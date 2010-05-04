Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Метрика для поддоменов [есть решение]

Пост в архиве.

Здравствуйте,

Возможно ли использование метрики в таком варианте

есть главный домен А и у него есть зеркала Б В Г

На этих доменах создаются сайты с адресами:

адрес1.А

адрес2.А

адрес3.Б и т. д.

будет ли метрика отслеживать КАЖДЫЙ из этих поддоменов и давать ОБЩУЮ статистику по всем сайтам если на каждом сайте будет стоять один и тот же счетчик

Спасибо

РЕШЕНИЕ:

Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика. 

При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml

В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).

При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».

23 комментария
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milovidov-an
27 января 2016, 23:22
Да, всё будет корректно работать.
Счётчик Метрики можно устанавливать на любые домены, поддомены, и он всё посчитает.
Статистика будет общая, как будто это всё - один сайт.
Dedgimly
27 января 2016, 23:22
а можно из ЭТОГО награмождения выдерунть статистику допустим по сайту  ООО.А
Dedgimly
27 января 2016, 23:22
ну или какой фильтр можно придумать?
milovidov-an
27 января 2016, 23:22
Количество просмотров есть в отчёте "Содержание".
А если нужна вся статистика, но отдельно по какому-нибудь домену - можно поставить отдельный счётчик только на этот домен.
Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:22

А как можно отфильтровать все данные по поддомену? Допустим, хочу видеть статистику всех страних этого поддомена? Как настроить фильтр? Я так понимаю тут регулярки не поддерживаются, как в Аналитикс... убожество конечно

denisartox
27 января 2016, 23:22

Добрый день,


 


У нас на двух крупных проектах есть проблема с учетом хитов с поддоменов. Они не считаются.


Код стоит идентичный что на главном домене, что на субдоменах.


В FireBug видно, что браузер всегда делает первый запрос к http://bs.yandex.ru/resource/watch.js, а потом уже идут различия - для главного домена грузится скрипт http://mc.yandex.ru/watch..., а для субдоменов - тишина.


Просьба помочь.


Спасибо.

milovidov-an
27 января 2016, 23:22

Напишите, пожалуйста, на каком поддомене проявляется проблема.


Написать можно сюда: http://feedback.yandex.ru/?from=metrika (продублировав своё сообщение)

Макс
27 января 2016, 23:22

Тоже хочу посоветоваться насчет поддоменов


 


есть сайт и форум на поддомене forum.сайт.ру


 


сейчас стоит один и тот же код (ставили до меня) - думаю разнести их на два разных


 


кроме невозможности посмотреть сводную статистику какие еще минусы будут?


 


либо не разносить - надо ли добавлять поддомер в зеркала?

Michael
27 января 2016, 23:22

Если вы разнесете, они будут считаться как 2 независимых сайта, каких-то других специальных минусов не будет.


Если не разносить, то можно добавить в зеркала (но не обязательно). Зеркала нужны в основном для раздельного мониторинга и для определения внутренних переходов.

Макс
27 января 2016, 23:22

не очень понял насчет зеркал


толучается хоть forum и не является зеркалом, но если я его укажу, то переходы с forum. на основной начнут считаться внтуренними, а если не укажу, то внешними, хотя с поддомена


правильно?

Michael
27 января 2016, 23:22

да

Макс
27 января 2016, 23:22

спасибо

milovidov-an
27 января 2016, 23:22

И ещё на карту ссылок влияет. Если указать forum. в зеркалах, то переходы с него на основной домен и наоборот будут видны в карте ссылок, иначе - нет.

Макс
27 января 2016, 23:22

ок, тогда добавлю. это ценное различие

arpshpack
21 ноября 2016, 12:09
Michael,
Аналогичная проблема с форумом. Каким образом я могу добавить его в зеркала? директива host в robots?
Michael
21 ноября 2016, 15:36
arpshpack,
В настройках счетчика в Метрике, указываются зеркала, во вкладке "Основное".
Лучше писать в Саппорт Метрики. 
borhvart
19 мая 2017, 17:59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступить в моей ситуации??
У меня есть сайт с поддоменом, расположеный и сделанный на конструкторе (допустим "xxx.mysite1.ru"). Когда посетитель что то покупает на сайте его перебрасывает на другой домен ("xxx.mysite2.ru"), на котором ему предлагается докупить еще какие то товары. Когда посетитель докупает еще товары, то его перебрасывает обратно на первый сайт на страничку Спасибо (xxx.mysite1.ru/spasibo)


Вот как мне поступить? Я могу учитывать все перемещения посетителей между этими двумя доменами с помощью одной метрики? Или мне придется на второй сайт, где идет допродажа, ставить вторую метрику? В настройках счетчика вроде есть поле " добавить еще один домен". Спасибо. 
Яндекс Василиса
22 мая 2017, 17:37
borhvart,
да, вы можете использовать один счетчик для обоих доменов. Добавьте домен в настройки счетчика и убедитесь, что код установлен на всех страницах.
seoqpstol
23 ноября 2017, 16:08
Добрый день!
Есть сайт www.site.ru, есть мобильный поддомен m.site.ru, есть трафик на внутреннюю страницу www.site.ru/page/ и m.site.ru/page/
Какие должны быть настройки счетчика, чтоб я видел сколько у меня суммарно пришло на /page/ ? или это вообще настроек счетчика не касается? благодарю заранее!
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 23:47
seoqpstol,
установите на все домены один счетчик. Не забудьте прописать домены в интерфейсе настроек.
Чтобы посмотреть, "сколько у меня суммарно пришло на /page/" используйте сегмент Визиты, в которых - Страница входа - /page/
lilyfitmom
7 февраля 2018, 15:36
Здравствуйте. Скажите, а счетчик форм, позволит увидеть сколько людей зашло на сайт, сколько заполнило форму и отправили данные? и можно ли добавлять сразу два кода? https://prnt.sc/ibcxuw 
Василий
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 16:45
lilyfitmom,

Информация по формам будет доступна в инструменте "Аналитика форм": https://yandex.ru/support/metrika/behavior/web-forms.html 

Также можно настроить цели на отправку форм, что позволит считать количество отправок. Сделать это можно с помощью целей "JS-событие" и метода reachGoal: https://yandex.ru/support/metrika/objects/reachgoal.html 

Подробнее об использовании reachGoal можно прочитать в нашем посте: https://yandex.ru/blog/metrika-club/kak-pravilno-nastroit-reachgoal-v-formakh 
vldm2013
сегодня, 04:50
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с моей ситуацией. Есть сайт site.ru и у него очень безграничное кол-во поддоменов типа 1.site.ru 2.site.ru 3.site.ru и так до бесконечности. Как мне учитывать статистику по всем этим поддоменам если их просто невозможно все указать в настройках метрики?