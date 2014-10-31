Странные страницы в статистике

На этой неделе многие наши пользователи заметили появление в отчётах Метрики (Популярное, Вебвизор) просмотры страниц из доменов, не имеющих никакого отношения к счётчику.



С технической точки зрения ничего невозможного в такой ситуации нет: это был спам. Да, наравне с почтовым и поисковым спамом, такой "спам статистики" тоже существует. Мы локализовали источник этого спама и заблокировали его.



Почему же Метрика принимает хиты, относящиеся к другим доменам? Это сделано ради удобства пользователей: очень часто владельцы счётчиков не указывают в настройках адрес сайта. Или, установив код отслеживания на ещё один сайт, забывают прописать его в качестве зеркала. Если Метрика бы по умолчанию не учитывала просмотры с таких неуказанных сайтов, это создавало бы лишние неудобства.



Каждый пользователь может сам включить фильтрацию, запрещающую Метрике учитывать просмотры с каких-либо других сайтов. Для этого необходимо указать адрес сайта и все необходимые зеркала в настройках счётчика, а затем в разделе "Фильтры" настроек счётчика добавить правило фильтрации "Оставить только трафик - URL страницы - сайт и зеркала".



Не забудьте после этого сохранить настройки счётчика и, добавив такое правило, внимательно следить, чтобы список зеркал всегда был актуален.











Почтовый спам забивает ваш почтовый ящик и вызывает раздражение, но чтобы решить проблему, достаточно его удалить, как и любой другой мусор. Так же и этот "спам статистики" не может оказывать никакого влияния ни на открутки в Директе (клика в Директе не было - было только ложное уведомление Метрики о хите), ни на тИЦ (он основывается на других данных), ни на поведенческие факторы (у этих кликов нет никакого "поведения"). Всё, что остаётся - это мусор в статистике. Сейчас мы занимаемся уборкой этого мусора, и через некоторое время время не останется и его.