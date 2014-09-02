Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Как убрать из статистики ботов, которые не двигают мышью?

Пост в архиве.

Привет. Подозреваю, что 80% моего трафика это боты. Они могут быть с разных стран, но в основном США. Могут быть direct, а могут приходить с гугла. Но объединяет их вот что:

1. Не двигается мышь в вебвизоре.

2. Можно подумать, что люди с планшетом, но страница не скролится на протяжении всей сессии.

3. Бот приходит на одну из страниц, открывает еще одну и сессия заканчивается.

4. Средняя продолжительность их сессий 20-30 секунд.

 

Как исключить этих ребят из статистики, чтобы видеть только реальных людей? Можно ли добавить поведенческий фильтр, типа движение мыши, скролл страницы?

3 комментария
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Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:29

Здравствуйте!

Попробуйте изменить настройки фильтрации роботов в настройках счётчика (закладка "Фильтры"). Если сейчас указано значение "Фильтровать роботов по строгим правилам", попробуйте выставить "Фильтровать роботов по строгим правилам и по поведению".

Ниямаддин
8 февраля 2019, 19:27
как убрать этих роботов 
Алексей Чирков
8 января, 19:07
Говно какое-то! Трафика 1,5 К ботов! 