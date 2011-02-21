Дополнительная информация в отчете по мониторингу

Расширена информация, предоставляемая в рамках отчета по мониторингу сайта.
Вы можете просматривать отчет в любом из трех режимов:
- интервал. В данном режиме отображаются интервалы, когда результаты проверки были одинаковы. На приведенном ниже скриншоте сайт возвращал код ответа "200" в двух интервалах, которые были прерваны разовым ответом "500".
- только ошибки. В этом режиме отображаются только те результаты проверки, когда ваш сайт вернул код ответа, отличный от "200".
- все данные. В этом режиме отображаются все результаты проверки доступности вашего сайта.