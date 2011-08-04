Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Виджет Метрики

Пост в архиве.

Мы сделали виджет Метрики, чтобы вы могли быстро посмотреть статистику посещений своего сайта прямо на главной странице Яндекса.

Виджет представляет собой гистограмму, отражающую информацию о посетителях, визитах и просмотрах за последние 7 дней.

Теперь актуальные данные всегда будут у вас под рукой. Просто наведите курсор на интересующий вас день, и перед вами появится всплывающее окно с детализацией статистики.



Виджет Метрики, как и другие виджеты Яндекса, можно установить, пройдя по этой ссылке, или через личные настройки на главной странице.

22 комментария
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k.7.x.7.m
27 января 2016, 23:02
салют!
Макс
27 января 2016, 23:02

так не очень удобно

сделайте как в Я.Вебмастере: когда находишься в информации по определенному сайту, то можно добавить виджет на главную Яндекса именно по нему



goodween-defyteam
27 января 2016, 23:02

Предлагаю делать и этот виджет, и маленькую гистограмму на странице со счетчиками в Метрике не на 7, а на 8 дней. С одной стороны видишь посещаемость за последние дни, с другой стороны можешь сравнить посещаемость сегодня с посещаемость за этот этот же день, но неделю назад. 

nr23.ru
27 января 2016, 23:02

Да, давно зрела эта просьба! Вместе с этой она будет уместна:

можно ли добавить период для показа "10 дней" (ну 8 - как бы не круглое число, а неделя - не позволяет сравниться с таким же днём прошлой недели).

А за виджет - отдельно спасибо!

Michael
27 января 2016, 23:02

да, идея понятна, мы тоже об этом думали, действительно надо сделать разные варианты диапазонов дат

art.bandin
27 января 2016, 23:02

Стало намного удобнее

Рюкзаков
27 января 2016, 23:02

Спасибо!)

megasuccess
27 января 2016, 23:02

Вообще было бы просто отлично, если бы эти виджеты сделали для рабочего стола и можно было бы следить за статистикой целой кучи сайтов находящихся на разных аккаунтах совсем не заходя в браузер, а то неудобно получается. Для того чтобы посмотреть виджет на главной странице яндекса нужно войти в аккаунт. А если в аккаунте много сайтов? А если таких аккаунтов тоже немало? Легче уже зайти в саму метрику и там посмотреть. 

Спасибо, конечно, но для меня, например, все эти Ваши старания пока бесполезны. 

superwear.ru
27 января 2016, 23:02
Добавляю!!!
jeka.slavin
27 января 2016, 23:02

было бы супер если бы этот виджет можно было прикрутить к собственному движку сайта

dpk-deck
27 января 2016, 23:02

все можно прикрутить уже давно

vasch.repetitor
27 января 2016, 23:02

А как это сделать? Не поделитесь? Очень нужен такой виджет, а найти не смог.

dpk-deck
27 января 2016, 23:02

выше ссылка... смотрите

 

vasch.repetitor
27 января 2016, 23:02

Может я чего и не понял, но по этой ссылке виджет ставится на страницу Яндекса.Вопрос в том, что мне надо разместить этот виджет на другой странице. Это возможно? Если да, то буду очень благодарен за подсказку КАК это сделать.

 

 

Вадим
27 января 2016, 23:02

Все хорошо, но ставится только один счетчик, а у меня их пять!

bbaa11
27 января 2016, 23:02

Поддерживаю,надобы чтобы все можно было поставить

vitasklimin
27 января 2016, 23:02

+100500

У меня более 50. Метрика совсем не информативна при таком количестве. Нужно как-то группировать статистику.

ranger-s.ru
27 января 2016, 23:02

А куда же пропали Гаджеты для win 7? Очень полезный гаджет был бы для рабочего стола.

Dnny2006
31 января 2016, 22:33
Когда у меня было всего пара виджетов, еще куда ни шло, но сейчас у меня 6. Хотелось бы сделать страницу яндекса так, чтобы можно было размещать виджеты на всей странице, а не в узком пространстве под поиском. Или сделать возможность использовать ваш виджет на собственной странице.
vitalyafedoseev
21 марта 2016, 18:58
сейчас посмотрим. так же можете посетить мой сайт. Кузница сайтов, Березники.
assasinfil
5 августа 2018, 17:25
ссылка на виджет не работает
Маг Fose - Борис Шабрин
11 марта, 11:40
Уже не работает