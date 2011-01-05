Влияет ли метрика на ранжирование сайта в поисковой выдаче?

в СеоПульте говорят, что учитывается уже или будет в ближайшем времени.
Какие из этого выводы: 1. если трафф низкий и только из поисковиков, то надо метрику не ставить т.к. яндекс не будет знать о поведенческих факторах и присвоит некоторое среднее значение, которое будет выше чем фактическое для вашего сайта: ПРОФИТ 2. если траф большой, есть прямой и ссылочный, поиск только 1/3 - то не снимать, т.к. фактические показатели поведенеческих факторов выше средних и их выгодно выпячивать: ПРОФИТ
Так поставьте еще Google Analytics ;-), может вернутся. А то что метрика влияет - однозначно, она собственно для этого и делалась. Скажу больше, даже liveinternet влияет если статистика открыта, или пароль вида: 123. Если хороший сайт и интересен юзерам выдача - вверх, если нет, то вниз.
Самое главное даже тут не скорость. Учитывая ассинхронный счетчик. Главное что сайт весь виден поисковику насквозь и если что-то ему покажется не так, то позиции сайта быстро слетают вниз. А из платного яндекс-каталога сайт вообще вылетает без предупреждения. На примере этого сайта. Один из последних пострадавших от метрики. Метрика посчитала его переоптимизированным.
Я сам не знаю. Переоптимизирован и все тут. поэтому сайт выпал из Я-каталога. Вступление в который не 5 рублей стоит. При этом метрику поставили прошло пару дней и выпал. Выдача ухудшилась тоже. Метрика...
Здрасте) Может уже ребята что-то поменяли, только что перешел по ссылке и не увидел ничего переоптимизированного, насчет оптимизации, посмотрите какой title, поставил себе супер мощный плагин для Joomla - добавляет к title страницы - название сайта...
При чём тут ГА? Сам же показываешь, что тормозит, но при этом минусы рисуешь - где логика?.. С асинхронным счётчиком теперь практически не тормозит, но до этого метрика была главным тормозом по показаниям того же фаербага.
Вобщем говоря дела такие. Поставили метрику. Неделю спустя сайт вылетел из платного яндекс каталога... После запроса в службу поддержки почему и за что получили ответ - ваш сайт переоптимизирован. А целый год он стоял и как бы ничего???...
Вобщем . В каталог вернуться нельзя, только за деньги опять, а сайт упал по важным позициям.
Метрику удалили с кода. Яндексу большое огромное моё недовольство. Подниму эту тему на всех доступных мне форумах, чтобы обезопасить опытных.
во первых на позопрошлой конференции Ашманова яндекс четко дал понять, что данные метрики очень даже влияют на позии сайта в ПС, но намек был таков, что расценить его можно было лишь как совет не ставить метрику на новые сайты...
но! время не стоит на месте и матрикс нет "скоро завоюет мир"... ПФ все больше и больше оказывают свое беспощадное действие на ранжирование сайтов в ПС...
Вывод у меня следующий - если хотите по человечаче продвигать сайт для этих самых человеков, то и делать его нужно по человеческе, а не для роботов (особенно касается оптимизации). Делайте все для того, что бы люди "гуляли" по ващему сайту с интересом, а может быть и азартом, и непременно ставьте метрику или liveinternet, или то и другое вместе (и побольше, ПОБОЛЬШЕ...)))
P.S. И все таки Агузорова рулит - ух замороченная телка.
P.S.S. Не зрая же ВСЕЯ интерунетов - велики и могучий Яндекс тратился на веб визор...
"Пользователь понимает и соглашается с тем, что счётчик, установленный на сайте Пользователя, собирает анонимные (без привязки к персональным данным посетителей сайта) данные о посещениях сайта Пользователя и в автоматическом режиме передаёт их Яндексу для получения обобщённой статистической информации, доступной для дальнейшего использования с помощью Сервиса как Пользователю, так и Яндексу."
При установленной метрике на мой сайт она влияла отрицательно из-за невероного толкования поведенческого фактора - человек приходил, сразу видел, что искал и уходил - метрика фиксировала "отказ".
Удалил у себя метрику и в тот же день провалился в выдаче вообще. Дай, думаю, проверю. Забиваю в Яндекс любое слово и и зучаю первую десятку выдачи - на 7ми сайтах из 10ти стоит метрика. На остальных обнаружены объявления Яндекс директа. Надеюсь, это просто случайность.
Я не думаю что это случайность, ведь гугл например с помощью своего браузера может узнавать о вашем вновь созданном сайте. Это очень удобно. А уж код в сайте конечно же несет с собой владельцу важные факторы. Метрика в конечном итоге влияет на ранжирование, как и любой код от поисковиков на сайте.
Когда я говорил "случайность", я имел ввиду, что создается впечателение, что Яндекс не "отвечает на вопросы" исходя только лишь из пресловутой "релевантности", а на странице выдачи выводит нам перечень своих "партнеров". Это здорово!
На сайте http://postupi.info основные посетители с поисковой выдачи. Заметил, что количество уников уменьшилось примерно в два раза после установки метрики. Не буду ничего утверждать, просто наблюдение. Метрику пока снял, буду следить