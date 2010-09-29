Куда лучше ставить код счетчика? [есть решение]

Как это ни странно, но я c трудом нашёл эту информацию в справке. При этом в первый раз я установил счетчик не совсем правильно. Мне кажется, что нужно на странице выдачи кода хотя бы в кратце написать, куда его нужно ставить. Типа: «Код счетчика необходимо установить на все страницы вашего сайта, как можно выше, но в пределах тега <body>».

А то я вообще по памяти от счетчика рамблера, установил в хеад счетчик метрики. А потом посмотрел и оказалось что надо то в боди чтоб был он. :)

РЕШЕНИЕ: