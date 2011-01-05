Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Влияет ли метрика на ранжирование сайта в поисковой выдаче?

Пост в архиве.
Интересно мнение пользующихся сервисом. Так как бытует мнение, что код может каким-то образом повлиять на выдачу.
47 комментариев
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veterror
27 января 2016, 23:14
Может повлиять, если поиск будет оценивать пользовательское поведение с помощью данных Метрики. А положительно или отрицательно - зависит от конкретного сайта.
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Может повлиять если... то есть этого если пока нет?
veterror
27 января 2016, 23:14
Садовский в кулуарах на ашмановской конференции говорил, что да, учет Метрики есть. Но я, например, могла его не так как-нибудь понять, так что утверждать не буду :)
Worm-dead-life
27 января 2016, 23:14
согласен
Сикрет Санта
27 января 2016, 23:14
Что-то я не совсем понял. Разъясните, пожалуйста,
gray7400
27 января 2016, 23:14
Кажется, вам должно быть больше всего интересно мнение менеджеров сервиса :)
vladimirchuvelev
27 января 2016, 23:14
конечно!!
Michael
27 января 2016, 23:14
Тут важно мнение менеджеров Поиска только, а не Метрики, т.к. руководители одного сервиса не знают и не могут комментировать работу других сервисов. Подобный вопрос уже озвучивался и я написал все, что по этому поводу думаю http://clubs.ya.ru/metrika/replies.xml?parent_id=1758&item_no=1754&with_parent=1#reply-metrika-1758
Скорее Метрика может служить вспомогательным механизмом для быстрого обнаружения новых, еще непроиндексированных страниц на сайте (т.е. с пользой, а не во вред сайтам).
filonov.ev
27 января 2016, 23:14
Плохому сеошнику и Метрика мешает  ;)
На всех моих 25-ти сайтах установлена Я.Метрика. Никаких ухудшений не замечено.
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Это точно) Интересно все-таки официальный ответ тоже увидеть, хотят тогда пропадет вся интрига..
love-sayt
27 января 2016, 23:14

После регистрации в Я.М. позиции по некоторым поисковым фразам стали выше.


Уников с Яндекса стало на 25-30 % больше. Совпадение или нет - не знаю.

Aramaki
27 января 2016, 23:14
в СеоПульте говорят, что учитывается уже или будет в ближайшем времени.

Какие из этого выводы:
1. если трафф низкий и только из поисковиков, то надо метрику не ставить т.к. яндекс не будет знать о поведенческих факторах и присвоит некоторое среднее значение, которое будет выше чем фактическое для вашего сайта: ПРОФИТ
2. если траф большой, есть прямой и ссылочный, поиск только 1/3 - то не снимать, т.к. фактические показатели поведенеческих факторов выше средних и их выгодно выпячивать: ПРОФИТ
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Интересно... Вот поставили счетчик на посещаемый сайт, и показатели поменялись по выдаче. Это было в один день с очередным UP`ом, но даже не знаю..
autoleon2007
27 января 2016, 23:14
Конкретно у меня на сайте, рухнули почему то почти все позиции google, не могу понять с чем это связано, может google ревнует к метрике)))
Наталья
27 января 2016, 23:14
Так поставьте еще Google Analytics ;-), может вернутся. А то что метрика влияет - однозначно, она собственно для этого и делалась. Скажу больше, даже liveinternet влияет если статистика открыта, или пароль вида: 123. Если хороший сайт и интересен юзерам выдача - вверх, если нет, то вниз.
dj
27 января 2016, 23:14

Да нежна Аналитика от Гугла и всё будет на своем месте!!!

I play GOG!
27 января 2016, 23:14
Если есть подозрение, что плохо влияет на Гугл, можно зашифровать кусок кода, подгружающий Метрику. Интерпретировать скрипты Гугл не должен, я думаю.
I play GOG!
27 января 2016, 23:14
А для картинки внутри noscript можно заюзать сокращалку ссылок
Mark de Sad
27 января 2016, 23:14
а с какого пса ей влиять на выдачу? тогда в этом можно и Гугл-Аналитик подорзревать и рамблер.
havence
27 января 2016, 23:14
Не влияет, что уже не один раз обсуждалось.
Юра
27 января 2016, 23:14
Увеличивает время загрузки страницы, значит влияет отрицательно. Хоть и не сильно.
npa.kiev.ua
27 января 2016, 23:14
(-1)
В сравнение с GA, влияние Метрики - это пыль! Аналитика - 10%, Яндекс Метрика - 1%.
Проверяю с помощью Firubug

Сайт
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Самое главное даже тут не скорость. Учитывая ассинхронный счетчик.
Главное что сайт весь виден поисковику насквозь и если что-то ему покажется не так, то позиции сайта быстро слетают вниз.
А из платного яндекс-каталога сайт вообще вылетает без предупреждения.
На примере этого сайта. Один из последних пострадавших от метрики. Метрика посчитала его переоптимизированным.
havence
27 января 2016, 23:14
как это "переоптимизированным"?
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Я сам не знаю. Переоптимизирован и все тут. поэтому сайт выпал из Я-каталога. Вступление в который не 5 рублей стоит.
При этом метрику поставили прошло пару дней и выпал.
Выдача ухудшилась тоже.
Метрика...
trez0r
27 января 2016, 23:14
а я вот согласен - ребята сильно перестарались))))
удивительно что фильтр не схлопотали.
npa.kiev.ua
27 января 2016, 23:14
Здрасте) Может уже ребята что-то поменяли, только что перешел по ссылке и не увидел ничего переоптимизированного, насчет оптимизации, посмотрите какой title, поставил себе супер мощный плагин для Joomla - добавляет к title страницы - название сайта...
havence
27 января 2016, 23:14
При чём тут ГА?
Сам же показываешь, что тормозит, но при этом минусы рисуешь - где логика?..
С асинхронным счётчиком теперь практически не тормозит, но до этого метрика была главным тормозом по показаниям того же фаербага.

Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Влияет. Не один раз уже подтвердилось.
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
Вобщем говоря дела такие.
Поставили метрику.
Неделю спустя сайт вылетел из платного яндекс каталога...
После запроса в службу поддержки почему и за что получили ответ - ваш сайт переоптимизирован. 
А целый год он стоял и как бы ничего???... 

Вобщем Яндекс метрика влияет на ранжирование сайта. В каталог вернуться нельзя, только за деньги опять, а сайт упал по важным позициям. 

Метрику удалили с кода.
Яндексу большое огромное моё недовольство. Подниму эту тему на всех доступных мне форумах, чтобы обезопасить опытных.
Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14
(-1)UP(-1)

Яндекс метрика влияет на выдачу.
Для сайтов которые в я-каталоге - метрика воспрещена!!! Сайт просто вылетает из каталога без предупреждения!!!

(-1) метрика
filonov.ev
27 января 2016, 23:14
Афрооптимизаторы и школьники не способны признаваться в собственных ошибках? Проще свалить на Метрику?
ShlackBaum
27 января 2016, 23:14

OMG... Даже варианта "зависит от УГшности сайта нету", дало бы хоть призрачное представление о знании ТСом матчасти..:(

Маразм крепчал :(

tar729
27 января 2016, 23:14
какая аудитория, такие и вопросы, что тут можно сказать...
danik
27 января 2016, 23:14

Мое личное мнение следующее:

во первых на позопрошлой конференции Ашманова яндекс четко дал понять, что данные метрики очень даже влияют на позии сайта в ПС, но намек был таков, что расценить его можно было лишь как совет не ставить метрику на новые сайты...

но! время не стоит на месте и матрикс нет "скоро завоюет мир"... ПФ все больше и больше оказывают свое беспощадное действие на ранжирование сайтов в ПС...

Вывод у меня следующий - если хотите по человечаче продвигать сайт для этих самых человеков, то и делать его нужно по человеческе, а не для роботов (особенно касается оптимизации). Делайте все для того, что бы люди "гуляли" по ващему сайту с интересом, а может быть и азартом, и непременно ставьте метрику или liveinternet, или то и другое вместе (и побольше, ПОБОЛЬШЕ...)))

P.S. И все таки Агузорова рулит - ух замороченная телка.

P.S.S. Не зрая же ВСЕЯ интерунетов - велики и могучий Яндекс тратился на веб визор...

deiwww
27 января 2016, 23:14

Устанавливая Метрику владелец сайта не дает право Яндексу пользоваться получаемой статистической информацией в своих целях.

ИЛИ НЕ ТАК?

Интересно бы узнать официальную позицию Яндекса.

Господа модераторы! Можете прояснить?

astibuag
27 января 2016, 23:14

См. п. 11 Пользовательского соглашения:

"Пользователь понимает и соглашается с тем, что счётчик, установленный на сайте Пользователя, собирает анонимные (без привязки к персональным данным посетителей сайта) данные о посещениях сайта Пользователя и в автоматическом режиме передаёт их Яндексу для получения обобщённой статистической информации, доступной для дальнейшего использования с помощью Сервиса как Пользователю, так и Яндексу."

deiwww
27 января 2016, 23:14

 

обобщённой статистической информации

да и ж не против, а как эта информация, учитывается в пресловутом поведенческом факторе или нет? Вот что волнует народ.

А то, как у чукчей, гостя не только накорми и обогрей, еще и жену похулиганить отдай :)

deiwww
27 января 2016, 23:14

А если серьезно, есть сайт (с Метрикой) на который поисковый трафик идет совсем небольшой. Но, благодаря базе подписчиков, посещаемость достаточно высока.

Касаясь поведенческих факторов, учитывает ли Яндекс поведение посетителей на самом сайте или только на страницах поиска?

chesgam
27 января 2016, 23:14

kруто

gto36261
27 января 2016, 23:14

При установленной метрике на мой сайт она влияла отрицательно из-за невероного толкования поведенческого фактора - человек приходил, сразу видел, что искал и уходил - метрика фиксировала "отказ".

Удалил у себя метрику и в тот же день провалился в выдаче вообще. Дай, думаю, проверю. Забиваю в Яндекс любое слово и и зучаю первую десятку выдачи - на 7ми сайтах из 10ти стоит метрика. На остальных обнаружены объявления Яндекс директа. Надеюсь, это просто случайность. 

Алексей Махметхажиев
27 января 2016, 23:14

Я не думаю что это случайность, ведь гугл например с помощью своего браузера может узнавать о вашем вновь созданном сайте. Это очень удобно. А уж код в сайте конечно же несет с собой владельцу важные факторы. Метрика в конечном итоге влияет на ранжирование, как и любой код от поисковиков на сайте. 

gto36261
27 января 2016, 23:14

Когда я говорил "случайность", я имел ввиду, что создается впечателение, что Яндекс не "отвечает на вопросы" исходя только лишь из пресловутой "релевантности", а на странице выдачи выводит нам перечень своих "партнеров". Это здорово!

Нетипанов Михаил
14 июля 2017, 10:06
На сайте http://postupi.info основные посетители с поисковой выдачи. Заметил, что количество уников уменьшилось примерно в два раза после установки метрики. Не буду ничего утверждать, просто наблюдение. Метрику пока снял, буду следить
Обновлено 14 июля 2017, 10:10
wfp2007
1 марта 2018, 14:42
Нетипанов Михаил,

На чем эксперемент кончился?
novomoskovsk-servis
25 июня 2019, 20:20
Я уверен что влияет! В худшую сторону из-за увеличения скорости загрузки сайта. В лучшую - из-за того, что поисковики видят реальную посещаемость сайтов. (ну почти реальную)
Александр
вчера, 21:55
по гугл педжспид просаживает в среднем на 40 пунктов скорость загрузки. Выводы делайте сами.