Мы сделали виджет Метрики, чтобы вы могли быстро посмотреть статистику посещений своего сайта прямо на главной странице Яндекса.

Виджет представляет собой гистограмму, отражающую информацию о посетителях, визитах и просмотрах за последние 7 дней.

Теперь актуальные данные всегда будут у вас под рукой. Просто наведите курсор на интересующий вас день, и перед вами появится всплывающее окно с детализацией статистики.





Виджет Метрики, как и другие виджеты Яндекса, можно установить, пройдя по этой ссылке, или через личные настройки на главной странице.