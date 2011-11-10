Метрика и прямые заходы с высоким процентом отказа

Приветствую членов клуба Яндекс.Метрика.

Эта тема выросла из другой (закрытой) темы, в котором я общался по данному и смежным вопросам с администраторами Метрики. Старая тема не потеряла актуальности и общение должно продолжиться, но в этой теме я хочу обсудить этот насущный вопрос с другими членами клуба, всязи с чем просьба модераторам сделать эту тему открытой для всех.

В чем же заключается проблема. Где то недели 2 - 3 назад в Метрике я заметил один неприятный момент. А имено при создании нового комерческого сайта одной компании (который между тем до сих пор дополняется информацией) разместив счётчик Метрики (а я размещаю его на всех создаваемых сайтах), наблюдал такую картину: на сайт, о котором знали 3 человека (я и пару человек из компании) начали сыпаться прямые заходы по 10 -15 в день с крайне высоким процентом отказа до 90 - 92%.

Пообщавшись с уважаемым мною модератором метрики Саном (не раз помогал), воспользовался его советом проанализировать логи (отвык уже с метрикой). Логи показали, что переходы осуществляются с поиска Яндекса. В основном по конкурентным запросам (при этом надо учитывать, что новый сайт находится отнюдь не в топе по этим запросам), то есть переход с 20 страницы на сайт - обычное явление в логе.

Метрика по какой-то причине (разработчики вроде сейчас разбираются) учитывает эти переходы как прямые.

Заинтересовавшись данной неприятностью, поставил счётчик лайв интернета (для синхронизации) на пару "наших" сайтов, ЛИ вобще не учитывает эти переходы (ни как с поиска Яндекса, ни как прямые). Но на другом сайте ,уже не новом, я начал замечать ту же закономерность - прямые переходы с высоким процентом отказа (хотя и меньше, чем у нового, что понятно) наряду с переходами с поиска с невысоким процентом отказов (в метрике).

Прямым переходам вобще-то не свойственен высокий процент отказа (если только сайт посрдеством какой-то манипуляции не устанавливается домашней страницей браузера). Если человек заходит через адресную строку, то он идёт конкретно на этот сайт за какой-то информацией, тоже самое с закладкой в браузере. Хотя как мы уже разобрались на самом деле - это не прямые переходы.

Подведу итог, что мы имеем:

1. Прямые переходы с высоким процентом отказа (которые по наблюдениям являются переходами с поиска) в Метрике и не учитывание этих переходов в принципе в Лайв Интернет.

2. Запросы по которым происходят переходы можно назвать конкурентными.

3. Рефер, с которым происходит переход с поиска не содержит доп. параметров Яндекса, как-то: регион, браузер и пр передаваемые Яндексом. Имеет вид следующий (запрос изменен дабы не создавать дополнительной накрутки запроса по кликам).

http://yandex.ru/yandsear ch?text=здесь+текст+запро са+с+перекодировкой+кирил ицы

Как видим никаких привычных для Яндекса параметров. Для сравнения приведу пример рефера естественного перехода с таким же запросом.

http://yandex.ru/yandsearch?text=

здесь+текст+запроса+с+перекодировкой+кирилицы

&lr=213

Здесь мы уже видим параметр lr указывающий регион.

4. Переходы происходят с разными ip адресами.

Позанимался немного вопросом, и у меня сложились некоторые выводы.

Возможные выводы:

Переходы осуществляются софтом. То есть заходит не человек, а бот. В автоматическом режиме. Находится на сайте крайне короткое время. На 20 переходов порядка 20 секунд (это сегодня).

Что бы это могло быть и для чего это.. Мысли такие.

Бот (софт) парсит (анализирует, разбивает на логические части, копирует - вобщем работает с контентом) все сайты в поисковой выдаче Яндекса для того чтобы:

1. произвести анализ сайтов в выдаче по определённым запросам (заголовок, плотность ключевых слов, текст в тайтле страницы и пр. показатели важные для раскрутчиков). НО: зачем тогда анализировать выше ТОП 10-20?

2. манипулировать Поведенческим Фактором в выдаче Яндекса. Мол нагенерировать конкурентам отказы по определённым запросам. НО: метрика вроде не фиксирует его как переход с поиска. С другой стороны не только Метрика (или не столько Метрика?) определяет ПФ (Яндекс.Бар?). Но Яндекс.Бар - это как минимум браузер, а не бот. Тут сплошные вопросы.

3. копировать контент (сомнительно). Пробегает по сайтам определённой тематики, создаёт базу ссылок сайтов, проверяет наличие новых ссылок, парсит страницы по новым ссылкам, проверяет есть ли новый контент в индексе, если нет - выкладывает на своём сайте у которого высокая скорость индексации. Присваивает уникальность контента.

Как вариант. Копирует контент прям со страниц в поиске, автоматом делает синонимайз статей, выкладывает на сайте сомнительного содержания для генерации контента.

НО: тотального пробега по всем страницам сайта не заметно. Да и в этом случае нет смысла чередовать конкурентные запросы, достаточно было бы по двум трём тематическим запросам съесть всю вадачу за один раз и работать по ней.

но ничто не мешает просто копировать и синонимизировать статьи по разным запросам непосредствено с выдачи.

4. Анализ и ситематизация общего алгоритма ранжирования Яндекса по определённой тематике и по определённым запросам. Вот здесь никаких НО нет. Бот пробегает выдачу, собирает и анализирует страницы, сравнивает параметры страниц и сайтов между собой, и выявляет факторы и степень их влияния на ранжирование выдачи Яндекса.

Вопросы и просьбы к членам клуба.

1. Наблюдали ли вы на своих сайтах описанное выше явление? Если не обращали на это внимание, то просьба проверить (нужно будет смотреть логи и сравнивать с данными Метрики).

2. Какой из описанных 4 выводов кажется вам наиболее вероятным судя по вашим наблюдениям? Возможно у вас есть свои выводы. Какие?

3. Как вы считаете наносят ли вред позициям сайта (Поведенческий Фактор, кража контента) эти прямые переходы с высоким процентом отказа? Каким образом?

Как можно себя обезопасить?

4. Как вы считаете - у меня паранойя?

P.S. ссылки на сайты клиентов не привожу, дабы не создавать неестественный Поведенческий Фактор.

Всем спасибо, надеюсь будут те, кто этим заинтересуется и прочитает это большое сообщение полностью.

Руслан.

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