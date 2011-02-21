Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Дополнительная информация в отчете по мониторингу

Пост в архиве.

Расширена информация, предоставляемая в рамках отчета по мониторингу сайта.

Вы можете просматривать отчет в любом из трех режимов:

  • интервал. В данном режиме отображаются интервалы, когда результаты проверки были одинаковы. На приведенном ниже скриншоте сайт возвращал код ответа "200" в двух интервалах, которые были прерваны разовым ответом "500".
  • только ошибки. В этом режиме отображаются только те результаты проверки, когда ваш сайт вернул код ответа, отличный от "200".
  • все данные. В этом режиме отображаются все результаты проверки доступности вашего сайта.

6 комментариев
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deiwww
27 января 2016, 23:11

Ну наконец то!

Вообще молодцы! Процесс развития идет достаточно стремительно для такого монстра....(+1)

Michael
27 января 2016, 23:11
почему это монстра? еще скажите динозавра

wolcharaspb
27 января 2016, 23:11
Гут! еще тогда уж делайте денежку с процентовкой аптайма. Было бы куто.
Комментарий удалён
kirill@soft-lab.net
27 января 2016, 23:11

Хмм? к чему бы это? Я.Ру же закрыт... или не для всех?

username
вчера, 15:11
wolcharaspb,
 relf dct ltkbnm&
nova-svetru
27 января 2016, 23:11
Всё отлично, еще бы сделали так, что бы когда у меня ставка 2 доллара, у остальных в спецразмещении 5 и 6, а для входа в спецразмещение достаточно 1-го доллара - с меня не снимали 2, а снимали 1!!!