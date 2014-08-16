Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Модуль Яндекс.Метрика для Joomla CMS (doYandexMetrika) обновился до версии 3.0.0

Пост в архиве.

Теперь модуль поддерживает и Joomla CMS 3.x!

из нового:

  • Дизайн настроек в стиле Joomla 3.x
  • Выбор цвета счётчика — нагляднее (ColorPicker)
  • Поддерживаются все параметры от Яндекса на 14 августа 2014 года.

Отличительная особенность:

  • введен параметр (регулярное выражение) для исключения определенных страниц из индексирования (если URL совпадет с параметром — вставляется noindex и страница не отправляется в индекс Яндекса). Это нужно для того, чтобы непубличные страницы не индексировались. и др.
Подробнее и скачать: https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/yandex-metrika/ 
16 комментариев
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malyshpost
5 сентября 2016, 22:57
Добрый день, Сергей!
Установил модуль, но информер на сайте не появляется, помогите разобраться в чем дело. сайт http://www.sanuk-sabay.ru/ 
malyshpost
5 сентября 2016, 23:00
Извиняюсь, проблема решена - не проставил уровень доступа
alexisav1
28 октября 2016, 08:02
Не работает. Версия 3.6.3. При попытке зайти в настройку - бесконечная загрузка страницы с полем выбора "DJ menu" в верхнем левом углу экрана.
Тамара
18 сентября 2018, 09:56
по вашим ссылкам перенаправляет на порно канал!!!!! Это  не совсем то, что нужо. Где модуль то???
Василий
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 10:45
Тамара,
поправили это недоразумение. 
Smart Technology
21 февраля 2019, 17:55
Василий,
поправили да не совсем)
скачать невозможно
misteria21
7 марта 2019, 13:35
Исправьте. Не модуль не плагин не скачаешь.
Василий
Сотрудник Яндекса7 марта 2019, 14:33
misteria21,
рекомендуем обратиться в поддержку Joomla для уточнения информации, куда они переместили модуль Метрики https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/yandex-metrika/ 
kvn.post
24 марта 2019, 12:13
Василий, проблема не решена. Плагин не доступен. Выложите на мой Яндекс.Диск или на сторонний ресурс. Переадресовывать народ на страницу которая не релевантна запросу,  мягко говоря не корректно.
Василий
Сотрудник Яндекса25 марта 2019, 09:46
kvn.post,
данному посту почти 5 лет, и на данный момент посте находится в архиве. 

Информация в данном посте может быть не актуальна из-за срока давности. 


Обратитесь в поддержку Joomla для уточнения информации по данному плагину. 
Irishstyle
27 марта 2019, 12:01
Ссылка мертвая, скачать нет возможности в данный момент
Danil Subbotin
17 апреля 2019, 22:31
До сих пор не качает....
Страница 404
greenway-ekb
25 апреля 2019, 15:50
Ссылка битая - ошибка: Table 'joomalungma.lwogq_session' doesn't exist SQL=INSERT INTO `lwogq_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('0c0c443976284e728332f29dffbf44e4', 0, '1556196297') 
yy-rus
15 мая 2019, 09:56
Не скачивается, ОШИБКА!
reviewdetector.map
10 июля 2019, 17:37
ОШИБКА!
Не скачивается!!!!!!
Table 'joomalungma.lwogq_session' doesn't exist SQL=INSERT INTO `lwogq_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f26061d5cd3f45329a932223ed279e99', 0, '1562769076')
Sterveo
вчера, 07:48
По ссылке ни чего нет . Где еще можно скачать ?