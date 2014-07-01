Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Статистика посещения конкретной страницы

Пост в архиве.
Есть ли возможность в Метрике через Отчеты или каким-то иным образом посмотреть время, проведенное пользователями на конкретной странице сайта? В Вебвизоре можно увидеть процесс перехода пользователя со страницы на страницу, и сколько времени он на каждой провел, но хотелось бы увидеть статистические данные. Заранее спасибо за ответ!
27 комментариев
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Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

Здравствуйте, работаем над такой возможностью. И в среднесрочной перспективе это будет возможно, при условии, что для счётчика включен Вебвизор.

Владимир Победоносцев
27 января 2016, 22:31

Екатерина, здравствуйте,

Эту функцию еще не реализовали?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

Уже есть в новой Метрике https://beta.metrika.yandex.ru. Вам нужен столбец Вебвизора "Время на сайте" с применённой сегментацией по просмотру интересующей вас страницы "Сегментировать/Просмотр/Просмотр URL"

Владимир Победоносцев
27 января 2016, 22:31

Спасибо)

sereja921
27 января 2016, 22:31

Здравствуйте, Екатерина.

Вебвизор хранит данные за последние 14 дней.
Есть альтернативная возможность посмотреть время пользователя на конкретной странице.

Хочется сравнить значение месяца N с месяцем M

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

Что Вы имеете ввиду под "временем пользователя"? Дату последнего посещения? Продолжительность визита?

В любом случае, пока статистика по конкретным посещениям доступна только через Вебвизор, а для него и правда есть ограничение на хранение информации в 2 недели. До конца года будет реализована возможность user-centriс анализа (переход от анализа статистики по всей массе визитов-просмотров к статистике по уникальным посетителям). После этого Вашу задачу можно будет решить стандартными средствами. Речь, конечно, про интерфейс новой Метрики (https://beta.metrika.yandex.ru)

sereja921
27 января 2016, 22:31

"временем пользователя" - время просмотра конкрентной страницы уникальным пользоватлем
Спасибо, жду реализации возможности user-centriс

ShakirovViner
27 января 2016, 22:31
Екатерина, возможность добавления в отчеты метрики "Средняя длительность просмотра страницы" так и не появилась?
Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

В исходном вопросе речь идёт про user-centric подход и сейчас команда сервиса активно работает как раз над этим проектом. Выпуск проекта запланирован на первую часть 2016 года. Будут добавлены новые метрики, привязанные к посетителям сайта. Но этот проект никак не решает проблему со "средней длительностью просмотра страницы". Причина в том, что сбор стастики для страниц сайта производится по просмотрам, которые объединяются в визиты на более позднем этапе.

ShakirovViner
27 января 2016, 22:31
Как я понял, в стартпосте vasss9992  идет речь о подобном отчете http://prntscr.com/97jf7a
Видимо, выбрал неудачный пост в треде для ответа )
Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

Поняла Вас. Да, такую метрику сделать можно. Реинкарнируем проект по её добавлению. Мы существенно улучшили технологическую базу Вебвизора и сейчас сможем выполнить такой фичреквест. По срокам обещать не буду, в начале следующего года.

Dzedx
27 января 2016, 22:31

Екатерина, сделал такой отчет, но не вижу суммарной статистики по времени, есть только по каждому визиту в отдельности https://yadi.sk/i/jO1SI3wsmHmwN

Можно как-то узнать среднее время нахождения на странице?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:31

Здравствуйте.  Я выше в ответвлении ответила на аналогичный вопрос.

Да, Вы правы - Вебвизор показывает статистику по отдельным визитам. Сделать агрегированную метрику можно, но нужно делать, добавим в очередь запросов. Реально сделать в следующем году.

Next2U
27 сентября 2016, 12:32
Katherine (Yandex),
Тоже озадачился этим вопросом :) Просто в качестве напоминания.
ozsmik1
23 декабря 2016, 12:39
Next2U,
Надеюсь, что Екатерина поняла, что от неё хотят. На форумах читал, что проблема не решена и все кому нужна такая полезная статистика, пользуются гугл аналитикой
Kegl
27 января 2016, 22:31

Интересный вопрос, но Я еще не забацали такую тему. А в ГА такое есть?

dimononas07
27 января 2016, 22:31

Здравствуйте.

Подскажите, как в ЯМ по конкретной странице (лендингу) посмотреть фразы, по которым переходили на эту страницу.

Заранее спасибо!

odinshag1
27 января 2016, 22:31

В конструкторе построить отчет по поисковым фразам, при условии, что страница входа равно адресу лендинга.

Александр
8 сентября 2016, 12:18
Здравсвтуйте, скажите пожалуйста, где в метрике найти это:
"Сегментировать/Просмотр/Просмотр URL" ?


Во первых у меня не сегментировать написано, а сегмент.
Во вторых там нет никаких просмотров в сегменте... Где это все? Как мне посмотреть статистику конкретной страницы?
Варвара П.
8 сентября 2016, 14:22
Александр,
В новой Метрике сегментация сделана немного по другому и сейчас выглядит как строчка "Визиты, в которых +, для людей, у которых +". Соответственно вам нужно "для людей, у которых" - "Просмотр URL". Если не можете найти глазами, то там есть удобный поиск. Вбейте туда.
Яндекс Василиса
30 сентября 2016, 02:55
Александр,
Здравствуйте! p.varya написала верно, но мы рекомендуем в данном случае отчет по визитам, а не по посетителям. Дело в том, что при сегментации по посетителям в отчете останутся визиты тех посетителей, в истории которых был просмотр заданного url адреса. Поэтому если Вам необходимо узнать количество визитов в заданный период времени, в рамках которых производился просмотр заданного url, лучше производить сегментацию по визитам.
def-def
24 марта 2017, 21:25
Обещанного три года ждут?))
pricepmsk
15 ноября 2017, 18:04
Появилась ли обсуждаемая функция?
Василий
17 ноября 2017, 13:29
pricepmsk,
В настоящий момент такая возможность отсутствует. 
Пожалуйста, оставьте Ваше пожелание на странице https://vote.metrika.yandex/ .
На этой же странице Вы можете проголосовать за другие идеи, которые предлагали пользователи Метрики.
alekseev.svyatoslav
2 февраля 2018, 02:00
Долго искал, не мог поверить, что такого нету. Хотелось бы вообще комбайн - структуру оставить, но довыбираешь на любой странице все метрики, которые хочешь. Пора бы уже переходить на аналитическую сингулярность, выражаясь по простому, роботецкому.
galdin.v@roistat.com
31 июля 2018, 17:00
"Что конкретно нужно сделать в указанную дату и время?
Приветственный звонок. Выяснить цели регистрации и задачи, которые необходимо решить.
Критерии успешного выполнения задачи:
Получена информация о задачах клиента. Назначено время проведения презентации."
it-pole
вчера, 22:06
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас с помощью яндекс.метрики узнать, сколько времени посетитель провел на конкретной странице? Сегментировать по просмотру URL пробовала, но в данном случае по-моему показывается среднее время на всем сайте человека, который посетил этот URL. Хотя могу ошибаться.