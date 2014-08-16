Модуль Яндекс.Метрика для Joomla CMS (doYandexMetrika) обновился до версии 3.0.0

Теперь модуль поддерживает и Joomla CMS 3.x!
из нового:
- Дизайн настроек в стиле Joomla 3.x
- Выбор цвета счётчика — нагляднее (ColorPicker)
- Поддерживаются все параметры от Яндекса на 14 августа 2014 года.
Отличительная особенность:
- введен параметр (регулярное выражение) для исключения определенных страниц из индексирования (если URL совпадет с параметром — вставляется noindex и страница не отправляется в индекс Яндекса). Это нужно для того, чтобы непубличные страницы не индексировались. и др.
Подробнее и скачать: https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/yandex-metrika/