Доступ к доверенным счётчикам через API

Разбираюсь в API метрики первый день. Не могу понять как получить список доверенных счётчиков через API через метод counters и свойство ulogin.

Запрос http://api-metrika.yandex .ru/counters?oauth_token= <token> возваращает мои счётчики,

a http://api-metrika.yandex.ru/counters?ulogin=<логин>&oauth_token=<token> возвращает ошибку 403 Forbidden.





Причём запрос без oauth_token, но с указанием нужного ulogin через браузер, возвращает список нужных счётчиков.





Для доступа к довереным счётчикам нужны какие-то дополнительные права? Как их получить или это невозможно сделать через API?