Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Как быстро работает ваш сайт?

Пост в архиве.

Сайт, как и его посетители, далеко не всегда ведет себя предсказуемо. На чужих устройствах он может работать намного медленнее, чем на вашем компьютере.

Новый отчет «Время загрузки страниц» группы «Мониторинг» покажет вам скорость загрузки страниц сайта. Данные отчета основаны на замерах, проведенных непосредственно в браузерах ваших посетителей.

Весь процесс открытия страницы разложен по этапам: вы можете увидеть, сколько занимает подключение и загрузка страницы с сервера, отследить время от начала отрисовки страницы до её полной загрузки, оценить потери времени на переадресацию и так далее.

Все эти данные легко отфильтровать по разным браузерам.

Если пользователям приходится ждать загрузки дольше двух-трёх секунд, время подумать об улучшениях. Особенно когда речь идет о посадочной странице. Согласно исследованиям, скорость открытия страницы заметно влияет на лояльность посетителей и процент конверсий.

Для примера можно привести февральское исследование Walmart.

Чтобы увеличить скорость открытия страниц, можно, к примеру, убрать некоторые редиректы, уменьшить размер передаваемых данных, перейти на облегченную верстку или сменить хостинг. Решение зависит от того, на что именно уходит больше времени.

Подробности о новом отчете вы найдете в помощи

 

Техническое отступление

В отличие от других отчетов Метрики, в которых показываются средние величины, в этом отображаются квантили. Ниже расскажу, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Дело в том, что скорость загрузки страниц имеет очень большой разброс, так как зависит от изменяющихся во времени факторов: текущей загруженности сервера и канала, которым пользуется посетитель, состояния магистральных каналов интернета и других подобных. Одна и та же страница может один раз загрузиться за 100 миллисекунд, а второй раз — за 5 секунд. Поэтому среднее значение времени загрузки будет показывать «среднюю температуру по больнице», из которой невозможно сделать осмысленные выводы.

Нам на помощь приходят квантили, дающие вероятностную оценку величин. По умолчанию используется квантиль 50%. Это означает, что в 50% случаев время загрузки будет не больше, чем указанное в отчете. Квантиль 90% означает, что время загрузки не будет превышать указанное в 90% случаев. То есть если взять десять произвольных загрузок страницы, в среднем у девяти из них время будет меньше указанного в отчете, а у одной — больше.

Вы можете сами выбрать нужное значение квантиля. Чем оно больше, тем выше надежность данных, то есть больше гарантий, что посетитель сможет загрузить страницу за указанное в отчете время.

33 комментария
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abbat
27 января 2016, 22:36
Результаты несколько неоднозначные. Было бы неплохо по каждому конкретному случаю понимать откуда пользователь, какой у него браузер и т.д. А то есть скажем время аж в 10 секунд, а по всем тестам и логам сайт отвечает не дольше 100ms - откуда взялось это время?!

UPD: С другой стороны, пусть поднакопится статистика.
Татьяна
27 января 2016, 22:36

Было бы еще неплохо сортировку сделать не только по количеству загрузок, но и по наибольшей величине времени до отрисовки - чтобы сразу видеть, кто дольше всех грузится.

yndx-markon-mark
27 января 2016, 22:36

Сделали.

Татьяна
27 января 2016, 22:36

Спасибо!

Владимир
27 января 2016, 22:36

Отличный отчет! Только данные не корректные. :) Посмотрите данные для счетчика 17946121. Там время загрузки 25 секунд. Зайдите на сайт и проверьте реальную скорость - она на порядок ниже.

 

kaero
27 января 2016, 22:36
Время загрузки измеряется же для конкретного клиента. У клиента не из центральной части России, на канале сотового оператора запросто может быть скорость dial-up соединения, отсюда и большое время.
Владимир
27 января 2016, 22:36

Спасибо, а я за 10 лет работы с сайтами и не догадывался. :)

А ничего, что я выставляю квантиль 99% и вижу гигантские цифры - более 30 секунд. При том, что сайт легкий и оптимизированный дальше некуда. Не говоря о том, что даже на самом медленном интернете сайт загружается в пределах 10 секунд, это все проверялось неоднократно.

Лучше бы взяли и проверили, а то получается в стиле Яндекса - сам дурак. Статистика работает через одно место (ключевые слова Директа валятся в ключевые слова обычного поиска, в отчетах глюки если выбрать город Москва и т.п.) но у Метрики всегда один ответ - сам дурак. :)

kaero
27 января 2016, 22:36
Я не являюсь официальным представителем Метрики и никакого отношения к ней не имею.

Это просто разумное предположение. Весьма сомневаюсь, что «оптимизированый дальше некуда» ресурс будет не более 10 секунд загружаться на канале, где только dns-резолвинг может занимать несколько секунд.
Владимир
27 января 2016, 22:36

Я писал запрос представителю Метрики, с просьбой проверить. Там явное не соответствие реальной ситуации и данных в отчете.

Советы и ответы в стиле КЭПа - спасибо, но не надо. :)

 

vladimirovx
27 января 2016, 22:36

(+1)

XtremAlRaven
27 января 2016, 22:36

Дык, "квантиль 99%" же означает, что "среди 99% пользователей нашёлся хотя бы один, у которого скорость была такой". Потому и цифры бешеные.

kaero
27 января 2016, 22:36
Воистину так! :)
Владимир
27 января 2016, 22:36

Специально проверил через http://tools.pingdom.com Там все четко проверяется. Загрузка из Техаса! заняла 3,5 секунды. Метрика же с квантилем 99% показывает более 30 секунд.

39 requests478.5 kB3.52 s
kaero
27 января 2016, 22:36
Простите, но этот тест не говорит ни о чем.

Скорость у клиента расположенного в сети оператора, который географически ближе к вам может быть существенно ниже из-за плохих условий связи.

Проверьте этим же тестом, например, морду Яндекса. Результат из Техаса: ~2,5 секунды, у меня на десктопе 1,6 секунды. Это совершенно не мешает мне сейчас пойти в помещение, где качество связи от МТС падает с HSPDA до базового GPRS, подключить телефон к ноутбуку и увидеть, как эта самая морда будет грузиться порядка 10-15 секунд.

А помимо сотовой связи у нас в стране до сих пор есть места, где качество связи даже на выделенных линиях оставляет желать лучшего. Поэтому, если на ваш ресурс заходят люди не только из крупных городов, только с выделенных каналов связи, то показатели по процентилям 95-100 (а то и меньшим, в зависимости от количества таких клиентов в общем объеме посетителей) всегда будут космическими — это нормально.
kaero
27 января 2016, 22:36
Простой пример для вашего размера страницы: предположим, что есть клиент со стабильной скоростью передачи данных на канале 100 kb/s в идеальных условиях связи, без потерь пакетов, разрывов соединения и т. д. Так же не будем учитывать резолвинг доменных имен.

Время загрузки страницы составит:
478.5 kB * 8 bit / 100 kb/s = 38.28s
Артур Суилин (Яндекс)
27 января 2016, 22:36

Владимир, отчет по скорости загрузки измеряет скорость не с вашего компьютера и не с сервера pingdom в Техасе. Он измеряет скорость по всем посетителям вашего сайта одновременно, и у разных посетителей она сильно отличается. Например, если посетитель зашел на сайт через GPRS, скорость загрузки естественно будет сильно ниже.

Теперь - что показывает этот отчет. Если вы внимательно прочитали техническое отступление в анонсе, в нем расказывается про квантили. Квантиль 99% захватывает большинство "медленных" клиентов, поэтому в нем такие большеи цифры. Если вы хотите увидеть цифру скорости близкую к той, которая у вас на быстром канале, выберите в отчете квантиль 50% (он же медиана).

Diron2
27 января 2016, 22:36

:-)А скорость загрузки самого счетчика в расчет не берем? :) Он кстати частенько подвисает, статистика Очень приблизительная...

sam002d
27 января 2016, 22:36
Поиграл с новыми отчётами и загрузкой. Подвисание возникает при размещении кода счётчика ниже каких-то медленных синхронных запросов js. Например у меня проблема из-за долгих ответов api твиттера.
Да и неплохо бы добавить фильтр по новым и повторным заходам, чтобы чтобы оценить результативность кеширования.
Артур Суилин (Яндекс)
27 января 2016, 22:36

Если счетчик вызывает подвисание, напишите в поддержку и укажите, на какой странице и при каких условиях подвисает. Будем разбираться.

eugeny.shiryaev
27 января 2016, 22:36

А поясните, пожалуйста, что такое редирект в данном случае? Это подгрузка внешних элементов или что?

Kevin
27 января 2016, 22:36

редирект

kipiwpartner
27 января 2016, 22:36

Раз 10 прочитал, что такой КВАНТИЛЬ. И ничего не понял. Сколько ставить и когда ))))

woolman
27 января 2016, 22:36

спасибо!

интересно и познавательно.

woolman
27 января 2016, 22:36

честно говоря я очень удивлен функционалом метрики и в который раз убеждаюсь в том что в яндексе работаю настоящие профи.

bakulina.olivka
27 января 2016, 22:36

Здравствуйте.Может, вопрос не по адресу. В параметрах кампании установила запрещение показа по IP-адресам несколько адресов, но по отчетам визиты этих посетителей продолжаются. Как это объяснить?

oneklyudov
27 января 2016, 22:36

Скажите, пожалуйста, время до отрисовки - это DOMContentLoaded ?

kaniet
27 января 2016, 22:36

Клевая вещь. У меня при квантилях 90, время загрузки и время отрисовки 1 мс. Вот что значит чистый хтмл и сервак в германии)). 

ddedus
27 января 2016, 22:36

Нужное дело!

n.kaluzhniy
27 января 2016, 22:36

А можете проверить мой блог www.kaluzhniy.ru

 

Андрей
27 января 2016, 22:36

Скажите, пож. ориентировочное время, в которое нужно уложиться, чтобы Metrika Yandex фиксировала сайт как работающий... скажем, если страница открывается 3 секунды, Метрика считает, что у сайта проблемы с доступом?

baltic13
27 января 2017, 14:35
За сутки 239 строк с данными и у 23 есть время загрузки DOM, у остальных прочерк.
Почему образуются прочерки? время не получается замерить?
bronewell
26 сентября 2018, 20:21
"Подробности о новом отчете вы найдете в помощи." - по ссылке 404 страница.
Duhast
вчера, 23:01
Разложите пожалуйста квантиль на примере диаграммы какой нибудь с % соотношением. Не совсем понятно, то ли это коридор разброса, то ли сегментация 