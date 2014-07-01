Статистика посещения конкретной страницы

Есть ли возможность в Метрике через Отчеты или каким-то иным образом посмотреть время, проведенное пользователями на конкретной странице сайта? В Вебвизоре можно увидеть процесс перехода пользователя со страницы на страницу, и сколько времени он на каждой провел, но хотелось бы увидеть статистические данные. Заранее спасибо за ответ!
Уже есть в новой Метрике https://beta.metrika.yandex.ru. Вам нужен столбец Вебвизора "Время на сайте" с применённой сегментацией по просмотру интересующей вас страницы "Сегментировать/Просмотр/Просмотр URL"
Что Вы имеете ввиду под "временем пользователя"? Дату последнего посещения? Продолжительность визита?
В любом случае, пока статистика по конкретным посещениям доступна только через Вебвизор, а для него и правда есть ограничение на хранение информации в 2 недели. До конца года будет реализована возможность user-centriс анализа (переход от анализа статистики по всей массе визитов-просмотров к статистике по уникальным посетителям). После этого Вашу задачу можно будет решить стандартными средствами. Речь, конечно, про интерфейс новой Метрики (https://beta.metrika.yandex.ru)
В исходном вопросе речь идёт про user-centric подход и сейчас команда сервиса активно работает как раз над этим проектом. Выпуск проекта запланирован на первую часть 2016 года. Будут добавлены новые метрики, привязанные к посетителям сайта. Но этот проект никак не решает проблему со "средней длительностью просмотра страницы". Причина в том, что сбор стастики для страниц сайта производится по просмотрам, которые объединяются в визиты на более позднем этапе.
Поняла Вас. Да, такую метрику сделать можно. Реинкарнируем проект по её добавлению. Мы существенно улучшили технологическую базу Вебвизора и сейчас сможем выполнить такой фичреквест. По срокам обещать не буду, в начале следующего года.
В новой Метрике сегментация сделана немного по другому и сейчас выглядит как строчка "Визиты, в которых +, для людей, у которых +". Соответственно вам нужно "для людей, у которых" - "Просмотр URL". Если не можете найти глазами, то там есть удобный поиск. Вбейте туда.
Здравствуйте! p.varya написала верно, но мы рекомендуем в данном случае отчет по визитам, а не по посетителям. Дело в том, что при сегментации по посетителям в отчете останутся визиты тех посетителей, в истории которых был просмотр заданного url адреса. Поэтому если Вам необходимо узнать количество визитов в заданный период времени, в рамках которых производился просмотр заданного url, лучше производить сегментацию по визитам.
В настоящий момент такая возможность отсутствует. Пожалуйста, оставьте Ваше пожелание на странице https://vote.metrika.yandex/ . На этой же странице Вы можете проголосовать за другие идеи, которые предлагали пользователи Метрики.
Долго искал, не мог поверить, что такого нету. Хотелось бы вообще комбайн - структуру оставить, но довыбираешь на любой странице все метрики, которые хочешь. Пора бы уже переходить на аналитическую сингулярность, выражаясь по простому, роботецкому.
"Что конкретно нужно сделать в указанную дату и время? Приветственный звонок. Выяснить цели регистрации и задачи, которые необходимо решить. Критерии успешного выполнения задачи: Получена информация о задачах клиента. Назначено время проведения презентации."
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас с помощью яндекс.метрики узнать, сколько времени посетитель провел на конкретной странице? Сегментировать по просмотру URL пробовала, но в данном случае по-моему показывается среднее время на всем сайте человека, который посетил этот URL. Хотя могу ошибаться.