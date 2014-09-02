Как убрать из статистики ботов, которые не двигают мышью?

Привет. Подозреваю, что 80% моего трафика это боты. Они могут быть с разных стран, но в основном США. Могут быть direct, а могут приходить с гугла. Но объединяет их вот что:

1. Не двигается мышь в вебвизоре.

2. Можно подумать, что люди с планшетом, но страница не скролится на протяжении всей сессии.

3. Бот приходит на одну из страниц, открывает еще одну и сессия заканчивается.

4. Средняя продолжительность их сессий 20-30 секунд.

Как исключить этих ребят из статистики, чтобы видеть только реальных людей? Можно ли добавить поведенческий фильтр, типа движение мыши, скролл страницы?