Клуб Яндекс.Метрики Влияет ли метрика на ранжирование сайта в поисковой выдаче? Пост в архиве. А лексей Махметхажиев

Интересно мнение пользующихся сервисом. Так как бытует мнение, что код может каким-то образом повлиять на выдачу.