Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Куда лучше ставить код счетчика? [есть решение]

Пост в архиве.

Как это ни странно, но я c трудом нашёл эту информацию в справке. При этом в первый раз я установил счетчик не совсем правильно. Мне кажется, что нужно на странице выдачи кода хотя бы в кратце написать, куда его нужно ставить. Типа: «Код счетчика необходимо установить на все страницы вашего сайта, как можно выше, но в пределах тега <body>».

А то я вообще по памяти от счетчика рамблера, установил в хеад счетчик метрики. А потом посмотрел и оказалось что надо то в боди чтоб был он. :)

РЕШЕНИЕ:

В случае, если используется CMS, то вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью можно легко установить счётчик на каждую страницу сайта.


В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.


Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.


Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем  обратиться к вебмастеру сайта или другому специалисту.

31 комментарий
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Денис
27 января 2016, 23:18
Устанавливать код счётчика лучше перед закрывающем тегом body, т.е.:






Денис
27 января 2016, 23:18
Надпись на странице выдачи кода добавим.
MegaRass
27 января 2016, 23:18
А почему внизу то лучше, если в справке наоборот пишут, что как можно выше надо код расположить? Или типа, чтоб если код затупит, то страница хоть загрузилась, так что ли?
Michael
27 января 2016, 23:18
да, типа того,
но такого не должно случиться,
тем не менее, для тех у кого пунктик на этом есть асинхронный код:
http://help.yandex.ru/metrika/?id=1111231
и еще мы наверно внесем в код изменения, примерно такие:
http://clubs.ya.ru/metrika/replies.xml?parent_id=1406&item_no=1363&with_parent=1#reply-metrika-1406
oleynik.larisa
27 января 2016, 23:18

Добрый вечер! А я вообще не могу установить код счетсика на страничку Клуба... Копирую код счетчика со странички метрики и в код страницы Клуба он просто не вставляется..ни вначале сразу после тега

ни перед тегом

Как быть в данном случае? В Метрике написано, что счетчик не установлен на главной странице Клуба, а установить не получается((( Помогите, пожалуйста...


Michael
27 января 2016, 23:18
спасибо, добавим пояснение прямо на страницу где выдается код
wendra.ka
27 января 2016, 23:18
Неплохо бы еще и про асинхронный код добавить туда же. На загруженных ресурсах самое то.
MimikLab
27 января 2016, 23:18

ну, и где же это пояснение?
у меня тот же вопрос - как он вообще вставляется, КАК? 

Michael
27 января 2016, 23:18

В общем случае для того чтобы вставить код, вам надо получить возможность редактировать исходный код страниц вашего сайта(сейчас сайты делаются на различных cms и этот процесс везде разный), далее код счетчика, полученный в Метрике, необходимо установить на все страницы вашего сайта (так, чтобы он оказался после открывающего тега , но до закрывающего).

ajnj2008
27 января 2016, 23:18
Что дает или чего не дает асинхронный код? Быструю загрузку странички или что?
Michael
27 января 2016, 23:18

при загрузке страницы, код счетчика будет грузиться в самом конце, т.е. загрузка содержимого страницы не будет ждать загрузки счетчика

l-galkin
27 января 2016, 23:18

Ситуация не изменилась, в инструкции по прежнему

" Рекомендуем разместить его как можно ближе к началу страницы — от этого зависит полнота и корректность подсчета данных."

http://help.yandex.ru/metrika/quick-start/install-code.xml


Нигде кроме как у вас тут не написано, что счетчик лучше устанавливать перед закрывающим тегом body.

ts1108
7 апреля 2016, 15:41
Привет. Поясните мне не разумной куда ставить код, зашла в корень нет у меня файла footer.php. куда его тавить? или я одна такая ...
Яндекс Василиса
30 сентября 2016, 02:44
ts1108,
Здравствуйте! мы рекомендуем устанавливать код счетчика внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.
Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.. 
tingroup
29 июля 2016, 12:12
Блин согласен ни хера не понятно там написано, я то же в header в ставил... так как написано - "Скопированный код добавьте в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта." 
а тут вы говорите в боди... так куда его ставить?
petrov@5top100.ru
30 августа 2016, 13:18
tingroup,
header, в отличие от head — часть body в html. Так что всё верно.
Яндекс Василиса
30 сентября 2016, 02:47
tingroup,
Здравствуйте! Если Ваш сайт расположен без CMS, то устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>. Если Вы устанавливаете код на сайт, расположенный на CMS, то устанавливать код нужно в файл, который отвечает за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта.
Также если Вы используете CMS, Вы можете установить дополнение Метрики для Вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью Вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.
petrov@5top100.ru
30 августа 2016, 13:17
Размещение кода перед закрывающим тегом body приведёт к тому, что счётчик будет работать некорректно, если речь идёт о "тяжёлых" страничках или заходов с мобильных. И будет большая разница с показаниями счётчика google analyticcs, размещаемого в области head. Размещайте счётчик в самом начале body, и по возможности — поближе к скрипту GA.
Яндекс Василиса
30 сентября 2016, 02:43
petrov@5top100.ru,
Здравствуйте! Все верно, чем выше расположен код счетчика, тем больше шансов, что он успеет загрузиться и зафиксировать посещение.
accrb179
19 декабря 2016, 17:36
Яндекс Василиса,
так лучше в тег хед  тогда счетчик ставить или же в боди?
Яндекс.Василиса
20 декабря 2016, 16:10
accrb179,
код счетчика будет быстрее загружен, если его разместить в теге head. Поэтому, если у Вас на сайте нет технических ограничений на установку счетчика в head, лучше установить код именно в этом теге.
yurijlagunin
13 сентября 2016, 23:19
Как получить возможность редактировать исходный код страниц сайта? Не могу вставить код счетчика.
Яндекс Василиса
30 сентября 2016, 02:41
yurijlagunin,
для решения этого вопроса рекомендуем обратиться к вебмастеру или в службу поддержки cms, на которой расположен сайт. Также, если Вы используете CMS, Вы можете установить дополнение Метрики для Вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью Вы сможете легко установить счётчик на каждую страницу сайта.
yurijlagunin
21 декабря 2016, 00:10
Добрый вечер! Куда поставить я знаю! Но я вообще не могу установить код счетсика на страничку. Копирую код счетчика со странички метрики и в код страницы сайта он просто не вставляется..ни вначале сразу после тега ни перед тегом... Не только счетчик, курсор и тот не видно. Может быть нужен какой то доступ к сайту?

Как быть в данном случае? В Метрике написано, что счетчик не установлен на сайте, а установить не получается((( Помогите, пожалуйста...
Яндекс.Василиса
25 января 2017, 16:07
yurijlagunin,
в этом случае мы настоятельно рекомендуем обратиться к Вашему вебмастеру, либо в поддержку CMS, на которой расположен сайт.
iDobroslavin
24 июля 2017, 18:46
Вот что пишет Яндекс по поводу места установки кода счётчика:
"Установка
Для подсчета статистики необходимо добавить код счетчика на все страницы сайта. Код можно располагать в любом месте HTML-кода, желательно ближе к началу страницы. После изменения параметров кода, его необходимо обновлять на всех страницах сайта."


Вот что пишет Google по поводу места установки кода счётчика:
"Добавьте следующую строку во все шаблоны страниц сразу после открывающего тега <body>"
mamikonars
17 сентября 2017, 13:35
А как быть с тем, что скорость загрузки страницы заметно понижается. Сами говорите, что от поведенческих факторов, получаемых с метрики, зависит ранжирование сайта, с другой стороны, сама скорость загрузки важна.
ПРОГАЛЬ
20 сентября 2017, 19:24
Мда. Клинический случай. Семь лет обсуждается тема корректного написания инструктивного абзаца про место установки кода...
zinovev.42
21 октября 2017, 19:59
не знаю куда установить код счетчика
rudickalex
30 января 2018, 21:40
Я тоже - читал, читал.... изучал, изучал )))) Подсматривал, подсматривал.... Подслушивал, подслушивал....
Результат: Все трекеры и счетчики пихайте в <HEAD>, так как он обработается быстрее чем <BODY>.... А всё остальное(виджеты соцсетей и прочую java-лабуду) закидывайте перед </BODY>
Marisulk
20 марта 2018, 05:36
Как вставить код метрики php файлом, типа <?php include_once("metrica.php") ?>.
То есть будет ли скрипт отправлять данные из файла размещённого в корне сайта, а указанная строка размещена на всех php страницах шаблона?