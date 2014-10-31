Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Странные страницы в статистике

Пост в архиве.

На этой неделе многие наши пользователи заметили появление в отчётах Метрики (Популярное, Вебвизор) просмотры страниц из доменов, не имеющих никакого отношения к счётчику.

С технической точки зрения ничего невозможного в такой ситуации нет: это был спам. Да, наравне с почтовым и поисковым спамом, такой "спам статистики" тоже существует. Мы локализовали источник этого спама и заблокировали его.

Почему же Метрика принимает хиты, относящиеся к другим доменам? Это сделано ради удобства пользователей: очень часто владельцы счётчиков не указывают в настройках адрес сайта. Или, установив код отслеживания на ещё один сайт, забывают прописать его в качестве зеркала. Если Метрика бы по умолчанию не учитывала просмотры с таких неуказанных сайтов, это создавало бы лишние неудобства.

Каждый пользователь может сам включить фильтрацию, запрещающую Метрике учитывать просмотры с каких-либо других сайтов. Для этого необходимо указать адрес сайта и все необходимые зеркала в настройках счётчика, а затем в разделе "Фильтры" настроек счётчика добавить правило фильтрации "Оставить только трафик - URL страницы - сайт и зеркала".
Странные страницы в статистике
Не забудьте после этого сохранить настройки счётчика и, добавив такое правило, внимательно следить, чтобы список зеркал всегда был актуален.





Почтовый спам забивает ваш почтовый ящик и вызывает раздражение, но чтобы решить проблему, достаточно его удалить, как и любой другой мусор. Так же и этот "спам статистики" не может оказывать никакого влияния ни на открутки в Директе (клика в Директе не было - было только ложное уведомление Метрики о хите), ни на тИЦ (он основывается на других данных), ни на поведенческие факторы (у этих кликов нет никакого "поведения"). Всё, что остаётся - это мусор в статистике. Сейчас мы занимаемся уборкой этого мусора, и через некоторое время время не останется и его.

180 комментариев
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Classic
27 января 2016, 22:27

Опять тоже самое началось.

Евгений Куршев
27 января 2016, 22:27

Ок, посмотрим внимательно на новую версию этого спама.

Вы же пока можете самостоятельно отключить приём таких хитов на вашем счётчике, как описано выше.

bee-four
27 января 2016, 22:27

помогло частично, в страницах входа почему-то остаются левые сайты http://snag.gy/2Trx3.jpg

masha.chuenkova
27 января 2016, 22:27

тоже не помогли фильтры.

кстати, один чужой сайт такой же как на скриншоте

ltd.alliance
27 января 2016, 22:27

У меня аналогично http://metro76.ru/ - на сайте постоянно вылезало ilovevitaliy . Щас закрыл но всеравно бывают левые сайты.

aramakort
27 января 2016, 22:27

iskalko.ru добавьте, есть в переходах с других сайтов. и нужно ли такие сайты фильтровать? они ведь могут домены какждый 5 минут менять.

дм
27 января 2016, 22:27

 

На модерациюВ метрике на сайт полезла ерунда с 78.110.60.230

С сайтов 

ilovevitaly.com
ilovevitaly.ru
iskalko.ru
maps.ilovevitaly.com
o-o-6-o-o.ru
o-o-8-o-o.ru
ru.ilovevitaly.com
www.o-o-8-o-o.ru

Спам не спам, но раздражает.... как это все можно прекратить?   жесть!
Лидия Нефёдова
27 января 2016, 22:27

Анологично....раздрожает не то слово( особенно erot.co выделено жирным, сделайте уже что-нибудь

 

iskalko.ru

lumb.co

erot.co

co.lombia.co

lombia.co

co.lumb.co

lumb.co

co.lombia.co

lombia.co

ilovevitaly.ru/p26746044

Вячеслав
27 января 2016, 22:27

все то же самое, а началось несколько дней назад сначала отсюда с такого безобидного рефера b-motor.info

вот что они сами пищут на свое сайте

 

Уважаемые посетители,

к нам поступило много жалоб о переходах в метрике с нашего сайта.

В связи с этим было проведено внутреннее расследование. Нами не было выявлено активности непосредственно от нашего домена или хостинга.

Мы решили выложить единственный способ как бороться с данной проблемой.

 

Sokolova-N
27 января 2016, 22:27

Про b-motor.info и иже с ними.

Вот здесь в комментариях господин по имени Михаил делится - зачем, как и почему они это делают.

К Яше - уже сделайте с ними что-нибудь. 

manunkacomua
27 января 2016, 22:27

Та же история! Такое впечатление,что люди заходят на мой сайт по этим ссылкам! Но вот что странно,что у всех кроме бимотора время просмотра страниц минимум 15 мин!!! Них.я не понятно...

manunkacomua
27 января 2016, 22:27

Кстати ещё хочу добавить.. Дня три назад мой IP адрес получил бан (как выразился оператор моего провайдера) не сайт а именно адрес! Сказал что это может быть связано или с рассылкой спама или если в игрушки играю,типа танков онлайн или ещё какой то билиберды. В игры не играю,на спам денег нет)))) Может просто совпадение?

Владимиров Василий
27 января 2016, 22:27

На серче хозяин этой искалки даже тему создал. Судя по всему какой то малолетний быдлокодер. Но м***к редкостный.

zavetu
27 января 2016, 22:27

Можно ссылку?

crestalsupport
27 января 2016, 22:27

 Вот 

Максим
27 января 2016, 22:27

Вы же понимаете, что это не решение проблемы. Фильтры сильно не помогут. Нужно разбираться с источником, блокировать такие сайты, улучшать свои сервисы и защищать их от подобных хаков...

 

Это ведь роботы делают и пишут данные напрямую в метрику? Видимо, они отдельно использует счетчик и даже на сайт не заходят, т.к. блокировка с этих реферэров в .htaccess сайта не помогает.

 

Я думаю, всем веб-мастерам интересно знать, как и когда Вы защитите Метрику от подобных видов мошенничества? ;-) Вот тогда проблема и решится сама собой...

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27
Здравствуйте!
Команда сервиса работает над более радикальным решением проблемы.
Уточню, что помимо описанного в статье способа фильтрации вы можете использовать фильтрацию роботов, выставив значение "фильтровать роботов по строгим правилам и по поведению".
Гульнур Человек
27 января 2016, 22:27

я пробовала и по строгим правилам, и по строгим правилам и по поведению...ничего не помогает...самое неприятное то, что падает количество внешних ссылок, полагаю, причина в этих вымышленных отказах...

dmgolovan
27 января 2016, 22:27

У меня вопрос более практического характера! Скажем так, метрика метрикой, фильтры-фильтрами. Но не посчитает ли Яндекс, что сайты, которые страдают от таких откровенных м... пытаются как-то поднять свои позиции? Очень бы не хотелось лишиться всех или части статей в индексе. 

Евгений Куршев
27 января 2016, 22:27

Если автор этого спама так пытался подняться в поисковой выдачи - он глубоко просчитался. От того, что он на бесчисленную кучу счётчиков отправил хиты с адресом своего сайта, его положение в поисковой выдачи никак не изменится.

Равно, оно не изменится от этого и у всех прочих пользователей Метрики.

Но, на сколько я понимаю, спамер просто таким образом хотел себя прорекламировать (спам он и есть спам) - согласитесь, мы все теперь знаем эти несколько сайтов. Более того, многие из нас (и я, честно признаться, в их числе) сходили и посмотрели, что же это за сайты такие. Вроде как человек получил желаемое - посещения. Но ему, похоже, ещё не ведомо о конверсиях, продажах, лояльности аудитории и.т.д. Он мог бы с тем же успехом круглосуточно на Красной площади скандировать " - чемпион!". В результате все бы знали название команды, но сомневаюсь, что это как-нибудь отразилась бы на её успехах.

Juliusin
27 января 2016, 22:27

 

блокировка с этих реферэров в .htaccess сайта не помогает.

пробовали блокировать ip-адрес?

моим сайтам очень даже помогло)

по одному сайту не блокировала специально, на него и сейчас попадает статистика таких заходов с разных доменных адресов но с того же ip-адреса 78.110.60.230

vera.helen
27 января 2016, 22:27

В статистике переходы якобы по ссылкам  iskalko.ru/cat/moscow/  и прочих перечисленых "левых" доменов взымается плата, как за полноценый переход на страницу моего домена . У меня это совершенно точно. Каким образом и когда будут возмещены денежные средства за " такой "спам статистики" " ???

И почему переходы по ссылкам с сайтов именно этих левых и попадающих на левые домены метрика воспринимает , как полноценный переход по рекламе???

На моем именно этом новом 3-х дневном (участии) сайте легко просчитать количество чистых заходов по рекламе и приплюсовать их к количеству указанных , как переходы по ссылкам... 20 по ссылкам и 6 по рекламным компаниям.. (Других на момент сверки не было). И в СТАТИСТЕКЕ минусовка за якобы 26 переходов...

Те у кого посещаемость большая , как по рекламным компаниям, так и по ссылкам, возможно и не обращали внимания, что за переходы с этил левых ссылок списываются деньги...

Так , что эти " спамы статистики" почему, то списывают средства в пользу Яндекс Директа... Как это объяснить ?

И судя по диалогу на ветке этот вопрос еще не поднимался. А на "лицо" факт именно мошенничества, а не подъема рейтинга просмотров посторонних доменов...

Александр
27 января 2016, 22:27

Я просто счетчик удалил и все стало нормально. Подожду когда этого "хакера-недоумка" за  я....ца подвесят, тогда опять счетчик устанавлю.

Лидия Нефёдова
27 января 2016, 22:27

Я тоже счетчик удаляю, буду ждать когда решат проблему....сегодня появились новые переходы с

maps.ilovevitaly.com

satellite.maps.ilovevitaly.com

настраивать фильтры каждый день не хочу, толку от этого мало, одних зафильтруешь на завтра новые появляются(

olaportugal
27 января 2016, 22:27

Что то разочаровывает меня Яша. Две недели прошло где ваши специалисты? Я думал что такие хулиганчики у вас побыстрей пресекаются(( Еще и в метрике, которую видят только люди более менее  понимающие Стыдно товарищи стыдно)))) Где уровень?

Кузьмич Игорь
27 января 2016, 22:27

Так же удалил. Были бы заинтересованы давно бы навели порядок. Не думаю, что поставлю ещё раз. 

ozware
27 января 2016, 22:27

Добавил по рекомендации фильтр на "сайт и зеркала" и тут у меня сильно просел трафик по всем сайтам на аккаунте. Как раз по сервису http://tools.promosite.ru/ вчера 19 числа был небольшой апдейт. Я уже подумал, что всё, пора заканчивать с онлайн-заработками и собираться на завод. А оказалось всё гораздо проще: статистика не берет в расчет поддомены. Почему? Они же тоже относятся к сайту.

Дмитрий
27 января 2016, 22:27

когда это закончится???, подозреваю, что это не только глюк, но и воровство трафика. пожалуйста, не жалко, только порнуху зачем?

vera.helen
27 января 2016, 22:27

Переходы по этим "ссылкам" засчитываются в СТАТИСТИКЕ как переходы по рекламной кампмнии... Это в СВОДКЕ МЕТРИКЕ мы видим отображение переходы по ссылкам с сайтов... Это совершенно точно !!!

Дмитрий
27 января 2016, 22:27

у меня нет рекламной компании

vera.helen
27 января 2016, 22:27

Значит повезло и не списывались деньги деньги...

agarri77
27 января 2016, 22:27

У меня лично подозрение, что это все дело рук сервисов, которые накручивают ПФ. Шорятся по разным сайтам, осуществляют переходы с них же на другие сайты и так далее. Единственное, рекомендавал бы - не удалять счетчики. Этим можно навредить.

.htaccess блокировку ставить бесполезно, IP блокировать то же бесполезно (они легко меняются с некоторой периодичностью). А устанавливать фильтры в Метрике желательно. По крайней мере, у меня ни один сайт с мая 14-го еще упал, как бы всякие ilovevitaly.ru не старались.

Дмитрий Сорокин
27 января 2016, 22:27

Появилась вот такая странная штука 

 Картинка 

Мне уже стоит анализировать блог на предмет заражения?

yerevan-spb
27 января 2016, 22:27

Вот этот сайт лезет уже несколько дней, а сегодня его особенно много: startup.ilovevitaly.com

harmih
27 января 2016, 22:27

Просоединяюсь. Тоже самое происходит.

Защитывает эти заходы в счет кликов за рекламу на фейсбуке, плюсует клики реальные с этими и деньги выставляет за все. Вчера отключили. Сайты все теже самые, сначала был b-motor, дня три назад появились порно сайты и искалко. 

 

vera.helen
27 января 2016, 22:27

У меня тоже самое. За 4 дня рекламной компании переходы с "левых ссылок" на левые же домены , считает, как реальные клики. Перерасчета не произведено и возврата денежных средств тоже.... Ответа тех. поддержки до сих пор НЕТ.

 

 

olaportugal
27 января 2016, 22:27

Ура товарищи! Вроде бы наладилось.:-D 

Вот только не могу понять заработали они на этом или нет))

Лидия Нефёдова
27 января 2016, 22:27

У меня тоже вроде все норм сегодня. Надеюсь что это навсегда)))))

дм
27 января 2016, 22:27

не видно, фильтра правда стоят... 

Гульнур Человек
27 января 2016, 22:27

я тоже так думала 2 дня...сегодня они опять объявились, фильтры стоят...

 

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, воспроизводится ли ошибка в данный момент? Если да, то с какого адреса и для какого счётчика?
Гульнур Человек
27 января 2016, 22:27

Добрый день! Я  обращала внимания на эти странные отказы (у меня 3 сайта абсолютно  отличающиеся по темам), но ничего не предпринимала до тех пор, пока не заметила уменьшения количества внешних ссылок , вот тогда я стала уже "копать" кто это такие....После "фильрации " метрики стала уже ежедневно контролировать и опять обнаружила их . Радует то, что они не заглядывают(тьфу-тьфу, не сглазить) :) на мой первый сайт, который создан более 3 лет тому назад.....Еще обратила внимание,не могу понять, как мог появиться habrahabr.ru   среди записей моего сайтав метрике , отследила в поведении карты путей по сайту на сайте, касающегося только жителей города Зеленодольск http://vzelenodolsk.ru......чудеса....

varoffk
27 января 2016, 22:27

Здравствуйте!

Вчера,сегодня в яндекс метрике моего сайта появилась такая фигня - "яндекс -официально -рекомендует ilovevitaly.ru поисковую оболочку" - переходы на мой сайт по этой фигне осуществлены якобы из поиска гугл.Все переходы = 100% отказы.

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Уже работаем над более совершенным уровнем фильтрации. Как только он будет реализован, повторно отпишем в этом тренде.

Катаев Юлиан
27 января 2016, 22:27

Это оказывает влияние на ранжирование? За месяц более 50 таких посещений и все 100% отказов. Пожалуйста, дайте уже официальный отвте по этой теме, ибо фильтры лишь скрывают проблему, но не устраняют ее. Потом же опять начнутся отписки службы поддержки о накрутке ПФ, спаме и прочей ерунды. Пожалуйста, не превращайте поисковый сервис в инструмент борьбы с SEO.

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Юлиан, в этой теме неоднократно писали, что ранжирование вашего сайта эта ситуация никак не затрагивает. Рекомендую установить фильтры и все подобные посещения не будут загрязнять вам статистику. Ещё раз повторю, что работа над усовершенствованной версией антиспама ведётся. Для нас это первоочередная задача, но её реализация, как вы понимаете, нетривиальна.

Евгений Р.
27 января 2016, 22:27

Екатерина, Вы хотите сказать, что при ранжировании моего сайта с точки зрения поисковой системы будут учитываться только переходы со страницы http://yandex.ru/ ? А переходы из других ресурсов и % отказа по ним не влияют на выдачу? В таком случае как же ссылки из соц. сетей, каталогов, по которым приходят люди? Эти переходы учитываются системой?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Никакая информация, собираемая Метрикой, не влияет на поисковую позицию Вашего сайта в выдаче Яндекса. Эта информация доступна только Вам, как владельцу счётчика, а также назначаемым Вамит представителям и пользователям с гостевым доступом.

vera.helen
27 января 2016, 22:27

Вот ниже представлю текст с  сайта 

 

Михаил пишет:

21 ноября 2014 в 13:38

Это уже не мои проделки, и не надо путать) От моих действий фактических переходов на Ваш сайт не происходит, отображаются только страницы входа с моим доменом b-motor и только в яндекс метрике, в любой другой аналитике их нет, так как их по факту нет, на ранжирование ваших сайтов это не отображается. ЭТО Я УЖЕ ГОВОРИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ

А вот этот “умник” http://searchengines.guru/showthread.php?t=866350 уже замутил реальные переходы, сайты он парсит из выдачи, поэтому часть из них уже при парсинге скликивает ваши бюджеты, как настроен у него алгоритм переходов я не знаю, но думаю что у него всё сделано слишком просто, и поэтому его заходы реальны, и клики вполне вероятно сжирают бюджеты.

Но господа!!! Прошу не путать божий дар с яишницей! Моих переходов по факту НЕ СУЩЕСТВУЕТ они не могут тратить бюджет и влиять на ранжирование сайтов!!! Мои скрипты отображают мой домен как СТРАНИЦУ ВХОДА ТОЛЬКО В МЕТРИКЕ, НИ КАКИХ ПЕРЕХОДОВ ПО ФАКТУ НЕТ.

Я не виноват в том что появился идиот, который пытается повторить мой алгоритм настолько коряво что начал с парсинга где с одного прохода робота “скликнул” для яндекса кучу денег с ваших счетов. Я уже отписывался на том форуме где он объявился в его адрес, чтоб думал головой прежде чем что-то делать.

Alexandr
27 января 2016, 22:27

Вот и мне не понятно почему идут какие то странные переходы из поисповых систем на мой сайт пирожок

vick.gura
27 января 2016, 22:27

на мой то же валит хрень. но переживать не стоит

Маслов Денис
27 января 2016, 22:27

ilovevitaly и iskalko - сайты на одном сервере и все сайты там подобного рода, одних рук дело это всё , заметил это на сайте http://parus-msk.ru/

vera.helen
27 января 2016, 22:27

Мне пришел ответ. Ответ не по существу. Это отписка. Специалист даже не потрудился вникнуть в суть вопроса и перепроверить цыфры. Мне отправлена ссылка на СВОДКУ по рекламной КАМПАНИИ .
В СВОДКЕ , как раз и значиться, за 19 ноября -5 переходов по рекламе, а в СТАТИСТИКЕ за этот же день списана сумма за 26 переходов. Я так понимаю, что " специалист" даже не потрудился сопоставитьцыфры между собой или объяснить, как так получается - переходов было 5 , а списано денег за 26 !!!! Почему за ссылки с левых сайтов СПАМЕРОВ произведено списывание денег.

Как ссылки с левых сайтов трансмутировались в КЛИКИ в пользу ЯНДЕКСА ???

То, что это происходит сейчас обсуждается в СЕТИ и почему специалисты Яндекса зная это, так холатно отнеслись к рассмотрению жалобы?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27
Вера, здравствуйте!
Прошу вас не беспокоиться из-за того, что действия спамера могут повлиять на ваш бюджет в Яндекс.Директе. Скликивание и незаконное списывание денег технологически не возможно. Если вы считаете, что служба поддержки представила вам неверный ответ - сообщите номер обращения в службу поддержки (если не хотите сообщать данные публично, можете создать отдельную тему, указав в ней ваш email, на который я бы смогла вам ответить, проверив ответ от службы поддержки).
Комментарий удалён
Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27
Дорогие друзья, здравствуйте!
Пожалуйста, прошу не паниковать. Решение проблемы, описанное в заголовке темы, и правда носит временный характер. Это костыль, но он позволит вам уже сейчас не видеть информации от спамеров и продолжать спокойно работать (хотя бы более-менее). Прошу отнестись с пониманием, что разработка антиспама - нетривиальная задача. Как только будет готова итоговая и на сто процентов работающая версия антиспама - мы тут же расскажем об этом в клубе.
На данный момент прошу помочь нам с тестированием текущих мер по противодействию спамерам и рассказать, были ли президенты с посторонним трафиком, позднее 21/11? Будем благодарны за информацию и помощь.
infodreamhotels
27 января 2016, 22:27

У меня новый посторонний трафик не наблюдается. Но как убрать все посторонние сайты из старой статистики? сайты lumb.co, iloveitaly, erot.co и так далее

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Работаем над возможностью удаления этой информации. Обязательно сообщим, когда будет готовое решение.

Sokolova-N
27 января 2016, 22:27

Появились переходы с сайтов - это все из разных метрик (сайты в основном молодые)

iedit.ilovevitaly.ru  этот есть во многих метриках

ru.topsites.me

buttons-for-website.com

powitania.pl

и все так же 100% отказ

И еще вот с этих 

priceg.com

cenokos.ru

идет редирект на http://ilovevitaly.com, а с него на http://activities.aliexpress.com/black-friday.php?aff_platform=aaf&sk=6MvJu333R:&cpt=1417166288432&null

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

В ближайшее время будет выпущено обновление, при котором спамеры не будут показываться при любых настройках фильтрации. Пока что используйте фильтрацию роботов по строгим правилам.

gambiter
27 января 2016, 22:27
в ближайшее время - это когда? 4 месяца уже прошло - спамеры в статистике сидят надежно
Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

На данный момент спамеры банятся, как только они появляются. В статистике могут находиться данные за предыдущие периоды, но если у в статистике Вашего сайта зафиксирована информация по спемерских сайтах за поседнее время - обязательно обратитесь в службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/metrika/collectdata/other/ и перечислите эти сайты (со ссылкой на Ваш отчёт и счётчик). Повторяю, проблема со спамерами решена и их бан производится моментально, как только поступает сигнал о новом неблагожелательном сайте.

 

Игорь З.
27 января 2016, 22:27

Теперь переходы идут от https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ilovevitaly/

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Внесли указанный адрес в банлист. Спасибо за информацию.

 

Игорь З.
27 января 2016, 22:27

Держите еще: http://гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Забанено. Спамеры не лишены чувства умора)

 

Арина
27 января 2016, 22:27
Совсем не лишены. Сегодня привели сюда (!), несколько дней назад приходили с Яндекс.Авто:) Еще «Виталег рулит Яндекс.Метрикой». Как прикажете фильтровать?:) Впрочем... можно и не фильтровать. Главное — точно знать, что налепленные отказы (ежедневно лепят с разных адресов) не окажут влияния на позиции. Не окажут? А то метрика-то все считает, как оголодавший бешеный калькулятор:)
ako-kirill
27 января 2016, 22:27

googlemare.com

altaurt
27 января 2016, 22:27

c 27/11 по 1/12

1.priceg.com 

2.cenoval.ru 

3.cenokos.ru

voltovich2010
27 января 2016, 22:27

Добрый день, появились в метрике переход ilovevitaly.com

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Скорее всего, для счётчика не установлены настройки фильтрации роботов. Пожалуйста, изучите рекомендации в этой теме ниже.

webmaster.popov
25 марта 2016, 20:04
Игорь З.,
тоже такой же быдлолинк увидел в стате
Странно, почему только WP такие боты посещают..
Устименко Александр
27 января 2016, 22:27

+1 всё ведёт на муд.ка-виталюшу.


priceg.com

advokateg.ru

cenoval.ru

cenokos.ru


Дорогой яндекс, когда уже вы вытравите спамеров из статистике и радикально заблочите му.аков?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Друзья, давайте ещё раз разъясним ситуацию, чтобы избежать недопонимания.

Для стопроцентной гарантии того, что в вашей статистике не будут отбражаться посторонние сайты, в настройках фильтрации роботов должен быть выбран пункт "фильтровать роботов по строгим правилам и по поведению" (см. скриншот).


 

При иных настройках счётчика наша система антиспама может пропускать некоторые (не более 5%) посещения, не относящиеся к вашему сайту.

Если у вас заданы указанные настройки фильтрации, но посторонние данные в отчётах всё равно появляются - обязательно пишите сюда, будет разбираться.

 

ambalocha69
27 января 2016, 22:27

добавился darodar.com

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

 

добавился darodar.com

У вас выставлены настройки фильтрации, указанные выше?

ambalocha69
27 января 2016, 22:27

у меня они были прописаны все индивидуально. а этот новый - появился сегодня ночью аж 6 раз.

сейчас добавил ваш вариант настройки и будем смотреть за развитием ситуации

ambalocha69
27 января 2016, 22:27

также я заметил, что одновременно с появлением в отчетах этой напасти ОБНУЛИЛСЯ ТИЦ!!! ровно 31-го октября!

Устименко Александр
27 января 2016, 22:27

Товарищи, я таки недопонимаю — зачем нам тыкать в настройки (тыкнул уже), коли это всё легко блэклистом решается?

Как-то почтовики придумали, как спамеров определять! Здесь то в чём проблема? Если один урод портит огород — то досвидос и всё.

teraton.ru
27 января 2016, 22:27

А есть в метрике блэк-лист?
Было бы отличным решением отправлять таких "гостей" в бан!!! 

Евгений Куршев
27 января 2016, 22:27

Расскажите, пожалуйста, что вы понимаете под "блэклистом"? По какому _формальному_ критерию надо блокировать запросы?

Отвечу сразу на два, вероятно, первых варианта: по IP - на следующий день спамер будет отправлять запросы с другого IP. По адресу сайта в хите - всё начиналось с b-motor`а, потом появились другие. Заблокируешь один адрес - будут отправлять другой. 

 

"Как почтовили придумали" - скажите, вы интересовались, как устроены современные сиситемы фильтрации спама? Поверьте, примерно так же (на тех же основных принципах), как работает сейчас блокировка спама, у нас в Метрике работает фильтрация по поведенческим факторам, которую в этом обсуждении уже неоднократно предлагали всем включить.

Устименко Александр
27 января 2016, 22:27

На данный момент с данным конкретным уродом признак один — все домены ссылаются на один и тот же ip И он появляется как мусорный во многих не связанных друг с другом счётчиках.

Думайте далее.

Устименко Александр
27 января 2016, 22:27

А вообще для начала хотя бы мануально его заносить. Можно, чтобы юзеры репортили — в почтовиках есть такая фича.

teraton.ru
27 января 2016, 22:27

У меня такие гости:

 

ilovevitaly.ru

darodar.com

vodkoved.ru

priceg.com

cenoval.ru

advokateg.ru

vamspam.ru

 

Выставил фильтрацию роботов "по строгим правилам и поведению"

посмотрим что изменится...

bondarenko.igor99999i
27 января 2016, 22:27

Абсолютно те же "гости". Сегодня ответ от метрики получил, также настроил фильтры и правила. 

 

 

Kvezakotl
27 января 2016, 22:27

те же гости на метрике сайта-магазина

verdi.video
27 января 2016, 22:27

Екатерина, спасибо за ваше терпение.

И все же. Настройки сделаны согласно вашим рекомендациям.

Но как убрать мусор из отчетов?!

 

b2bika
27 января 2016, 22:27

Данная тема впервые была поднята 15 дек.2014 - прошло уже больше 1 года, но проблема так и не решена. При настройке фильтра роботов по строгим правилам спам все равно появляется, причем все с того же IP 78.110.60.230. При настройке фильтра исключить трафик с определенных IP и сайтов возникает очень интересная картина: при заходе в метрику с moziila фильтры работают, трафика со спам сайтов не видно, но при заходе в ту же метрику с google chrome, opera - фильтры не работают и трафик спам сайтов отображается. Как такое может быть? Что делать, чтобы решить пролему со спамом?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Здравствуйте!
Перешлите, пожалуйста, ваш вопрос с более подробной информацией о проблеме (указав номер счётчик и ссылки на отчёты) в Службу поддержки Метрики
http://feedback2.yandex.ru/metrika/

Igor
27 января 2016, 22:27

я походу словил фильтр за накрутку ПФ из-за этих левых сайтов :(

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Игорь, переходы спамеров никак не могли повлиять на ранжирование вашего сайта в  выдаче. Кроме того, спамеры никак не могут повлиять на бюджет реклмной компании в Директе. Ещё раз обращаю ваше внимание, что деньги рекламной кампании в Директе по таким перходам не списываются и не могут быть списаны.

antous78
27 января 2016, 22:27

Екатерина, вы можете отслеживать действия клоуна напрямую на серче в онлайн режиме ;-)http://searchengines.guru/showthread.php?t=866350&page=19

cornergif
27 января 2016, 22:27

http://searchengines.guru/showthread.php?t=866350 вот ветка того кто запустил этих ботов, выкиньте этого питуха! 

iskalko
27 января 2016, 22:27

В Google Analytics и буржунете всё то же самое, только там ещё добавляется паника по поводу Русских хакеров.

Все просто настолько привыкли, что Яндекс нахаляву статистику им обрабатывает, рисует красивенькие графики, выборки полезные предоставляет, что ещё и претензии начинают предъявлять.

Попробуйте платный сервис от Гугла (хотя, справедливости ради, для небольших сайтов он может быть и бесплатным) и получите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... и даже пожаловаться будет некому.

irvikbar
27 января 2016, 22:27

Здравствуйте!

Почему  ru.ilovevitaly и прочие известные вредители до сих пор не заблокированы. 

Каждый день от них пустые клики!

Почему бы эти сайты не забанить? B-)

mr.zimka
27 января 2016, 22:27

 Яндекс одобрил )))

https://pp.vk.me/c625621/v625621041/1711b/USfF3NrBxik.jpg 

p.sawik
27 января 2016, 22:27

яндекс -официально -рекомендует ilovevitaly.ru поисковую оболочку

Такие переходы на сайты с поисковика гугл

demidoff.vania2015
27 января 2016, 22:27

Тоже самое "яндекс -официально -рекомендует ilovevitaly.ru поисковую оболочку"
как с этим бороться?

mr.zimka
27 января 2016, 22:27

Яндекс говорит все одно и тоже)

 

В данный момент действительно могут присутствовать подобные некорректные переходы.

Наши специалисты создали автоматический фильтр для подобных сайтов. Для его включения рекомендуем установить настройку "Фильтровать по строгим правилам и по поведению" фильтрации роботов. Подробнее: http://help.yandex.ru/metrika/general/filters.xml.
Kretov Dima
27 января 2016, 22:27

Да, сегодня аж 7 раз отрекомендовало. 
 "яндекс -официально -рекомендует ilovevitaly.ru поисковую оболочку — 7(41,2%) "

Василий
27 января 2016, 22:27

то же есть непонятные ссылки

И ещё с гугла генерирует поиск на этот сайт ilovevitaly.com

hulfingtonpost.com/2015/01/13/google_analytics_revenge_6424828.html 

 

Letcic
27 января 2016, 22:27

У меня 7 переходов в Я-метрике с гугла по запросу " яндекс -официально -рекомендует ilovevitaly.ru поисковую оболочку"

Все отказы, для моего сайта это большой минус т.к. это визитка с пока низкой посещаемостью и он уже пополз вниз.

Самое интересное что в Гуглоаналитике этих переходов нет :-@

gateway3000
27 января 2016, 22:27

 

Это делается просто. Ваш метрика-счетчик поставили на другой сайт, на который делают переходы по этому запросу.

 

Выставьте в настройках счетчика фильтр

Тип фильтраПолеУсловиеЗначениеДействия
1.Исключить трафикОставить только трафикIP адресРеферерURL страницыЗаголовоксодержитначинается сравносайт и зеркала

gateway3000
27 января 2016, 22:27

Скоро Яндексу, видимо, все-таки придется установить и фильтры по умолчанию и блек лист рефереров вводить. Учитывать поведенческие факторы это хорошо, давать включить модерацию этих факторов в настройках фильтрации тоже. Но это сделают 5% вебмастеров, которые не поленились разобраться, остальные будут "жрать" как есть. И трафик будет течь, а трафик это деньги. 

Андрей П.
27 января 2016, 22:27

Спамеры сменили тактику. Сегодня боты пошли якобы по поисковым запросам. Вот скрин.

invest38ru
27 января 2016, 22:27

Да-да, фильтрация по строгим правилам и поведению здесь не срабатывает. 

g8g82005
27 января 2016, 22:27

Сотни яндексовских программеров не могут справиться с одним Виталиком, отделываясь отписками "это ни на что не влияет".

Вопрос вот в чем - как только сорцы этого или похожего творчества попадут в сеть, Метрику можно будет сносить с сайтов – реальные результаты просто потонут в массе  генерируемых автоматом фальш-запросов.

Схема-то простая и сладкая: парсятся коды чужих метрик, запускаются на своем сервере, потом остается только редиректить озабоченных вебмастеров на партнерки.

oldbadboy696
27 января 2016, 22:27

еще я очень сомневаюсь в том, что это ни на что не влияет... сейчас скрипт усовершенствовать немного и фильтры яндекса лягут... причем судя по 15 января его уже усовершенствовали. а впереди динамические решения для показателя отказов, генерации клиентов и прочего. при наличии сети дедиков и ботнетов яндекс можно ушатать в щи.

g8g82005
27 января 2016, 22:27

Похоже, пока сообщество просто не понимает, какой джинн выпущен из бутылки. Идея уже продемонстрирована и когда она пойдет в массы теперь - только вопрос времени. Я вижу два способа борьбы с подобным спамом (еще раз - проблема не в Вите, а в его тиражировании). Первое - блэклисты на уровне провайдеров статистики, пополняемые в один клик из окон просмотра метрик. Каждый спаммер может зарегить множество сайтов на разных IP, но вебмастеров всяко больше и действие по нажатию кнопки "это спам" в разы проще. Второе - усложнить доступ к метрике. Как вариант - добавить код подтверждения, высылаемый на почту вебмастеру. Потом, естественно, он все равно окажется физически в скрипте метрике на сайте и будет доступен злоумышленнику. НО. Для сканирования миллионов сайтов (в отличие от парсинга пространства кодов метрики) требуются уже серверные мощности, которые ИМХО никак не могут окупиться в этой схеме.

oldbadboy696
27 января 2016, 22:27

хакеры не окупают серверные мощности, они их заимствуют

Иван Р.
27 января 2016, 22:27

Фильтры помогали, до недавнего времени, относительно реальных доменов. Сегодня получил такое (скрин) https://yadi.sk/i/l33vlXouftgie

Понятно что домен абсолютно "левый". Что с этим делать?

Иван Р.
27 января 2016, 22:27
Сегодня на неиндексируемом сайте получил вот это

Скрин https://yadi.sk/i/XJrluCfofwrHc
Это уже вызов Яндексу :)
Иван Р.
27 января 2016, 22:27
Будут ли какие-то действия?
Админы, дайте ответ.
Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Друзья, очень сложно отследить Ваши комментарии в подветках этой разросшейся темы. Давайте я отвечу всем в посте верхнего уровня.

minor-projects
27 января 2016, 22:27

 

  

Почему Яндекс, как компания, которая терпит косвенную упущенную выгоду, в виду потери лояльности большого количества пользователей, к счетчику Яндекс.Метрики от действий третьего лица не ведет никаких судебных разбирательств с инициатором этой истории?

 

Все подробности описаны вот тут http://searchengines.guru/showthread.php?t=866350

 

Человек занимается обычным рефспамом. В европейских странах за такие деяния ему светили бы очень крупные штрафы, вплоть до тюремного срока.

Почему компания Яндекс не предпринимает никаких действий по судебному или досудебному урегулированию возникшей ситуации?

Omario D'Amore
27 января 2016, 22:27

Абсолютно согласен! Яндекс имеет Полное право так поступить, ибо любой человек, который пытается манипулировать переходами и ПС, о которых никто не просил - приравнивается к ХАКЕРУ, а с хакерами как разбираются? Правильно - лично, и это в компетенции Яндекса. Нельзя так просто относиться, "появился какой то паренек, придумал вирус, а ПС тратят свое время, на поиск решения и алгоритмов его фильтрации на уровне интернета" это НЕ рационально, гораздо проще вычислить САМ источник в реальной жизни, наказать человека и объявить в сообществе, чтобы другим не повадно было. А так получается игра в кошки мышки, "Том и Джерри" какой то. У меня лично уже этих фильтров по советами Яндекса далеко за 10 выходит. И каждую неделю новые переходы с таких же спам сайтов. А сейчас позиции сайта очень сильно просели. С учетом того что никаких внешних манипуляций закупки ссылок и проч. не производилось! Так все же имеют влияние данные отказы?:-(

minor-projects
27 января 2016, 22:27

Хорошо, пусть эту проблему решает не компания Яндекс единолично, потому что касается это все действительно не только компании Яндекс, а ISOC, РАЭК, АКИТ, РОСНИИРОС да кого угодно. Все несут косвенные убытки, если 100% отказы зафильтровываются не на 100% (Яндекс может нам рассказывать что угодно, но нет никакой гарантии что такие деяния не несут негативного фона для ранжирования)

Кто-то же должен взять на себя ответственность и просто объяснить человеку что он не прав. Если не получится на словах, то что называется по закону.

По-моему, достаточно просто парой комплейнов разделегировать все домены мошенника. Это первое что приходит в голову.

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Друзья, приветствую всех Вас! Очень сложно отслеживать Ваши комментарии в подветках этой разросшейся (не без причины!) темы. поэтому отвечу Вам в посте верхнего уровня.

Итак,

Ещё раз уточню, что в Метрике настроен автоматический бан каждого нового спам-адреса, как только информация о новом источнике спама появляется в системе. Как Вы понимаете, невозможно заблокировать спамера, пока он не проявил себя через какие-либо действия (при каждой новой выдумке ilovevitaly, его очередное изобретение успешно блокируется нашей системой).

И призываю Вас поверить, что информация в статистике Метрики НИКАК не влияет на позицию сайта в поисковой выдаче. Какие-либо изменения позиции сайта в поисковой выдаче могут произойти по множеству причин, не имеющим никакого отношения к счётчику.

Тема спама нам не приятна так же, как и нашим пользователям. Команда сервиса делает всё возможное, чтобы действия зловреда отражались на наших клиентах минимально. Единичные выбросы в статистике - это единственное проявление спамеров, которое пока что приходится терпеть.

Удачи!

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

вы вот сами себе противоречите:

 информация в статистике Метрики НИКАК не влияет на позицию сайта в поисковой выдаче
 
т всё возможное, чтобы действия зловреда отражались на наших клиентах минимально

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

когда всё это началось, я писал в тх и меня тоже заверяли, что никак эти переходы не влияют, однако уже на следующий ап переходы с яндекса упали в 3 раза. метрику тут же снял и опять написал в саппорт. позиции вернулись. метрику вернул меньше месяца назад после полугодового(почти) перерыва. позиции в топе опять стремятся к нулю. причинно-следственная связь- на лицо. алгоритм метрики- гавно.

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:27

Противоречия нет. На клиентах эти действия отражаются не в плане ранжирования сайта, а в том, что все мы вынуждены терпеть присутствие спама в отчётах. Временно.

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

что вам мешает убрать графу "отказы"? вот тогда все поверят что не влияет, а мастера будут только рады виталику. 

iskalko
27 января 2016, 22:27

Пока что приходится терпеть, а через 10 лет привыкнете.


Яндекс как тот мордовский интеллигент потратил кучу времени своих программистов, ногу себе отгрыз, а из капкана выбраться всё-равно не смог.

 

Яндексу в этой борьбе больше помогает количество и платежеспособность клиентов его Метрики. Гугл является первоочередной целью. Там и пользователей больше. Новых пользователей больше почти на 2 порядка! И платежеспособность пользователей аналитики в разы выше даже раньше была, а теперь тем более. Плюс готовность платить капиталисты выдрессировали у своего стада отменно. Так что если учесть количество пользователей * платежеспособность * готовность платить = важность Яндекса для спамеров в тысячу раз меньше, чем Гугла. Такое ощущение, что отечественные спамеры не забывают Яндекс просто из уважения к отечественному производителю. Чтобы он не чувствовал себя неудачником, ненужным даже спамерам.

Евгений
27 января 2016, 22:27

Сегодня 17-04-15, получил переход на один, очень слабый сайт, из этой темы. Был удивлен и долго  искал ссылку. Но тема очень интересная. 

https://yadi.sk/i/k5rQi1zhg433T

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

это вот то самое о чём ниже написано. таже самая хрень

 

The Nest
27 января 2016, 22:27

и у меня теже метрика сегодня, перешел прямо в эту тему))) 4 посещения 4 отказа, что за хрень?

Антон
27 января 2016, 22:27

Тоже самое 5 посещений 5 отказов. География: г.Самара

Moiarussia.ru
7 декабря 2016, 02:49
Katherine (Yandex),
Здравствуйте, Екатерина! Сайт moiarussia.ru - также столкнулись с этой проблемой - с спам атаками с западных ресурсов. Как я понимаю, от этого резко ТИЦ упал с 200 на 160...  Переживаю также за поисковый трафик! Не подскажите как избавиться от злободневной рутины. Спасибо!
Шинкарев Сергей
27 января 2016, 22:27

Обратите внимание, пожалуйста, на этот адрес в реферах Метрики:

http://tester.amalama.ru/work

Шинкарев Сергей
27 января 2016, 22:27

Сегодня 4 визита, 4 отказа, глубина 1, время 0, с рефера «theguardlan.com».

Редирект на Али. Похоже, Метрику надо пока снимать с сайтов.

iskalko
27 января 2016, 22:27

Метрику снимать с сайтов и идти на завод работать?

Такая дешёвая попытка мотивировать яндекс решать ваши проблемы выглядит жалко. Даже более жалко, чем яндексовые отмазки в этой теме. Хотя я только что думал, что жальче уже некуда.

theguardlan.com :-O  3 .. 20 долларов за платья вместе с доставкой даже с учетом скидки. Не знаю, какой у китайцев внутренний курс юаня к доллару, что им так торговать выгодно, но импортозамещение у них работает. Это факт.

Шинкарев Сергей
27 января 2016, 22:27

Извечная загадка: как люди с таким начальным уровнем владения русским языком и с такой способностью к «психотропным» формулировкам... — как они придумывают такие элегантные способы заработка на пустом месте. Никогда не научусь подобному. Никогда.

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

фуфел этот ваш фильтр. каждый день новые адреса и новые ай пи этого говнюка. а последние заходы вообще шедевр,- в метрике отбился поисковый запрос "виталег рулит метрикой" но ссылки(перейти по фразе) нет! и как его фильтровать?... действительно рулит. возмите его к себе на работу или убейте его.

infoanimails
27 января 2016, 22:27

а что яру оживает что ли?

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

угу. и к стати тоже за счёт рефспама. или это опять виталя?

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

ну точно! три перехода в метрике именно с этой темы. ха! яндекс,- тебя опустили по полной!

Василий Степанов
27 января 2016, 22:27

Присоединяюсь. То же самое наблюдаю ежедневно. 3-4 перехода с "виталега рулит метрикой", естественно отказы. Судя по всему, этот скот живет где то в Тайланде или тому подобном месте, так что судиться с ним даже Яше будет затруднительно))) Но опасность в том, что такая идея она всегда заразительна, и скоро тысячи "виталегов" будут атаковать наши сайты.

Dlab.ru
27 января 2016, 22:27

В .htaccess нужно заблокировать их всех. Только список будет постоянно расти.

RewriteEngine On

# spam
#[NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} [а-я_0-9-.]?\.(годом)\.[а-я-]+ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} [a-z_0-9-.]?(adviceforum|hulfingtonpost)\.[a-z]+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ilovevitaly [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} [a-z_0-9-.]?(ilovevitaly|o-o-6-o-o|priceg|darodar|cenokos|cenoval|vodkoved|ftns)\.[a-z]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} [a-z_0-9-.]?(ilovevitaly|o-o-6-o-o|priceg|darodar|cenokos|cenoval|vodkoved|ftns)\.[a-z]+ [NC]
RewriteRule .* – [F]

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

апач грузить? лечить нужно болезнь а не последствия. вот ещё прибавилось переходов с этой темы на мой сайтик, походу виталик наблюдает и посмеивается. чё нужно то от моего узкопрофильного не монетизированного и низкопосещаемого???? какая корысть виталику?

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

всем пока, я нашел способ избавиться от виталика.... разбирайтесь тут сами как хотите:-D:-P

SergeyOlenev
27 января 2016, 22:27

Сегодня спам вылез на сайте спортпрогнозов причем переходы идут якобы с я.ру - метрика). Это что за фишка такая??

Александр
27 января 2016, 22:27

присоединяюсь, сегодня тоже переходы пошли из я.ру - метрика

Андрон Куститцкий
27 января 2016, 22:27

А нам постоянно идет спам заходов на сайт только из Самары.

Почему не пойму...

Алексей Кляузер
27 января 2016, 22:27

И ко мне на http://deneblingvo.org/ сегодня 5 раз "заходили" из этой темы и 100% отказов :-(

Настроил фильтры надеюсь поможет.

TopStati
27 января 2016, 22:27

Здравствуйте, на мой сайт тоже http://deneg-zarabotat.ru

Имеет ли такие входы на значение ранжирование для яндекса? 

P.S. Я думаю эти входы для унижение мест в выдаче поисковых систем.

***
27 января 2016, 22:27

Виталик, вообще, молодец, я пришёл в эту ветку по ссылке из метроковской статистики :-) Виталий "любезно" её прорекламировал :-)

Я не знаю почему столько вокруг этой темы развели флуда, чем вам это та-ак сильно мешает? Заставляет лишний раз кликать на странные ссылочки? 

Кстати, с тем же успехом он может "загадить" гугловы аналитикс и ему подобные.

Если у вас крупный ресурс, вы эти ссылки просто не заметите, а если нет, то после пары-тройки переходов по его ссылке в следующий раз будете думать стоит ли это делать.


Скажите спасибо, что он по ссылкам он вас на алиэкспресс отправляет, а не на какую-нибудь страничку, эксплуатирующую свеженькую никому неизвестную уязвимость в вашем браузере.

Челвоек развлекается, парсит каталоги, выдачу, упражняется в написании многопоточных программ.

Наверное ему стоит найти более достойное приминение своим увлечениям и оттачивать свои умения на чём-нибудь более полезным для его самого и окрущающего его общества.

Мне почему-то кажется, что скоро вся эта история пройдёт.

Но пока вы вокруг этого устраиваете шумиху, он не остановится, ведь он наблюдает реакцию, раскачивает лодочку, ему это нравится :-)

visual-devices
27 января 2016, 22:27

Причём здесь шумиха? Вы как этот гадёныш тоже не понимаете, что его действия это не просто "странные ссылочки", а порча ПФ и просаживание в выдаче?

Когда это началось, у моего новорожденного сайта стабильно было 6-7 заходов с Яндекса, люди заходили, пользовались. И тут этот *ндон начинает заваливать сайт пачками 100% отказов и всё - через пару дней Матрикснет делает вывод - сайт *авно и прекращает присылать людей. История закончится, когда негодяя подвесят за одно место.

***
27 января 2016, 22:27

На всех моих сайтах, в том числе слабопосещяемых, где трафик порядка 10 уников в день, я не наблюдают никаких изменений.

А на более посещяемых сайтах и подавно, "левые" ссылки еще нужно постараться найти :)

Какие там поведенческие факторы, если у вас 6-7 заходов :-) Не смешите.

st-tarbeevo
27 января 2016, 22:27

потому-то и без изменений, что не знаете о поведенческих. на малопосещаемых отказы должны сильней влиять чем на посещаемых ресурсах. представте: было пять чел с хорошими показателями вовлечения и тут вдруг стало 10 и сразуже 50% отказов. теперь не смешно? без изменений,- это ещё дёшево отделался...

Andrey Mysnik
27 января 2016, 22:27

а у меня сегодня с этой страницы уже пошли переходы :-|, четыре визита, четыре отказа, как такое вообще произошло, если я сам сюда попал ))) только из ссылки в метрике. Ну просто чудеса - русского хакерства ))

alexandra.gorovaia
27 января 2016, 22:27

и у меня такая же картина - 5 переходов и 100% отказы.. поэтому я тут и все это читаю.. сюр какой-то..

visual-devices
27 января 2016, 22:27

Когда всё это началось и увидел, что через фильтры всё равно просачивается, написал простой js-скрипт для защиты кода счётчиков от выполнения спам-ботами - ItSALive 

Большинство спам-ботов тупо загружает страницу с левой рефкой, выполняет js (и код Метрики) и уходит, а вы видите в статистике отказы.

Скрипт - простейший аналог ПФ. Правильных роботов вроде ботов Метрики он пропускает.

prodvegenie.sait
27 января 2016, 22:27

У меня совершенно новый сайт, месяца ему ещё небыло! Буквально через неделю как его сделала начались заходы с этих сайтов:theguardlan.com o-o-10-o-o.ru/u29346585 А 17 числа обнаружила 5 заходов со 100% отказом вот именно с этой статьи, так на неё и попала! Прочитала статью и все коменты, ссылки на мой сайт в статье и коментах нет! Кстате на других сайтах тоже были эти заходы со всякой фигни и куча коментов со ссылками, установила на сайты антиспам и заходы практически прекратились, раньше раз по 10 в день заходили теперь1-2 раза в день заходят...

 

Антон
27 января 2016, 22:27

Опять началось... Переходы с сайта ссылка - 5 заходов ... Снова Виталик развлекается

Антон
27 января 2016, 22:27

Продолжение... переходы с поиска гугл, запрос:http://searchengines.guru/showthread.php?t=828619 - 5 заходов

ays110380
27 января 2016, 22:27

это сам yandex делает, а виталик работает на них неофициально, т. к. выгода от этого спама только у самого yandex`a - сайты теряют позиции из-за оказов, а значит можно заработать на директе.  именно поэтому яндекс вроде как ничего сделать не может. они сами же это делают!!!

dshlahovoy
27 января 2016, 22:27

Реальные данные спамера:

 

Попов Виталий. Родился 23 апреля 1984. Номер телефона +7(960)814-32-59. Почта povitaly@mail.ru, vitaly@ilovevitaly.com
Проживает в Самаре по адресу ул. Авроры, д. 70, кв. 141. IP-адрес 78.110.60.230

Благо для доменов com регистрационные данные являются вполне доступными. Так что, кому Виталик особо досадил, можете высказать ему претензии прямо в лицо. Или в суд подать. При желании можно сделать так, чтобы иск рассматривался по месту вашего жительства.

Александр
27 января 2016, 22:27

у меня в блоге про бизнес идеи, появилось куча мусора в статистике типа:

http://dktr.ru/33268256

http://bnzn.ru/33268256

http://bank-rot.ru/33268256

и тд. Это все действия Виталика или это уже новый тренд для спама...:-(

Иван
22 марта 2016, 01:17
Снова началась обсуждаемая тут проблема! У меня на блоге http://feanor184.ru судя по метрике начали появляться переходы с абсолютно левых сайтов, с главных страниц! Как они это делают?!
Пётр
24 марта 2016, 09:58
Аналогично, тоже левые страницы. Непонятно только для что этот спам им даёт
dolphingemini
25 марта 2016, 06:38
От блин, http://гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф

Говорят какой-то Виталик, ну да он самый или фейк с Самары. Я уж думал что меня как-то взломали, оказывается проблема шире и она немного донимает. Знаете чем? Совсем не тем что она появилась, а тет что за 2 года ЯША так и ничего не придумал.
Эрика
25 марта 2016, 11:06
dolphingemini,
то же самое появилось, как удалить?
Galstyan Gevorg
25 марта 2016, 08:09
Как фильтровать?
гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф
Дмитрий К.
25 марта 2016, 09:16
та же фигня, сегодня утром обнаружил http://гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф/
Эрика
25 марта 2016, 11:06
Дмитрий К.,
как это фильтровать или удалить???
myasolyub
25 марта 2016, 13:28
Вот новый умелец гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф
Юрий Р.
25 марта 2016, 14:08
myasolyub,
myasolyub, вот тоже сегодня появилось
http://spacebarnot.work/ - 5 просмотров
http://гугл.сосёт.яндекс.тоже.не.отстаёт.рф/ - 1 просмотр

вот что в этом блоге ответили

https://fotki.yandex.ru/next/users/yndx-katherine/album/452276/view/1127050
SEOKIBORG
25 марта 2016, 14:19
На сайты клиента, тоже сыпятся запросы с доменом гугл сосёт яндекс тоже не отстаёт рф
1) http://pereezdsrochno.ru/ 2) http://transportpereezd.ru/ 3) http://pereezd-ofisov.ru/ 4) http://kvartira-pereezd.ru/ из за этого большой процент отказов, скажите как можно и нужно бороться с этим спамом?
Юрий Р.
25 марта 2016, 14:25
SEOKIBORG,
вот в гугле нашлось
https://devaka.ru/articles/refspam-info
вот что говорили в этом блоге
https://fotki.yandex.ru/next/users/yndx-katherine/album/452276/view/1127050
на сайтах где в счетчике стоит блокировка по правилам не вылазил спам
SEOKIBORG
25 марта 2016, 23:09
Юрий Р.,
Спасибо! Массово оказывается подобная фигня, буду разбираться
CATFEDx
3 апреля 2016, 19:33
Недавно создал сайт agrocolor.ru товары для сада и огорода, не прошёл месяц как добавил метрику - стали появляться странные запросы в том числе и яндех-херня.рф. Прочитав тему, понял что такая проблема уже как года два существует и очень странно, что разработчики её до сих пор не исправили. Надеюсь это не помешает моему молодому сайту подниматься в выдаче, а то боюсь такой спам не даст ему развиться.
st-tarbeevo
26 мая 2016, 06:09
а я в прошлом году, как и обещал,- снял метрику.  и никакие другие системы статистики не ставил. и до сих пор не понимаю зачем она вообще нужна была мне. ну правда, нахрена вообще вам нужен этот или какой другой счётчик??? 
Комментарий удалён
st-tarbeevo
2 июня 2016, 17:11
naidem-klientov,
так и без ме трики всё видно. плюс свой счётчик на пхп- пять строк кода...
Павел Трифонов
6 июля 2016, 11:20
Добрый день! 
Хотелось бы в фильтре выключить ВЕСЬ трафик из России. Это возможно?
Яндекс Василиса
6 июля 2016, 17:26
Павел Трифонов,
в данный момент такой возможности при настройке счетчика нет. Вы можете использовать сегментацию и при построении отчетов исключить местоположение "Россия".
Moiarussia.ru
7 декабря 2016, 02:39
Но на ТИЦ как я понял влияет и очень. с 200 на 160 упал. Стал искать причину -  и нашел в метриках - появился траффик с западных сайтов, ведущий с различных спам сайтов / доменов. Автор как я понял всем известный виталий попов. Вижу в аналитике - постоянные переходы на мой сайт. Особенно ночью. Почитал, что это очень вредно для сайта!


Не подскажите, как избавиться от этой напасти? 
Аня Давыдовская
14 декабря 2016, 13:59
Moiarussia.ru,
здравствуйте! рекомендуем уточнить этот вопрос в Службе поддержки сервиса Яндекс.Вебмастер: https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/ .
Алексей С. XrumerПРО
4 мая 2017, 15:38
А почему тут лишние URL https://yadi.sk/i/uR9sibf63HfUtS
Comprayexpress.Ru
27 июля 2019, 09:31
А воз и ныне там..
Роман
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Обновлено 25 декабря 2020, 14:10
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7 ноября, 14:54
<a href="https://www.kraftek.io/soft starter/" title="Soft Starter">Soft Starter </a> , elektrik motorlarının başlangıçta karşılaştıkları yüksek akım ve torkun kontrol altına alınmasını sağlayan bir cihazdır. Motorun, direkt başlangıç yapmasının neden olabileceği mekanik ve elektriksel stresi azaltır, böylece motorun ve bağlı olduğu mekanik sistemin ömrünü uzatır. Bu, özellikle yüksek güçteki motorların yumuşak bir şekilde çalışmasını başlatmak ve durdurmak için önemlidir. Akımın kademeli olarak artırılması, aşırı torkun önlenmesi ve sistemin daha stabil çalışmasını sağlar. Soft starterlar, endüstriyel uygulamalarda pompalar, fanlar ve konveyörler gibi ekipmanların kontrolünde yaygın olarak kullanılır ve enerji verimliliğini artırmak, sistem performansını optimize etmek ve bakım maliyetlerini düşürmek için kritik bir rol oynarlar.