард, что делать идентифицированным пользователям Яндекс.Денег? С мастеркард Яндекс если обналичивать - большущий процент снимается. Вот про это написали бы.. А то молчала в форме перевода денег добавили две графы:
- Город
- Индекс
И справились... А блог на эту тему слабо написать? Ведь не только жители РФ идентифицированные пользователи ЯД. Есть и с Украины, и с Казахстана и т.д.


Не поленитесь передать моё сообщение тем людям кто занимается этими вопросами, тем людям которые ставят вам задачи на публикацию постов в этом блоге. За ранее - СПАСИБО!!!
kuma
9 июня 2018, 22:36
Sergey,
подобные вопросы решаются через поддержку ЯД, а не через записи в блогах - на то, собственно, поддержка и создана
prezion
10 июня 2018, 12:42
Понятно, что бэта. Но уж очень неоднозначно строит веломаршруты. Алгоритм примерно понятен, но не туда копаете! Я бы лучше дата-мининг из Стравы сделал, и на базе этих данных строил маршруты ;) 
Даниил
10 июня 2018, 13:38
А высоту учитывать? Во Владивостоке это составляет довольно большую проблему – перепады высот тут огого какие!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 13:52
Нет, высота пока не учитывается (
roman.vedenisov
9 августа 2018, 09:54
Даниил,
высота в maps.me учитывается
mr-steep
10 июня 2018, 15:52
Тут такое дело, Яндекс строит веломаршруты по парку Царицино, но по факту охрана не пускает на территорию парка на велосипедах и самокатах, обосновывая "особым статусом музей-заповедника". На сколько законно это - неизвестно, велоактивисты уже много лет безуспешно разбираются с этим.
Но по факту, на территорию музей-заповедника Царицыно охрана вас не пропустит. 
medleonid
13 июня 2018, 13:16
mr-steep,
Если по факту нельзя, то поправьте в данных через Народную карту (это открытый для всех редактор Яндекс.Карт), сняв разрешение для движения велосипедистов. 
mr-steep
13 июня 2018, 15:39
medleonid,
Я знаю, но мне лениво :(
satanovskyl
10 июня 2018, 18:14
Дорогие авторы, прокладывая маршруты по тихим улочкам, учитывайте места скоплений бездомных собак, что особенно актульно для велосипедистов.
Владислав
11 июня 2018, 19:13
satanovskyl,
Поддерживаю, сделайте в картах слой "уличные собаки"
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 13:51
Если оснастить собак ошейниками с GPS, могло бы получиться.
Владислав
13 июня 2018, 15:23
Света Чистякова,
))
Rds
14 июня 2018, 01:19
Света Чистякова,
Уважаемая Света, места скопления собак известны всем в округе. Иной вопрос: опасны ли они для окружающих или нет? А оснащать собак ошейниками с gps не нужно  - они имеют сугубо определенный ареал обитания и по другим районам не шастают. Достаточно ввести подобный знак на народной карте с последующим внедрением в эти  карты. Смотреть на то, как собаки недавно в Московской области загрызли человека - невероятно страшно, а попасть в такую переделку не пожелаешь даже врагу. 
Обновлено 14 июня 2018, 01:21
Дмитрий
27 июня 2018, 00:32
Rds,
на практике тогда можете в народной карте обозначить такой участок, как недоступный для велосипеда. И дописать комментарии
tov.cyxou
10 июня 2018, 21:35
Скажите, будет ли введен звуковой помощник как на авто навигаторе например "через 50 метров поверните направо"? А также указания типа дороги: проезжая часть, велодорога и тд? Задумка очень крутая, надеюсь на скорейший готовый продукт!
Владислав
11 июня 2018, 19:18
tov.cyxou,
+
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 13:49
Здравствуйте. Про голосовое ведение подумаем, спасибо.
ChervonenkoSergey
14 июня 2018, 15:02
Света Чистякова,
я тоже ожидал такого, а оказалось надо постоянно в карту смотреть. :(
zaiceff72
25 июня 2018, 09:35
tov.cyxou,
Потдержу!

sclifiki
30 июня 2018, 02:14
Света Чистякова,
Очень нужны голосовые оповещения. 
dolzenko
16 июня, 14:34
Света Чистякова,
без голосового ведения бесполезная для меня функция. Включаю авто режим и еду по подсказкам, на велосипеде надо быть более внимательным чем на машине и обстановка меняется быстрее
Валерия Васильевна
вчера, 21:36
Поддерживаю. Уже больше года прошло, но изменений нет. 
Наличие звуковых подсказок очень бы облегчило жизнь велосипедистам и у приложения не было бы аналогов.
p3gus
12 июня 2018, 15:33
Сравнил со своими маршрутами. Карты предлагают пересекать железную дорогу по автомобильным мостам, хотя для велосипедистов намного удобнее и безопаснее использовать пешеходные переходы на жд станциях.
ChervonenkoSergey
14 июня 2018, 15:03
Построил маршрут. Велодорожки в Мытищах практически не учитывает. Хотя можно по городу и до самого МКАД доехать.
zaiceff72
25 июня 2018, 09:42
Добрый день. В приложении для велосипеда отсутствуют голосовые подсказки. Это очень расстроило. Буду ждать с нетерпением введение данной функции. Не хочется вешать свой телефон на руль под дождь, брызги и завистливые взгляды. Кстати, как часто срывают телефоны у велосипедистов? Есть у кого горький опыт?
dolzenko
16 июня, 22:57
zaiceff72,
согласен, без голосового ведЕния - бесполезная функция, хотя маршруты показывает занимательные
scc.spb
29 июня 2018, 17:04
Думаю, что карта велодорожек это дурная затея. Ничего нормального не выйдет. Особенно в Питере. 
nktmxmv
11 июля 2018, 06:56
"Сейчас компания расширяется в новые сферы, такие как *услуги аренды велосипеда на Яндекс.Такси*, цифровой помощник Алиса, умные динамики и интернет-магазины".
ttp://rosinvest.com/page/jandeks-uzhe-stal-rossijskim-google-i-planiruet-stat-rossijskim-amazon
Не подскажите, вправду планируете аренду велосипедов или это вброс? Очень интересно.
Д
17 июля 2018, 08:21
Сделайте простой вариант "маршрут без объезда пробок", что есть у других навигаторов давно.
kirillenkov
17 августа 2018, 12:29
Ключевой момент - расчет маршрута с учетом высот.
WayneGames
17 августа 2018, 21:08
Добавят ли прокладку маршутов без интернет подключения для велосипедов?)
ElComandante79
2 сентября 2018, 16:32
Здравствуйте! Не пойму, где это приложение скачать? У меня в Яндекс Картах нет возможности из видов транспорта выбрать велосипед, как быть?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 14:36
Здравствуйте. А какая у вас платформа?
ElComandante79
12 октября 2018, 01:24
Света Чистякова,
Андроид обычный
Дмитрий Земцов
2 октября 2018, 23:28
Хоть кто-то интеграцией с CarPlay занимается? Уже тысячи вопросов в отзывах в AppStore, а редкие комментарии разработчиков о том, что вопрос изучается. И всё. Хотелось бы увидеть нормальные комментарии. Будет ли интеграция с CarPlay и если будет, то когда?
kirill1303
24 февраля, 11:05
Прошло полгода, но принципиальная ошибка в правилах велонавигации по тротуарам так и не решена. Очередное разочарование в Яндексе и времени, которое потратил за несколько лет на корректировку и модерацию Яндекс.Карт. Ждали всем миром велонавигацию, а получили маршрутизацию для тех, кому до 14 лет. Как результат, продолжаю пользоваться на велосипеде навигацией для авто, ибо эта фальшивка побуждает совершать административное правонарушение, за что в нашем городе каждый сезон велосипедистов массово штрафуют. 
maksim.esev
24 марта, 22:16
kirill1303,
Пдд позволяют выезжать на тротуар в определенных случаях. На мтб, например, невозможно держать высокий темп и ехать вместе с машинами по скоростным дорогам. Это просто опасно. шоссерам нужна отдельная навинация, я думаю. 
Мне нравится навигация от Яндекса. Постоянно ей пользуюсь именно по той причине, что позволяет максимально избегать дорог.
pavel.v.shoshin
22 апреля, 14:53
Без голосового сопровождения очень неудобно пользоваться. 
Игорь
22 апреля, 15:32
Присоединяюсь, очень нужна голосовая навигация. Приходится останавливаться на проезжей части и смотреть карту, чтобы не сбится с маршрута.
vovaudaloff
1 мая, 22:59
Прошу, добавьте голосовое ведение!
Х.
26 мая, 15:50
Поддержу, добавьте, пожалуйста, голосовое сопровождение! Обещали ещё в прошлом году.
dolzenko
17 июня, 00:06
pavel.v.shoshin,
поддерживаю!
ulik16
3 июня, 18:46
Маршрут строит, все отлично, но где голосовое ведение??? Все настройки проверила - звука нет!!! Как ехать???
kardan2004
13 июня, 18:11
Присоединяюсь к пожеланиям по поводу голосового сопровождения для велосипеда! Очень важная и нужная функция!

dolzenko
17 июня, 00:06
ulik16,
поддерживаю
shugran
26 июня, 15:30
Здравствуйте.
Недавно была такая проблема. Навигатор проложил мне маршрут, ведущий через часть Битцевского леса. В лесу же обнаружилось, что тропинки, обозначенной на карте, нет на месте, а путь ведет сквозь забор (вроде бы, огороженная платная рыбалка). В связи с этим, вопрос: куда я могу сообщать о подобных неточностях или где я могу самостоятельно что-то подправить?
Кроме того есть предложение, которое, как мне кажется, может сделать сервис более гибким и минимизирует количество подобных загвоздок. Допустим, пользователь хочет исключить из поиска самые мелкие тропинки и ехать по широким и средним улицам. Для этого он берёт и жмет соответствующий чекбокс, ну или двигает ползунок. Таким образом, у него пропадают с маршрута лесные тропы и остаются городские улицы. Или наоборот — исключить все шоссе и ехать садами и огородами. 
detali-2016
27 июня, 17:04
Как включить голосовое сопровождение, также, как это происходит при движении по маршруту для автомобиля? 
wol413rus
1 июля, 23:15
detali-2016,
Меня этот вопрос тоже интересует, телефон лежит в партфеле,  слушаю на тихую громкость музыку, и было бы не плохо, слышать о маневрах, по маршруту. А так приходиться переодически останавливаться и смотреть в карту. Приходиться запускать яндекс навигатор. 
TerrorBob2007
21 июля, 20:58
detali-2016,
Тоже искал не нашел. Очень надо  