Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Метрика и поддомены

Пост в архиве.

Здравствуйте!

Имеется Домен "Сайт1.ru"
устанавливаю на него код метрики.

Далее к этому сайту имеется поддомен и выглядит "Сайт1.ru/синий/

На сайт "синий" мне устанавливать другой счетчик или же можно установить "тот" который установлен изначально на домене "Сайт1.ru" ?

Нужен корректный сбор данных не общий, а по отдельности на "домен" и "поддомен"  так как это два разныйх сайта с разной тематикой!

Или же лучше сделать один домен "Сайт1.ru"- одни счетчик 

Другой домен "синий.ru"- другой счетчик.  Без использования поддоменов.


???

 

16 комментариев
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Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:23

Здравствуйте!

Вы можете использовать два разных счётчика на сайте и на его поддомене, как вы указали в первой части поста. Данные будут корректно собираться по тем страницам, на которых фактически стоит код счётчика (исключение может составлять статус мониторинга сайта, для которого учитывается домен, указанный в настройках сайта).

artstyle-ufa
27 января 2016, 22:23

А как это сделать? В после ссайт указываю сайт1/поддомен, пишет не правильно введен адрес

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:23

Не нужно прописывать поддомен в настройках счётчика (пишите просто "сайт1").

Просто ставите код счётчика на нужные вам поддомены сайта. За исключением мониторинга, всё будет работать верно.

 

artstyle-ufa
27 января 2016, 22:23

Т.е. вебвизор я не смогу посмотреть?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:23

Вебвизор будет работать корректно. Речь только про мониторинг - это значки со статусом кода счётчика на странице со списком счётчиков.

artstyle-ufa
27 января 2016, 22:23

Просто у меня есть сайт artstyle-ufa.ru/ (мебель на заказ).  Я создал другой (новый) сайт конкретно по кухням и залил его на поддомен artstyle-ufa.ru/kuhni.  Обв сайта работают. Настроил отдельно яндекс директ для поддомена и хотел поставить счетчик яндекс метрику. Но для меня важно проматриваьть вебвизор для поддомена artstyle-ufa.ru/kuhni. Это возможно?

Katherine (Yandex)
27 января 2016, 22:23

Смотрите ответ выше. На Вебвизор не повлияет.

Генадий
27 января 2016, 22:23

Вы по-моему путаете понятия подкаталог и поддомен, пример:

poddomen.site.ru - это поддомен

site.ru/katalog - это каталог

artstyle-ufa
27 января 2016, 22:23

Может быть это катало называется.. Но там отдельный сайт в папке. Как все таки сделать ян.метрику на насйт http://artstyle-ufa.ru/kuhni/ ?   Просто домен http://artstyle-ufa.ru там другой сайт

 

Генадий
27 января 2016, 22:23

Посмотрел ваш сайт, к сожалению по установке 2 счетчиков на один сайт не скажу, ибо не знаю, у вас

http://artstyle-ufa.ru/kuhni/ и http://artstyle-ufa.ru это один и тот же сайт!

Могу лишь предложить как бы я это дело реализовал:

1. Вариант номер раз - оставляем artstyle-ufa.ru и делаем отдельные страницы для лэндинга под кухни, прихожие и т.д. вида

artstyle-ufa.ru/kuhni/

artstyle-ufa.ru/prihojie/

далее устанавливаем один единственный код метрики на все страницы и в статистике просто фильтруем данные по страницам, благо есть такой функционал)

2. Вариант номер два - если по какой-то причине все-таки хотите установить 2 независимых счетчика то переносим кухни на поддомен (скажите разработчику он поймет) и тогда у нас будет 2 сайта:

первый - artstyle-ufa.ru

второй - kuhni.artstyle-ufa.ru

В этом случае мы фактически получаем 2 независимых друг от друга сайта на которые можем установить 2 независимых счетчика и наслаждаться статистикой по 2 сайтам отдельно

 

Надеюсь помог, я не сотрудник яндекса поэтому могу упускать более простые варианты,пример реализации второго метода:

сайт посвященный бодибилдингу http://www.trainmuscles.ru/

и магазин спорт товаров размещенный на поддомене и с отдельной статистикой http://www.sportivnoe-pitanie.trainmuscles.ru/

Дмитрий Александров
27 января 2016, 22:23

Вам нужно разобраться в терминологии для начала. То, про что вы говорите - это не поддомен. Это раздел.

Поддомен был бы такой: http:/kuhni.artstyle-ufa.ru

 

Создавайте поддомен, ставьте 2 разных счетчика и все. Проблема высосана из пальца

sanekk85
18 декабря 2017, 12:21
ставьте один счетчик на все страницы. там есть функция сегментации очень гибкая, которая позволит анализировать любой раздел и регион если нужно. 
но можно для удобства разграничить, главное не запутаться потом где какой будет выводиться. 
В вашем случае, и в случае если у вас будет мильон городов, я бы поставил один на все страницы, как я буду делать это на сайте клиента https://kupit-lyustru.ru/ и  https://divaroom.ru
Но у меня есть клиент, который попросил разграничить метрику по городам: СПб и Москву, т.к. он в другие города не планирует идти развиваться.  сайт компании в Санкт-Петербурге https://taxideshevo.com, в Москве https://moskva.taxideshevo.com — на обоих сайтах стоит разные коды метрики. Если будет более 10 поддоменов, то поставим один счетчик метрики, иначе запутаемся)) 


Надеюсь понятно ответил на ваш вопрос.

Обновлено 18 декабря 2017, 12:24
alapitska
16 июля 2018, 15:11
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе:
Есть сайт https://сайт.ru/ . Ранее метрика была подключена на него, теперь странички, на которые вела реклама, перенесли на поддомен https://под.сайт.ru/. 
Нужно ли создавать новые цели в к объявлениям в поддомене, или можно просто редактировать цели, дописав под.?
Спасибо за ответ!
shemonaevasd
21 июня, 20:42
test
shemonaevasd
21 июня, 20:43
shemonaevasd,
test
shemonaevasd
21 июня, 20:43
shemonaevasd,
test