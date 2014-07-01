Клуб Яндекс.Метрики Статистика посещения конкретной страницы Пост в архиве. v asss9992

Есть ли возможность в Метрике через Отчеты или каким-то иным образом посмотреть время, проведенное пользователями на конкретной странице сайта? В Вебвизоре можно увидеть процесс перехода пользователя со страницы на страницу, и сколько времени он на каждой провел, но хотелось бы увидеть статистические данные. Заранее спасибо за ответ!