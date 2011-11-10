Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Метрика и прямые заходы с высоким процентом отказа

Пост в архиве.

Приветствую членов клуба Яндекс.Метрика.

Эта тема выросла из другой (закрытой) темы, в котором я общался по данному и смежным вопросам с администраторами Метрики. Старая тема не потеряла актуальности и общение должно продолжиться, но в этой теме я хочу обсудить этот насущный вопрос с другими членами клуба, всязи с чем просьба модераторам сделать эту тему открытой для всех.

 

В чем же заключается проблема. Где то недели 2 - 3 назад в Метрике я заметил один неприятный момент. А имено при создании нового комерческого сайта одной компании (который между тем до сих пор дополняется информацией) разместив счётчик Метрики (а я размещаю его на всех создаваемых сайтах), наблюдал такую картину: на сайт, о котором знали 3 человека (я и пару человек из компании) начали сыпаться прямые заходы по 10 -15 в день с крайне высоким процентом отказа до 90 - 92%.

Пообщавшись с уважаемым мною модератором метрики Саном (не раз помогал), воспользовался его советом проанализировать логи (отвык уже с метрикой). Логи показали, что переходы осуществляются с поиска Яндекса. В основном по конкурентным запросам (при этом надо учитывать, что новый сайт находится отнюдь не в топе по этим  запросам), то есть переход с 20 страницы на сайт - обычное явление в логе.

Метрика по какой-то причине (разработчики вроде сейчас разбираются) учитывает эти переходы как прямые.

Заинтересовавшись данной неприятностью, поставил счётчик лайв интернета (для синхронизации) на пару "наших" сайтов, ЛИ вобще не учитывает эти переходы (ни как с поиска Яндекса, ни как прямые). Но на другом сайте ,уже не новом, я начал замечать ту же закономерность - прямые переходы с высоким процентом отказа (хотя и меньше, чем у нового, что понятно) наряду с переходами с поиска с невысоким процентом отказов (в метрике).

Прямым переходам вобще-то не свойственен высокий процент отказа (если только сайт посрдеством какой-то манипуляции не устанавливается домашней страницей браузера). Если человек заходит через адресную строку, то он идёт конкретно на этот сайт за какой-то информацией, тоже самое с закладкой в браузере. Хотя как мы уже разобрались на самом деле - это не прямые переходы.

 

 Подведу итог, что мы имеем:

1. Прямые переходы с высоким процентом отказа (которые по наблюдениям являются переходами с поиска) в Метрике и не учитывание этих переходов в принципе в Лайв Интернет.

2. Запросы по которым происходят переходы можно назвать конкурентными.

3. Рефер, с которым происходит переход с поиска не содержит доп. параметров Яндекса, как-то: регион, браузер и пр передаваемые Яндексом. Имеет вид следующий (запрос изменен дабы не создавать дополнительной накрутки запроса по кликам).

http://yandex.ru/yandsearch?text=здесь+текст+запроса+с+перекодировкой+кирилицы

Как видим никаких привычных для Яндекса параметров. Для сравнения приведу пример рефера естественного перехода с таким же запросом.

 http://yandex.ru/yandsearch?text=
здесь+текст+запроса+с+перекодировкой+кирилицы
&lr=213

Здесь мы уже видим параметр lr указывающий регион.

4. Переходы происходят с разными ip адресами.

Позанимался немного вопросом, и у меня сложились некоторые выводы.

 

Возможные выводы:

Переходы осуществляются софтом. То есть заходит не человек, а бот. В автоматическом режиме. Находится на сайте крайне короткое время. На 20 переходов порядка 20 секунд (это сегодня).

Что бы это могло быть и для чего это.. Мысли такие.

Бот (софт) парсит (анализирует, разбивает на логические части, копирует - вобщем работает с контентом) все сайты в поисковой выдаче Яндекса для того чтобы:

1. произвести анализ сайтов в выдаче по определённым запросам (заголовок, плотность ключевых слов, текст в тайтле страницы и пр. показатели важные для раскрутчиков). НО: зачем тогда анализировать выше ТОП 10-20?

 2. манипулировать Поведенческим Фактором в выдаче Яндекса. Мол нагенерировать конкурентам отказы по определённым запросам. НО: метрика вроде не фиксирует его как переход с поиска. С другой стороны не только Метрика (или не столько Метрика?) определяет ПФ (Яндекс.Бар?). Но Яндекс.Бар - это как минимум браузер, а не бот. Тут сплошные вопросы.

3. копировать контент (сомнительно). Пробегает по сайтам определённой тематики, создаёт базу ссылок сайтов, проверяет наличие новых ссылок, парсит страницы по новым ссылкам, проверяет есть ли новый контент в индексе, если нет - выкладывает на своём сайте у которого высокая скорость индексации. Присваивает уникальность контента.

Как вариант. Копирует контент прям со страниц в поиске, автоматом делает синонимайз статей, выкладывает на сайте сомнительного содержания для генерации контента.

НО: тотального пробега по всем страницам сайта не заметно. Да и в этом случае нет смысла чередовать конкурентные запросы, достаточно было бы по двум трём тематическим запросам съесть всю вадачу за один раз и работать по ней. 

но ничто не мешает просто копировать и синонимизировать статьи по разным запросам непосредствено с выдачи. 

 

4. Анализ и ситематизация общего алгоритма ранжирования Яндекса по определённой тематике и по определённым запросам. Вот здесь никаких НО нет. Бот пробегает выдачу, собирает и анализирует страницы, сравнивает параметры страниц и сайтов между собой, и выявляет факторы и степень их влияния на ранжирование выдачи Яндекса.

 

 

Вопросы и просьбы к членам клуба. 

1. Наблюдали ли вы на своих сайтах описанное выше явление? Если не обращали на это внимание, то просьба проверить (нужно будет смотреть логи и сравнивать с данными Метрики).

2. Какой из описанных 4 выводов кажется вам наиболее вероятным судя по вашим наблюдениям? Возможно у вас есть свои выводы. Какие?

3. Как вы считаете наносят ли вред позициям сайта (Поведенческий Фактор, кража контента) эти прямые переходы с высоким процентом отказа? Каким образом? 
Как можно себя обезопасить?

4. Как вы считаете - у меня паранойя?

 

P.S. ссылки на сайты клиентов не привожу, дабы не создавать неестественный Поведенческий Фактор.

Всем спасибо, надеюсь будут те, кто этим заинтересуется и прочитает это большое сообщение полностью.

Руслан.

Сервис "ДатаПрофит" - DataProfit.ru

Просьба писать в тему, но если кто-то захочет обратиться лично, то скайп: dataprofit .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
kapital122010
27 января 2016, 22:57

Интересное обсуждение.

Мы, кстати, тоже весьма озабочены этой проблемкой, ибо шеф воспринимает отказы по сайту как личное оскорбление. Но многих перечисленных тонкостей не знали.

Однако, кроме описанных, нечаянно выявили еще одну закономерность: (предположительные) боты, основной источник прямых заходов с отказами, проявляются конкретно в определенные периоды времени суток.

Т.е. ночью-утром ходят боты с общим процентом отказов где-то 85-90% (ага, значит все же есть еще и люди среди них), а потом за день процент падает-падает и к вечеру уже все совсем хорошо.

Руслан, а вы не пробовали как-то соотнести явление со временем суток?

Руслан
27 января 2016, 22:57

Судя по моим наблюдения чёткой закономерности по времени суток нет. Прямые заходы с отказом присутствуют как ночью, так и днём. На новом сайте, который мало кому известен это легко проследить.

В вашем же случае, я думаю, ситуация такая же, но дело в том, что ваш сайт видимо уже имеет определённую естественную аудиторию, всвязи с чем получается следующая картина: боты генерируют ночью то или иное количество переходов с отказом ~(90%-100%), то же самое происходит и утром и днём, но кол-во переходов ботов в течении дня относительно переходов естественных значительно меньше - отсюда наблюдается общее снижение процента отказов.

То есть если за ночь вы получили предположим 10 неестественных прямых переходов с процентом отказа 90% + 10 неестественных с тем же процентом отказа днём, но при этом за день на ваш сайт было 40 естественных переходов с процентом отказов 0%, то получим

((10*90)+(10*90)+(40*0))/60 = 30% общих отказов. То есть они (боты) заходят и днём, но люди сбивают их процент. Так же кол-во переходов предположительно ботов зависит от конкурентности тематики и присутствие сайта по различным конкурентным запросам в выдаче (пусть и не на первых страницах).

Такая вот примерно ситуация.

kapital122010
27 января 2016, 22:57

Ну... в принципе - да, вполне может и так быть.

Вячеслав
27 января 2016, 22:57
Как вы считаете - у меня паранойя?

Нет, у вас нет никакой паранойи. У меня то же самое. Уже собиралься писать в поддержку.

Ждем ответов от админов метрики. Что это такое и как с этим бороться?

mslsa
27 января 2016, 22:57

сообщите, плз, что они вам ответят, проблема таже...

yarmizin-sv
27 января 2016, 22:57

Нужно учитывать еще один фактор. Переходы с ПС Yahoo и Ask (возможно есть и другие) происходят с пустым реферером, т.е. фиксируются как прямые заходы. Идентефицировать их нет возможности.

Руслан
27 января 2016, 22:57

Дело не в пустых реферах - реферы не пустые. Реферы с поиска Яндекса.

jbook
15 марта 2019, 01:50
yarmizin-sv,
и из Bing
gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
Руслан, как вариант, это работа какого-либо парсера по сбору инфы из поиска. Именно не контента, а определенной инфы, к примеру сайты на определенной ЦМС и т.д., вариантов много. В данном случае, часто происходит просмотр всего лишь одной страницы, при этом время просмотра минимально, что и фиксируется как отказ.

В данном случае в поиске есть ограничения на кол-во результатов - 1000 штук., поэтому сбор происходит по различным ключевым словам, видимо и по высококонкуретным тоже.

Поведенческий фактор официально учитвается в ранжировании результатов поиска, поэтому данная ситуция может влиять на позиции сайта.
Руслан
27 января 2016, 22:57

Не подходит. Сайт не на CMS - писан мной лично в ручную. Страницы сайта, на которые ведёт переход различные, а имено релевантные тому или иному вводящемуся запросу. Все запросы достаточно конкурентны. Проверено.

По поводу ПФ. Он действительно учитывается, но вот вопрос в том как? Если осуществляется переход по поисковому запросу и после этого следует отказ, то да, это негативно влияет на позицию сайта по этому запросу.

НО: каким образом фиксируется отказ перехода с поиска если Метрика не определяет его как переход с поиска, а фиксирует как переход прямой? Есть два варианта фиксации - метрика и бар. Метрика не отслеживает его как переход с поиска, а если бар, то во первых достаточно сложно должно  быть интегрировать бар в такой софт и к тому же если софт работает с прокси так как ip разные, то как Яндекс идентифицирует бар - это вопрос. Если Яндекс фиксирует каждый бар под своим id, то доверие бару с одним id, но с меняющимися часто ip должно быть не велико. Тут вобщем одни вопросы.

 

Опять же как влияет отказ прямого перехода на ПФ ответить сложно, но было бы страно если бы это имело сильное влияние. Так как прямой переход не предполагает отказа - человек вводит в адресную строку адрес сайта - то есть он знает куда идёт. И если у прямых переходов не однократный высокий процент отказа, то это говорит скорее всего не о проблемах сайта, а о каких то других проблемах, которые сложно отнести к поведению пользователя основанному на контенте сайта.

Вобщем тут много неодназначностей. ПФ влияет на позиции - это безусловно, но как учитывается в ПФ отказ прямых переходов - тут какой-то конкретики нет.

 

 

gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
Руслан,
ЦМС - это был одни из варинтов.. А что конкретно собирать.. вопрос преследуемых целей. Есть еще много вариантов: тематические сайты, почтовые адреса, страницы удовлетворяющие определенным ключам и т.д. и т.д.

Т.к. переходы идут с 20-й страницы выдачи, то 99,9% что это бот, а не живой человек. В нашем случае, бот, скорее всего, что-то собирает. Сомнительно, что он снижает ПФ сайтам с 20-й страницы поиска)))

Почему метрика в этом случае определяет данный переход как прямой переход.. это вопрос к разработчикам. А что касается влияния показателя отказов с прямых переходов, тут думаю волноваться не о чем. Конкретно такое влияние я не анализировал, но следую здравой логике, прямые переходы - это уже важные для пользователя страницы.
Руслан
27 января 2016, 22:57

" Сомнительно, что он снижает ПФ сайтам с 20-й страницы поиска)))"

А вот зря смеётесь ). Я тоже сначала подумал, что это бесмыслено. Но с другой стороны если предположить, что продвигаемый ботом (пытающийся убить конкурентов) сайт находится по этому запросу на 20 странице, то вполне логично бить по всем до продвигаемого сайта. Иначе если бить по первым страницам, то тем самым двинутся и те по кому не били, но кто был впереди продвигаемого сайта. Люди порой бывают не предсказуемы, тем более, что тот кто это делает, возможно не ожидал, что Метрика будет писать бота как прямой переход (бот то заходит по запросу), с другой стороны, не метрикой единой жив ПФ.

 

"но следую здравой логике, прямые переходы - это уже важные для пользователя страницы."

Имено это я и имел ввиду в своём предыдущем ответе. Важно только чтобы наша логика совпадала, с логикой разработчиков Яндекс.алгоритма ранжирования. А также остаётся надеяться, что эти переходы в алгоритме учитываются хотя бы как прямые. А по сути их вобще не стоит учитывать.

 Модераторы пока окончательного ответа по этому вопросу не дали.. Жду. Надо будет написать Сану, может что прояснилось уже..

gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
"Модераторы пока окончательного ответа по этому вопросу не дали.."
Если появится инфа, просьба озвучить, думаю не только нам будет интересно.
NikePan
27 января 2016, 22:57

Если бы это был просто парсер, то его легко можно настроить так, чтобы счетчики не фиксировали активность. Правда если учитывать, что LI не фиксирует. То вполне может быть. Так как в LI вызывается картинка, а в метрике ее нет. Т.е. если это бот, то он выполняет JS, но не грузит картинки. А JS он выполнять может потому, что довольно много сайтов контент через JS отображают.

NikePan
27 января 2016, 22:57

хотя фильтровать скрипты метрики дело нехитрое. так что или просто не учли, или действительно скрутка ПФ.

gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
В общем согласен. Вариант с картинками как раз подтверждает.
То что бот вроде решили, ну а что он там собирает, дело 10-е )))
yarmizin-sv
27 января 2016, 22:57

Проанализировал один день в конце октября. Разница между логом сервера и  метрикой заметная и составляет 30 посетителей. И лог показывает больше на 30 переходов с Яндекса. То есть такие переходы вообще не фиксируются, вероятно счетчик блокирован. Характер переходов - 1 страница, адреса динамические разные.

Руслан
27 января 2016, 22:57

Вот об этом я и говорю.. Посмотрите реферы переходов в логах. Они с параметром указывающим регион и пр. или без?

yarmizin-sv
27 января 2016, 22:57

Без каких-либо параметров. И еще я провел эксперимент. Ввел такой запрос в поиске Яндекса, нашел свой сайт в выдаче и сделал переход на него. Проверил лог сервера и с удивлением обнаружил пустой реферер. Что зафиксировала метрика проверить сложно, но скорее всего прямой заход.

NikePan
27 января 2016, 22:57

Надо этот пример и отослать )

У меня тоже прямых переходов с отказами хватает. Но задача сайта позволяет такую ситуацию. Прямой заход и закрытие в течении нескольких секунд вполне достаточно, если это сервис локальнои информации. Например та же метрика. я могу открыть ее, посмотреть ситуацию, и закрыть. Получается отказ.

 Но ситуация есть. На сайтах с очень малой посещаемостью бывают заметны всплески прямых заходов.

Oper-Mihaly4
27 января 2016, 22:57

 

1. На начинающем сайте с десятком-двумя html страницами прямые заходы составили за последний месяц треть от общего числа. Отказов - 33%, глубина просмотра 3,8. 

2. Предположил, что Метрика не всегда правильно определяет визит со ссылок из блогов и социальных сетей. Хотя фиксировала несколько визитов с Facebook и Twitter, гарантированных визитов из блогов зафиксировано не было.

3. Высокий процент отказа - по-любому неприятен. Как минимум, дезориентирует владельца и, возможно, заставляет делать лишнюю оптимизационную работу. Контент никогда не крал, опыта нет, но могу предположить, что угнать контент за секунду не многим проще, чем машину - за 48 секунд. 

4. Разумеется ;-). 

 

Кстати, когда сайт был несколько б0льшим и динамическим, счётчик движка фиксировал довольно многочисленные кратковременные визиты с нескольких разных сайтов на одну страницу.

Я предположил, что это попытка взлома или какая-то подобная гнусность. 

Как вы считаете - у меня тоже паранойя?

 

Руслан
27 января 2016, 22:57

1. Проанализируйте логи. Посмотрите день когда было больше всего отказов по прямым переходам - сравните с метрикой. Поскольку сайт начинающий, то это будет несложно. Если есть переходы с поиска Яндекса не учтённые метрикой как переходы с поиска, сравните с прямыми переходами - если по времени будут совпадать - то это наш случай. Сайт комерческий, тематика конкурентная?

По вашему вопросу о взломе - опять же надо смотреть логи доступа и ошибок. Статистика движка много не скажет.

Oper-Mihaly4
27 января 2016, 22:57

Вот запись Вебвизора и лог одного визита "из этих":

Просмотров 1
Продолжительность посещения 00:00
Страница входа http://сайт/папка/страница.html
Страница выхода http://сайт/папка/страница.html
Источник трафика Прямой заход
Адрес IP 128.68.23.32
IP сеть Various Registries
Имя хоста 128-68-23-32.broadband.corbina.ru
Номер посещения 1
　
128.68.23.32 - - [25/Jan/2012:12:01:38 +0400] "GET /папка/страница.html HTTP/1.0" 200 6272 "http://yandex.ru/yandsearch?text=%eb.(нечитаемая хрень).%e5" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"

 

Хост-один и тот же, меняются иногда - ip, размер мониторов и региональность - Москва или Питер.
Иногда этот же (предполагаю) посетитель "проскакивает" на главную.                   

jbook
15 марта 2019, 01:53
Oper-Mihaly4,
MSIE -- возможно парсят, возможно bing ходит
gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
То же есть подозрения, что переходы с Twitter и Facebook глючат или фиксируются неправильно.
Oper-Mihaly4
27 января 2016, 22:57
Проверил регистрацию переходов с Twitter и Facebook.
Твиттер определился как t.com, но с его голубой галочкой.
Жмакнув 2 разные ссылки, обнаружил 1 заход, но страница захода второй ссылки тоже была учтена.
Фейсбук определился верно, но определил только 1 заход из двух.
Впрочем, возможно, на "кликнутой" странице старый счётчик или апипятка в тегах.
gorod-vrn
27 января 2016, 22:57
Oper-Mihaly4,
а в твиттере используете сокращатели ссылок? Может переходы из за них не так учитываются?
Потому как тоже проверял, сервис сокращения ссылок показывает, к примеру, 2 клика, а в метрики их нет.
Oper-Mihaly4
27 января 2016, 22:57

Это по-разному. Твиттер сам сокращает ссылки при переборе текста. Надо проверить, с каких ссылок как отопражается в метрике визит. 

(Может, "метриканцы" это сами давно всё давно проверили и теперь тихо тащатся с твиксом над такими "экспериментаторами"

;-)

sink2006
27 января 2016, 22:57

У меня такое было как то пару дней огромное количество прямых заходов с высоким показателем отказов (около 90%)

Проанализировали и пришли к выводу - это был спам робот (типа хрумера - у меня на сайте можно оставлять комментарии, но перед публикацией они модерируются, соответственно каждый денья удаляю 5-6 спам записей.

Буквально накануне -мы чуток поменяли структуру сайта и робота просто редиректило на главную )))

Эта ситуация длилась 2 дня по 2-3 часа каждый день.

 

Mechael
27 января 2016, 22:57

Начинающий сайт. Есть такоеже большое количество прямых заходов. Логи не анализировал :(. Большенство таких заходом идет из Москвы. Сайт региональный и в Москве скорее всего крямой ссылки никто не знает. Также похоже заходы такие делаются из XP. Правда вы утверждаете что даных о регионе и прочем метрика по этим запросам не должна собирать, что старнно.

Руслан
27 января 2016, 22:57

 

Правда вы утверждаете что даных о регионе и прочем метрика по этим запросам не должна собирать, что старнно.

 

Не совсем так. Я утвержда, что в логе рефер с поиска Яндекса указывается без региона и пр., что не обычно для рефера с Яндекс.поиска. Метрика же берёт регион перехода с диапазона ip адерсов.

Параметр региона в рефере - это настройка в Яндексе, а регион в метрике - это ip адрес.

Mechael
27 января 2016, 22:57

ок, вообщем ктото в Москве этим занимается :)

ragman R
27 января 2016, 22:57

А вы не думаете что ноги растут отсюда?

 

...недавно стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала разрабатывать систему, которая сможет автоматически проверять материалы различных Интернет-СМИ на предмет наличия в таких материалах экстремистских высказываний.
kenkay
27 января 2016, 22:57

Про "ноги", которые "растут", мне кажется, это несколько преувеличение. Точно описанная ситуация и с моим сайтом, но в нем нет никаго  упоминания про какие либо высказывания, сугубо специальная информция.. Может, не будем скатываться к паранойе? :)

ragman R
27 января 2016, 22:57

Но ведь чтобы узнать есть ли на сайте какие-либо "высказывания", нужно зайти на сайт и распарсить текст на нем. Вот вам и заходы непонятно откуда и быстрый выход.

kenkay
27 января 2016, 22:57

Да? А мне казалось, что поисковые системы считывают наличие в текстах на сайтах определённых слов. Я не прав? Простите, я совсем в этом не специалист, но тема волнует.

Вячеслав
27 января 2016, 22:57

Коллеги, а как метрика считает, когда по поиску в гугле-картинки просматривают картинку с сайта? Вроде как при просмотре картинки на заднем фоне подгружется сам сайт с которого просматриватся найденная картинка? Может это и есть эти злосчастные "прямые заходы"?

kvartira174
27 января 2016, 22:57

Тема очень актуальна. У меня такая же проблема. С некоторых пор наблюдаю прямые заходы с высоким процентом отказа. В зависимости от поддомена прямые заходы составлют на них от 30% до 50%. Процент отказа тоже велик, в среднем 95%. Все поддомены сайта были в топ 10, даже скорее всего 90% было в топ 1-2 и 10% в топ 5. Т.е. сайт занимал отличные позиции.

У меня на сайте можно подать объявление в некотрые разделы сайта. Для защиты от автоматической подачи объявления я установил капчу. Но что бы люди тоже не мучались, сделал ее очень простой. Выкидывала она 3 цыфры. Все ровно, никаких помех. Так все работало давно и отлажено. С некотрых пор стал наблюдять, что кто-то начал спамить в объявлениях. В разные разделы подавалось 2-3 спам-объявления. Сначало удалял, но в скоре надоело, ведь спамили каждый день, да и раздел на сайте не один. Меня все достало и решил перейти на самую новую защиту от спама на РЕКАПЧУ. Установил, ее и спам прекратился. Тут же как раз свершился очередной апдейт яндекса и основной домен вылетает даже с первой страницы (Был до апдайта в топе 5). Я в шоке, что же такое могло повлиять на яндекс, что он решил, что моему основному домену не место в топ 10. Посмотрел поддомены, они тоже просели, но т.к. конкуренция там не сильно большая, то пока еще остаются в топ 5, а раньше уверенно занимали первое место.

Я начал анализировать, что же я сделал не так и почему мой основной домен вылетает резко из топ 5 и попадает на вторую страницу? Т.к.на сайте стоит метрика, то зашел и начал просматривать что к чему. Сразу бросилось в глаза, что уже с месяц у меня увеличились прямые заходы и превратились в среднем от общего числа посетителей из 1% в 50% в зависимости от поддомена. Процент отказа колеблится от 92 до 95%. Я начал рыть в инете и наткнулся на вашу тему. Я сразу подумал: "ага,наверное из-за бота спамера". Но тут же возразил: даже если на сайте отгадать капчу, то надо загрузить мин. 3 страницы разных, чтобы подать объявление. Т.е.именно у этого бота процент отказа не может стремится к 100%, да и после рекапчи спама больше нет, а прямые заходы не понизились и по прежнему составлют в среднем 50%.

Мне интересно послушать представителей самого яндекса. Как они на это смотрят и на что советуют обратить внимание.

Пару дней назад установил и лайвинтернет, чтбы сравнить показатели. В Лайве все ок, никакого большого числа посетителей и ссотвествено зарегистрировано в 2 раза меньше поситителей. Какой вывод можно сделать? Баг метрики или что происходит?

Как избавится от такой статистики в метрике? Свое падение в топе склоняюсь к версии, что яндекс используют показатели метрики и считает сайт не релевантным из-за большого числа отказов, нагнанного каким-то ботом. Возможно яндекс расценивает это как накрутка счетчика.

Вообщем не знаю что делать. Ведь после вылета сайта с первой страницы, резко понизилась и посещаемость сайта. Следовательно на фоне новой посещаемости прямые заходы будут составлять уже 70-80%. Из-за чего делаю вывод, что яндекс снова будет и далее понижать сайт. Какие у кого еще идеи? что же могло повлять на прямые заходы и мой вылет из уверенного топ 10?

Руслан
27 января 2016, 22:57

Отвечу Вам и всем. Администраторы дали ответ. Насколько он удовлетворительный пусть каждый решает для себя сам. Итак:

 "

 

Добрый день!

Приносим свои извинения за длительное ожидание ответа.

Согласно информации от разработчиков, переходы, которые Вы видите в статистике,
 переходы роботов. Метрика не фильтрует роботов, которые выполняют Javascript и 
загружают код счётчика Метрики автоматически.  В связи с вышесказанным мы 
рекомендуем отфильтровать некоторые IP-адреса вручную в разделе Фильтры "

Вот собствено и всё. Кстати появилась мысль попробовать убрать метрику
 (хотя она мне очень нравится) и посмотреть на изменение позиций - в плюс ли в минус ли.

 Понимаю, что это не критично для сайтов некоммерческой тематики - там человек читает информацию бродит по ссылкам, но когда требуется только увидеть телефон, чтобы позвонить по интересующей услуге, а телефон есть на каждой странице, то и большого кол-ва просмотров страниц ожидать не приходится. Администраторы где-то вроде как говорили, что если человек посмотрел одну страницу и потом не ушёл дальше в поиск, то в том числе считается, что он может быть позвонил и вроде как сайт удовлетворил запрос посетителя, но вот эти прямые заходы и фиксация их в Метрике, что-то не добавляет уверенности. В конце концов их можно систематизировать и просто не учитывать. При чём не по ip адресу. Боты используют прокси, что же нам теперь все прокси отслеживать? В Li их нет. Пусть там другая специфика и меньше функциональности, и возможно из-за технологических различий Li не считает ботов. Но я думаю, что Метрика могла бы систематизировать заходы этих ботов и исключить их из статстики. Тем более что заходя с поиска Яндекс - они записываются в Прямые заходы. Так в чём проблема их вобще не записывать? Вобщем всё это множит сомнения насчёт полезности для сайта Метрики, особено учитывая то, что Поведенческий Фактор может и наверняка рассчитывается и по показателям Метрики. А если мы говорим о таких непонятках с ботами - то неизвестно как это всё влияет на позиции. Прозрачности от Яндекса ждать бессмысленно, потому что если ребята из Яндекса начнут рассказывать как имено работает алгоритм, то армия сео сразу начнёт использовать это в своих целях. 

На сегодняшний день я бы например вобще выступил за то, чтобы Метрика никак не участвовала в работе алгоритма ранжирования, что позволило бы её использловать в качестве удобного инструмента статистики без опасения того, что её недоработки или какие-то функциональные особенности могут повлиять на ранжирование сайта. 

kvartira174
27 января 2016, 22:57

Согласен с товарищем! Сегодня же попробую сменить метрику на гугл или ЛИ. Если позиция сайта через апдэйт другой пойдут на верх, то стану противником метрики. Ведь это подтвердит то, что яндекс использует статистику в метрике для выдачи сайтов в поисковике. А это ой как не хорошо скажу я вам, представители яндекса. После этой темы вы потеряете приличную аудиторию пользователей

Oper-Mihaly4
27 января 2016, 22:57

Адреса IP меняются!
Всех фильтровать под гребёнку?  

Дмитрий В.
12 мая 2016, 18:01
Oper-Mihaly4,
У меня так себя ведет бот из корпоративной сети Mail.ru
Жабу и Жабускрипт исправляет, стили подгружает и обрабатывает.
shuik
27 января 2016, 22:57

Такая же шняга.

Приходит бот причем в 90% случаях его метрика глотает как Xp и с разрешением 800*600 сидит 0 секунд и сваливает. Чаще активность была в рабочие дни именно тогда когда идет активность реальных посетителей. Замечена эта фигня на трех сайтах. Два одной тематики и один другой.

Общались с Платоном он заверил, что такие переходы влиять на ранжирование не будут, но картина все равно дурацкая.

100% это не парсер так как ходит по одним и тем же страницам каждый день.

Насчет ПФ, да скорее всего, но тогда уж очень грубо, реальный пользователь пробудет на сайте хотя бы секунду, эти же находятся 0:00 секунд, вычислить и отсеять их достаточно просто.

Интересный так же вопрос кто это делает? Размах приличный. Кто там из СЕО контор развлекается БД или Демис?

По хвостам их конечно не вычислить.... но знать хотелось бы.

 

romanius2011
27 января 2016, 22:57

Это боты яндекса, по крайней мере после обращения ливинтернета в яндекс и просьбы - эти боты перестали грузить счетчики ли.ру.

 

Вот тема об этом: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=654651 нужно читать до конца.

Богдан Чугуев
27 января 2016, 22:57
у меня те же проблемы,  проверил в СЕОЛИБ по выдаче яндексом моего сайта с учётом ПФ и без учета  так снижение позиций на 20-25 строк.Опасаюсь что убрав метрику яндекса с сайта ничего это не даст.
anatoly-kirsanov
27 января 2016, 22:57

Я у себя буквально таких случаев не видел (заход, якобы с поиска, с отработкой кода метрики - JavaScript или ). Соответственно, не видел проблемы с целенаправленным ухудшением показателей метрики (типа процентов отказов). С трудом себе представляю что есть поведенческий фактор ...

То что можно написать бот, который отрабатывает код метрики я верю. Причем здесь не требуется особых умений - есть готовые компоненты для разработчиков, которые содержат готовый движок Internet Explorer. Ему нужно только "сообщить" адрес страницы и "попросить" открыть ее ...

То что нет параметров региона (в запросе Яндекса) говорит однозначно о роботе. Дело в том, что Яндекс, при попытке обратиться к нему без параметра региона (тот что lr) делает переадресацию на тот же адрес, но уже с параметром. Реальный человек может перейти только с такой страницы выдачи.

Что совершенно точно - гадать насчет мотивации авторов бота совершенно бесполезно. Из перечисленных нереален только вариант 3 (только потому, что набор перебираемых адресов крайне ограничен). Как защититься? Только блокировать таких посетителей. Одного IP тут будет явно недостаточно. Нужно больше критериев. Как наиболее действенный - выявление поддельного реферера с поисковой выдачи Яндекса. Таких роботов нужно блокировать автоматически.

У меня у самого были странные случаи на сайте. И еще будут. Вариантов что это может быть много, как и у Вас, но что это точно - неизвестно и едва ли будет известно.

ppumz
27 января 2016, 22:57

Cитуация похожая. Сайт молодой. Самописный. Получается такая статистика -на входе на сайт ловлю 100% заходов, фильтрую по некоторым словам типа "бот", "мсн" (пускаю без статистики) и т.п. получаю на сайте порядка 20% , фильтрую по времени на сайте (до 5 сек) остается 10%, метрика показывает, как и рамбл.100 -5 %. Т.е из общего числа заходов порядка 200, по метрике получается 10. из них прямых 2-3 с 100% отказом. 

fedorchuk.oleg
27 января 2016, 22:57
у меня ситуация с 29 февраля по 6 марта всплеск прямых заходов (по аналитке гугла, а по метрике — внутренние переходы)  на главную страницу. Почти 100%  отказов, глубина просмотра 1. Все посетители из Москвы. Время на сайте 4секунды
konstantinpilipenko
27 января 2016, 22:57

такая же проблема и у меня

может кто то собирает в авто режиме контент, а может быть это связанно с рсс 

Maksimmka2012
27 января 2016, 22:57

У меня такая же ситуация участились прямые заходы с большим процентом отказов на моем ресурсе в чем дело не пойму(((

Русинова Анна
27 января 2016, 22:57

Таже хрень и у меня, в выходные накидывают по 80% отказов и сайт в глубокой жопе всю неделю. Что делать?! Сносить метрику?

 

Писал в суппорт, ответ -- мы посмотрим)

 

d.prezents
27 января 2016, 22:57

все проще, у меня тоже была паранойя по этому поводу, но все обьясняется тут http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=665703

hachkiewa
27 января 2016, 22:57

Вчера получил такую же картину

С периодичностью в пол часа с одного IP (другой регион)  прямой заход 

Продолжительность 0.00 - и так уже 19 раз.

Не понятна мотивация.На сайте нет никаких форм регистраций и т.п

 

georgyvostrikov
27 января 2016, 22:57

как вариант - некий софт, создающий анкоры, у меня такая фигня началась, отказы 50% заходы из San Jose, когда я заказал анкоры фрилансеру.

viromax2011
27 января 2016, 22:57

Сегодня обнаружил у себя такуюже шнягу. Заходы были с семи утра до восьми утра. Всего 290 заходов. Метркиа видит прямым. ЛИ не видит вообще. Нов  логах все переходы идут с такого запроса:

http://yandex.ru/yandsearch?text=site:мой_сайт&from=fx3&clid=46510&lr=35
где мой сайт - это адрес моего сайта

Евгений Ш.
27 января 2016, 22:57
Сегодня глянул на сайт и обрадовался, в 2 раза больше посетителей чем вчера (обычно аудитория не большая - сайт разномастный) а тут такой наплыв. Глянул метрику и ужаснулся как раз эти "в два раза" - прямые заходы с кол-вом отказов 96%.
По времени с 9 до 12 часов и потом в 14 скачек. и все больше не было вредителей.
По поводу "для чего" - мне на сайте в 99% случаев размещаю уникальный контент, видимо "тырят" что бы перевыложить у себя.
reklamapmr
27 января 2016, 22:57

В основнов вариант 3. если обнаруживаете сразу в файле блокируйте IP и все. Америкосы спарсивали таким образом один из моих кинотеатров, синомизировали и вставляли на клон сайт порно контент.

oppunki
27 января 2016, 22:57

Я думал, что это метрика, просто-напросто, кривая вся.

Например, совершенно точно, что очень часто она считает отказ, когда вход был по поисковому запросу с яндекса и чел висел на сайте и заполнял форму заявки - я ему диктовал по телефону, что писать.

Возможно, что прямые заходы, это сбой счётчика метрики при нормальном входе через поисковик. При этом, не исключено, что из-за ошибки метрика и считает время сессии 0, просто счётчик её не отслеживает - засчитывает мнгновенный вход-выход.

Есть и вероятность того, что метрика неодинаково работает на сайтах с разными движками или хостингах с разными параметрами. По опыту многое на это указывает. Но точно установить не реально.

vendzlat
27 января 2016, 22:57

Подскажите, у нас началась та же проблема.
У нас 5 корпоративных сайтов, и в один день 23 мая начали расти прямые заходы с отказами и временем пребывания на сайте 0.00. При том на один сайт постоянные заходы из тулы, на другой из баден бадена и тд. Но есть ip которые пересекаются, те один и тот же ip бывает на всех сайтах.
А с 3 июня на одном из сайтов появилось много заходов с просмотром 1 страницы от 30 минут до 5ти часов с высокой активностью на этой странице. В вебвизоре на некоторых посещениях можно отследить закономерность вождения мышки по одной траектории те наводят на текст далее наводят на подписку и обратно в течении получаса. Некоторые заходы часа по два с просмотром страниц под 10, а в реальности переход на страницу "о нас" потом в каталог и так по кругу. Я думаю здравомыслящий человек не будет 5 раз читать страничку о компании в течении двух часов.
Могут эти отказы и слишком долгое пребывание на сайте с переходами на одни и те же странички повлиять на ранжирование сайта и если да, то как с этим бороться?

Сергей Шарыгин
27 января 2016, 22:57

Сегодня 100 заходов за 3 минуты, нашел на одном форуме, что это связано со вздломом сервера хостера. Заглянул в кабинет - точно, хостер обновляет систему безопасности

geraspec
27 января 2016, 22:57

Ну вот и меня постигла та же гадость. +100% к посещалке, процент отказов 90. В лайвинтернете всё ок. Гадский бот заходит на страницы с конкурентными запросами, 1-2 секунды и уходит. IP адресов куча, фильтровать смысла нет.. Снести метрику? А будет ли эффект?

merberi.info
27 января 2016, 22:57

Доброго времени суток.

 

Точно такая же проблема уже с января.  При попытке провести анализ возникает очень много не стыковок. 

Мое мнение что это роботы для отслеживания сайта.

 

 

novostroika-spb
27 января 2016, 22:57

Здравствуйте!

Прочитал все выше описанное, ситуация похожа, но не совсем:

1. Прямые заходы на 70-90% страниц сайта без отказов раз в неделю в разное время.

2. Метрика показывает, LiveInternet нет.

3. После каждого подобного случая статистика (реальные посетители из ПС) падают на 5-10%. 

Собственно не знаем что думать, у нас высококонкурентная тематика, сайт всего 3 месяца в топе, думаем на попытки понизить позиции, но опять же нет уверенности ибо отказов нет.

Прошу высказать мнение специалистов. 

genyalaf
27 января 2016, 22:57

В общем жесть полная дорогие коллеги. 

Создал новый сайт, почти сразу был на неплохиз позициях. Начали заходить прямые заходы с высоким процентом отказов. теперь сайт вылетел вообще по многим ключевикам. Гугл аналитикс тоже самое показывает. Только если яндекс не говорит откуда они, то гугл четко что переходы с самого яндекса. Кому интересно у меня есть скрины как доказательство.

mslsa
27 января 2016, 22:57

все замечательно, вопрос, что делать?

web-7-7
27 января 2016, 22:57

да, что делать у меня та же проблема. сайт новый и 3 дня назад появилась эта зараза

mslsa
27 января 2016, 22:57

ничего, само пройдет)

mslsa
27 января 2016, 22:57

а вот такое гагно http://парсинг-сайта.рф не может генерировать такое гагно?

Хачатурова Надежда
27 января 2016, 22:57

Руслан, здравствуйте! Тема старая, но актуальность, наверное, остается прежней, хотя многое и изменилось в алгоритмах. Надеюсь, мой вопрос услышите. Дело в том, что в последнее время с сайтом стало происходить то же, что здесь многими описано: прямые заходы с высоким процентом отказов. Дня 2-3 Метрика процент отказов фиксирует, но в вебвизоре эти посещения не показываются. До этого наблюдалась такая закономерность: IP сеть конкурента в СПб, Нижний Новгород и Беларусь. Стабильно каждый день. Это породило мои выводы о происках конкурентов, вероятно, ошибочные. Хотелось бы знать, что нового известно о ситуации с прямыми заходами и отказами по ним, можно ли и нужно ли с этим бороться? Блокировать IP роботов не очень хочется, если происходит какая-то подмена в статистике. LI, кстати, за вчерашний день ту же Беларусь не показывает, зато большое кол-во посещений из США. Забить на все, и будь как будет? Боюсь за позиции в поиске из-за ухудшения ПФ.

ollleg
27 января 2016, 22:57

Хачатурова Надежда
    сегодня, 12:27

Руслан, здравствуйте! Тема старая, но актуальность,
наверное, остается прежней, ....

Надежда права, ситуация не изменилась за это время.
Моему сайту 3 года, не комерческий, обычная средняя
 посещаемость 350-450 посетителей в сутки при 1000-1500 просмотров,
отказ из поиска на уровне 10-15%.
Сегодня на 13 часов дня "взлёт" сразу на 3 счётчиках -янд.счётчике,
 майл.ру , prlog.ru :
просмотры 1877
визиты 1512
посетители 1496
отказы -81%

Reloo
27 января 2016, 22:57
Нашествие китайской армии.
У меня есть старенький сайт-портфолио, решила привести его в порядок, обновить снимки, прикрутила метрику. 23.10 число "прямых" заходов - 7 (нормальная посещаемость для моего сайта) 24.10 вдруг - 471, 28.10 - 1200... сейчас, в сутки, заходит 1500-2000 "посетителей". В начале был высокий процент отказов около 90% но он снижается и достиг 10%, время на сайте тоже растёт. Самое интересное, что все заходы осуществляются из Китая, из разных городов. Что это может быть и зачем... я не имею понятия.
webstudio007
28 декабря 2016, 07:59
Такая же фигня, сайт еле в поиск вывел а 3-7 человек заходят каждый день даже и секунды на сайте не бывают.... В итоге позиции в поиске падают.
Аня Давыдовская
25 января 2017, 18:00
webstudio007,
Добрый день!
Возможно, подобные переходы на Ваш сайт были совершены роботами. Переходы роботов попадают в отчеты Метрики, поскольку роботы загружают страницы, тем самым активируя счетчик Метрики. Данные о посещениях Вашего сайта роботами доступны в соответствующем отчете из группы "Мониторинг". В этом отчете вы можете увидеть данные о действиях всех типов роботов, с разбивкой по правилам фильтрации.
Если Вы обнаружили всплески неестественного трафика в отчете Роботы и у Вас есть основания полагать, что подобная ситуация может повториться, подключите фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению в настройках счетчика: https://yandex.ru/support/metrika/general/filters.xml#robots .
lilu10.11.79
15 марта 2017, 09:18
Аня Давыдовская,
спасибо большое, у меня это оказалось именно так. Отфильтровала роботов. Еще раз спасибо!
Aleksey12322
10 февраля 2017, 18:13
может ты пользовался онлайн сервисами определение оригинальности текста? Потому что было так же, только заход был в одну секунду сразу большого кол-ва, потом я вспомнил что пользовался сервисом. скорее всего из-за этого.
interneth.ru
19 февраля 2018, 16:20
Сейчас заметил подобное в статистике. Были прямые заходы на все страницы сайта из региона франция, были на странице 0 секунд и в одно и тоже время в 12:24 что очень странно. И того имеем якобы 21 уникальный посетитель с показателем отказа 100% заходили в одно и тоже время из одного и того же региона и как это понимать?
Василий
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 12:36
interneth.ru,
Проверьте роботность (для людей, у которых роботность: роботы). 


Если данная активность роботная, то Вы можете включить фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению.
interneth.ru
22 февраля 2018, 12:00
Василий,
21.02.2018 опять тоже самое около 20 визитов все и секунды не пробыли на сайте только теперь с разных стран в одно и тоже время поставил фильтрацию роботов по строгим правилам и поведению не помогло. подскажите как быть
Василий
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 12:42
interneth.ru,
Напишите, пожалуйста, в поддержку: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/other-qanda.html . В письме приложите ссылку на рассматриваемый отчет. 
Владимир
4 марта 2018, 13:32
Василий,
Разобрались в ситуации? У меня такая же с разных стран посетители посещают разные страницы. заходы как прямые так и по рекламе показывает метрика. но ракламный бюджет не уменьшился  в статистике директа эти переходы не показанны 
Василий
Сотрудник Яндекса5 марта 2018, 13:09
Владимир,
 нужно смотреть конкретный случай. 
Напишите, пожалуйста, в поддержку: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/other-qanda.html . В письме приложите ссылку на рассматриваемый отчет. 
Обновлено 5 марта 2018, 13:09
olegart2013
6 апреля 2018, 19:40
Постоянная картина, становится малозаметной, когда растет посещаемость, но такие заходы всегда присутствуют. Замечал неоднократно на 6 своих сайтах и все нулевые заходы именно с яндекс поиска. Но если просто из поиска - это пол беды, когда заказываешь Директ, то кол-во таких заходов по 1-2 секунду увеличивается в разы. Пишешь в поддержку, отвечают такие заходы не учитываются, а в реальности деньги за них снимают, а возвращают, типа как за недействительные переходы, копейки.
maxiarm
30 мая 2018, 14:04
Да, как раз сегодня это и произошло

Ольга Громова
8 августа 2018, 23:00
У меня вообще нет особо контента на сайте. Интернет-магазин, продающий оптом. Там тырить то нечего. Позиции есть высокие, но в основном работаю с рекламы. А тут прям 20 прямых заходов с отказами 90%. Обычно отказы 3-8%. 
Видимо 20 заходов оттого, что украсть там нечего, контента нет почти: Заголовок, цена и картинка. 
fotostar-pro
2 декабря 2018, 14:09
На протяжении нескольких месяцев долбежка по одной и той же странице с IP 5.18.214.31 сеть домольнк СПБ. Но вот что интересно, блокировал не только этот адрес, но даже весь пул адресов в настройках сервера, но, заходы все равно ежедневные. Что это может быть, понять не могу...
Denisus16
9 января 2019, 19:37
Появилась данная проблема примерно год назад на одном сайте. Начало резко появляться много прямых заходов с отказами, через пару месяцев, сайт значительно провалился в выдаче и я полагаю что по этой причине. Тогда не заморочился на этой проблеме, но теперь ситуация повторяется с другим сайтом. Всё ничего, но боюсь что этот сайт тоже провалится в выдаче. Хотя такие заходы не должны учитываться, как по мне, так как не несут смысловой нагрузки и такой схемой можно любой сайт понизить.


Включил  Фильтрация роботов на "фильтровать роботов по строгим правилам и по поведению" до этого было "фильтровать роботов только по строгим правилам" надёюсь что это поможет
Denisus16
9 января 2019, 19:49
Denisus16,
Похоже переходы делают люди, так как в google analitics тоже самое, причём долбят по разным страницам
jbook
15 марта 2019, 02:00
Denisus16,
таже шняга, после таких вспышек у меня падают сайты в поиске (( не один а несколько - много. я грешу не столько на конкурентов и парсинг, сколько наа неучет Яндекс-Метрикой робота Bingboot, а Гугл аналитикс вообще не задумывается - отказы и привет. Причём все сайты белорусские, а "отказы" "из россия" "прямые заходы" "браузер MSIE 9". Из-за "браузера" думаю на Bingbot, которого Метрика в отчёте "Роботы" не выделяет никак ... но блин это происходит не всегда, а периодами разной активности и продолжительности.
mastyrik
15 января 2019, 21:08
Становится нудно от ваш подборок и т.д. . И не всегда точка зрения совпадает с Яндекс. Полная ерунда - узнать что хочет человек! Даже лет 100 пройдет.
Sergey
сегодня, 18:09
В итоге есть решение проблемы?