Метрика и поддомены

Здравствуйте!

Имеется Домен "Сайт1.ru"

устанавливаю на него код метрики.



Далее к этому сайту имеется поддомен и выглядит "Сайт1.ru/синий/

На сайт "синий" мне устанавливать другой счетчик или же можно установить "тот" который установлен изначально на домене "Сайт1.ru" ?



Нужен корректный сбор данных не общий, а по отдельности на "домен" и "поддомен" так как это два разныйх сайта с разной тематикой!

Или же лучше сделать один домен "Сайт1.ru"- одни счетчик



Другой домен "синий.ru"- другой счетчик. Без использования поддоменов.





???



