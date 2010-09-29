Куда лучше ставить код счетчика? [есть решение]

Как это ни странно, но я c трудом нашёл эту информацию в справке. При этом в первый раз я установил счетчик не совсем правильно. Мне кажется, что нужно на странице выдачи кода хотя бы в кратце написать, куда его нужно ставить. Типа: «Код счетчика необходимо установить на все страницы вашего сайта, как можно выше, но в пределах тега <body>».
А то я вообще по памяти от счетчика рамблера, установил в хеад счетчик метрики. А потом посмотрел и оказалось что надо то в боди чтоб был он. :)
РЕШЕНИЕ:
В случае, если используется CMS, то вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью можно легко установить счётчик на каждую страницу сайта.
В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.
Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.
Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру сайта или другому специалисту.