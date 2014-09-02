Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Про внутренние переходы и возможности Метрики 2.0

Пост в архиве.

Нам очень часто задают вопрос: «Что такое „внутренние переходы“, что означает увеличение их количества и как с ними бороться»? Попробуем раз и навсегда разобраться.

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Формальное определение

Формально у визита проставляется источник трафика «Внутренние переходы» тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта — например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).

Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html — значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.

 

Откуда берутся внутренние переходы?

Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:

Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт — т. е. внутренний переход.

Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика — http://mysite.example/.

  

Что делать?

Разумеется, ответ зависит от причины появления внутренних переходов.

В первом случае — если внутренние переходы возникают из-за истечения тайм-аута визита — можно, конечно, просто увеличить тайм-аут. Но сначала надо задуматься: а правильно ли это? Такие длинные сессии с долгими перерывами — это штатная модель использования некоторого типа сайтов. Например, представим себе почту. Для определённости — Яндекс.Почту. Посетитель зашёл, проверил новые письма и отправился дальше заниматься своими делами, умышленно не закрыв в браузере почтовую вкладку. Через час вернулся и ещё раз посмотрел письма, написал ответы. И опять пропал на несколько часов. Будет ли правильно склеить всю работу этого пользователя в один визит? Нет, это же действительно были несколько совершенно отдельных сеансов работы с сайтом. Так что в этом случае наличие внутренних переходов является показателем модели использования сайта посетителями. И маркировка таких визитов специальным источником трафика позволит сегментировать по этому атрибуту и внимательно изучать таких «задерживающихся» посетителей.

Второй случай — отсутствие счётчика на лендинге — казалось бы проще: поставить счётчик и всего-то. Но тут же возникнет проблема: а как понять, на какую страницу его забыли поставить? Решить эту проблему поможет Метрика 2.0 и её возможность произвольно кастомизировать отчеты и сегментировать трафик.

Во-первых, очевидно, нас сейчас будут интересовать только те визиты, для которых источником являются «Внутренние переходы». Выберем в меню сегментации соответствующий фильтр:

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Теперь откроем отчёт «Содержание — Страницы входа» и посмотрим, откуда начинались интересующие нас визиты:

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Мы видим страницы, с которых начался визит — т. е. на которых уже был счётчик Метрики. Нам же интересно, откуда произошёл переход на них. Т.е. нужно изменить отчёт и добавить ещё одну группировку по рефереру начала визита. Т.к. нас будут интересовать только полные адреса страниц, группировки по уровню можно удалить и получить отчёт всего с двумя группировками: «Страница входа» и «Реферер»:

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Теперь в отчёте отображаются страницы, с которых начался визит, а на втором уровне дерева отчёта — страницы, с которых был осуществлён переход.

5-crop.png

Пожалуй, ещё удобнее будет на первом уровне расположить рефереры (ведь нас интересуют именно эти страницы), на втором — страницы входа. Сделать это можно в том же меню «Группировка» простым перетаскиванием выбранных группировок в правой части меню. Тогда на первом уровне мы увидим те страницы, на которых предположительно может не быть кода счётчика, а на втором — куда осуществлялись переходы с них.

6-crop.png

Но не забывайте, что малое количество визитов в строке получившегося отчёта означает, что, вероятнее всего, со счётчиком всё в порядке, а причиной внутренних переходов является первая из причин, рассмотренная выше — истечение тайм-аута визита.

 

7 комментариев
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napm
27 января 2016, 22:29

а если рефер - та же самая страница, что и страница входа? у нас на сайте за последнюю неделю в 10 раз выросло  количество внутренних переходов, переходы же с остальных источников упали раз в 5-10

Evgeny Kaygorodov
5 июля 2017, 16:08
С 30 июня на 1 июля 2017 г резко упало количество внутренниз переходов в 4 раза было 200 стало 50!  Пока до конца не решил хорошо это или плохо, ищу причину. Уже хостера тряхнул мол скорость сайта упала... Да вроде в порядке. Вот думаю не изменил ли с 1 июля 2017 Яндекс алгоритм или этот таймаут и хорошо это или плохо.?
webmaster.sochiautodrom
1 августа 2017, 10:55
А что означает большое количество визитов в строке получившегося отчета?
Сергей Давлятов
29 декабря 2017, 12:39
В итоге на нашем сайте, не нашел среди внутренних переходов откуда же он все таки пришел этот внутренний переход (тайм аут 360 мин). Хочется понять откуда они за декабрь 260к внутренних переходов, а это аж 12% от всего трафика. 
Как разобраться, откуда все таки пришел пользователь?
Василий
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:21
Сергей Давлятов,



Возможными причинами повышения количества внутренних переходов могут быть следующие ситуации:
- На одной из страниц входа на сайт не установлен код счетчика.
- На сайте возможно есть JS-код, который выполняется до кода счетчика и делает редирект внутри сайта. Это может быть код AB-тестирования. Обнаружить наличие такого кода можно по редиректу, который происходит на сайте (как правило, это редирект на эту же страницу сайта с дополнительными параметрами в URL). Для решения данного вопроса рекомендуем обратиться к Вашему вебмастеру.
- Ваш хостинг-провайдер мог включить защиту от ддос атак, которая добавляет редиректы до перехода на сайт. Обратитесь, пожалуйста, к хостинг-провайдеру и попросите отключить подобную защиту.
Для второго случая решение в помощи: использовать utm_referrer метку.
korshikoff.aleksei
10 января, 14:03
Не могли бы вы сказать  как внутренний переходы  влияют на ранжирования сайта в выдачи Яндекс .  Как правила кто то держит сайт у себя в браузере и не закрывает его и это отражается в Яндекс метрики как негативный визит   (1 красный кружок ) следовательно процент отказов возрастает  а как я слышал это негативно сказывается на сайте .
Aleksandr
5 февраля, 18:42
Хорошая статья, спасибо! Теперь наконец разобрался с этими внутряками)