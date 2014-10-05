Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Доступ к доверенным счётчикам через API

Пост в архиве.

Разбираюсь в API метрики первый день. Не могу понять как получить список доверенных счётчиков через API через метод counters и свойство ulogin.

Запрос http://api-metrika.yandex.ru/counters?oauth_token=<token> возваращает мои счётчики,

http://api-metrika.yandex.ru/counters?ulogin=<логин>&oauth_token=<token> возвращает ошибку 403 Forbidden.


Причём запрос без oauth_token, но с указанием нужного ulogin через браузер, возвращает список нужных счётчиков.


Для доступа к довереным счётчикам нужны какие-то дополнительные права? Как их получить или это невозможно сделать через API?

7 комментариев
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yndx-jkee
27 января 2016, 22:28

Добрый день.

Под доверенными, как я понимаю, имеются в виду счетчики, к которым есть гостевой доступ.

http://api.yandex.ru/metrika/doc/beta/management/counters/counters.xml

Запрос для общего списка (включая счетчики, к которым есть гостевой доступ):

https://beta.api-metrika.yandex.ru/management/v1/counters?oauth_token=

Этот же запрос можно фильтровать с помощью параметра permission и получать, например, только гостевые счетчики с правами на чтение.

 

webakcent
8 сентября 2016, 18:37
yndx-jkee,
почему мне удается получить доступ только к демо ....(CS_NOT_FOUND","name":"Демо доступ к API Метрики","type":"simple","favorite":....) свои не удалось получить...
Яндекс Василиса
11 октября 2016, 21:20
webakcent,
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, запрос на сервер API и номер счетчика, который Вы ожидаете получить в ответе.
webakcent
10 декабря 2016, 12:04
Яндекс Василиса,
https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counters?oauth_token=мой.токен
Аня Давыдовская
14 декабря 2016, 16:40
webakcent,
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, ситуацию Службе поддержки API (api-metrika@support.yandex.ru) – Ваш вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке. 
Артёмка
13 апреля 2019, 23:38
Как решить?

python-m108
вчера, 18:32
ulogin - должен быть логин главного аккаунта, а не доверенного, в таком случае запрос 'http://api-metrika.yandex.ru/counters?ulogin=<логин>&oauth_token=<token>' доверенные счетчики